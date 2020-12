Diario Judío México - Tras la publicación de un segmento de video de MEMRI TV el día 15 de diciembre que tradujo y expuso las declaraciones del canciller iraní Javad Zarif dadas el día 9 de diciembre, en las que utilizó un término despectivo antisemita en farsi para referirse a los judíos, (jahoud), Zarif tuiteó una respuesta a MEMRI el 16 de diciembre afirmando falsamente que simplemente este se estaba «burlando» de la idea de que «Irán lo que busca es ‘arrojar a los judíos al mar’». Zarif dijo: «MEMRI se ha hundido más al tomar mi uso peyorativo de una palabra para acusarme del antisemitismo».

A continuación se muestra el tuit de Zarif publicado el 16 de diciembre:

Twitter.com/JZarif/status/1339253335480799237, 16 de diciembre, 2020.

En sus declaraciones publicadas en el segmento de video de MEMRI TV, Zarif fue entrevistado por el periodista iraní Mehdi Nasiri en un video que fue subido al canal YouTube de Arman Media el 9 de diciembre del 2020. Zarif dijo que Estados Unidos ha perdido sus derechos según el acuerdo PIDAC porque este se ha retirado del acuerdo, pero todavía estaba obligado a cumplir con el acuerdo y debe levantar todas sus sanciones a Irán. Zarif bromeó diciendo que deseaba que Estados Unidos abandonara el planeta Tierra, al igual que su retiró del acuerdo PIDAC. Este dijo que el presidente electo Biden estará obligado a regresar al acuerdo PIDAC. Zarif agregó que Estados Unidos «le debe» a Irán por haber provisto con armas a otros países de la región. Este explicó que las potencias en Occidente intentaron incluir el programa de misiles de Irán y sus actividades regionales en el acuerdo PIDAC, pero fracasaron y tuvieron que comprometerse al respecto. Por lo tanto, agregó Zarif, ellos no tienen la opción de exigir ahora la inclusión de este tema.

Zarif agregó que no podía concebir una situación en la que Irán reconociera oficialmente a Israel. Además, dijo que la estrategia de Irán para enfrentar el problema de Israel no sería arrojar a los » jahoud (judíos)» al mar o iniciar un ataque militar en su contra, sino que le ha sugerido a las Naciones Unidas que un referéndum popular, incluidos los palestinos de todo el mundo, resolvería este asunto.

Para ver el video del canciller iraní Mohammad-Javad Zarif en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Al dejar el acuerdo PIDAC, Estados Unidos ha perdido sus derechos, pero no sus obligaciones… Los Estados Unidos del Sr. Biden se verá obligado a volver a unirse, a menos que decida violar la ley y organizar una insurgencia»

Mohammad-Javad Zarif: «El acuerdo PIDAC fue aprobado por el Consejo de Seguridad. Todos los miembros de las Naciones Unidas, ya sean permanentes o temporales, están obligados a implementar la decisión del Consejo de Seguridad, según el Artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas. Al dejar el acuerdo PIDAC Estados Unidos ha perdido sus derechos, pero no sus obligaciones. Estados Unidos todavía está obligado a levantar sus sanciones y a abstenerse de crear obstáculos, porque ha seguido siendo miembro de las Naciones Unidas desde que dejó el acuerdo PIDAC. Por supuesto, este tenía la opción de [marcharse de las Naciones Unidas], tal como dejó la UNESCO y otras organizaciones. Alá que lega, también dejará el planeta Tierra… No olviden este estatuto legal. Es por ello que los Estados Unidos del Sr. Biden estará obligado a volver a unirse al acuerdo PIDAC, a menos que opte por violar la ley y organice una revuelta… Es a la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas – y no al acuerdo PIDAC – al que Estados Unidos debe retornar.

[…]

«Los estadounidenses no están en la posición de establecer condiciones para su regreso al acuerdo PIDAC, o para la restauración de sus derechos cuando se trata de la implementación del acuerdo PIDAC.

«Además, el gobierno y los funcionarios del gobierno del Sr. Biden saben muy bien que los temas que no aparecen en el acuerdo PIDAC [es decir, los misiles de Irán y la participación regional] no están ausentes por accidente, sino más bien por decisión. Esto significa que hemos debatido el tema de los misiles. Cuando estos plantearon el tema de nuestros misiles, nosotros dijimos: ‘¿Qué tienen ustedes que decir sobre las armas que poseen Israel o Arabia Saudita? ¿Están diciendo que a Irán se le debería negar sus capacidades defensivas? ¿Poseen ustedes el derecho de hacer eso? Cuando plantearon el tema de nuestra participación regional, nosotros dijimos: ‘¿Qué tienen que decir ustedes sobre Israel?’ Y ellos respondieron: ‘Queremos reparar sus relaciones con la región’. Nosotros dijimos: ‘Reparen sus propias relaciones con la región’.

[…]

«Los estadounidenses son ​​los que nos deben a nosotros, debido a sus políticas de proveerle armas a otros y sus políticas en la región; ellos son los que le deben al pueblo iraní»

«El año pasado, estos le vendieron armas por valor de 67.000 millones de dólares a Arabia Saudita. Vendieron armas por un valor de 22.000 millones de dólares a los Emiratos Árabes Unidos. Ahora le están vendiendo F-35 a los Emiratos Árabes Unidos. Nada los detiene cuando se trata de venderle armas a estos países». ¿Están ellos dispuestos a disminuir la venta de armas a la región? Por supuesto que no. Entonces, si los misiles y la intervención regional no aparecen en el acuerdo PIDAC, es porque se comprometieron en estos temas. No los colocaron en el acuerdo PIDAC. Ellos no tienen esa opción. Ellos son los que nos deben a nosotros, debido a sus políticas de proveerles armas a otros y por sus políticas en la región. Ellos le deben al pueblo iraní. No debemos sentirnos inferiores.

[…]

«Recientemente, el señor Trump quiso…»

Entrevistador: «Fue publicado en El Times de Nueva York«.

Zarif: «Fue escrito hoy… este quería atacar a Irán. ¿Por qué no lo atacó? Porque ellos creen… lo dijeron claramente… Ellos dijeron que si atacaban Fordo, retrasarían el programa de energía nuclear de Irán durante dos años, pero también esto garantizaría que los iraníes irían en persecución de lograr obtener una bomba nuclear».

[…]

«No puedo pensar en ninguna circunstancia en la que reconozcamos oficialmente a Israel… Pero no estamos hablando de arrojar a los jahoud al mar… nuestra solución es un referéndum popular»

Entrevistador: «Mi siguiente pregunta es sobre la postura oficial de la República Islámica de Irán hacia Israel, el régimen que ocupa Jerusalén. La pregunta es: ¿Cuál es nuestra estrategia para enfrentar a este país? ¿Es la estrategia de Irán eliminar a Israel? Por supuesto, nosotros nunca iniciemos un ataque contra Israel. Esto se ha dicho muchas veces, pero estamos esperando que los israelíes actúen y luego estaremos listos para acabar con ellos. Esta es una forma de confrontar a Israel. Pero otra forma de confrontarlo sería pedirle a los israelíes o a las organizaciones internacionales que celebren un referéndum popular que incluya a todos, incluso a los palestinos y a los refugiados de la diáspora y así es como se pudiera determinar el destino final de este tema. Esta es una postura muy viable. Para completar mi pregunta, ¿cree usted que las relaciones internacionales pudieran llegar al punto en que al reconocer a Israel, las tensiones desaparecerían o disminuirían?»

Zarif: «Digo esto inequívocamente: Personalmente, no puedo pensar en ninguna otra circunstancia bajo la cual reconoceríamos oficialmente a Israel. No estoy diciendo que sea imposible, pero no puedo imaginar bajo qué circunstancias haríamos esto».

Entrevistador: «Incluso si lo hacen las organizaciones internacionales y esto es lo internacionalmente aceptado por hacer»

Zarif: «Sí. Para ellos, Israel ha sido miembro de las Naciones Unidas desde el año 1948.

[…]

«Esta es una postura diferente la cual es mantenida por la República Islámica y creo que no existe ningún problema de que esta tenga su propia postura. Ese es un punto. Segundo, ¿cuál es nuestra solución? El honorable líder Jamenei ha expresado la solución. Nosotros No estamos hablando de arrojar a los jahoud (judíos) al mar, ni de un ataque militar, ni de operaciones suicidas. El Líder ha dicho cuál es la solución y esta ha sido presentada a las Naciones Unidas. Nuestra solución es un referéndum popular, tal como usted mencionó».

