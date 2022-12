En informes y editoriales publicados recientemente, los diarios islamistas de Pakistán en urdu han elogiado la promoción del islam que realiza Catar en la Copa del Mundo FIFA 2022, especialmente su invitación a los estudiosos religiosos islámicos de todo el mundo con el propósito de predicar el islam durante el torneo.

Dos artículos recientes, uno escrito por Ghazala Aziz para el diario Roznama Jasarat, titulado «Catar nos sorprende», y el otro, titulado «Catar ganó», escrito por Naseem-ul-Haq Zahidi para el diario Roznama Ummat, arremetieron contra Occidente, especialmente Europa, por apuntar a Catar sobre su violación de los derechos humanos de los trabajadores extranjeros y de la comunidad LGBT.

Tanto Roznama Ummat como Roznama Jasarat, siendo estos órganos oficiales de Jamaat-e-Islami Pakistan, son diarios islamistas pro-talibanes. En los artículos traducidos del urdu, a continuación, los dos diarios elogiaron la prohibición de beber alcohol en Catar y las restricciones a los fanáticos LGBT que llegan a Catar para la Copa del Mundo FIFA 2022. Al mismo tiempo, los dos diarios islamistas celebraron los esfuerzos realizados en da’wa (es decir, proselitismo o invitación a convertirse al islam) dirigidos a los hinchas del fútbol no-musulmanes.

«La Copa del Mundo FIFA 2022 comenzó con la recitación del sagrado Corán; esto sucedió por primera vez – la persona que recitaba el Corán era un hafiz discapacitado (uno que memoriza el Corán)»

Lo siguiente son extractos del artículo de Ghazala Aziz:[1]

«La Copa del Mundo FIFA 2022 comenzó con la recitación del sagrado Corán; esto sucedió por primera vez. La persona que recitó el Corán era un hafiz discapacitado (un individuo que memorizó el Corán), Ghanim Al-Muftah, de 20 años de edad. «Desde su infancia, Ghanim sufría de una enfermedad en la que la parte inferior de la columna no se desarrolla. Por lo tanto, está discapacitado de tal manera que no tiene cuerpo debajo de la cintura. Pero es cuestión de orgullo para él y su familia que no permitieron que se convirtiera en motivo para no progresar en la vida.

«La madre de Ghanim dice: ‘Le alentamos en todos los campos. Durante sus días de estudiante, solía jugar al fútbol con guantes. Aprendió a bucear como pasatiempo. Ha buceado por debajo de los 200 metros en el mar. Es un orador motivacional en Catar. Es dueño de una fábrica de helados que tiene seis sucursales en Catar y emplea a unas 60 personas’. Este es el trato que el Estado de Catar le otorga a los discapacitados y la libertad que se les da.

“Catar posee una población de cataríes que está entre 300.000 y 350.000 de personas, siendo este solo el 10% de la población total del país de 3.000.000 de habitantes. En otras palabras, el número de extranjeros en Catar es mucho mayor. Además de mantener sus puertas abiertas a los extranjeros, Catar garantiza salarios más altos para ellos y también provee un sólido sistema educativo y de salud.

«Actualmente, Occidente y especialmente la Unión Europea, está llevando a cabo una campaña en contra de Catar. La razón de esto son algunas restricciones que el gobierno de Catar ha impuesto a los hinchas del fútbol. Por ejemplo, un vestido corto que mantiene los hombros abiertos o por encima de las rodillas no puede ser usado. No se vende vino ni se puede beber alrededor de los estadios».

«A pesar de la oposición en todo el mundo, el pequeño país de Catar defiende sus políticas con total firmeza… Catar realmente ha sorprendido al mundo. Los gobernantes de los países musulmanes necesitan aprender de Catar»

“Está prohibido publicar contenido sobre el grupo LGBT, ondear su bandera o utilizar su brazalete. ¿Es apropiado que Occidente hable de ello? Cierto, si en sentido real la gente del tercer género están presentes en todas partes en el número del punto cero, cero, cero, cero, y esta vez uno tras el cero, debería hablarse de derechos para ellos, pero esos inmigrantes y discapacitados que están presentes en una sociedad en cifras cientos de veces más altos, ¿cuál es el papel de Occidente y Europa en términos de sus derechos?

“En realidad, la política de Europa y Occidente respecto a los inmigrantes entra en conflicto con los derechos humanos. Hace unos años, como resultado del ataque de Occidente a Siria, Libia y otros países, los inmigrantes se dirigieron a Europa donde las agencias de seguridad fronteriza los golpearon y los llevaron lejos de sus costas, mientras que los chicos y mujeres sumaban un gran número en los barcos y muchos de ellos se hundieron y todos recuerdan a ese chiquillo (Alan Kurdi) quien murió cerca de la costa.

«No importa cuánto hable Europa sobre la defensa de los derechos humanos, las condiciones inhumanas en los campamentos de inmigrantes abarrotados hacen estallar sus reclamos. Esos inmigrantes han tenido que enfrentar una violencia física extrema, trabajos forzados, esclavitud y explotación sexual.

Una captura de pantalla del artículo del diario Roznama Ummat

Para ver el despacho en su totalidad en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/articles-pakistans-islamist-urdu-dailies-qatars-hosting-fifa-world-cup-west-especially

[1] Roznama Jasarat (Pakistán), 24 de noviembre, 2022.

The post Artículos en diarios islamistas de Pakistán en urdu en referencia a la organización de la Copa del Mundo FIFA 2022 en Catar: ‘Occidente, especialmente la Unión Europea, conduce una campaña contra Catar’; ‘sin dudas… en ocasión a la copa del mundo, Catar propaga abiertamente los principios islámicos’ first appeared on MEMRI Español.