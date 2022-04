Introducción

Mientras las negociaciones en Viena sobre el retorno de Estados Unidos al acuerdo nuclear PAIC del año 2015 llegan a un callejón sin salida, voceros del régimen iraní reiteran que las raíces del desacuerdo se hallan en las disputas fundamentales entre los Estados Unidos e Irán. El principal punto de discusión es la demanda de Irán de que Estados Unidos levante todas las sanciones que este impuso – no solo las sanciones en el área nuclear, sino también todas las relacionadas con el patrocinado de Irán al terrorismo y las violaciones de los derechos humanos.[1]

Por ejemplo, los iraníes exigieron que se revocara la designación hecha por los Estados Unidos al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) como organización terrorista extranjera, ya que las sanciones contra el CGRI, que domina todos los sectores de la economía y el comercio en Irán, está obstaculizando significativamente el comercio de elementos extranjeros con Irán.

En un discurso pronunciado el 10 de marzo ante miembros de la Asamblea de Expertos, el líder supremo iraní Ali Jamenei dijo que Irán no debe ceder en sus posturas en las negociaciones. Este confirmó, por primera vez, que la expansión de Irán en el Medio Oriente, a la que llamó «una forma de poderío militar», es «inteligencia estratégica» de Irán y definió el programa nuclear de Irán como -«el aspecto científico»- y la expansión de Irán en la región como los «brazos» del «poder» de Irán a los que no se debe renunciar en las conversaciones con los Estados Unidos sobre el tema del levantamiento de las sanciones. Por lo tanto, Jamenei declaró en efecto que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) no debe verse obstaculizado en la región, lo que contradice las exigencias de Estados Unidos en las negociaciones de que Irán se comprometa públicamente a abstenerse de intensificar y escalar diferentes eventos en el Medio Oriente.

Los voceros del régimen iraní reiteran la postura de Teherán de que la clave para llegar a un acuerdo con los Estados Unidos es que Washington simplemente acepte todas las demandas de Irán en las negociaciones. Este informe revisará la postura de Irán y las amenazas contra Occidente que este está tratando de implementar para así forzar a que Estados Unidos y sus aliados en la región las acepten.

La postura del régimen iraní: Expandir el acuerdo PAIC de un acuerdo de control de armas a un acuerdo económico

Los voceros del régimen culpan a Estados Unidos y afirman que su «irrazonable» postura está frustrando las conversaciones. Irán exige que Washington acepte – y anticipe que aceptará – la postura iraní en su totalidad, incluyendo todos los elementos relacionados con el levantamiento de la totalidad de las sanciones, no solo las relacionadas con el tema nuclear y las impuestas por el presidente Trump, sino también aquellas sobre el patrocinar terrorismo y las violaciones de derechos humanos planteado por el Congreso. También exigen el levantamiento de las sanciones contra el CGRI y anular su designación como organización terrorista extranjera. Además, Irán le exige garantías a los estadounidenses de que no se retirará del acuerdo PAIC por segunda vez, ya sea obligando a todos los futuros presidentes o, eludir la afirmación de los estadounidenses de que no existe forma alguna de dictar la política de los futuros presidentes, obligando así a los líderes de la Cámara y del Senado.[2]

De hecho, la insistencia de Irán en que se levanten las sanciones tiene como objetivo mejorar el acuerdo PAIC del año 2015, que eliminó solo las sanciones en materia nuclear contra Irán porque Irán se negó a discutir sus problemas de derechos humanos y de terrorismo. De esta manera, Irán busca incluir el levantamiento de todas las sanciones en otras áreas. Debe enfatizarse que unos meses después de que se concluyó el acuerdo PAIC, en julio del año 2015, los líderes iraníes se dieron cuenta de que el eliminar únicamente las sanciones en materia nuclear no traería a los inversionistas de vuelta a Irán y por lo tanto, el líder supremo Jamenei exigió que todas las sanciones fuesen levantadas. Desde ese entonces, Teherán ha seguido insistiendo en esta exigencia y que también le fueron expuestas al presidente Biden, quien anunció antes de la apertura de las negociaciones que tenía la intención de reincorporar a Estados Unidos al acuerdo PAIC. (Véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1196 – Carta de lineamientos del líder supremo iraní Jamenei al presidente Rohani sobre el acuerdo PAIC establece nueve condiciones que anulan el acuerdo original anunciado el 14 de julio, 2015 – 22 de octubre, 2015).

Al plantear la demanda hecha por Jamenei en octubre del año 2015 de levantar todas las sanciones, Irán busca expandir el acuerdo de uno que se preocupa únicamente por el control de armas a un acuerdo económico, debido a las difíciles circunstancias económicas que sufre Irán en estos momentos. Irán desea ahora obtener beneficios que le permitan comerciar con otros países y por lo tanto, aprovecha la retirada estadounidense del acuerdo PAIC en el año 2018 para obtener un acuerdo y condiciones que le sean mejores a este. Todo esto se suma a su firme demanda de que la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) cierre su investigación sobre las sospechas de que Irán se encuentra realizando actividades nucleares militares no-declaradas.

El diario vocero del régimen Kayhan crítico el acuerdo PAIC y escribió el día 9 de marzo del 2022 que Irán debe asegurarse de que se beneficia económicamente del regreso de los Estados Unidos al acuerdo. Este declaró:

“El punto central y más importante es el tema de las garantías. Cuando no existen garantías y cuando la administración estadounidense puede salirse del acuerdo cuando lo desee, significa que estamos ante un acuerdo raquítico y a medias.

“Tal acuerdo conducirá a dos pérdidas económicas paralelas para el país. Esto significa, ante todo, que debemos fortalecer nuestra condición de que el acuerdo en Viena fortalecerá a la economía del país. El siguiente punto negativo es que cuando un acuerdo no posee garantías genuinas y prácticas, ¿qué país o empresa extranjera estará dispuesta a entrar en proyectos económicos serios (inversiones a largo plazo) con Irán? Existen varias pruebas que indican que nuestro rival (Estados Unidos insiste ¡en ignorar el tema de verificar que las sanciones efectivamente se hayan levantado, lo cual es uno de los puntos de no-retorno importantes de Irán para garantizar que Irán se beneficie económicamente de reactivar el acuerdo!

“La importancia del tema del esclarecimiento de los hechos radica en el hecho de que sabemos con absoluta certeza que los estadounidenses buscan revivir el acuerdo sin ningún tipo de beneficio económico efectivo y continuo para Irán”.[3]

Jamenei: «Nuestra participación en los asuntos regionales es nuestra estrategia más efectiva; es un medio para fortalecer al régimen y una forma de poderío militar»

En un discurso público pronunciado el día 10 de marzo del 2022, el líder supremo Jamenei reveló la participación de Irán en otros países con el objetivo de fortalecer al régimen iraní y dijo que esta participación constituye nuestra «estrategia más efectiva». Afirmó Jamenei:

“Nuestra participación en los asuntos regionales es nuestra estrategia más efectiva. Es un medio para fortalecer al régimen y una forma de poderío militar. ¿Por qué perderlo, cuando podemos y deberíamos tenerlo?

«Algunos dicen que deberíamos dejar de lado el tema nuclear, porque este ha suscitado tanta sensibilidad. El tema nuclear es un tema científico. Este trata del progreso científico y de nuestra tecnología futura. Muy pronto – no llevará mucho tiempo, solo unos cuantos años – necesitaremos del producto de esta energía nuclear y a gran escala.

«»La gente habla de hacer concesiones ante Estados Unidos u otros con el fin de volverse inmune a las sanciones. Esto significa cortar este brazo de nuestra política y esta carta bajo la manga, para que, Alá no lo desee, no nos castiguen con más sanciones si mostramos dureza. Creo que todos estos compromisos son ??errores».

«Si, a lo largo de los años, a la gente que desea cortarle algunos de esos brazos de poder se les hubiese dado permiso para hacerlo, nuestro país estaría enfrentando hoy, un gran peligro…»

Para ver las declaraciones de Jamenei en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Portal de noticias afiliado al CGRI Mashregh: «La última oportunidad de Occidente es la reunión de la Junta de gobernadores de la AIEA – si en esta reunión no se cierran los falsos expedientes y acusaciones contra Irán, el enriquecimiento de uranio al 90% por parte de Irán estará más cerca que nunca»

Ante el contexto de la crisis en las negociaciones de Viena, el portal ideológico Mashregh News, afiliado al CGRI, publicó un análisis titulado «Un acuerdo espera la voluntad política de las partes en Occidente: Las opciones a las que se enfrenta Irán en los expedientes de las conversaciones de Viena». El análisis incluyó amenazas:

La posibilidad de que el equipo negociador iraní no retorne a las conversaciones y que Occidente se conforme, en el mejor de los casos, con un acuerdo temporal Si Estados Unidos rechaza las demandas de Irán antes de la reunión de la Junta de gobernadores de la AIEA del 6 al 10 de junio del año 2022, Irán comenzará a fabricar uranio metálico enriquecido al 20% y aumentará su enriquecimiento al 90%.

El análisis también estableció la demanda de Irán a un beneficio económico como condición para que se acepte el regreso de Estados Unidos al acuerdo PAIC. Lo siguiente son los puntos principales del análisis de Mashregh:[4]

«Ahora o nunca, esta fue la frase pronunciada por un alto diplomático iraní a la agencia de noticias Reuters. Este enfoque de un elemento político sobre la fecha límite de las conversaciones incluye señales que pueden ser entendidas: Si Occidente no logra llegar a una realización razonable, la cartera de negociaciones puede quedar bloqueada para siempre.

“Pero, ¿por qué Teherán establece condiciones para continuar las conversaciones? La respuesta a esta importante pregunta está relacionada con el resultado de la última ronda de conversaciones, realizada en el Hotel Coburg en Viena.

«Luego que la delegación negociadora iraní regresó a Viena, se llevaron a cabo dos reuniones importantes entre Irán y la troika europea, además de las reuniones regulares entre las partes. En estas reuniones, la delegación iraní enfatizó que las partes en Occidente deben tomar decisiones más rápidas para poder así resolver varios temas que quedaron pendientes.

«En las circunstancias actuales, el progreso de las conversaciones de Viena ha llegado a una etapa en la que, para firmar un acuerdo, la parte occidental debe tomar una decisión política y mostrar buena voluntad. Al mismo tiempo, sorprendentemente, en lugar de facilitar las conversaciones, los europeos planearon y pusieron sobre la mesa una plataforma que no solo no le provee a Irán los beneficios económicos básicos que se incluyeron en el acuerdo PAIC, sino que también desvía la atmósfera de las conversaciones del camino correcto.

«Si las conversaciones no retornan al camino deseado, indicará su final en su actual formato. El final de las conversaciones dará fe ante la irresponsabilidad de la parte europea respecto a llegar a un acuerdo. Mientras que en las ocho rondas anteriores de conversaciones, tres grupos de trabajo separados enfocados en resolver los temas legales y técnicas, la apertura repetida de varios expedientes antiguos y no probados sobre sospechas de actividad nuclear militar iraní muestra que los estadounidenses ¡carecen de voluntad política necesaria para llegar a un acuerdo! los medios de comunicación y sus partidarios en Irán tocan, día y noche, el tambor de ‘revivir el acuerdo’ y promueven la diplomacia en las publicaciones en farsi (una referencia a las publicaciones por parte de Estados Unidos en la red en farsi), de hecho, estos están buscando un pretexto para crear un consenso internacional con el fin de reactivar el ‘proyecto de máxima presión’ estadounidense en contra de Irán.

Tuit de «USAbehFarsi», la cuenta Twitter del Departamento de Estado estadounidense en farsi, de la declaración del presidente Biden «Estados Unidos está de vuelta. La diplomacia ha vuelto a ser la columna vertebral de nuestra política exterior». Fuente: Mashreghnews, 3 de marzo, 2022.

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/against-backdrop-crisis-vienna-nuclear-talks-iranian-irgc-affiliated-news-agency-states-if

*A. Savyon es Director del Proyecto de medios de comunicación de Irán en MEMRI; Ben Adler es compañero investigador en MEMRI.

[1] A mediados del mes de marzo del 2022, Estados Unidos y los países europeos que negocian con Irán en Viena sobre el tema del retorno de Estados Unidos al acuerdo nuclear PAIC del año 2015 presentaron a Rusia para que rompiera el estancamiento en las conversaciones. Esto se debe a la demanda por parte de Rusia de recibir garantías de los estadounidenses de que las sanciones sobre Moscú no afectarán el comercio entre Rusia e Irán. Esta exigencia fue aceptada por los Estados Unidos.

[2] Véanse, por ejemplo, las declaraciones del miembro del Comité de política exterior y seguridad nacional del Majlis iraní Ebrahim Rezai, que detalla las demandas de Irán y los puntos de no-retorno en las conversaciones con la comunidad internacional. Tasnim, 10 de marzo, 2022.

[3] Kayhan (Irán), 9 de marzo, 2022.

[4] Mashreghnews.ir, 3 de marzo, 2022.

The post Ante el contexto de la crisis en las conversaciones en materia nuclear en Viena, la agencia de noticias iraní afiliada al CGRI afirma que ‘si, en la próxima reunión de la junta de gobernadores de la AIEA, los falsos expedientes y acusaciones contra Irán no son cerrados, el enriquecimiento de uranio de Irán a un 90% estará más cerca que nunca’ first appeared on MEMRI Español.