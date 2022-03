Introducción

Ante la determinación de la administración Biden de retornar al acuerdo en materia nuclear PAIC del año 2015 y desarrollado en las últimas semanas en los medios de comunicación iraníes sobre el tema de las negociaciones directas entre Irán y los Estados Unidos.

Cabe señalar que en las conversaciones de Irán con los Estados Unidos en Viena, que están siendo mediadas por Europa, Rusia y China, la delegación estadounidense está, según demandas de Irán, confinada a una sala separada como «castigo» con el objetivo de subrayar que este no es parte del acuerdo PAIC o del grupo que realiza contactos en estos momentos con Irán.

En lo que respecta al régimen iraní, las conversaciones directas con los Estados Unidos están ideológicamente prohibidas, porque la publicidad y el normalizar las reuniones iraníes con los representantes estadounidenses constituirían el reconocimiento oficial y la aceptación por parte del régimen iraní de los Estados Unidos como líder del orden mundial. Además, la exclusión de los Estados Unidos de las conversaciones en Viena realizada por Irán sobre el retorno al acuerdo PAIC es de hecho tomado como motivo de principios y fundamental; Irán considera que Estados Unidos tiene la culpa de la situación que siguió tras la retirada del presidente Trump del acuerdo en el año 2018 y por ende, considera que Estados Unidos no solo debe dar el primer paso, sino también aceptar las demandas de Irán.

Estas demandas iraníes son las siguientes: Estados Unidos debe levantar todas las sanciones y verificar que hayan sido levantadas; el liderazgo estadounidense – la presidencia, pero, si no existe posibilidad de dictar políticas a los futuros presidentes, entonces los jefes de la Cámara y del Senado deben declarar su compromiso con el acuerdo PAIC; y Estados Unidos debe brindar garantías de que no volverá a retirarse del acuerdo PAIC. Solo después de que se cumplan estas condiciones, los iraníes darán algún paso para volver al acuerdo del año 2015.

Los círculos pragmáticos/reformistas de Irán han criticado la práctica de los círculos del régimen, particularmente bajo la tutela del presidente Ebrahim Raisi, de negociar indirectamente con los Estados Unidos mientras lo evitan públicamente, especialmente ante los informes de que el equipo negociador estadounidense ha solicitado realizar negociaciones directas en numerosas ocasiones. El 26 de febrero del presente año 2022 el diario libanés Al-Akhbar, cercano a Hezbolá informó, citando fuentes iraníes, de que el canciller iraní Amir Hossein Abdollahian, rechazó repetidamente las solicitudes hechas por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, de reunirse con él al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich realizada del 18 al 20 de febrero.[1] Los pragmáticos piden contactos directos con los Estados Unidos para que Irán pueda actualizar plenamente sus intereses con este, ya que los Estados Unidos son el actor primario y principal en el acuerdo PAIC y la superpotencia con el peso político y económico más significativo respecto a Irán. Un argumento adicional en favor al contacto directo con los Estados Unidos es la necesidad de evitar tener que pagarles a los mediadores europeos, rusos y chinos por sus servicios.

En contraste, los círculos ideológicos de línea dura en Irán continúan rechazando cualquier reconocimiento oficial de Estados Unidos como socio legítimo para las conversaciones. Estos atribuyen este rechazo a una alta postura moral, presentando a los Estados Unidos de poco fiables y sin ningún tipo de credibilidad y motivados por intrigas ideológicas/políticas en contra del revolucionario Irán.

Tal como lo hizo en el año 2013 antes de las negociaciones públicas directas entre Estados Unidos e Irán, el líder supremo iraní Ali Jamenei ha permitido nuevamente el contacto con los Estados Unidos y dijo en el mes de enero del 2022 que «llevar a cabo negociaciones, conversaciones e interacciones con el enemigo en una etapa particular no significa rendirse a este”.[2]

Este informe dará un repaso al rango de puntos de vista en el régimen iraní sobre el tema nuclear y sobre el retorno al acuerdo PAIC:

La institucionalizada hostilidad del régimen iraní hacia los Estados Unidos: el «Gran Satanás»

En opinión del régimen de la República Islámica de Irán, Estados Unidos es el «Gran Satanás». Esto no es mera propaganda: es una postura ideológica de principios respecto a los Estados Unidos, que se expresa ante el hecho de que el gobierno del presidente iraní Ebrahim Raisi, al igual que el gobierno del presidente Hassan Rohani antes y otros antes de ese, insisten en no realizar ningún contacto público con los Estados Unidos.[3]

La hostilidad ideológica institucionalizada del régimen revolucionario iraní hacia los Estados Unidos se alimenta de la percepción ideológica predominante en el régimen de que los Estados Unidos son culpables de todas las injusticias políticas, morales y culturales del mundo y debe renunciar a su postura como líder del orden mundial para dar paso al nuevo líder – el revolucionario Irán.

El tema de las conversaciones con los Estados Unidos está muy cargado y es delicado debido a la postura ideológica extremista del régimen iraní en contra de los Estados Unidos, el «Gran Satanás». El líder Jamenei no permite conversaciones oficiales con los Estados Unidos, excepto por su permiso extraordinario concedido en el año 2012, que este denominó «flexibilidad heroica», al equipo negociador iraní para que llevara a cabo conversaciones directas con la administración Obama con el propósito de llegar al acuerdo PAIC en el año 2015.[4]

Debería enfatizarse que el acuerdo PAIC fue totalmente planificado, acordado y coordinado de antemano por todo el escalón del régimen, con el liderazgo, consultas y la supervisión de Jamenei, a fin de mejorar el estatus estratégico de Irán. El representante iraní ante las Naciones Unidas Majid Takht-Ravanchi, dijo el día 19 de enero, 2021 que «no era correcto decir que el acuerdo nuclear es producto del gobierno de Rouhani, porque el Consejo Supremo de Seguridad Nacional dio su opinión y Jamenei dio instrucciones sobre este tema también. El acuerdo nuclear fue un tema del cual hablaron aquellos responsables de tomar decisiones en el régimen y ahora hemos llegado a una etapa crítica y avanzamos de acuerdo a la legislación del Majlis».

Cabe recordar que las conversaciones directas de Irán con los Estados Unidos comenzaron en Omán a través de canales secretos y solo después de que el presidente Obama le extendiera a Teherán el reconocimiento firmado al derecho legitimo que posee Irán de enriquecer uranio. Esto tuvo lugar un año antes de que Rohani asumiera la presidencia en el año 2013. A diferencia de la creencia popular, este canal secreto no fue abierto como resultado de la capitulación iraní ante la presión impuesta por las sanciones occidentales.[5]

Una práctica similar está vigente en este momento en las conversaciones de Viena. El canciller Abdollahian, insinuó que Irán no le ve ningún sentido en las conversaciones directas a menos que los estadounidenses prometan un resultado final por adelantado y se comprometan a este, como condición para iniciar conversaciones directas. En una entrevista con Abdollahian publicada por el diario Financial Times el día 16 de febrero del presente año 2022, titulada «Irán pide por una ‘declaración política’ de los Estados Unidos sobre el compromiso ante el acuerdo nuclear», Abdollahian dijo que los funcionarios estadounidenses enviaron «una gran cantidad de mensajes» con el fin de realizar conversaciones directas con Irán, pero que «Nuestra última respuesta a los estadounidenses e intermediarios fue la siguiente: cualquier diálogo, contacto y negociación directa con los Estados Unidos tendría costos muy elevados para mi gobierno. No estamos listos para entrar en el proceso de conversaciones directas con los Estados Unidos si no tenemos una perspectiva lo bastante clara y prometedora para llegar a un buen acuerdo con garantías sostenibles frente a nosotros». Este agregó que Teherán le indicó a Estados Unidos que si las «intenciones de Washington son genuinas, usted debería tomar algunas medidas prácticas y tangibles sobre el terreno antes de que puedan tener lugar conversaciones y contactos directos». Esto, explicó, pudiera incluir el descongelamiento de miles de millones de petrodólares iraníes atascados en bancos centrales extranjeros debido a las sanciones impuestas por el presidente Trump, o una orden ejecutiva presidencial para levantar algunas de las sanciones.[6]

Los reformistas iraníes están a favor de las negociaciones directas, los ideólogos están en contra

La lucha en la última década entre los dos círculos políticos principales de Irán, los bandos pragmáticos/reformistas y los ideólogos, sobre el tema de negociar con los Estados Unidos se puede resumir de la siguiente manera: mientras el bando pragmático/reformista llama a utilizar canales diplomáticos y negociaciones con los Estados Unidos a fin de mejorar la situación económica y geopolítica del régimen de la República Islámica de Irán, el bando ideológico rechaza un diálogo tan abierto. Sin embargo, es importante señalar que ambos bandos están trabajando para fortalecer el régimen revolucionario y expresan su lealtad a las órdenes del líder supremo Ali Jamenei, quien es la autoridad suprema de Irán en asuntos políticos. El propio Jamenei permitió recientemente las conversaciones con Estados Unidos, aunque no calificó la situación de «flexibilidad heroica» tal como lo hizo en el año 2012 en vísperas de las negociaciones públicas directas entre Estados Unidos e Irán.[7]

Jamenei insinúa que está permitido hablar con Estados Unidos

En las últimas semanas, Jamenei ha insinuado dos veces que permite que el presidente Raisi y su equipo conduzcan conversaciones con los Estados Unidos

El 9 de enero del presente año 2022, Jamenei le dijo a los residentes de la ciudad de Qom, en un discurso transmitido en vivo: «Negarse a someterse al enemigo arrogante e intimidante también es uno de los principios de la revolución y llevar a cabo negociaciones, conversaciones e interacciones con los enemigo en una etapa particular no significa rendirse a este, cuando nunca nos hemos rendido y desde este punto en adelante tampoco nos rendiremos».[8]

Jamenei transmite en vivo su discurso a los residentes de Qom. Fuente: Khamenei.ir, Irán, 9 de febrero, 2022.

En otro discurso transmitido en vivo el día 17 de febrero del año 2022 a los residentes de la ciudad de Tabriz, al norte de Irán, Jamenei insinuó que los problemas que no se resolvieron en el acuerdo del año 2015 deben resolverse ahora – es decir, el problema de las sanciones impuestas por Estados Unidos que tienen un impacto severo en la economía iraní. Al mismo tiempo, este criticó el cómo se comportó el equipo negociador del gobierno de Rohani con los Estados Unidos, diciendo lo siguiente:

«Respecto al acuerdo nuclear de los años 2015 y 2016, mi crítica fue que existen puntos en el acuerdo nuclear en los que se debería haber insistido para que no surgieran problemas en el futuro, e incluso lo reiteré en comentarios. Pero algunos de los puntos no recibieron la atención necesaria y los problemas que todo el mundo ve sí surgieron. Por esta razón, es muy importante mirar hacia el futuro (énfasis de MEMRI)… La forma de lidiar con la presión económica es mediante el esfuerzo interno y neutralizando las sanciones. Por supuesto, junto a esto, el esfuerzo diplomático también es algo bueno, al igual que nuestros buenos hermanos revolucionarios es decir, el equipo negociador se está dedicando a levantar las sanciones y persuadir a la parte opuesta a aceptar las demandas de Irán…»[9]

*A. Savyon es director del Proyecto de medios de comunicación de Irán en MEMRI.

