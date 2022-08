Hace tres semanas MEMRI publicó un artículo escrito por el analista militar Viktor Biryukov quejándose de que, a menos que Rusia se movilizara totalmente y pusiera a su ejército en pie de guerra, lo que hacía era invitar se produjera un estancamiento al estilo Primera Guerra Mundial.[1] En un artículo posterior, Biryukov escribe que una guerra de desgaste al estilo de la Primera Guerra Mundial entre Rusia y Ucrania que este consideró de desastre para Rusia, fue en realidad una política no-declarada del liderazgo ruso. El liderazgo se niega a establecer objetivos militares comprensibles, tales como la reunificación de las tierras de habla rusa que unirán al país tras el esfuerzo bélico. En cambio, un tibio esfuerzo continúa, justificado por la creencia de que Ucrania no puede mantener su tasa de bajas y los partidarios de Ucrania en Occidente muy pronto se cansarán de apoyar a Kiev. Estos son los mismos que han afirmado desde el año 2014 que Ucrania sería presa fácil. Por lo tanto, Rusia necesita de un plan alterno.

El artículo de Biryukov puede leerse a continuación:[2]

“Muy a menudo, la población de mentalidad patriótica y los blogueros le exigen a los líderes políticos de Rusia que comiencen a operar con toda su fuerza y ??cambien a tomar acciones decisivas. Esto se escucha especialmente cuando las ZSU (Fuerzas Armadas de Ucrania) lanzan nuevamente ataques con misiles sobre territorio ruso. Pero ¿qué se entiende por ‘acciones decisivas’ y ‘plenitud de fuerza y poderío’?

«En uno de mis artículos anteriores titulado, ‘¿Cuándo comenzará Rusia a combatir en serio?’, señalé que en una operación militar especial (de ahora en adelante, la SVO], las fuerzas armadas rusas combaten al límite de sus capacidades e intensificar la SVO solo puede llegar como resultado de una movilización declarada, la imposición de la ley marcial y el poner en pie de guerra a algunas industrias ¿Por qué no sucede esto?

«Bueno, claramente, porque esos pasos ya no encajarían dentro del marco de la SVO y entrarían en conflicto con el verdadero plan para realizar una operación militar en Ucrania. ¿Cuál es ese plan? Esa es la pregunta que trataremos de responde ahora.

«En referencia a la falta de comprensión ante el propósito de la operación

«Oficialmente, la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, así como también la protección del área del Donbass fueron nombrados como los objetivos de la SVO. Si bien la protección y liberación del área del Donbass es lo bastante clara, con referencia a los términos abstractos ‘desmilitarización ‘ y ‘desnazificación’, la situación es bastante diferente. ¿Cómo se supone que deben llevarse a cabo exactamente estos dos objetivos?

«Si bajo la aparente desmilitarización, se puede suponer una reducción del potencial militar de las ZSU (este vendría a ser todavía un concepto bastante vago), ¿qué significa el término ‘desnazificación’? Pero no es solo la vaguedad de estos términos que crean problemas. Luego de 6 meses de la SVO, es evidente que ninguno de estos objetivos puede lograrse con las fuerzas disponibles, porque es imposible derrotar al sistema de las ZSU.

«La guerra de información la gana el lado que puede proveer una imagen más o menos comprensible del futuro ante la conciencia de las masas. Mientras Ucrania habla de cómo Kiev se unirá a la Unión Europea y se convertirá en parte del Occidente colectivo, el cómo los niveles de vida se incrementarán, etc., los territorios liberados hablan de cómo expulsaremos a los banderitas (es decir, a los partidarios de una Ucrania independiente) y a los nazis y comenzaremos a celebrar el día 9 de mayo nuevamente. Bueno, ¿a quién se le ve más convincente?

«¿Por qué todo es tan vago e insípido? ¿Por qué, en lugar de los borrosos objetivos antes mencionados, por qué no anunciar, por ejemplo, una Rusia no anexada, es decir, la reunificación de los rusos bajo un solo estado? ¿Por qué no existe una ideología estatal coherente? Bien, porque todo esto no es parte de los planes de la SVO en Ucrania. La SVO, en principio, no prescribe la eliminación total de Ucrania como estado. Pero entonces, ¿cuáles son estos planes?

«¿Cual es el verdadero plan de la SVO?

“El plan original de la SVO, tal como ha sido reiterado, preveía una operación a corto plazo con bajas mínimas, lo cual hubiese resultado en un cambio de poder en Ucrania. En lugar del equipo de Zelenskyy, el poder sería transferido temporalmente a manos del pro-ruso Viktor Medvedchuk y ex-políticos ucranianos tales como el líder separatista Oleg Tsarev.

«Se esperaba que las administraciones locales se pasaran ansiosamente al bando ruso y por ende, se le ordenó al ejército ruso que respondiera al fuego solo durante la fase inicial de la operación. Este plan se basó en evaluaciones defectuosas del entorno operativo y finalmente condujo a una serie de tragedias, tales como la muerte de una unidad de las fuerzas especiales rusas en Kharkiv el día 27 de febrero.

«A comienzos de la operación, muchos políticos, periodistas y blogueros confiaban en que Kiev caería en cuestión de días. El 25 de febrero, el presidente de la Duma Vyacheslav Volodin, escribió en su canal en la aplicación Telegram, citando a los medios de comunicación estadounidenses: «Ayer, los medios de comunicación estadounidenses publicaron un pronóstico hecho por Washington de que Kiev caería dentro de las 96 horas siguientes. Las 24 horas ya han pasado. Un final sin gloria y un desenlace natural para la carrera política de un actor, que nunca entendió la diferencia entre actuar y asumir responsabilidades por las vidas de millones de personas.

«Más tarde, el plan de la SVO fue corregido para reflejar así las realidades existentes. La liberación de Donbass se convirtió en el objetivo prioritario y se propusieron las condiciones para lograr un acuerdo de paz con Ucrania.

«La esencia de estas condiciones de asentamiento no se hizo pública oficialmente, pero en junio apareció una publicación en la revista estadounidense ‘National Interest’ con un plan para tal acuerdo. Entre los puntos del acuerdo publicados en la revista estadounidense se encontraban: el reconocimiento de la reunificación de Crimea con Rusia, el estatus neutral de Ucrania, la reducción de las tropas terrestres de Ucrania (desmilitarización), la retirada de las tropas rusas de las provincias Kherson y Zaporizhzhya (pero no la de Donbass) y la celebración de un referéndum en las republicas de la LPR y de la DPR.

«Algunos puntos, tales como ‘la provisión de garantías por escrito de que la OTAN nunca se expandirá hacia el este a lo largo de las fronteras de Rusia, incluyendo Finlandia, por parte de los Estados Unidos y la OTAN’, ya son efectivamente irrealizables, ya que Finlandia firmó un protocolo de adhesión a la OTAN (el protocolo aún no se había firmado para el momento de la publicación de este artículo).

«El hecho de que Rusia espere que Kiev acepte las disposiciones del plan de asentamiento ruso, cuya esencia no ha sido identificada, fue declarado repetidamente por el portavoz presidencial Dmitriy Peskov. Justo el otro día este dijo que, ‘Rusia está listo para lograr una solución pacífica del conflicto y nuestras condiciones son bien conocidas por la parte ucraniana. De una forma u otra, estas serán aseguradas».

«Algunos expertos y analistas, en particular el coronel de la reserva del FSB Igor Strelkov, afirmaron repetidamente que los acontecimientos en Ucrania se asemejan a los de la Primera Guerra Mundial. El autor de este texto también ha hecho tales comparaciones en repetidas ocasiones, subrayando que una operación militar prolongada es altamente peligrosa. Pero el tema es que tal desarrollo de la situación es parte del plan actual de la SVO.

«Según el plan, tarde o temprano Ucrania, que sufre grandes pérdidas humanas y financieras, así como también los ‘socios’ en Occidente que la apoyan, quienes también soportan costos económicos considerables, no resistirán esta guerra de desgaste y aceptarán la paz en términos rusos. Lo único que queda por hacer es esperar un poco más. Ya ahora podemos ver artículos que aparecen en algunas revistas que afirman que «el gobierno ucraniano no logrará llegar al invierno». Estas son las mismas publicaciones que han estado hablando desde el año 2014, de cómo ‘Ucrania quedará congelada y se desmoronará’.

«Solo existe una pregunta por hacer: ¿qué sucederá si Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados junto a la Ucrania totalmente controlada, a la que Occidente le suministra armamento colectivamente, no aceptan los términos de Rusia? ¿Qué sucede si no se puede llegar a alcanzar un compromiso (y hasta el momento no existen indicios de que se pueda alcanzar)? ¿Existe algún otro plan para este caso?»

[1] Véase MEMRI Despacho Especial No. 10115, Analista militar ruso Biryukov: A menos que Rusia se movilice y pase a una economía de guerra, la lucha en Ucrania se dirige a un estancamiento en la Primera Guerra Mundial, 2 de agosto de 2022.

[2] Topwar.ru, 16 de agosto de 2022.

