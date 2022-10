Con la creciente ola de ataques terroristas en Israel en las últimas semanas y la escalada de violencia sobre el terreno, la Autoridad Palestina casi que ha perdido el control sobre los grupos armados activos en las áreas de Jenin y Nablus y particularmente en el área de los campos de refugiados. Lo especialmente notorio en los últimos meses en estas áreas ha sido la actividad de grupos armados compuestos por decenas de pistoleros, tales como el grupo Lions’ Den (Guarida de Leones) en Nablus y las Brigadas Jenin en Jenin. Estos grupos han llevado a cabo muchos ataques contra israelíes y han transformado de manera efectiva los campos de refugiados de Jenin y Nablus en centros de terrorismo en contra de Israel. Al mismo tiempo, también existe un creciente fenómeno terrorista llevado a cabo por agentes del ala militar de Fatah, la Brigada de Mártires Al-Aqsa, e incluso por miembros de los aparatos de seguridad de la Autoridad Palestina.[1]

En medio de estos acontecimientos, la Autoridad Palestina está adoptando dos enfoques diferentes con el fin de lidiar con su pérdida de control sobre los operativos en el campo y con la participación de sus miembros en actividades terroristas. Por un lado, la Autoridad Palestina, que se encarga de mantener el orden en sus territorios y considera que la escalada de violencia refleja una pérdida de control sobre el terreno, intenta imponer el orden y contener a los agentes a través de sus aparatos de seguridad e incluso absorber a los combatientes en los propios aparatos de seguridad. Al mismo tiempo, la Autoridad Palestina y el movimiento Fatah, el partido gobernante en la Autoridad Palestina, encabezado por el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud ‘Abbas – están conscientes del creciente apoyo popular a la escalada en Cisjordania y por lo tanto, elogian a los terroristas y los presentan como héroes nacionales y de hecho, incitan a una mayor actividad terrorista. Según el gobernador de Nablus Ibrahim Ramadan, ‘Abbas «desea una resistencia popular» pero «no puede declarar esto abiertamente» porque «todavía se ve comprometido ante los acuerdos diplomáticos».[2]

Informes sobre los esfuerzos realizados por la Autoridad Palestina para contener a los agentes en el terreno han aparecido principalmente en los medios de comunicación fuera de la Autoridad Palestina, mientras que el incitar el terrorismo y la lucha armada por parte de la Autoridad Palestina y Fatah son parte de su retórica más abierta. Los funcionarios de Fatah y las páginas Facebook, por ejemplo, han elogiado los recientes ataques junto a sus perpetradores y los artículos en la prensa de la Autoridad Palestina han elogiado los ataques «solitarios» como un método de lucha contra Israel y han elogiado las actividades de los atacantes con sus armas de fuego en los campos de refugiados.[3]

Cabe señalar que la narrativa oficial de los líderes palestinos culpa a Israel por la escalada en los últimos meses y la describe como parte de la deliberada política israelí de «ejecutar» a jóvenes palestinos. Esto se dice cada vez que los palestinos son asesinados por el ejército israelí, incluso cuando son asesinados durante, después o cuando se dirigían a llevar a cabo ataques terroristas.[4]

Este informe analiza el enfoque dual de la Autoridad Palestina para lidiar con su debilitado control sobre los agentes en la zona al norte de Cisjordania.

Esfuerzos de la Autoridad Palestina para contener a los grupos armados sobre el terreno

Oficialmente, la Autoridad Palestina responsabiliza exclusivamente a Israel por la violencia, pero en la práctica sus aparatos de seguridad parecen esforzarse por contener a los grupos armados, y regular la intensidad de las llamas, para no perder el control de lo que ocurre sobre el terreno. Según la agencia de noticias de la Autoridad Palestina WAFA, el día 29 de septiembre, 2022 el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud ‘Abbas, celebró una reunión especial con los gobernadores de distrito en Cisjordania y con los comandantes de los aparatos de seguridad y otros funcionarios de la Autoridad Palestina, en la que enfatizó la necesidad de mantener las leyes y ordenar y proteger a la ciudadanía[6]. Según el diario Al-Sharq Al-Awsat, en esta reunión ‘Abbas instruyó a los aparatos de seguridad a que mantengan las leyes y el orden en Cisjordania y evitar que los acontecimientos de Jenin y Naplusa se conviertan en una tercera intifada, lo que pudiera debilitar aún más a la Autoridad Palestina e incluso causar su colapso.[7]

El diario en la red Rai Al-Yawn informó que Jordania también está preocupada por el posible estallido de una intifada armada en Cisjordania que pudiera conducir al colapso de la Autoridad Palestina y fortalecer la influencia de Hezbolá y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) sobre los grupos armados en Cisjordania, incluyendo a aquellos afiliados a Fatah. Según el informe, el Directorio general de inteligencia de Jordania mantiene contactos continuos con el Servicio general de inteligencia de la Autoridad Palestina y con las fuerzas de seguridad israelíes con el propósito de prevenir dicho escenario.[8]

Otro reflejo de los esfuerzos de la Autoridad Palestina para reforzar su control sobre el terreno es un informe publicado el 1 de octubre de que Fatah está creando consejos locales en varias partes de Cisjordania para mejorar su presencia allí, y que el primer concejo ya se ha establecido en Jenin. El secretario de Fatah en Jenin, ‘Ata Abu Rumeileh enfatizó que los combatientes del movimiento allí son parte de su «ejército» y que su inclusión en el consejo ayudará a Fatah a «hacer realidad su visión» y mejorar la firmeza de los combatientes en el campo.[9]

Caso práctico: Esfuerzos de la Autoridad Palestina para restringir a los agentes de la «Guarida de Leones» en Naplusa

Un ejemplo de los esfuerzos de la Autoridad Palestina para calmar la situación sobre el terreno son sus intentos de tratar con la milicia Lions’ Den (Guarida de Leones) en Naplusa. El grupo Guarida de Leones en la antigua ciudad de Naplusa, se compone principalmente de agentes jóvenes de varias facciones palestinas y es responsable de muchos de los recientes ataques. Según un informe del diario londinense Al-Arabi Al-Jadid publicado el 20 de septiembre, Israel le ha dicho a la Autoridad Palestina que mantenga a raya a los pistoleros de Naplusa, de lo contrario, este ingresará a la ciudad para realizar esta tarea. El 20 de septiembre, los aparatos de seguridad de la Autoridad Palestina de hecho arrestaron al agente de la Guarida de Leones Mus’ab Shtayyeh, quien se desempeña como miembro del ala militar de Hamás, así como también a otro agente de la Guarida de Leones buscado por Israel ‘Amid Tabileh. Esto llevó a los pistoleros a declarar la «desobediencia civil» en la ciudad y provocó violencia y enfrentamientos entre los pistoleros y los aparatos de la Autoridad Palestina.[10]

Un día después, se informó que el grupo Guarida de Leones y otros grupos locales habían alcanzado un acuerdo con el ministro del Interior de la Autoridad Palestina Ziad Hab Al-Reeh, el gobernador de Naplusa Ibrahim Ramadan y funcionarios de los aparatos de seguridad de la Autoridad Palestina y de Fatah, según el cual el caso de los detenidos se resolverá y serán liberados pronto y los aparatos de la Autoridad Palestina dejarán de arrestar a los agentes buscados por Israel. Sin embargo, también se informó que la Autoridad Palestina no cumplió con este acuerdo y arrestó a 20 operativos más pocas horas después de su firma[11]. El 4 de octubre se informó que la Autoridad Palestina se negaba a liberar a Shtayyeh y Tabileh, aunque un tribunal de la Autoridad Palestina había ordenado su liberación.[12]

Al mismo tiempo, se informa que la Autoridad Palestina está tratando de contener al grupo Guarida de Leones de otra manera. Según el portal Shahed, afiliado a la oposición palestina, la Autoridad Palestina ha invitado a los miembros del grupo a entregar las armas y a cambio, ser incorporados a sus aparatos de seguridad, una medida que evitará su arresto por parte de Israel. La agencia de noticias Quds Press en Londres, citó al gobernador de Naplusa Ibrahim Ramadan, diciendo que esta sugerencia aún estaba sobre la mesa y que «las actuales condiciones no son adecuadas para la resistencia armada».[13] La agencia de noticias Shehab, identificada con Hamás citó a Ramadan diciendo que este había sostenido una larga reunión con el grupo sobre este tema. Este también fue citado criticando a las madres que envían a sus hijos a morir llamándolas «desviadas», una declaración que provocó protestas de los palestinos y especialmente del propio grupo Guarida de Leones, quienes exigieron la renuncia de Ramadan.[14] El grupo, por su parte, anunció que ninguno de sus miembros había entregado las armas ni se había incorporado a ningún aparato de la Autoridad Palestina y que no discutía esta propuesta[15]. Una semana después, el grupo afirmó que había rechazado una oferta similar iniciada por Israel. También se informó que el grupo de hecho estaba discutiendo la propuesta de la Autoridad Palestina.[16] Según la agencia de noticias Quds Press, los aparatos de seguridad de la Autoridad Palestina continúan presionando a los miembros del grupo, a sus amigos y a sus familias y les están ofreciendo puestos asalariados con altos cargos en los propios aparatos, e incluso un pago por sus armas.[17]

Prensa y funcionarios de la Autoridad Palestina, las redes sociales de Fatah incitan a más violencia

Tal como fue mencionado, aunque se informa que la Autoridad Palestina está haciendo esfuerzos para contener a los agentes en el norte de Cisjordania, la retórica oficial de la Autoridad Palestina y de Fatah, el movimiento gobernante, es muy diferente: han elogiado las acciones de estos agentes y han fomentado más violencia. Esto se refleja en las declaraciones dadas por los funcionarios, en el contenido de las redes sociales y en la prensa palestina. Un ejemplo destacado de esta instigación son los elogios prodigados por Fatah y la Autoridad Palestina a Fathi Khazem, un ex-oficial del Servicio de seguridad nacional de la Autoridad Palestina que se unió a los pistoleros en el campo de refugiados de Jenin y cuyos dos hijos, Ra’d y ‘Abd Al-Rahman, eran terroristas. El primero murió tras perpetrar un ataque con armas de fuego en Tel Aviv en el mes de abril, 2022 y el segundo murió el 28 de septiembre, 2022 en un tiroteo con las fuerzas de seguridad israelíes en el campo de refugiados de Jenin. Los medios de comunicación de la Autoridad Palestina y las páginas de las redes sociales de Fatah describen a Fathi Khazem como «un nuevo icono palestino», «un emblema de la lucha» y un modelo de sacrificio que se merece el título de «presidente popular de Palestina».[18] Funcionarios de Fatah y de los medios de comunicación y de las redes sociales también elogian a los pistoleros y terroristas activos en Cisjordania y alientan la lucha armada contra Israel.

Gobernador de Naplusa: El presidente ‘Abbas desea la resistencia popular

El 19 de octubre, el gobernador de Naplusa Ibrahim Ramadan, le dijo a la estación de radio palestina ‘Alam: «El presidente ‘Abbas no es lo que parece. Puedo pagar por decir esto, pero no es lo que parece ser en los medios de comunicación… Este dijo que desea la resistencia. El presidente desea la resistencia. Dijo una, dos y tres veces que apoya la resistencia popular, pero que sigue comprometido con los acuerdos diplomáticos por lo que no puede decirlo abiertamente”.[19]

Funcionarios de Fatah y la Autoridad Palestina honran a terroristas en desfiles militares en el campo de refugiados de Jenin

Funcionarios de Fatah también participaron en darle la bienvenida a las operaciones violentas y honrar a los pistoleros. El 17 de octubre, el presidente de la Autoridad Palestina y presidente de Fatah Mahmoud ‘Abbas habló con Ahmad Kamil, miembro del Consejo Revolucionario de Fatah, para transmitirle sus condolencias por la muerte del cuñado de Kamil, ‘Abdallah Abu Al-Tin. Este último era un agente en el ala militar de Fatah, las Brigadas de Mártires Al-Aqsa, y fue asesinado en Jenin el día 14 de octubre en una balacera con el ejército israelí.[20]

*S. Schneidmann es compañero investigador en MEMRI.

