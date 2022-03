INTRODUCCIÓN

El 2 de febrero del presente año 2022, el diario español El País publicó el texto íntegro de las respuestas confidenciales y secretas de la OTAN y Washington ante las demandas de Rusia a garantías de seguridad en la forma de un tratado propuesto entre los Estados Unidos de América y la Federación Rusa, conocido como el “Ultimátum de Putin”. Los documentos fueron luego publicados de nuevo por la agencia de noticias rusa TASS.

Demanda de Rusia a garantías de seguridad en la forma de un tratado propuesto entre los Estados Unidos de América y la Federación Rusa

En el mes de diciembre del año 2021, Rusia le envió a los Estados Unidos e hizo público un borrador de tratado entre la Federación de Rusia y los Estados Unidos sobre el tema de las garantías de seguridad y un acuerdo sobre medidas para «garantizar la seguridad» de Rusia y de los estados miembros de la OTAN. Tal como explicó el renombrado experto ruso, Dr. Vladislav Inozemtsev, en el borrador, Moscú argumentó abiertamente que «varios países que pasaron algún tiempo formando parte de la Unión Soviética o del Imperio ruso no pueden considerarse totalmente soberanos (este es un enfoque ruso bastante antiguo) y, por ende, no tienen derecho a unirse a ninguna otra alianza militar, excepto aquellas de las que la propia Rusia es parte». Inozemtsev declaró lo siguiente: «El Kremlin también insistió abiertamente en que Occidente se abstuviese de establecer bases o instalaciones militares en las naciones postsoviéticas e incluso retirara todas las fuerzas extranjeras (es decir, estadounidenses) de las naciones que se unieron a la OTAN en 1997 o después. Esta medida convirtió a Rusia en el desafío más profundo al orden mundial existente en la actualidad».[i]

Respuestas de la OTAN y de los Estados Unidos.

La OTAN declaró que es una «alianza defensiva» y «no representa una amenaza» para Rusia. La OTAN reiteró su apoyo a la «soberanía de Ucrania» y a la «integridad territorial», incluyendo Crimea. La OTAN también reafirmó su compromiso con la «política de puertas abiertas» de la OTAN y pidió a Rusia que retirara las tropas de Ucrania, Georgia y Moldavia.

Estados Unidos declaró que continúa apoyando firmemente la política de puertas abiertas de la OTAN. Sin embargo, Washington expresó «su voluntad de discutir medidas para garantizar la apertura mutua y el compromiso por parte de Estados Unidos y Rusia de renunciar al despliegue de misiles terrestres ofensivos y de tropas regulares en territorio ucraniano».

A continuación se pueden leer los borradores de Rusia a su demanda de garantías de seguridad en la forma de un tratado propuesto (traducido del ruso tomado de TASS) y las respuestas confidenciales y secretas de la OTAN y de Washington.[ii] [iii]

La demanda de Rusia a garantías de seguridad contra la expansión de la OTAN

Tratado entre los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia sobre garantías de seguridad

«Los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia, en lo sucesivo referidos a las ‘Partes’

«guiados por los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración del año 1970 sobre los principios de derecho internacional relativos a las relaciones amistosas y la cooperación entre Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki del año 1975 a la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, así como también las disposiciones de la Declaración de Manila sobre la Solución Pacífica de Controversias del año 1982, la Carta para la Seguridad Europea del año 1999 y el Acta Fundacional sobre Relaciones Mutuas, Cooperación y Seguridad entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Federación de Rusia del año 1997,

«recordando la inadmisibilidad de la amenaza o la utilización de fuerza de cualquier manera incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas tanto en sus relaciones mutuas como en las internacionales en general,

«apoyando el papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tiene la responsabilidad principal de mantener la paz y la seguridad a nivel internacional,

«reconociendo la necesidad de unir esfuerzos para responder con eficacia ante los desafíos y amenazas de seguridad modernos en un mundo globalizado e interdependiente,

“considerando la necesidad del estricto cumplimiento del principio de no-injerencia en los asuntos internos, incluyendo la abstención de apoyar a organizaciones, grupos o personas que pidan un cambio inconstitucional de poder, así como también de emprender cualquier acción encaminada a modificar el sistema de orden político o social de una de las Partes Contratantes,

«Teniendo en cuenta la necesidad de crear mecanismos adicionales de cooperación efectivos y rápidos o mejorar aquellos existentes a fin de resolver los temas y controversias emergentes a través de un diálogo constructivo sobre la base del respeto mutuo y el reconocimiento de los intereses y preocupaciones de seguridad de cada uno, así como también elaborar respuestas adecuadas a los desafíos y amenazas de seguridad,

«tratando de evitar cualquier confrontación militar y conflicto armado entre las Partes y conscientes de que un enfrentamiento militar directo entre estas pudiera resultar en el uso de armas nucleares que tendrían consecuencias de largo alcance,

«reafirmando que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe ser librada y reconociendo la necesidad de hacer todo lo posible para prevenir el riesgo de que estalle una guerra así entre los Estados poseedores de armamento nuclear,

«reafirmando sus compromisos en virtud del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre Medidas para Reducir el Riesgo de un Estallido de Guerra Nuclear del 30 de septiembre del año 1971, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre la Prevención de Incidentes en y sobre Alta Mar del 25 de mayo del año 1972, el Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre el Establecimiento de Centros de Reducción de Riesgos Nucleares del 15 de septiembre del año 1987, así como también el Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre la Prevención de Actividades Militares Peligrosas del 12 de junio del año 1989,

«han acordado lo siguiente:

Articulo 1

«Las Partes cooperarán sobre la base de los principios de seguridad indivisible, igual y sin menoscabo y ante estos fines:

«no emprenderán acciones ni participarán o apoyarán actividades que afecten la seguridad de la otra Parte;

«no implementarán medidas de seguridad adoptadas por cada Parte individualmente o en el marco de una organización internacional, alianza militar o coalición que pueda socavar los intereses de seguridad fundamentales de la otra Parte.

Artículo 2

Las Partes procurarán que todas las organizaciones internacionales, alianzas militares y coaliciones en las que participe al menos una de las Partes se adhieran a los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 3

Las Partes no utilizarán los territorios de otros Estados con miras a preparar o llevar a cabo un ataque armado contra la otra Parte u otras acciones que afecten los intereses fundamentales de seguridad de la otra Parte.

Artículo 4

Los Estados Unidos de América se comprometerán a impedir una mayor expansión hacia el este de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y a denegar la adhesión a la Alianza a los Estados de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Los Estados Unidos de América no establecerán bases militares en el territorio de los Estados de la ex-Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que no sean miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no utilizarán su infraestructura para actividades militares ni desarrollarán cooperación militar bilateral con ellos.

Artículo 5

«Las Partes se abstendrán de desplegar sus fuerzas armadas y armamentos, incluso en el marco de organizaciones internacionales, alianzas o coaliciones militares, en las zonas en las que la otra Parte pueda percibir dicho despliegue como una amenaza para su seguridad nacional, con la excepción de dicho despliegue dentro de los territorios nacionales de las Partes.

«Las Partes se abstendrán de volar bombarderos pesados ??equipados con armas nucleares o no-nucleares o de desplegar buques de guerra de cualquier tipo, incluso dentro del marco de las organizaciones internacionales, alianzas o coaliciones militares, en las zonas fuera del espacio aéreo nacional y las aguas territoriales nacionales, respectivamente, desde donde puedan atacar objetivos dentro del territorio de la otra Parte.

«Las Partes mantendrán el diálogo y cooperarán para mejorar los mecanismos a fin de prevenir actividades militares peligrosas en y sobre alta mar, incluyendo el acuerdo sobre la distancia máxima de aproximación entre buques de guerra y aeronaves.

Artículo 6

«Las Partes se comprometen a no desplegar misiles lanzados desde tierra que sean de alcance intermedio y de alcance más corto fuera de sus territorios nacionales, así como en las áreas de sus territorios nacionales, desde las cuales tales armas puedan atacar objetivos en el territorio nacional de la otra Parte.

Artículo 7

«Las Partes se abstendrán de desplegar armas nucleares fuera de sus territorios nacionales y devolverán a sus territorios nacionales las armas que ya estén desplegadas fuera de sus territorios nacionales en el momento de la entrada en vigor del Tratado. Las Partes eliminarán toda la infraestructura existente para el despliegue de armas nucleares armas fuera de sus territorios nacionales.

«Las Partes no entrenarán al personal militar y civil de países no-poseedores de armas nucleares en el uso de armas nucleares. Las Partes no realizarán ejercicios o entrenamiento para fuerzas de propósito general, que incluyan escenarios en donde se implique el uso de armas nucleares.

Artículo 8

«Por los Estados Unidos de América

«Por la Federación Rusa

Acuerdo sobre medidas para garantizar la seguridad de la Federación de Rusia y los Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte

«La Federación de Rusia y los Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en lo sucesivo referidos a las Partes,

«reafirmando su aspiración de mejorar las relaciones y profundizar el entendimiento mutuo,

«reconociendo que una respuesta eficaz a los desafíos y amenazas contemporáneos a la seguridad en nuestro mundo interdependiente requiere de esfuerzos conjuntos de todas las Partes,

«decididos a prevenir actividades militares peligrosas y por ende, reducir la posibilidad de incidentes entre sus fuerzas armadas,

«observando que los intereses de seguridad de cada Parte requieren de una mejor cooperación multilateral, más estabilidad política y militar, previsibilidad y transparencia,

«reafirmando su compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki del año 1975 de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, el Acta Fundacional del año 1997 sobre Relaciones Mutuas, Cooperación y Seguridad entre la Federación Rusa y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el Código de Conducta sobre los Aspectos Político-Militares de Seguridad del año 1994, la Carta para la Seguridad Europea del año 1999 y la Declaración de Roma «Relaciones Rusia-OTAN: una nueva cualidad» firmada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Federación de Rusia y los Estados miembros de la OTAN en el año 2002,

«han acordado lo siguiente:

Articulo 1

«Las Partes se guiarán en sus relaciones por los principios de cooperación, seguridad igualitaria e indivisible. No fortalecerán su seguridad individualmente, dentro de organizaciones internacionales, alianzas o coaliciones militares a expensas de la seguridad de otras Partes.

«Las Partes resolverán todas las controversias internacionales en sus relaciones mutuas por medios pacíficos y se abstendrán del uso o la amenaza del uso de la fuerza de cualquier manera incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.

«Las Partes no crearán condiciones o situaciones que representen o puedan ser percibidas como una amenaza a la seguridad nacional de otras Partes.

«Las Partes actuarán con moderación en la planificación militar y la realización de ejercicios para reducir los riesgos de posibles situaciones peligrosas de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluyendo las establecidas en los acuerdos intergubernamentales sobre la prevención de incidentes en el mar fuera de las aguas territoriales y en el espacio aéreo anterior , así como en acuerdos intergubernamentales sobre la prevención de actividades militares peligrosas.

Artículo 2

«Para abordar temas y resolver problemas, las Partes utilizarán los mecanismos de consultas bilaterales o multilaterales urgentes, incluyendo el Consejo OTAN-Rusia.

«Las Partes intercambiarán periódica y voluntariamente evaluaciones de amenazas y desafíos de seguridad contemporáneos, se informarán mutuamente sobre ejercicios y maniobras militares y las principales disposiciones de sus doctrinas militares. Se utilizarán todos los mecanismos y herramientas existentes para las medidas de fomentar la confianza con el fin de garantizar transparencia y previsibilidad en las actividades militares.

«Se establecerán líneas telefónicas directas para mantener contactos de emergencia entre las Partes.

Artículo 3

“Las Partes reafirman que no se consideran adversarias.

«Las Partes mantendrán el diálogo y la interacción sobre la mejora de los mecanismos para prevenir incidentes en alta mar (principalmente en las zonas del Báltico y la región del Mar Negro).

Artículo 4

«La Federación de Rusia y todas las Partes que fueron Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a partir del 27 de mayo del año 1997, respectivamente, no desplegarán fuerzas militares ni armamento en el territorio de ninguno de los demás Estados de Europa además de las fuerzas estacionadas en ese territorio a partir del 27 de mayo del año 1997. Con el consentimiento de todas las Partes, tales despliegues pueden tener lugar en casos excepcionales para eliminar una amenaza a la seguridad de una o más Partes.

Artículo 5

«Las Partes no desplegarán misiles terrestres de medio y corto alcance en áreas que les permitan alcanzar el territorio de las otras Partes.

Artículo 6

«Todos los Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se comprometen a abstenerse de ampliar más la OTAN, incluyendo la adhesión de Ucrania y de otros Estados.

Artículo 7

«Las Partes que son Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte no llevarán a cabo ninguna actividad militar en el territorio de Ucrania, así como en otros Estados de Europa oriental, en el Cáucaso Meridional y en Asia Central.

«Para excluir incidentes, la Federación de Rusia y las Partes que son Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte no realizarán ejercicios militares u otras actividades militares por encima del nivel de brigada en una zona de anchura y configuración acordadas a cada lado de la línea fronteriza de la Federación Rusa y los estados en una alianza militar con ello, así como las Partes que son Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Artículo 8

«Este Acuerdo no afectará ni se interpretará como que afecta la responsabilidad principal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de mantener la paz y la seguridad a nivel internacional, ni los derechos y obligaciones de las Partes en virtud de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 9

«Este Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación, expresando el consentimiento en obligarse por él, con el Depositario por más de la mitad de los Estados signatarios. Con respecto a un Estado que depositó su instrumento de ratificación a partir de una fecha posterior, el presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su depósito.

«Cada una de las Partes de este Acuerdo puede retirarse de él mediante notificación adecuada al Depositario. Este Acuerdo terminará para dicha Parte (30) días después de la recepción de dicha notificación por parte del Depositario.

«Este Acuerdo ha sido redactado en ruso, inglés y francés, siendo todos los textos igualmente auténticos, y será depositado en el archivo del Depositario, el cual es el Gobierno de…

«Hecho en [la ciudad de…] este [XX] día de [XX] dos mil [XX].»

Respuesta de la OTAN declarando su compromiso a la política de puertas abiertas

«Reiteramos nuestro apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, incluyendo Crimea»

«1. La OTAN es una alianza defensiva y no representa una amenaza para Rusia. Siempre hemos luchado por la paz, la estabilidad y la seguridad en la región euro-atlántica y por que Europa sea un todo, libre y pacífica. Este sigue siendo nuestro objetivo e inquebrantable aspiración.

«2. Creemos firmemente que los conflictos y desacuerdos deben resolverse a través del diálogo y la diplomacia, sin amenazas ni uso de la fuerza. Con la constante, infundada, injustificada y continua acumulación militar rusa en y cerca de Ucrania y sus fronteras, así como igual que en Bielorrusia, hacemos un llamado a Rusia para que reduzca inmediatamente las tensiones; esto debe hacerse de manera verificable, oportuna y a largo plazo. Reiteramos nuestro apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, incluyendo Crimea, dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. A solución al conflicto ucraniano de conformidad con las disposiciones de los acuerdos de Minsk y sobre la base de los formatos mutuamente acordados pudiera mejorar significativamente la situación de seguridad en Europa y las perspectivas de estabilidad.

«3. La OTAN sigue firmemente comprometida con los principios y acuerdos fundamentales que forman la base de la seguridad europea. Lamentamos que Rusia haya traicionado los verdaderos valores, principios y compromisos que ayudaron a desarrollar o formaron una base para las relaciones entre la OTAN y Rusia. Los miembros de la OTAN creen que la mejor manera de fortalecer la seguridad euro-atlántica para el bien común es que todos los países se adhieran a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el orden mundial internacional establecido y el paquete de documentos que han firmado por su libre voluntad: el Acta Final de Helsinki de 1975, la Carta de París de 1990 y la Carta de Estambul para la Seguridad Europea de 1999. Rusia es igualmente responsable de cumplir con los principios de estos documentos.

«4. Las relaciones estables y predecibles entre la OTAN y Rusia son de nuestro interés mutuo. Durante la reunión del Consejo Rusia-OTAN del 12 de enero del año 2022, tuvimos la primera discusión en la que todos pudieron expresar sus preocupaciones de seguridad. Los miembros de la OTAN pidieron un diálogo continuo en el Consejo sobre formas de fortalecer la seguridad de todas las partes. Los miembros de la Alianza están listos para discutir problemas de seguridad con Rusia. Nuestro diálogo debe continuar sobre la base de la reciprocidad y los principios clave de la seguridad europea y debe fortalecer la seguridad de todas las partes.

«5. Teniendo en cuenta las propuestas de seguridad presentadas por Rusia y nuestras propias fuentes de preocupación, los miembros de la OTAN han identificado áreas en las que podemos entablar un diálogo constructivo y significativo. Nuestro objetivo es lograr resultados tangibles y mutuamente beneficiosos. Apoyamos la propuesta por el Presidente del Consejo OTAN-Rusia para celebrar una serie de reuniones temáticas para discutir la relación Rusia-OTAN y la situación de seguridad en Europa, incluso en Ucrania y sus alrededores, así como cuestiones de reducción de riesgos, transparencia y control de armas.

«6. La seguridad euro-atlántica puede reforzarse mediante la adopción de las siguientes propuestas.

«7. El estado de las relaciones OTAN-Rusia:

«maximizar el uso de los canales existentes de comunicación militar para incrementar la previsibilidad, la transparencia y reducir el riesgo;

«restaurar la presencia mutua de la OTAN y Rusia en Moscú y Bruselas, respectivamente;

«trabajar en la propuesta de Rusia de una línea directa de teléfono civil para mantener la comunicación de emergencia.

«8. Seguridad europea, incluyendo la situación en Ucrania y sus alrededores:

«todos los países deberán respetar y adherirse a los principios de soberanía, inviolabilidad de las fronteras e integridad territorial de los Estados y abstenerse de la amenaza del uso de la fuerza;

«Todos los estados respetarán el derecho de otros estados a elegir o cambiar los arreglos de seguridad y a decidir su propio futuro y política exterior sin interferencia externa. En este sentido, reafirmamos nuestro compromiso con la política de puertas abiertas de la OTAN en virtud del artículo 10 del Tratado de Washington;

«Rusia retirará las tropas de Ucrania, Georgia y la República de Moldavia, donde estas tropas hayan sido desplegadas sin el consentimiento de la nación anfitriona;

«todas las partes participarán constructivamente en una variedad de formatos de resolución de conflictos de los que son miembros, incluyendo el formato de Normandía, el grupo de contacto trilateral, las discusiones internacionales de Ginebra y las conversaciones 5+2.

«9. Reducción de riesgos, transparencia y control de armas. Los aliados de la OTAN tienen un largo historial de promoción de regímenes de control de armas, desarme y no proliferación. Seguimos abiertos al diálogo constructivo y al debate con Rusia sobre transparencia mutua y medidas para fomentar la confianza, incluyendo las siguientes propuestas.

«Continuar con la práctica de intercambiar informes sobre ejercicios rusos y de la OTAN dentro del Consejo OTAN-Rusia para incrementar la previsibilidad, la transparencia y la reducción de riesgos.

«Compromiso constructivo para modernizar el Documento de Viena en la OSCE.

«Aumentar la transparencia de los ejercicios y las redadas sorpresivas mediante la reducción de los umbrales de notificación y vigilancia.

«Prevención de incidentes militares peligrosos a través de una mayor transparencia y esfuerzos de reducción de riesgos.

«Sesiones informativas mutuas sobre la política nuclear OTAN-Rusia y el desarrollo de otras posibles medidas de reducción de riesgos estratégicos mutuos.

«Consultas sobre formas de reducir las amenazas a los sistemas espaciales, incluidos los esfuerzos para promover un comportamiento responsable en el espacio; el compromiso de Rusia de abstenerse de probar misiles anti-satélite que crean grandes cantidades de desechos.

«Promover un ciberespacio libre, abierto, pacífico y seguro a través de consultas sobre formas de reducir las amenazas cibernéticas, esfuerzos continuos para mejorar la estabilidad a través del cumplimiento de las obligaciones legales internacionales y estándares voluntarios de comportamiento responsable de los estados en el ciberespacio; negativa de todos los estados a participar en actividades cibernéticas maliciosas.

«Consultas sobre formas específicas de prevenir incidentes aéreos y marítimos con el fin de restaurar la confianza y mejorar la previsibilidad en la región euro-atlántica.

«Todos los Estados se comprometen a cumplir plenamente y acatar la letra y el espíritu de todas sus obligaciones y responsabilidades en la esfera del control de armamentos, el desarme y la no proliferación, incluido el pleno cumplimiento de la Convención sobre Armas Químicas y la Convención sobre la Prohibición de el Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Tóxicas.

«Rusia reanudará la implementación del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (CFE), se reincorporará a las reuniones del Grupo Consultivo Conjunto y proporcionará los datos anuales detallados y la información requerida por el Tratado CFE.

«Ante las preocupaciones entre los Aliados sobre el Programa Estatal de Armas (SAP) de Rusia, incluidas sus existencias de armas nucleares no estratégicas (NSNW) y el número y tipos crecientes de misiles y lanzadores de alcance intermedio y de alcance más corto, se insta a Rusia a : negociar con los Estados Unidos sobre futuros acuerdos y arreglos de control de armas y desarme que abarquen todas las armas nucleares estadounidenses y rusas, incluyendo las armas nucleares no-estratégicas, las ojivas nucleares no desplegadas y todos los medios vectores de armas nucleares a alcances intercontinentales; comprometerse en un diálogo serio con los Estados Unidos sobre misiles terrestres de alcance medio y corto y sus lanzadores como parte de una discusión más amplia, incluso con todos los Aliados, sobre los pasos futuros a tomar y dentro del Consejo OTAN-Rusia.

«10. Durante más de 30 años, la OTAN ha trabajado para construir una asociación con Rusia. Durante la cumbre de 1990 en Londres, cuando la Guerra Fría estaba llegando a su fin, la alianza le tendió una mano de amistad, ofreciendo diálogo y asociación en lugar de confrontación y desconfianza En los años siguientes, la OTAN formó la Asociación para la Paz, con la OTAN y Rusia firmando el Acta Fundacional OTAN-Rusia y estableciendo el Consejo OTAN-Rusia (NRC), que es un formato único y un símbolo de la apertura de la alianza hacia Rusia. A ningún otro socio se le ha ofrecido esta relación o un formato similar. Sin embargo, Rusia ha socavado la confianza que sustentaba nuestra cooperación y desafiado los principios fundamentales de la arquitectura de seguridad global y euro-atlántica.

«11. Seguimos luchando por una relación constructiva con Rusia, siempre que sus acciones lo permitan. Instamos a Rusia a entablar un diálogo significativo sobre temas de interés para todos los miembros del Consejo OTAN-Rusia para lograr resultados significativos. Reducir la acumulación militar de Rusia en Ucrania y sus alrededores será fundamental para lograr un progreso significativo.

«12. La OTAN no busca la confrontación. Sin embargo, no podemos y no estamos dispuestos a comprometer los principios en los que se basa nuestra alianza y seguridad en Europa y América del Norte. Los aliados están firmemente comprometidos con el tratado fundamental de Washington de la OTAN, incluida la disposición que un ataque a un aliado se consideraría un ataque contra todos, como se establece en el Artículo 5. Tomaremos todas las medidas necesarias para proteger a nuestros aliados, y no perderemos la oportunidad de hacerlo».

[i] Véase MEMRI Informe diario No. 355, Qué esperar de Rusia-EE.UU. Relaciones En 2022, 22 de enero de 2022.

[ii] Tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13594727, 2 de febrero de 2022.

[iii] India.mid.ru/en/news/on_russian_draft_documents_on_legal_security_guarantees_from_the_united_states_and_nato/, 17 de diciembre de 2021

