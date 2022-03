Los historiadores creen que el plan de Hitler para atacar Rusia cristalizó por primera vez luego de la Guerra de Invierno de los años 1939-1940 entre la Unión Soviética y Finlandia. Aunque la abrumadora superioridad numérica y militar del Ejército Rojo sometió a los finlandeses luego de tres meses de lucha, su torpe desempeño en las primeras etapas de la lucha animó a Hitler a creer que los rusos no eran rival para la Wehrmacht.[1] El respetado bloguero ruso y experto militar Anatoly Nesmiyan, quien escribe bajo el seudónimo de El-Murid, cree que cualquiera que sea el resultado de los actuales combates entre Rusia y Ucrania, está del todo claro que todo el dinero que Putin desvió del desarrollo económico y vertió en gastos de defensa no ha logrado producir una maquinaría de guerra eficiente e intimidante. Rusia ha logrado derrotar a las fuerzas irregulares, pero sus deficiencias militares han quedado expuestas, lo que obligó a Vladimir Putin a invocar sus amenazas de utilizar armamento nuclear. Ahora que la debilidad militar de Rusia ya ha sido expuesta, es solo cuestión de tiempo hasta que un adversario pruebe a Rusia en uno de los muchos lugares donde Rusia está ahora involucrada militarmente.

Los comentarios de Nesmiyan pueden leerse a continuación:[2]

«La amenaza de utilizar armas nucleares en un conflicto local esencialmente bastante ordinario común significa la bancarrota total y definitiva del liderazgo ruso en todos los sentidos.

“Putin, bajo la pancarta de ‘enemigos por todas partes’, desvió sumas astronómicas del presupuesto de desarrollo del país y las metió en lo que se llamó ‘capacidad de defensa’. Y mientras perseguía a los partisanos montados en ‘tachankas’ (una carroza tirada por caballos con una ametralladora montada en una posible referencia a Siria), o robándole los recursos a aquellos incapaces de tomar represalias en su contra, todo parecía ir bien. Es cierto que en Siria ya habían surgido preguntas sobre la preparación para el combate del ejército ruso, pero fueron rápidamente amortiguadas por los gritos de victoria.

“El problema es que el propio liderazgo ruso parece haber languidecido en plenitud de confianza en donde caricaturas redactadas y en su mayoría simplemente hurtadas sobre el poder sin precedentes del ejército ruso eran de hecho eso. Y, en base a esta confianza, se diseñó la guerra, que inmediatamente ponen las cosas en el lugar que les corresponde.

«El heroísmo del enemigo es, naturalmente, un factor. Pero no son personas las que libran guerras. Las estructuras organizadas, los recursos y la tecnología libran las guerras. El heroísmo simplemente sirve como indicador de que los ingredientes ganadores están gravemente ausentes y deben ser rellenados, como el héroe soviético Alexander Matrosov con su cuerpo. Un ejército normal funciona de la misma manera que una mina, es decir, cumple con las normas y cumple con un plan. Aquí no se requiere de heroísmo y de hecho, no es para nada bienvenido. Cualquiera que haya trabajado en alguna línea de producción sabe muy bien que ahora a uno le gustan los entusiastas heroicos. Es cierto, cuando hay un trabajo en cubierta que deba cumplir con los plazos y todo está ‘en llamas’, entonces sí, se necesitan héroes. Pero está del todo claro que tal trabajo práctico es indicador de una mala organización del mismo trabajo.

«De hecho, el ucraniano ahora se encuentra en una situación de manos a la obra, lo cual es lógico ya que es objetivamente mucho más débil. De ahí el heroísmo de los soldados ucranianos. Pero el problema es que el ejército ruso, a pesar de toda su superioridad, posee fallas en todos sus componentes, que parte de la planificación, la cual, a su vez, parte de la formulación de sus objetivos políticos.

«Ya es obvio que las tareas políticas fueron establecidas de manera tan incompetente que cualquier general normal debería haberle dicho al comandante en jefe supremo, incluso en la etapa de recibir la orden, que este último es un cretino, que este último puede despedirlo, pero él, el general, no implementará tal orden. Pero nosotros no tenemos generales, tenemos oficiales. Por ende, una tarea inherentemente imposible se debió a la planificación. Así que, discúlpeme, pero ¿por qué están ustedes tan sorprendidos ahora?

«Al final, el Kremlin ha obtenido lo que tiene. No sé cómo terminará esta guerra en cuanto a resultados militares, qué fronteras serán alcanzadas, qué pérdidas soportarán nuestras tropas e infligirán al enemigo. Pero ya es bastante obvio que se ha disipado el mito de un poderoso ejército ruso, lo cual, para serles franco, tendrá consecuencias tardías (tardías pero no por mucho tiempo).

Basados en la cantidad de empresas militares en las que el régimen se ha involucrado en los últimos años y la cantidad de enemigos que hizo bajo la consigna «los enemigos están por todas partes», habrá muchos dispuestos a probar las posturas de fuerza de Rusia luego de la actual guerra. Esto será cierto en Siria, Asia Central y en África (aunque África es, naturalmente, lo último que pudiera interesarnos en este momento).

«Amenazas con armas nucleares son señal de que las opciones convencionales ya no están disponibles. 4 días de la retrograda guerra local y luego saludos cordiales. Y aquellos quienes estén interesados en esta pregunta desde un punto de vista práctico sacarán sus conclusiones. Serían tontos si no lo hicieran. Y luego, las réplicas de esta guerra son inevitables. ¿Dónde se manifestarán por sí mismas? Esa ya es otra pregunta».

