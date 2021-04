Aunque Rusia y Turquía han apoyado a bandos opuestos en Siria y Libia y Turquía desempeñó un papel muy importante en la victoria de Azerbaiyán sobre Armenia además de convertir la iglesia Hagia Sofía de ser museo a una mezquita, el liderazgo ruso logró tragarse todo esto.[1] La amistad entre el presidente turco Erdogan y el presidente de Ucrania Volodymr Zelensky, la cual se expandió por la venta de drones de ataque turcos a Kiev, sacó a relucir tensiones. Rusia ha estado concentrando tropas muy cerca de su frontera con Ucrania, presumiblemente para disuadir una agresión ucraniana en contra de las regiones separatistas pro-rusas de Lugansk y Donetsk. El apoyo turco a Ucrania, incluyendo la venta de armas, estaba golpeando muy cerca de casa y tanto el canciller Sergei Lavrov como la portavoz de la cancillería Maria Zakharova criticaron públicamente a Turquía. Aunque en este punto también, la burocracia rusa trató de contener su ira. Rusia recortó drásticamente los vuelos comerciales entre los dos países. Aunque Rusia trató de describir la acción como una motivada por razones epidemiológicas, el vicepresidente del Consejo de la Federación Konstantin Kosachev pidió a los rusos que demuestren su patriotismo evitando el contacto con Turquía. Un asesor del ministro de Defensa se refirió al comentario ingenioso de Pedro el Grande sobre la conveniencia de desconfiar de los turcos. Este también insinuó que la cooperación en el área de defensa con Ankara pudiera verse afectada.

El informe de MEMRI sobre el tema de Ucrania como factor irritante en las relaciones entre los dos amigos-enemigos, Rusia y Turquía, se puede leer a continuación:

El presidente de Ucrania Volodymr Zelensky visitó Estambul el 10 de abril, 2021 con el fin de asistir a la novena reunión del Consejo de Cooperación Estratégica de Alto Nivel Turquía-Ucrania y se reunió con el presidente turco Erdogan.[2] Luego de su reunión Erdogan reiteró su política turca de no reconocer la anexión hecha por Rusia a Crimea: «Defendemos la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Reiteramos nuestra decisión de principios de no reconocer la anexión de Crimea. Dijimos que apoyamos la iniciativa de la Plataforma de Crimea implementada por Ucrania orientada a consolidar la comunidad internacional en torno a Crimea. Esperamos que esta iniciativa produzca resultados positivos para todos los pueblos de Crimea, incluyendo a los tártaros de Crimea y obviamente para Ucrania».[3]

El diario Kommersant comentó sobre la visita y la consideró un éxito total para Zelensky y Ucrania. «Un nuevo actor externo ha intervenido activamente en el agravado conflicto en Donbass. Este actor es Turquía, donde el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajó el sábado. Durante la visita, estos discutieron principalmente los contratos militares que Ankara llamó la fuerza impulsora de las relaciones. El presidente Turco Recep Tayyip Erdogan afirma que está a favor de una resolución pacífica del conflicto y que también está dispuesto a contribuir a ello, pero parece ser que Moscú realmente no le cree nada de lo que este dice».

Lo que llamó la atención del diario Kommersant fueron los florecientes vínculos militares. «El ministro de Defensa de Ucrania Andriy Taran, quien voló a Estambul junto al presidente Zelensky, se reunió con su homólogo turco Hulusi Akar y discutió una serie de importantes contratos de defensa con él. Según el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Ucrania, se trató de ‘construir corbetas tipo buques de clase, que suministran municiones y sistemas aéreos no-tripulados Bayraktar, así como también oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos, en particular en la industria de la aviación’. El mismo día, el subjefe del Comité de Ucrania Verjovna Rada sobre Seguridad Nacional, Defensa y Inteligencia Yuriy Mysyagin escribió en su página Facebook que el dron Bayraktar TB2 realizó su primer vuelo en la zona de Operaciones Conjuntas (JF) en Donbass. Según el delegado, esto facilitó la localización de equipos rusos en las autoproclamadas repúblicas de Donbass: el sistema de cañones de misiles antiaéreos autopropulsados Pantsir-S, los sistemas de misiles antiaéreos S-125 y Tor, así como también tanques y obuses». Mysyagin señaló que el Bayraktar fue utilizado con muy buenos resultados contra los rusos en Siria. Turquía y Ucrania también discutieron la producción conjunta de aviones de carga y transporte.[4]

Aunque Erdogan no se las lleva bien con los consejos de la OTAN, Rusia difícilmente pudiera estar satisfecha con el apoyo de Erdogan para que Ucrania se una a la OTAN. Si tal hecho sucediera, la OTAN estaría a solo 300 millas de Moscú.

Lavrov y Zakharova critican a Erdogan

El canciller Sergey Lavrov criticó los suministros de armas enviados por Turquía a Ucrania en una conferencia de prensa conjunta con el canciller de la República árabe de Egipto Sameh Shoukry, en El Cairo.

Pregunta: Los medios de comunicación y varios expertos vincularon el reciente viaje del presidente Zelensky a Turquía hacia Ankara vendiendo drones de ataque a Kiev. ¿Está preocupada Rusia por la posibilidad de tales acuerdos?

Sergey Lavrov: Le recomendamos vigorosamente a todos los países responsables con los que estamos en contacto (Turquía es uno de ellos) a que analice la situación y las continuas declaraciones bélicas de Kiev. Les advertimos que no alimenten tal sentimiento militarista.

No es ningún secreto que ya para el año 2014, el nuevo gobierno de Kiev – los golpistas – envalentonados por el aliento que recibieron tras el golpe de estado anticonstitucional, llevaron a cabo un acto de agresión contra su propio pueblo. Cuando los funcionarios de la administración Zelensky dicen que Kiev no está planeando nada en Donbass, debido a que no puede combatir contra su propio pueblo, no están diciendo la verdad. Luego de la «revolución de la dignidad» que, de hecho, fue un golpe de estado inconstitucional, Kiev atacó a su pueblo y desde ese entonces ha librado una guerra contra ellos, habiendo declarado terroristas a sus propios ciudadanos a pesar de que los residentes de Donbass no atacaron a nadie en el resto de Ucrania, sino simplemente le pidieron a Kiev que los dejaran en paz y les permitieran averiguar qué estaba pasando después de que los neonazis tomaron el poder en Kiev e inmediatamente se manifestaron en contra de los derechos de aquellos de habla rusa que viven en dicho país.

Yo espero que todos, incluyendo los países que están discutiendo la posibilidad de suministrarle equipos militares a Ucrania, recuerden esta historia.[5]

La portavoz de la cancillería Maria Zakharova reiteró este mensaje en una rueda de prensa tres días después:

Pregunta: Luego de las conversaciones con el canciller de Egipto, el canciller Sergey Lavrov le advirtió a Turquía y a otros países a no brindar apoyo militar a Ucrania. ¿Turquía dio alguna respuesta sobre si entendió la situación?

Maria Zakharova: Yo ya he dicho lo suficiente sobre este asunto hoy. Puedo agregar que durante los contactos que se hicieron con los líderes turcos, tenemos un intercambio regular de opiniones sobre todos los temas, incluso los más delicados, de las agendas internacionales y regionales. En particular, le informamos a Turquía ante la postura de Rusia sobre la zona sureste de Ucrania.

Por supuesto, Ankara está muy consciente al hecho de que estamos muy preocupados por los países extranjeros que alientan el curso de las acciones hostiles de Kiev. Siempre enfatizamos la importancia de abstenerse de tomar medidas, incluyendo en las áreas de cooperación militar y técnica, que pudiesen desencadenar una escalada en Donbass.

Tenemos la intención de continuar un diálogo comprometido y profesional con nuestros socios extranjeros y disuadirlos a que estimulen los sentimientos revanchistas de Kiev. En su lugar, deberían utilizar todos los recursos políticos y diplomáticos disponibles a estos para contribuir de manera justa a estabilizar y mejorar la situación en Ucrania.[6]

El portavoz presidencial Dmitry Peskov trató de representar el incidente como un pequeño desliz en las relaciones entre Rusia y Turquía: «Sus declaraciones sobre Crimea caen en la categoría de temas sobre las que tenemos serios desacuerdos… pero esperamos que nuestra línea coherente nos permita convencer a los socios turcos de que su postura actual es totalmente errónea respecto a Crimea»[7], enfatizó Peskov.

También se expresaron comentarios menos diplomáticos. El periodista Usik Markosyan comentó en su blog en Live.journal: «¡Bien hecho Erdogan! ¡Uno toma armas por valor de billones de Rusia… una planta de energía nuclear sin costo alguno y que apoya a su enemigo Ucrania con el fin de restaurar su integridad territorial! PS. Es una jodienda cuando el enemigo es inteligente, astuto y ágil…»[8]

Incluso es difícil de comentar, aunque no sucedió nada inesperado.

Andrei Ilnitsky, asesor del ministro de Defensa de Rusia, comentó en su cuenta Twitter la promesa de Erdogan de no reconocer el apoyo de Rusia a la «Plataforma de Crimea» de Vladimir Zelensky.

Ilnitsky citó la frase de Pedro el Grande, quien supuestamente dijo: «No confíes en tres: no confíes en una mujer, no confíes en un turco, no confíes en un no-bebedor». En estas palabras, por supuesto, hay algo de ironía, pero, tal como muestran los acontecimientos, también hay algo de verdad… El zar lo sabía», escribió Ilnitsky.[9]

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/turkish-support-ukraine-including-arms-sales-tests-russias-forbearance-towards-ankara

