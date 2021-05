El siguiente informe es ahora complemento sin costo alguno del Proyecto Supervisión a la Amenaza Terrorista y Yihad de MEMRI (PSATY). Para información sobre como suscribirse al PSATY, pulse aquí.

Naim Qassem, subsecretario general de Hezbolá, concedió una entrevista a la emisora ​​de radio Al-Nour, propiedad de Hezbolá en Beirut, con motivo del 21 aniversario de la retirada israelí del sur del Líbano y el alto el fuego entre Israel y las facciones palestinas, el cual entró en vigor el día 21 de mayo, 2021.

En la entrevista, Qassem analiza la relación que tuvo su organización y las facciones palestinas durante los combates librados y el apoyo que su organización brindó y seguirá brindando a las facciones. Este afirma que «el contrabando de cohetes hacia Palestina continúa con total fuerza». Qassem también dice que los operativos palestinos han sido instruidos y entrenados por miembros del «eje de la resistencia» con el propósito de desarrollar su capacidad para producir armamento.

Qassem explica que su organización fue responsable de «casi todas» las manifestaciones y protestas que se sucedieron en la frontera entre el Líbano e Israel durante la última ronda de combates y que el ciudadano libanés que murió a causa del fuego disparado por las FDI durante las protestas era miembro de Hezbolá.

Este destaca el rechazo de su organización a la solución de dos estados y afirma que la única solución es el regreso de «los sionistas» a los países de donde estos proceden, es decir, la eliminación total de Israel.

Lo siguiente son extractos traducidos de las principales secciones de la entrevista realizada con Qassem, tal como fue publicado en los portales de Hezbolá Alahednews.com.lb y central-media.org.[1]

Al comienzo de la entrevista, Qassem relata la retirada de Israel del sur del Líbano el día 24 de mayo, 2000 y sus consecuencias para la lucha palestina. Este afirma que «la victoria de mayo del año 2000 le devolvió al pueblo palestino la vitalidad e insistencia en la resistencia y el enfrentamiento con Israel… respecto a la influencia directa de la guerra en el Líbano que los hermanos palestinos construyeron…»

Qassem repite la postura de su organización de que son los Estados Unidos quienes apoyan al Estado Islámico (EIIS) y explica: «El Líbano no cayó, Siria no colapsó e Irak no se desmoronó a pesar del extraordinario apoyo brindado por los estadounidenses al EIIS. Yemen se mantiene firme de una manera excepcional. Respecto a Palestina – esta llevó a cabo cuatro guerras en Gaza y tuvo éxito en librarlas… La victoria más reciente en Palestina es una fase estratégica además de un punto crítico histórico. Esta no es una victoria habitual. La resistencia palestina y el pueblo palestino obtuvieron un gran logro, sobre el cual partiremos desde ahora…»

Qassem enfatiza que la unidad de los palestinos es un punto crítico muy importante que destruyó todos los esfuerzos de Israel por dividir el tema palestino en varios temas separados. Este destaca que «Palestina y Jerusalén le pertenecen a los palestinos y estos territorios le deben ser devueltos en su totalidad desde el río hasta el mar».

Respecto a la relación entre su organización y las facciones palestinas durante la última ronda de combates este dice: «Estuvimos en contacto a diario con los líderes de la resistencia y los combatientes yihadistas palestinos. Nuestra postura fue que ayudaríamos a la resistencia palestina en todas las formas posibles que podamos y que haremos lo que debemos hacer en el momento apropiado y en la forma que elijamos…»

Este también afirma lo siguiente: «Hoy día los palestinos tienen capacidad significativa para producir armas. Yo puedo asegurarles que el contrabando de misiles hacia Palestina continúa con toda su fuerza. Existen importantes cerebros palestinos que están ayudando en la creación y el establecimiento de las capacidades. Ellos se han entrenado y han estado en contacto con el eje de la resistencia. El apoyo no cesará sino que solamente se incrementará”.

Qassem se refiere a la participación de su organización en las manifestaciones que se llevaron a cabo en la frontera entre el Líbano e Israel durante los recientes enfrentamientos entre Israel y los palestinos, durante el cual fue asesinado un ciudadano libanés que intentó traspasar la valla fronteriza entre los dos países. Qassem dice: «El mártir Muhammad Qassem Tahan era miembro de la Asociación de Movilización Educativa de Hezbolá.[2] Hezbolá supervisó la mayoría de las actividades en la frontera. Nosotros ayudamos a todos aquellos que solicitaron nuestra ayuda en expresar su postura sobre el tema de la frontera…»

En respuesta a una pregunta sobre la organización que lanzó cohetes desde el sur del Líbano hacia Israel el día 19 de mayo, Qassem dice que no está interesado en discutir esto o si fue correcto disparar misiles y explica que existen «elementos relacionados a este tema que están lidiando con ello».

El alto funcionario repite que rechaza la solución de dos estados y afirma que «si los estadounidenses desean resolver el tema palestino, no será por medio de la ‘solución de dos estados’ tal como se refiere a este el presidente estadounidense Joe Biden, sino restaurando Palestina a sus residentes y enviando a los sionistas de vuelta a los países de donde estos salieron».

En cuanto a la posibilidad de una renovación de las relaciones entre Hamás y el régimen sirio, que encallaron tras la guerra civil en Siria[3] y que recientemente han mejorado debido a la mediación realizada por Irán,[4] dice lo siguiente: «La campaña en Palestina indica que estamos en camino de renovar las relaciones entre Hamás y Siria».

