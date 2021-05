El imam Imran Hosein, estudioso islámico oriundo de Trinidad y Tobago, dijo que los sionistas fabricaron el coronavirus para acabar con los árabes en Tierra Santa. Este hizo estos comentarios en un video el cual fue publicado en su cuenta oficial YouTube el día 5 de mayo, 2021. Hosein afirmó que el virus fue diseñado para atacar solo el ADN árabe y no el ADN judío.

Para ver el video de Imran Hosein en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

El virus Covid-19 «No pudo originarse en la naturaleza… eso no es posible según la verdad que proviene del Corán»; todo esto es una «guerra biológica» con «raíces sionistas»

Imran Hosein: «Aquellos que están detrás de este virus… este no se origino en la naturaleza, es de un laboratorio. Y de hecho ellos están enfocándose en una guerra biológica. Esto no pudo haberse originado en la naturaleza. Ese es mi primer punto, de que esto es contrario a nuestro [inaudible] de que el virus pudiera entonces abarcar a toda la humanidad al mismo tiempo. Eso no es posible, partiendo de la verdad que proviene del Corán. Si el virus proviene de un laboratorio, es un virus creado en un laboratorio, constituye, tal como dije, una guerra biológica. Yo he analizado esto muchas, muchas veces hasta ahora en este último año más y algo en el que hemos estado viviendo con el virus, de que podemos ya reconocer el resultado final. El resultado final está localizado en Tierra Santa. Por ello, este virus tiene raíces sionistas.

[…]

«Eventualmente, un virus será soltado en Tierra Santa… creado en un laboratorio y posea especificaciones en su ADN para que ataque solamente a los árabes y no a los judíos»

«Y por eso yo anticipo de que ellos mantendrán este virus girando, girando y girando y girando alrededor del mundo y yendo y viniendo hasta que finalmente, no sé por cuánto tiempo a partir de ahora… hasta que finalmente se libere un virus en tierra santa, en Israel, el cual será definido como el virus más peligroso de todos, creado en un laboratorio. Y este es el que acabará con los árabes. Bueno, así que, si está acabando con los árabes, bueno, ¿qué sucede con los judíos? Uno no puede poseer un virus que también acabe con los judíos, así que, en otras palabras, estamos buscando un virus creado, que tenga especificaciones en su ADN para que ataque solo a los árabes y no a los judíos.

[…]

«Cuando los árabes en Tierra Santa… sean eliminados, entonces los israelíes, los sionistas, podrán decir: ‘No nos culpen a nosotros'»

“Cuando los árabes en Tierra Santa y alrededor de la tierra santa sean borrados del mapa, entonces los israelíes, los sionistas, podrán decir: ‘bien, no nos culpen por ello, el virus ha estado aquí todo el tiempo, no nos culpen a nosotros. Este virus se origino en la naturaleza’. Bien, se los digo desde ahora, no se dejen lavar el cerebro, es hora de que abran los ojos y miren y vean y lo que yo les estoy ofreciendo es que yo creo, creo, yo pienso que es creíble».

