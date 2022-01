Los diarios rusos han identificado muchos puntos altamente críticos donde la guerra pudiera estallar y estos lugares son mayormente Taiwán y Ucrania. El liderazgo de Rusia ha estado haciendo bullicios amenazadores acerca de un recurso a la guerra si no se abordan las preocupaciones de seguridad de Rusia. Vassily Kashin, desde su propia perspectiva como investigador principal en el Centro de Estudios Integrales Europeos e Internacionales de la Universidad Nacional de Investigación-Escuela Superior de Economía y el Instituto del Lejano Oriente en Rusia, no aceptará nada de ello. En una entrevista realizada con Roman Tyukavkin, Kashin minimiza la posibilidad de que estalle una guerra en el año 2022. El factor más importante a ellos es que Estados Unidos sigue siendo la superpotencia preeminente y dominante y pudiera lastimar a Rusia de muchas maneras. Solo los chinos tienen alguna oportunidad contra los Estados Unidos simplemente porque su poder está concentrado en una sola área, mientras que Estados Unidos debe dispersar sus fuerzas para hacer frente a numerosas amenazas.

La entrevista con Kashin puede leerse a continuación:[1]

«Simplemente, no dejen que haya guerra» es un cantico que muchos han estado repitiendo ahora. ¿Puede el nuevo año 2022 hacer estallar una guerra además de hacer que estalle un conflicto entre la OTAN y Rusia? – Le preguntamos al politólogo Vasily Kashin sobre este tema.

– Muchos hablan de la inminente batalla entre Estados Unidos y China por Taiwán. ¿Qué piensa usted sobre ello?

Esto es poco probable que suceda en el 2022. Hipotéticamente, esa posibilidad existe, por supuesto, pero no creo que suceda exactamente el próximo año. Estados Unidos todavía posee clara superioridad militar. Por el momento, es la superpotencia más poderosa del mundo. Pero el principal problema para los estadounidenses es que sus fuerzas militares están dispersas por todo el mundo. Estas fuerzas simultáneamente se ven obligadas a contener a países como Rusia, China, Irán y aún participan en muchos conflictos en otros países. Estados Unidos ya no tiene la suficiente fuerza como para lidiar con todo esto.

– ¿Puede China superar a los Estados Unidos en los próximos años en términos de cantidad y calidad de armamentos?

“Esto es solo un error común. Aunque China posee una ventaja en ciertos tipos de armas, solo podrá igualar a Estados Unidos en poderío militar general para el año 2050. Según cálculos de los propios chinos, ellos deberían alcanzar a sus rivales en el año 2035.

– Entonces, si estalla una guerra entre estos países en un futuro cercano, ¿serán los Estados Unidos que obtendrán la victoria?

– No, no necesariamente. Si, supongamos que se produce un conflicto local en la parte occidental del Océano Pacífico, todo dependerá del nivel de preparación que tengan las tropas estadounidenses para el combate en ese momento, también por las acciones de otros países, incluyendo Rusia y de la rapidez con la que estas acciones se produzcan. Estados Unidos puede reaccionar. La ventaja de China es que la inmensa mayoría de sus fuerzas armadas están ubicadas en un solo teatro de operaciones: el Océano Pacífico. En el marco de un conflicto local, China tiene muchas posibilidades de victoria, pero si la situación se convierte en una guerra a gran escala, la ventaja recaerá en los Estados Unidos. Pero en esta situación, la presencia de armas nucleares en ambos bandos es una seria limitación.

– ¿Es posible un conflicto militar entre Estados Unidos e Irán en un futuro próximo?

– No, tal escenario no se corresponde con los planes de ninguna de las partes. Al contrario, los estadounidenses están tratando de reducir tensiones en esta región para poder transferir de esta manera sus fuerzas al Océano Pacífico y así contener a China. Por supuesto, Estados Unidos no está listo para hacer concesiones ante Irán, pero no existen señales de un inminente conflicto.

– ¿Existe la posibilidad de que en el año próximo Armenia no intentará vengarse de Azerbaiyán? En este caso, Irán, como aliado, ¿podrá asistir a Armenia?

Armenia no tiene ninguna posibilidad de oponerse a Azerbaiyán. Incluso antes del conflicto del año 2020 era un estado mucho más débil militarmente en comparación con su vecino y después de que la mayoría de las fuerzas armadas de Armenia fueron derrotadas, cualquier venganza está fuera de discusión. Es muy posible que periódicamente se produzcan escaramuzas locales en la frontera, pero los armenios no poseen ni la fuerza ni la capacidad para resistir ante Azerbaiyán.

En cuanto a Irán, la intervención en la guerra del lado de Armenia significa un conflicto inevitable con Turquía y esto simplemente no beneficia en nada a Teherán, que posee ahora relaciones muy tensas con Israel y también relaciones tensas con los Estados Unidos. Además, Irán no es un aliado fuerte de Armenia en el que se pueda confiar.

– ¿Es real el conflicto entre Rusia y la OTAN? ¿Quién posee mejores armas y quien tiene mejor entrenados a sus soldados: Rusia o Estados Unidos y sus aliados?

– Yo creo que esto es extremadamente improbable. Ambas partes están tratando activamente de comprometerse mutuamente. Pero incluso si no logran hacerlo, definitivamente nadie combatirá por ello. En cuanto a las armas. Estados Unidos, repito, es la potencia militar más fuerte con las fuerzas navales más poderosas del mundo. En este sentido, ni siquiera podemos competir con ellos, ya que, a diferencia de los Estados Unidos, Rusia no ha reequipado su Armada a una escala lo suficientemente apreciable. Además, Estados Unidos posee la ventaja en términos de su fuerza aérea.

Por otro lado, el ejército ruso posee una experiencia de combate muy significativa. Tenemos superioridad en ciertos tipos de armas: complejos hipersónicos «Dagger», «Zircon», «Sarmat», «Avangard».

No se olvide que Rusia, al igual que Estados Unidos, es una potencia nuclear, por lo que una guerra a gran escala inevitablemente cobrará innumerables vidas en ambos bandos. En este caso, nos acercaremos mucho a la amenaza de terminar con la existencia del mundo entero en su forma actual que ya conocemos. Así que, yo creo que se llevarán a cabo negociaciones y se acordarán posturas para evitar un riesgo tan grande.

En cuanto a enfrentamientos locales, depende del número de nuestras tropas y de las tropas enemigas en una región determinada en un momento determinado. Rusia gozará de superioridad en el Mar Negro, la parte oriental del Báltico, en la zona del territorio de Bielorrusia y muy posiblemente al este de Ucrania. Pero en general, el enemigo, por supuesto, posee muchas más oportunidades de atacarnos.

– ¿Resulta ser que el año 2022 será relativamente pacífico, excluyendo aquellos enfrentamientos locales?

– Yo espero que tampoco se produzcan enfrentamientos locales. En un caso extremo, pueden ocurrir varios eventos en Ucrania, pero la OTAN definitivamente no la defenderá. También existe la posibilidad de una provocación, como la situación con el destructor británico «Defender» en el Mar Negro, que terminará con disparos y quizás, con el hundimiento de la nave. Pero incluso tal situación no conducirá a una guerra a gran escala entre Rusia y la OTAN.

Roman Tyukavkin (fuente: Mk.ru)

[1] Mk.ru, 1 de enero, 2022.

The post Investigador ruso Kashin minimiza posibilidad de una guerra entre Rusia y la OTAN: Estados Unidos es la potencia militar más poderosa, nosotros ni siquiera podemos competir first appeared on MEMRI Español.