Tal como en el caso de los otros recientes ataques terroristas en Israel, la noticia del ataque a tiros perpetrado el día 7 de abril del presente año 2022 en la calle Dizengoff en pleno centro de Tel Aviv por Ra’ad Fathi Hazem de Jenin y en el que murieron dos civiles israelíes y varios resultaron heridos, fue recibido con alegría y jubilo en la Autoridad Palestina y fueron repartidos dulces y caramelos en Ramala en celebración del evento.

Aunque el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud ‘Abbas condenó el ataque,[1] elementos del movimiento Fatah, que este encabeza, lo recibieron con satisfacción, describiéndolo como «reacción natural» y «operación heroica» además de elogiar al perpetrador del ataque. Por ejemplo, en un publicado en Facebook el cual fue eliminado varias horas después, la filial local del movimiento Fatah en Jenin elogió al «mártir que llevó a cabo la heroica operación en Tel Aviv» y afirmó que este era miembro de Fatah. La declaración prometía que el movimiento y su filial militar, las Brigadas Mártires de Al-Aqsa, continuarían sus pasos. La facción Nidal Al-‘Amoudi de la Brigada Mártires de Al-Aqsa emitió una declaración similar y llamó a llevar a cabo más ataques de este tipo.

En un publicado en su página Twitter, Mounir Al-Jaghoub, vocero de la Comisión de organización y reclutamiento de Fatah, se abstuvo de condenar el ataque e instó al mundo a comprender que la continua ocupación conducirá a más violencia y asesinatos.

El padre del atacante Fathi Hazem, quien fue oficial de las Fuerzas de seguridad nacional de la Autoridad Palestina,[2] le dijo a aquellos reunidos frente a su hogar de que se sentía muy orgulloso de su hijo, quien llevó la estandarte y se sacrifico por el bien de Palestina.[3]

Este informe revisa las respuestas de varios elementos del movimiento Fatah ante el ataque y las expresiones de elogio para con el atacante.

Funcionario de Fatah: La continua ocupación conducirá a más violencia y asesinatos

Mounir Al-Jaghoub, vocero de la Comisión de reclutamiento y organización de Fatah, tuiteó el día 7 de abril del 2022 en respuesta al ataque terrorista ocurrido en Tel-Aviv: «El mundo debe entender que la continua ocupación de la tierra del estado de Palestina, las continuas matanzas, la apropiación de tierras y la construcción de asentamientos que hacen que los palestinos pierdan esperanza de vivir alguna vez en libertad en su propio estado y la insistencia de la ocupación en continuar con estas acciones, junto al doble discurso, la parcialidad y el desprecio del mundo por los crímenes de la ocupación contra nuestro pueblo – todo esto conducirá a más violencia y asesinatos. La única solución es poner fin a la ocupación de la tierra palestina y lograr el objetivo de establecer un estado palestino sobre el terreno».[4]

‘Abdallah ‘Abdallah, miembro del Consejo Revolucionario de Fatah dijo en Al-Jazeera luego del ataque perpetrado el 7 de abril que Israel no disfrutará de paz y seguridad mientras el pueblo palestino no los disfrute. Este agregó que Israel debe dejar de emplear una política de castigo colectivo en contra de los palestinos.[5]

Fatah en Jenin elogia al atacante de la «heroica operación Tel Aviv» y promete continuar tras sus pasos

La filial de Fatah en Jenin publicó una declaración en su página Facebook en la que elogió al «mártir que llevó a cabo la heroica operación en Tel Aviv». Esta felicitó al atacante por sus «nupcias» (una referencia a la creencia musulmana de que un mártir se compromete en matrimonio con 72 vírgenes de ojos negros en el paraíso) y prometió seguir en sus pasos. La declaración, que fue eliminada de la página, leía lo siguiente:

«Anuncio de la filial de Fatah en Jenin y de la Brigada Mártires de Al-Aqsa…

«‘Y nunca pienses que aquellos que han sido asesinados por la causa de Alá están muertos. Más bien, están vivos junto a su Señor, recibiendo provisiones’ (Corán 3:169)…

“Fatah en Jenin le informa a nuestro poderoso pueblo palestino y a todos los amantes de la libertad en el mundo sobre las nupcias celestiales del mártir viviente que llevó a cabo la heroica operación en los territorios ocupados de Tel Aviv y Jaffa, el abnegado combatiente fidai que ayunó en Ramadán… el héroe y líder Ra’ad Fathi Hazem, activista en la Brigada Mártires de Al-Aqsa y de Fatah-Jenin…

“Este fue el trueno de Fatah[6] en los cielos de Palestina, que rugió y destrozó el falso rompeolas,[7] obstruyó los planes de la opresiva ocupación sionista y sacudió a la frágil entidad sionista hasta su mero centro. Él es el trueno de las Brigadas Mártires de Al-Aqsa, quienes son rápidos en responder y que cumplen sus promesas, siendo fieles a su palabra y son leales a la sangre de los mártires, al sacrificio de los prisioneros, a los suspiros de los heridos y al sufrimiento y sacrificios de nuestro pueblo…

“Oh amantes de la libertad del mundo, oh revolucionarios del mundo, esta operación fidai es una reacción natural a los crímenes de la ocupación israelí que continúa asesinando y ejecutando a nuestro pueblo… Su último crimen fue el asesinato de los tres héroes Saif Abu Libdeh, Khalil Tawalbeh y Saeb ‘Abahreh.[8] Estos crímenes de la ocupación, junto al silencio internacional y el doble discurso de la comunidad internacional, colocan a nuestro pueblo en un camino de confrontación inevitable. El mundo debe entender que no habrá paz ni estabilidad en la región ni en el mundo hasta que termine la ocupación israelí y se establezca nuestro estado palestino independiente, con Jerusalén como su capital… El movimiento Fatah y su brazo militar, las Brigadas Mártires de Al-Aqsa continuarán emboscando a esta sucia ocupación y no permitirán que dañe la sangre palestina y los sagrados derechos históricos del pueblo palestino.

«Oh Ra’ad, modelo para el mundo, una leyenda del Ramadán… un faro para los honorables fidai, el sol y la luna luminosos de Palestina, descansa en paz y sé feliz. Seguiremos en tus pasos, en los pasos del mártir eterno Abu ‘Amar (Yasser Arafat)… y de todos los honorables mártires, hasta la creación de un estado independiente de Palestina con Jerusalén como su capital. Deseamos gloria y vida eterna a nuestros justos mártires, una pronta salvación de nuestros prisioneros libres, la rápida recuperación de nuestros valientes heridos, la muerte de los colaboradores y traidores y el fin de la ocupación. Esta revolución continuará hasta lograr la victoria».[9]

La filial juvenil de Fatah en Jenin publicó un gráfico en su página Facebook que leía lo siguiente: “La última vez que la Unidad de reconocimiento del estado mayor, las fuerzas especiales del ejército israelí, operaron en las calles de Tel Aviv fue en 1978, luego de la operación llevada a cabo por Dalal Al-Mughrabi.[10] Hoy fue la segunda vez.[11]

La facción de Nidal Al-‘Amoudi de las Brigadas Mártires de Al-Aqsa pide por nuevos ataques

Tras el ataque con armas de fuego, la facción Nidal Al-‘Amoudi dentro de la Brigada Mártires de Al-Aqsa emitió un comunicado en el que saludaba «la heroica operación en Tel Aviv, en la que murieron dos colonos y varios otros resultaron heridos» y añadió: «Nosotros llamamos a continuar las operaciones fidai en todas partes de Palestina hasta que Alá nos conceda la libertad y la salvación de la ocupación y el establecimiento y creación de un estado independiente”.[12]

