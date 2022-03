El estudioso islámico palestino Yousef Makharzah dijo en una clase que este daba del Corán el 5 de octubre del 2021 la cual fue transmitida por el canal de televisión libanes Al-Waqiyah, que el Corán dice que los hombres son «preferibles» a las mujeres. Este explicó que aunque es muy posible que una sola mujer sea mejor que un hombre como individuo, algunas de las «características más obvias» que demuestran la superioridad de los hombres son su fuerza superior, su paciencia, dureza, valentía y disposición además de su capacidad para viajar y combatir. En contraste, este dijo, las mujeres son mejores en el cuidado de los hijos.

En una lección posterior, la cual fue transmitida el día 12 de octubre del 2021, el jeque Makharzah dijo que si la esposa de un hombre le desobedece, este debe abordar el problema de inmediato en lugar de esperar hasta que ella «destruya» su honor. Este dijo que el hombre debe abordar el problema incluso si esto conduce a golpear a su esposa y debe divorciarse de ella si no logra «enderezarla y educarla». Para más información sobre el jeque Makharzah, véanse los videos del portal MEMRI TV No. 7849, No. 8500, No. 8557, No. 8877, No. 9207, y No. 9356.

«Los hombres son más fuertes, más pacientes, más duros y más valientes que las mujeres… Las mujeres fueron creadas para realizar tareas delicadas…»

Yousef Makharzah: «El versículo del Corán ‘Los hombres son los guardianes de la mujer’ significa que el hombre es el preferido ante la mujer. Son los favorecidos. Los hombres son preferibles a las mujeres. Esto no significa que sea imposible que cierta mujer sea mejor que cierto hombre. Una mujer puede ser mejor que un hombre y hasta se ha dicho que algunas mujeres valen por 1.000 hombres.

«¿De qué manera Alá hizo que los hombres fuesen preferibles a las mujeres? Entre las características más obvias, los hombres son más fuertes, más pacientes, más duros y más valientes que las mujeres.

«Si un hombre que trabaja lejos y tiene que regresar a casa en medio de la noche y necesita cruzar montañas y caminos, él cree que esto está dentro de sus posibilidades.

«Sin embargo, una mujer es incapaz de tal hazaña. Si a un hombre se le pide que tome armas y se pare en el desierto para defender la frontera, este lo hace, pero si uno incluso coloca a una mujer dentro de un tanque blindado y le pides que proteja la frontera, ella no se atrevería a hacer tal cosa.

«Eso es porque la mujer fue creada para tareas delicadas y no para tareas arduas. Una mujer puede tolerar a un niño enfermo que llora toda la noche. Ella tiene paciencia con él, puede amamantarlo o darle comida y agua, mientras que un hombre no puede soportar hacer tal labor así sea durante una hora.

«Si sus esposas les desobedecen en casa… no sean pacientes con ella y esperen hasta que ella destruya su honor… incluso si eso conduce a golpearla»

«Si sus esposas les desobedecen en casa, deben tratar su desobediencia. No sean pacientes con ella y esperen hasta que destruya su honor. Traten esto, incluso si conduce a golpearla para que vuelva a encarrilarse. Si no logran enderezarla, divórciense».

