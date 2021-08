Introducción

El 11 de julio, 2021 en Ixigua.com (Xigua Video), una plataforma china de compartir videos en la red propiedad de la empresa china en Pekín Bytedance, siendo esta la empresa matriz de TikTok, la popular cuenta «La estrategia de los seis servicios»[1] publicó un video advirtiendo que el ejército del Partido Comunista Chino (PCCh) pudiera llevar a cabo ataques nucleares para disuadir a Japón en su defensa a Taiwán.[2]

Al igual que muchas empresas chinas, la estructura de gobierno ByteDance incluye un comité interno del CCP, es cual está encabezado por el vicepresidente de la empresa Zhang Fuping. También se informa que los miembros del comité PCCh de Bytedance se reúnen regularmente para estudiar el pensamiento y el «compromiso» del presidente chino Xi Jinping de seguir los lineamientos del PCCh en el área de innovación tecnológica.[3]

Aunque el video fue más tarde eliminado debido a las críticas profesadas por los internautas, su importancia no puede ser subestimada. El hecho de que las autoridades del PCCh permitieran que se publicara un video de este tipo en la plataforma tiene un significado e implicaciones muy especiales. Por lo tanto, es importante analizar el significado de esta amenaza contra Japón y por implicación, contra su aliado más cercano, los Estados Unidos.

‘Nosotros utilizaremos bombas nucleares continuamente hasta que Japón declare su rendición incondicional’

El video, de casi 6 minutos de duración, decía que si Japón se atreve a impedir que el Ejército Popular de Liberación «libere» a Taiwán, China librará una guerra total en contra de Japón, utilizando bombas nucleares hasta que Japón se rinda incondicionalmente.

Este declaró: «El principio rector general es: Cuando liberemos Taiwán, si Japón se atreve a intervenir por la fuerza, incluso si solo despliega un solo soldado, un avión y un barco, no devolveremos el fuego recíproco, sino que lanzaremos un guerra total contra Japón. Utilizaremos bombas atómicas en la primera batalla y usaremos más bombas atómicas continuamente hasta que Japón declare su rendición incondicional por segunda vez. Lo que queremos apuntar es la capacidad de Japón para soportar una guerra. Siempre que Japón se dé cuenta de que no puede permitirse pagar el precio de una guerra, este no se precipitará a enviar tropas hacia el Estrecho de Taiwán.

«En 1964, cuando se detonó con éxito la primera bomba atómica de nuestro país, hicimos un compromiso con el mundo de que no lanzaríamos bombas atómicas contra países que no poseen armamento nuclear y que no seríamos los primeros en utilizarlas.

«Han pasado casi 60 años, y aunque el poderío de nuestra disuasión nuclear se ha visto algo afectado, esta decisión ha sido un éxito y ha salvaguardado nuestra paz cuando construimos nuestro país. Ahora la situación internacional ha cambiado drásticamente. Nuestro país se encuentra en medio de un cambio importante no se visto ni en un siglo. Por lo tanto, todas las políticas, estrategias y tácticas políticas deben ajustarse y cambiarse en medio de este cambio tan importante.

“Para asegurar el ascenso pacífico de nuestro país, es necesario hacer ajustes limitados a nuestra política en materia nuclear. Presentamos solemnemente la ‘Teoría de la excepción de Japón’. Japón ha tomado la iniciativa de perjudicar al pueblo chino muchas veces en estos tiempos modernos… Japón no ha tomado una postura seria al reconocer las atrocidades cometidas contra China. Si Japón entra en guerra con China por tercera vez, el pueblo chino pagará por los antiguos y nuevos rencores juntos».

El video también se burló de Japón como el único país del mundo que ha sido atacado por bombas atómicas, afirmando que su gobierno y su pueblo poseen un fuerte recuerdo de estos atentados y son «sumisos» a los Estados Unidos que les bombardearon. Es precisamente este «sentimiento único» en Japón dijo, lo que hará disuadir en poderío nuclear al Partido Comunista Chino «el doble de resultado con la mitad del esfuerzo».

El video concluyó con una advertencia de que la exclusión de Japón del compromiso del Partido Comunista Chino a no utilizar armamento nuclear contra países que no poseen armas nucleares y el compromiso del PCCh de no utilizar armas nucleares primero bajo ninguna circunstancia es una «excepción», afirmando lo siguiente: «Nosotros le estamos advirtiendo a Japón e informándole al mundo que si Japón interfiere militarmente en nuestros asuntos internos, incluyendo la ‘unificación’ de Taiwán del continente, seguramente las armas nucleares serán utilizadas contra Japón y serán utilizadas continuamente hasta su rendición incondicional. Entretanto, no hablaremos de paz y recuperaremos las islas Diaoyu (islas Senkaku) y las islas Ryukyu».

El 7 de julio es el aniversario de la invasión a gran escala realizada de Japón a China en 1937

El video es una respuesta directa a los comentarios recurrentes hechos por el gobierno japonés a favor de Taiwán. El 5 de julio, 2021 el vice-primer ministro japonés, Taro Aso, destacó que Japón pudiera ejercer su derecho «a la autodefensa colectiva de manera limitada» si China invade Taiwán. «En ese caso, Japón y Estados Unidos tendrán que trabajar juntos para defender a Taiwán», dijo Taro Aso en un discurso en Tokio.[4]

Anteriormente, el 24 de junio, el ministro de Defensa japonés Nobuo Kishi, dijo que la seguridad de Taiwán está directamente relacionada con Japón[5] y el 28 de junio, el ministro de Estado para la Defensa japonés Yasuhide Nakayama, también dijo que China representa una creciente amenaza en el espacio, en la tecnología de misiles, Fuerzas cibernéticas, nucleares y convencionales. Este agregó que bajo el liderazgo de Xi Jinping, China posee «pensamiento y voluntad agresiva» y continuó diciendo: «Así que tenemos que proteger a Taiwán como país democrático… Entonces despierten. Tenemos que despertar». También señaló que dado que Japón y Taiwán están cerca geográficamente, los eventos en Taiwán afectarán a la prefectura japonesa de Okinawa, donde tienen su base las fuerzas estadounidenses.[6]

Además, cabe señalar que el video fue dado a conocer el 11 de julio, solo dos días antes de que Japón publicara su nuevo Libro Blanco en Defensa el cual se centra en la rivalidad entre los Estados Unidos y China y afirma que Taiwán es importante para la seguridad nacional de Japón.

También es muy importante enfatizar que tanto la publicación del video por el medio de comunicación controlado por el PCCh como las recientes declaraciones en favor de Taiwán hechas por funcionarios japoneses coinciden con el aniversario del día de la humillación nacional de China el 7 de julio, 1937 cuando Japón lanzó una invasión a gran escala en su contra. Este año, el aniversario ciertamente ha tocado el sensible nervio de la historia de Pekín. En este contexto, la publicación de este video conlleva un fuerte sentido de advertencia y de venganza.

*Chris King es investigador principal del Proyecto Estudios de los Medios de Comunicación Chinos en MEMRI. King fue participante activo en las protestas estudiantiles en China en el año 1989.

