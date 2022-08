El día 9 de agosto del presente año 2022, Ibrahim Al-Nabulsi, terrorista buscado por cometer varios ataques con armas de fuego en Cisjordania, fue asesinado por las fuerzas de seguridad israelíes. Antes de su muerte, Al-Nabulsi, quien aparentemente se encontraba activo en las alas militares tanto de Fatah como del grupo Yihad Islámico palestino, grabó un mensaje en el que declaraba que estaba a punto de ser martirizado y le pedía a los jóvenes de Palestina que no bajaran ni depusieran sus armas. Los padres de Al-Nabulsi dijeron que estaban orgullosos de su martirio y su padre, ‘Alaa ‘Izzat Al-Nabulsi, ex-funcionario del Servicio de seguridad preventiva palestino, dijo en su funeral que «Ibrahim fue quien persiguió a la ocupación y no al revés. Este hablaba en serio acerca de alcanzar el martirio y de hecho, lo logró».[1] Las fotografías de su madre, Huda Al-Nabulsi, en el funeral la mostraban agitando su rifle y sonriendo mientras cargaba su féretro. Ella dijo que su hijo sacrificó su vida por Palestina y Al-Aqsa y animó a otros a seguir en sus pasos.[2]

Las declaraciones de la madre en elogio al martirio de su hijo y su comportamiento en el funeral despertaron respuestas de admiración en los medios de comunicación palestinos y árabes, que la glorificaron a ella, así como también a otras madres que expresaron su alegría por la muerte de sus hijos, presentándolos como modelos ejemplares de maternidad palestina.

Este informe revisa algunas de las declaraciones hechas por la madre de Ibrahim Al-Nabulsi luego de su muerte y los elogios a ella publicados en los medios de comunicación árabes y palestinos.

Huda Al-Nabulsi: Nunca detendremos nuestro yihad; yo le di a Palestina a mi hijo libre Ibrahim

En el funeral de su hijo, Huda Al-Nabulsi dijo: «Le dispararon a Ibrahim, pero hay 100 otros como él. Todos son mis hijos. Alabado sea Alá, Ibrahim se ha ido con su amado profeta Mahoma. Alabado sea Alá, Ibrahim ha triunfado». He entregado a mi hijo libre Ibrahim a Palestina, a la mezquita Al-Aqsa y a Alá, el Único». Los asistentes al funeral respondieron con «¡Oh madre del mártir, regocíjate! Hubiésemos deseado que nuestras madres estuviesen en tu lugar».[3]

Huda Al-Nabulsi realizo declaraciones similares al canal de televisión Al-Jazeera: «Nunca detendremos nuestro yihad. La mezquita Al-Aqsa volverá a nosotros y el lugar de la ascensión de Mahoma al cielo volverá a nosotros… Aunque Ibrahim ha caído como mártir, existen otros 100.000 como él, que le seguirán en el camino del yihad, Alá que lega. Alá lo bendiga por su último mensaje. No hay ninguna duda de que la gente lo ama y llevará a cabo su legado continuando con el yihad. Los judíos son los peores mentirosos e hipócritas de la historia, mientras que mi hijo es un mártir. Ellos creen que lo asesinaron, pero él está vivo con su Señor. Tal como se afirma en el Corán 3:169, los mártires ‘están vivos con su Señor, recibiendo provisión, regocijándose en lo que Alá les ha otorgado de Su generosidad y reciben buenas noticias sobre aquellos que serán martirizados tras ellos quienes aún no se han unido a estos – de que no habrá temor por ellos, ni tampoco entristecerán.’»

A continuación se muestra un segmento de video del portal MEMRI TV de las declaraciones hechas por Huda Al-Nabulsi a Al-Jazeera:

Artículo en primera página en diario de la Autoridad Palestina: Umm Ibrahim es un modelo de maternidad palestina

El 11 de agosto, 2022, el diario de la Autoridad Palestina Al-Hayat Al-Jadida dedicó su artículo de primera página a Umm Ibrahim (Huda Al-Nabulsi) y a Umm Naif, la madre de Naif Abu Sharah, un comandante del ala del ejército de Fatah en Nablus quien fue responsable de muchos ataques dentro de Israel durante la Segunda Intifada y fue asesinado por las fuerzas israelíes en el año 2004. Titulado «De Umm Naif a Umm Ibrahim: Un relato de la sagrada leche materna», el artículo describía lo siguiente: «La leyenda del heroísmo en Nablus ha sido renovada. En el año 2004, el heroico combatiente Naif Abu Sharah (Abu Fathi) fue martirizado en un asesinato llevado a cabo por las fuerzas de la ocupación en la antigua ciudad de Nablus. Y 18 años después, el martes 9 de agosto, 2022, este heroísmo fue renovado por otro Abu Fathi, es decir, el heroico mártir Ibrahim Al-Nabulsi. Las demostraciones de heroísmo, en dos períodos diferentes, no se limitan a los dos mártires. Estos hicieron relucir su coraje de sus perseverantes madres, quienes redimieron el suelo de la patria con sus hijos…

«La madre del mártir Naif Abu Sharah le dijo al diario Al-Hayat Al-Jadida acerca de Huda Al-Nabulsi: ‘Umm Ibrahim es un ejemplo de lo que es ser una madre perseverante, e Ibrahim es un verdadero héroe. Cuando la vi ayer cargando la pistola en el funeral, yo deseaba estar a su lado. Ella lloró por Ibrahim al igual que yo lloré por mi hijo Naif. Pero, alabado sea Alá, salí de esta experiencia fortalecida como una madre muy perseverante. Oh Señor de los mundos, otórgale perseverancia a Huda y a todas las demás madres palestinas’…

«Umm Naif le transmitió el siguiente mensaje a la madre del mártir Al-Nabulsi: ‘Mantén la cabeza en alto por Ibrahim. Te felicito por su martirio. Mi hijo Naif fue martirizado hace 18 años, pero siento que fue ayer… Naif es una gran leyenda. Murió como mártir y me contento por él. Ibrahim Al-Nabulsi es como él y se parece mucho a él. Él también tenía una personalidad muy fuerte…’»[4]

Funcionario de Fatah: Umm Ibrahim es la madre más hermosa de todas

El portavoz de la Comisión de reclutamiento y organización de Fatah Mounir Al-Jaghoub, elogió a Huda Al-Nabulsi en una serie de tuits. En el primer tuit, compartió las fotografías de ella sonriendo y agitando el arma de su hijo en el funeral y comentó lo siguiente: «‘Aquellos que perseveren con paciencia recibirán su recompensa sin límite’ (Corán 39:10). Algunas madres se sienten complacidas por el éxito de sus hijos en la vida o que hayan completado sus estudios. Algunas están contentas de que su hijo haya encontrado trabajo y empleo o haya escogido una esposa. Y luego está Umm Ibrahim, la alta montaña de Naplusa quien se regocijó por el martirio de su hijo”.[5]

En otro tuit, Al-Jaghoub citó una canción del cantante libanés Marcel Khalife, «La más bella de las madres», que glorifica a las madres de los mártires. Este escribió: «Mientras asistía a su funeral, la madre del mártir Ibrahim Al-Nabulsi era la más hermosa de las madres. Ella esperó a su hijo… y él regresó como mártir. ‘Ella lloró dos lágrimas y una flor y no se aisló con atuendos de luto’…»[6] En un tercer tuit este compartió fotografías de Huda Al-Nabulsi y de la madre de Yasser Al-Hamdouni, un terrorista que asesinó a un israelí en Jenin en el año 2003 y murió de un infarto en prisión y escribió lo siguiente: «Los khansaas[7] de Palestina – no existen palabras para describirlos».[8]

También fueron expresados elogios para Huda Al-Nabulsi en artículos escritos en la prensa palestina. Talal ‘Okal, columnista del diario palestino Al-Ayyam, escribió bajo el titular «Umm Ibrahim – la mejor representante de la narrativa palestina»: «Cuando la madre del mártir Ibrahim Al-Nabulsi se puso de pie para presentar sus afirmaciones y declaraciones ante el mundo, ella representó a todo el pueblo palestino y expresó sus deseos y aspiraciones. La sonrisa que se vio en el rostro de la madre del mártir y sus fuertes gritos de alegría, ahogaron el sonido de las balas y misiles mortales israelíes. Ella tomó a los medios de comunicación y a la arena política por asalto… y le presentó al pueblo palestino una narrativa mucho más gloriosa, convincente y eficaz que cualquier discurso político de cualquier líder o facción. ¿Dónde más ha visto el mundo a una madre como la madre palestina, que sonríe y lleva el cuerpo de su hijo, un hermoso niño, transmitiendo así un poderoso mensaje a cientos y millones de jóvenes palestinos en todo el mundo? Su discurso fue más elocuente y poderoso que cualquier otro y tuvo un mayor impacto en todo el pueblo palestino y luego en la comunidad internacional…

«El mensaje, la narrativa y las declaraciones de Umm Ibrahim fueron y continúan siendo más poderosas, significativas y efectivas que la reunión a puerta cerrada convocada el lunes 8 de agosto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para discutir temas del Medio Oriente y en especial el tema palestino y más efectivo que las reuniones mensuales que el Consejo de Seguridad realiza sobre la situación en Palestina, que siempre se topan con el veto de Estados Unidos y a veces también con el de Gran Bretaña y si no son ellos, entonces de otros países que garantizan la seguridad de Israel…” [9]

El editorial del 11 de agosto del diario palestino Al-Quds también se refirió a Huda Al-Nabulsi, llamándola “un modelo ejemplar de mujer palestina perseverante que se sacrifica en la lucha contra la ocupación que persigue a los jóvenes para asesinarlos… El editorial agregó que “¡Los gritos de alegría de Umm Ibrahim representan la postura de todas las perseverantes madres palestinas y son en honor de cada uno de los mártires!”[10]

Periodista pro-Hamás: Amamos a nuestros hijos, pero amamos más a Palestina

En un artículo publicado el 14 de agosto en el diario qatarí en Londres Al-Arabi Al-Jadid, el periodista y analista político de Gaza Faiz Abu Shamala también elogió a Huda Al-Nabulsi y a otros padres que envían con alegría a sus hijos al campo de batalla, como el activista de Hamás Nizar Rayan, quien ayudó a su hijo a colocarse un cinturón explosivo y lo envió a llevar a cabo un atentado suicida en un asentamiento israelí en el año 2001. Abu Shamala finalizó el artículo diciendo: «Algún sionista publicó la fotografía de la madre de Ibrahim Al-Nabulsi cargando el féretro de su hijo en el funeral y comentó lo siguiente: ‘Cuando veo a esta madre, que lanza gritos de alegría por la muerte de su hijo en lugar de lamentarse y llorar, recuerdo el comentario de la primera ministra israelí Golda Meir, quien dijo: Tendremos paz con los árabes sólo cuando estos amen a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros». Como padre de un mártir, yo Abu Shamala les digo a los sionistas: Amamos muchísimo a nuestros hijos. Lloramos cuando los perdemos y nos estremecernos cuando decimos sus nombres – pero amamos aún más a nuestra patria Palestina».[11]

Periodista palestino en diario qatarí: Preparamos a nuestros hijos para el martirio; bendita sea la madre del mártir

El periodista palestino Samir Al-Barghouti escribió en su columna publicada el 11 de agosto en el diario qatarí Al-Watan: «Nosotros preparamos a nuestros hijos para el martirio. Pero fue el propio Ibrahim Al-Nabulsi quien anunció a la edad de 19 años que se convertiría en mártir. Su madre salió con su ametralladora y le dijo a los jóvenes palestinos: ‘Todos ustedes son Ibrahim’ y los jóvenes palestinos respondieron gritando que anhelaban el martirio, diciendo, ‘Oh madre del mártir, regocíjate, hubiésemos deseado que nuestras madres estuvieran en tu lugar’. Bendita seas, hija de Palestina, Umm Ibrahim, por haberle dado la vida para que se convirtiera en mártir. Este escribió su martirio con sus propias manos, viendo la procesión de mártires que lo precedieron en el camino al eterno paraíso y la procesión de aquellos que esperan por el martirio…”[12]

[1] Al-Arabi Al-Jadid (Londres), 9 de agosto, 2022.

[2] En referencia a las madres de los mártires que expresan alegría por su muerte, véase el informe de la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 61 – «La alegría de las madres de los ‘mártires’ palestinos», 27 de junio, 2001.

[3] Al-Arabi Al-Jadid (Londres), 9 de agosto, 2022.

[4] Al-Hayat Al-Jadida (Autoridad Palestina), 11 de agosto, 2022.

[5] Twitter.com/MonirAljaghoub, 9 de agosto, 2022.

[6] Twitter.com/MonirAljaghoub, 9 de agosto, 2022.

[7] Al-Khansaa bint ‘Amr fue un poetiza pre-islámica quien se convirtió al islam durante la época del profeta Mahoma. A ella se le considera la «Madre de los mártires» ya que, después de que sus 4 hijos murieran en una de las batallas de comienzos del islam, no los lamentó, sino que le agradeció a Alá por «honrarla con sus muertes».

[8] Twitter.com/MonirAljaghoub, 10 de agosto, 2022.

[9] Al-Ayyam (Autoridad Palestina), 11 de agosto, 2022.

[10] Al-Quds (Jerusalén oriental), 11 de agosto, 2022.

[11] Al-Arabi Al-Jadid (Londres), 14 de agosto, 2022.

[12] Al-Watan (Qatar), 11 de agosto, 2022.

