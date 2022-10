El día 19 de junio, 2022 por primera vez en su historia, Colombia eligió a un presidente de izquierda Gustavo Petro, y ahora tendrá un gobierno de izquierda. Esta desviación histórica de la tradicional política exterior derechista de Colombia y alineada con Estados Unidos llevó a muchos países, entre ellos Irán, a regocijarse ante la perspectiva de las oportunidades presentadas por este nuevo presidente.

Un análisis al reciente contenido del principal medio de comunicación en español de Irán HispanTV, revela que Irán espera tres cosas principales del nuevo gobierno colombiano: una, que el presidente Petro ponga fin a toda cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, lo que permitiría a Irán y a su agente-estado en el Líbano, Hezbolá, continuar su crecimiento militar en Venezuela. Dos, de que se reforzaran las relaciones diplomáticas Irán-Colombia, ininterrumpidas desde 1975 y que bajo el anticipado liderazgo de Petro en la región, Irán tendrá rienda suelta para seguir difundiendo su ideología islámica revolucionaria en Latinoamérica. Tres, que la agenda de Petro de a) restablecer los dañados lazos diplomáticos con su vecino Venezuela, b) implementar el acuerdo de paz previamente firmado con la organización guerrillera colombiana FARC, y c) la firma de un nuevo acuerdo con la organización guerrillera colombiana ELN contribuirá a facilitar aún más las actividades de Hezbolá en la frontera entre Colombia y Venezuela.

El siguiente informe revisará y analizará el contenido de HispanTV antes y después de la elección de Petro como el primer presidente izquierdista de Colombia.

Cuadro de contenido

Introducción

Breves consideraciones metodológicas

La afinidad ideológica de Irán con los gobiernos latinoamericanos de izquierda

Expectativa iraní No. 1: El fin de toda cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos – vital para que Irán y Hezbolá continúen su fortalecimiento militar en Venezuela

Colombia como el aliado latinoamericano más importante de Estados Unidos: Contexto histórico

La futura política estadounidense de Petro tal como la entiende Irán

El mayor obstáculo individual de Irán en Latinoamérica: Contexto histórico

Expectativa iraní No. 2: Relaciones diplomáticas fortalecidas con Colombia y el posible liderazgo de Petro en la región – una oportunidad para que Irán consolide su bastión revolucionario en Latinoamérica

Irán se alegra ante perspectiva de oportunidades con Petro

Tensiones Colombia-Venezuela-Irán y ruptura en el año 2019 – Antecedentes históricos

Irán anticipa nueva era de cooperación Irán-Colombia bajo la tutela de Petro debido a su afinidad ideológica con este

Escenarios de reactivación y fortalecimiento de las relaciones Bogotá-Teherán bajo la presidencia de Petro

Expectativa iraní No. 3: Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, acuerdos de paz con las FARC y el ELN, lo que facilitará las actividades de Hezbolá en la frontera entre Colombia y Venezuela

Restablecimiento de las relaciones diplomáticas Colombia-Venezuela, reapertura de la frontera: Antecedentes

Impacto en las negociaciones de paz con el ELN sobre la presencia de Hezbolá en la frontera

Campaña de HispanTV celebrando el próximo acuerdo de paz de Petro con el ELN y la total implementación del acuerdo de paz firmado previamente con las FARC

ELN-Hezbolá: Paralelos ideológicos

Conclusión

Anexo 1: Ideología revolucionaria islámica y marxismo – Puntos ideológicos compartidos

Islam

Ideología chiita

Anexo 2: Política exterior colombiana: La magnitud del cambio político actual – Antecedentes

Anexo 3: Campaña de difamación de HispanTV contra gobiernos colombianos anteriores

Anexo 4: Análisis de la afinidad ideológica entre Petro, Chávez y Maduro

Anexo 5: Entendimiento de Irán ante el potencial de Petro para convertirse en la próxima figura destacada en Latinoamérica

Introducción

El día 19 de junio del presente año 2022 y por primera vez en su historia, Colombia eligió un gobierno de izquierda. A nivel nacional, esto ha sido recibido como un cambio saludable que se aleja de la política tradicional de derecha y de centro-derecha que ha prevalecido en el país durante los últimos 200 años. Sin embargo, a nivel internacional, el cambio tiene un alto precio para los Estados Unidos, que no puede darse el lujo de perder a su más importante aliado latinoamericano, ante las alianzas estratégicas que Irán, Rusia y China están formando en la región.

Breves consideraciones metodológicas

A pesar de la creciente preocupación por las alianzas China-Rusia en la región, este informe se centrará únicamente en la amenaza inmediata que Irán y su posible alianza con el nuevo gobierno colombiano pudieran representar para los Estados Unidos. La mayor parte de la información de este informe ha sido recopilada de HispanTV, el canal de televisión por cable y en la red en español operado por IRIB, la emisora ??estatal de Irán desde el año 2011. HispanTV, lanzado por iniciativa del entonces presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, es ahora uno de los canales más importantes de Irán para difundir su ideología revolucionaria islámica sobre el subcontinente americano y su mayor objetivo es desestabilizar a sus adversarios en la región.(1)

La afinidad ideológica de Irán con los gobiernos latinoamericanos de izquierda

Desde la década de los años 1980, Irán ha estado desarrollando fuertes lazos con muchos gobiernos de izquierda en Latinoamérica basados ??en una enemistad ideológica mutua hacia los Estados Unidos. Gobiernos como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela vieron a Estados Unidos como un agresor que busca interferir con la soberanía sus naciones, robar sus recursos naturales y, en última instancia, oprimir a sus poblaciones. Esta ideología encaja perfectamente con la ideología revolucionaria islámica de Irán, según la cual Estados Unidos debe ser destruido ya que este, más que cualquier otro país del mundo, es responsable por la corrupción de toda la moral humana, la ocupación de tierras extranjeras y la degradación de la libertad y dignidad humana. (Para obtener más información sobre los puntos ideológicos compartidos por el islam y el marxismo, consulte el Anexo 1).

Naturalmente, esta enemistad compartida hacia los Estados Unidos ha permitido que Irán se infiltre en la agenda de algunos gobiernos latinoamericanos de izquierda y erosione aún más la credibilidad de Estados Unidos en la región. Hoy, muchos latinoamericanos siguen los medios de comunicación iraníes en español tales como HispanTV,(2) o los medios de comunicación afiliados a Hezbolá como Alahednews en español,(3) el canal de televisión en español Al Mayadeen(4) y el canal de televisión Annur(5) y esto ha llevado a un importante acercamiento ideológico entre chiitas e izquierdistas,(6) creando una base importante para la cooperación.

A lo largo de los años, Irán ha seguido consolidando su posición en la región y actualmente disfruta de nuevas alianzas militares, políticas y económicas estratégicas con países tales como Cuba,(7) Nicaragua(8) y Venezuela.(9) El objetivo final de Irán es construir suficiente infraestructura militar en Sudamérica para lanzar un ataque contra los Estados Unidos y con este fin ha ido trabajando constantemente a puerta cerrada y entrenando a líderes para ocupar posiciones políticas en Latinoamérica.(10) Sin embargo, la histórica alianza militar de Colombia con los Estados Unidos siempre ha representado un obstáculo importante para la ejecución de los planes de Irán para la región.(11)

El siguiente es un examen de las tres principales expectativas de Irán sobre el nuevo presidente izquierdista de Colombia Gustavo Petro y su gobierno, tal como se refleja en el contenido publicado por el medio de comunicación iraní HispanTV en español.

Expectativa iraní No. 1: El fin de toda la cooperación militar entre Colombia y los Estados Unidos – vital para que Irán y Hezbolá continúen con su fortalecimiento militar en Venezuela

Colombia como el aliado latinoamericano más importante de Estados Unidos: Contexto histórico

La historia diplomática que data de 200 años de Colombia con los Estados Unidos ha llevado a los dos países a construir una de las alianzas más sólidas del hemisferio sur. De hecho, el alcance de la cooperación militar de Colombia con los Estados Unidos ha llevado a los Estados Unidos a designarlo como un «aliado importante fuera de la OTAN»(12) y, a menudo, le ha valido a Colombia el apodo del «Israel de Latinoamérica».(13) (Para más información sobre la alianza estratégica Colombia-Estados Unidos, véase el Anexo 2).

La relación estratégica entre Colombia y Estados Unidos solo se ha fortalecido durante las últimas cuatro administraciones colombianas. Por ejemplo, durante la administración de Andrés Pastrana (1998-2002), la administración Clinton firmó el «Plan Colombia», un esfuerzo político, militar y de ayuda exterior de los Estados Unidos para ayudar a combatir los cárteles de la droga y los grupos insurgentes de izquierda en el país.(14) Este programa se consolidó aún más durante la administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), quien le otorgó a Estados Unidos acceso a 7 bases militares en el país para combatir de manera más efectiva el narcotráfico y el terrorismo en Colombia.(15) Posteriormente, durante la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018), la administración Obama invirtió más de $450 millones en el acuerdo de paz Colombia-FARC conocido como “Paz Colombia”.(16) Por último, durante la administración de Iván Duque (2018-2022), Estados Unidos designó a Colombia como un «gran aliado fuera de la OTAN».(17) No es sin razón, por lo tanto, que Irán perciba que Colombia está socavando sus intereses en toda la región.

Ante esto, Irán ha lanzado una campaña de difamación contra el Plan Colombia, argumentando que Estados Unidos está utilizando el pretexto problema del narcotráfico para interferir en el país.(18) Esta campaña de difamación es llevada a cabo en conjunto con el gobierno de Venezuela, que de manera similar ha afirmado que el Plan Colombia es en realidad un «programa de guerra» que sirve para «encubrir» el verdadero objetivo de Estados Unidos: entrometerse en la soberanía colombiana, robar sus recursos naturales y, en última instancia, incrementando su agresión contra el resto de Latinoamérica.(19)

La futura política estadounidense de Petro tal como la entiende Irán

El triunfo electoral de Gustavo Petro probablemente represente una ruptura a la histórica amistad entre Estados Unidos y Colombia. Este es conocido por ser un fuerte crítico de los Estados Unidos y fuerte crítico del Tratado de Libre Comercio (TLC) de los Estados Unidos con Colombia.(20) También es conocido como acérrimo opositor de la intervención militar estadounidense en el extranjero.(21) Como resultado, a Irán se le ha visto muy ansioso por predecir un cisma en la asociación estratégica Bogotá-Washington.

Un indicio de la postura antiestadounidense de Petro es su tuit publicado el 25 de enero, 2019, cuando se desempeñaba como senador. Este tuiteó una foto de ciudades en Irak, Libia, Yemen y Siria etiquetadas como «antes» y «después» de la intervención de Estados Unidos en conflictos internos. Este escribió: «Esta es la realidad de las intervenciones militares que han tenido lugar en el mundo… todas dirigidas por el gobierno de los Estados Unidos, todas llevadas a cabo en países clave para la extracción de petróleo». Todas estas intervenciones, escribió, fueron ayudadas por el «uribismo», una referencia a la ideología de alineamiento automático del presidente colombiano Álvaro Uribe con la política exterior de Estados Unidos. Este también pidió por una política exterior colombiana independiente en lugar de este alineamiento automático. (Para más información sobre la magnitud del cambio político de Colombia hacia los Estados Unidos, véase el Anexo 2)

Twitter.com/petrogustavo/status/1088800349144657921?s=20&t=zx3FzrRffIiuT7dEZv2xeA, 25 de enero, 2019.

En vista a lo anterior, HispanTV ha señalado que el triunfo electoral de Petro probablemente represente una ruptura ante la histórica amistad entre Estados Unidos y Colombia. Por ejemplo, el 20 de junio, 2022 con motivo de la llamada telefónica del secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken al presidente electo felicitándolo por su victoria,(22) HispanTV publicó en su cuenta Instagram un análisis sobre la interacción, afirmando lo siguiente: «Estados Unidos felicita a Petro ante el temor de perder a su ‘aliado estratégico’ fuera de la OTAN… Antony Blinken, preocupado por el futuro de los lazos con una Colombia de izquierda, se apresura a extender su mano a Gustavo Petro».

Instagram.com/p/CfCtN6Trcei/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 20 de junio, 2022.

En una publicación similar en Instagram al día siguiente, HispanTV explicó, bajo el titular «Estados Unidos pierde a su ‘aliado estratégico’», que aunque en marzo, 2022 Estados Unidos otorgó a Colombia, bajo el presidente Duque, el estatus de aliado no-perteneciente a la OTAN(23) y que durante décadas Bogotá había sido el principal socio regional de Washington, se esperaba que el izquierdista Petro «terminara con la presencia militar estadounidense en Colombia», establecida «bajo el pretexto de combatir contra el ‘narcotráfico’».

Instagram.com/p/CfFyq1DqHuw/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 21 de junio de 2022.

Dos días después, el día 23 de junio, 2022 HispanTV publicó un video en Instagram titulado «Estados Unidos pierde otro peón en LatAm», sugiriendo que Petro pondría fin a toda cooperación militar con los Estados Unidos. Resumiendo los comunicados de prensa sobre el futuro de los lazos Washington-Bogotá y los desafíos del gobierno de Petro, el video citó al medio de comunicación Bloomberg diciendo que «Petro puede poner fin a la cooperación militar de los Estados Unidos con Colombia en combatir contra el narcotráfico».

Instagram.com/tv/CfGj30CIVA7/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 22 de junio, 2022.

Tal como se desprende claramente de estas publicaciones de Instagram y de muchas otras en la cuenta Instagram de HispanTV, Irán tiene mucho interés en eliminar las bases militares estadounidenses en Latinoamérica, particularmente en Colombia. La siguiente sección explora la razón de este interés clave.

El mayor obstáculo individual de Irán en Latinoamérica: Contexto histórico

Para el año 2011, Irán comenzó la construcción de instalaciones de lanzamiento de misiles de alcance intermedio en la península de Paraguaná en Venezuela,(24) probablemente como parte de un plan iraní para utilizar a Venezuela como base para un ataque contra los Estados Unidos – al igual que intentó hacer la URSS desde Cuba durante la Guerra Fría. La península de Paraguaná se encuentra aproximadamente a 120 kilómetros de Colombia, e Irán considera que el mayor obstáculo para el logro de este y otros objetivos es la asociación estratégica de Colombia con los Estados Unidos.

Hoy, sin embargo, Irán posee motivos para creer que el camino será despejado para construir libremente la infraestructura necesaria en Venezuela y así llevar a cabo plenamente sus planes. Este piensa que con la toma de posesión de Petro, Estados Unidos ha perdido a su aliado militar más importante fuera de la OTAN y que ahora se verá obligado a retirar sus bases militares apostadas en Colombia.(25) Por lo tanto, Irán podrá seguir adelante con sus planes de instalaciones de lanzamiento de misiles en Venezuela para sus misiles Shahab-3.

Expectativa iraní No. 2: Relaciones diplomáticas fortalecidas con Colombia y el posible liderazgo de Petro en la región: una oportunidad para que Irán consolide su bastión revolucionario en Latinoamérica

Irán se regocija ante la perspectiva de oportunidades con la llegada de Petro

Irán no ha ocultado su alegría por la victoria de Petro y en los últimos meses ha publicado gran cantidad de información y noticias sobre su persona, revelando su interés estratégico en él.

Por ejemplo, el día de las elecciones, 19 de junio, 2022 HispanTV celebró la victoria de Petro con múltiples tuits calificando los resultados de las elecciones como «históricos» y señalando «una nueva era política» en Colombia. Al día siguiente, 20 de junio, tuiteó una breve biografía del nuevo presidente que destacaba su pertenencia, de joven, al grupo guerrillero revolucionario colombiano Movimiento 19 de Abril (M-19), ahora desmovilizado. Esto puede aludir a la esperanza de Irán de que Petro simpatice con Hezbolá debido a su pasado revolucionario.

Instagram.com/p/CfBncY4rC-9/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 20 de junio de 2022;

Instagram.com/tv/CfBAj_2A7Sb/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 20 de junio de 2022;

Instagram.com/p/CfAQKe0tWGJ/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 19 de junio de 2022;

Instagram.com/p/Ce_XI2ItTai/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 19 de junio de 2022;

Instagram.com/tv/Ce3sKTCgm5K/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 16 de junio de 2022.

Las publicaciones de HispanTV sobre Petro reflejan dos temas principales: elogios implacables para él y su agenda y críticas constantes a los ex-presidentes colombianos.(26) (Para más información sobre la difamación que realiza HispanTV a los gobiernos colombianos anteriores, consulte el Anexo 3).

Tal como era de esperarse, Irán no perdió tiempo en establecer lazos con el nuevo gobierno colombiano y se aseguró de que el vicepresidente de Asuntos Parlamentarios de Irán Mohammad Hosseini, fuese un invitado especial de Petro en su toma de posesión.(27) Posteriormente, el nuevo canciller de Petro Álvaro Leyva Durán, anunció en su cuenta Instagram que sostuvo “un diálogo sobre temas estratégicos en las relaciones bilaterales con el Vicepresidente de la República de Irán”.

Una publicación en Instagram del día 9 de agosto, 2022 de HispanTV comentaba lo siguiente: «El vicepresidente iraní Seyed Mohammad Hosseini expresa la voluntad de Irán en fortalecer lazos con otros países, incluyendo al nuevo Gobierno de Colombia. El ministro persa, quien viajó a Colombia para participar en el ceremonia de investidura de Gustavo Petro como presidente colombiano, expresó su esperanza de que los lazos Teherán-Bogotá se incrementen a través de cooperación de la administración con el parlamento del país».

El 6 de agosto, HispanTV escribió en Instagram que el canciller Álvaro Leyva Durán había sostenido ese día, el día de la toma de posesión de Petro, una «reunión estratégica» con el vicepresidente Mohammad Hosseini en la que ambos «resaltaron la fraternidad entre los dos países y repasaron las vías para consolidar las relaciones bilaterales”.

Instagram.com/p/ChCRPZqrnuG/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 9 de agosto, 2022; Instagram.com/p/Cg7A4FjukpB/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 6 de agosto, 2022.

La reunión Durán-Hosseini del día 6 de agosto generó alarma dentro y fuera del país, dado que el año anterior estalló una crisis entre Irán y Colombia cuando el ministro de Defensa colombiano saliente se refirió a Irán como el adversario de Colombia (más sobre este tema más adelante en el despacho). Aún más polémica fue la reunión de Hosseini con ex-miembros de las FARC.(28)

El día 6 de agosto, la ex-senadora Sandra Ramírez, ex-miembro de las FARC y pareja longeva de uno de sus líderes, el fallecido Pedro Antonio Marín alias Manuel Marulanda alias Tirofijo, tuiteó lo siguiente: «Hoy asistimos a varias reuniones importantes con la comunidad internacional. Nos reunimos con el vicepresidente de la República Islámica de Irán, Seyed Mohammad Hosseini. Los temas de la agenda política fueron la paz y la construcción de un mejor país».

Twitter.com/SandraComunes/status/1556070672912334849?s=20&t=5SiVX6DQIM0R_24bIdvrzA, 6 de agosto, 2022.

Hosseini también se reunió con ex-miembros de las FARC en la Embajada de Irán en Bogotá, donde fue entrevistado por HispanTV. En la entrevista, planteó la expectativa de Irán de mejorar las relaciones con el gobierno colombiano, dado que Colombia «ya no está bajo la influencia de los Estados Unidos».(29) HispanTV escribió sobre la reunión: “Hosseini se reunió con congresistas, líderes políticos y religiosos y en la reunión se presentaron propuestas que no solo beneficiarán a estos dos países, sino a todo el continente sudamericano. Por lo tanto, sin una explicación razonable obvia, estos hechos han provocado que diversos sectores se hayan preocupado por un posible plan del régimen iraní para infiltrarse en la región”.(30)

Cobertura HispanTV del encuentro

Tensiones Colombia-Venezuela-Irán y ruptura en el año 2019 – Antecedentes históricos

En febrero del año 2019, una coalición entre los países de Colombia, Brasil, Estados Unidos y Holanda buscó llevar ayuda humanitaria y bienes esenciales a Venezuela en respuesta a la escasez de alimentos producto de la crisis en ese país entre sus gobiernos rivales de los presidentes Nicolás Maduro y Juan Guaidó.(31) Sin embargo, Maduro consideró que la medida era parte de un complot golpista orquestado por Estados Unidos y anunció la disolución de todos los lazos diplomáticos con Colombia y el cierre de sus fronteras con Colombia y Brasil.(32)

Maduro afirmó que Bogotá había conspirado con Washington y el partido de oposición en Venezuela para forzar la entrada de ayuda humanitaria estadounidense al país desde Colombia, pero que esta ayuda era como un caballo de Troya destinado a traer armas a la oposición venezolana y promover una intervención en el país.(33) Asimismo, a principios de mayo, 2020 Maduro anunció haber descubierto un complot de asesinato en su contra encabezado por Washington y Bogotá.(34)

Las relaciones entre Colombia y Venezuela se agravaron aún más en noviembre del año 2021, cuando Colombia recibió un informe de inteligencia del Mossad y otras agencias de inteligencia israelíes que afirmaba que células de Hezbolá estaban operando en Venezuela con el apoyo del régimen venezolano.(35) En ese momento, el entonces presidente colombiano Iván Duque se reunió con el presidente israelí Isaac Herzog y ambos acordaron intercambiar información de inteligencia sobre Hezbolá y sobre las amenazas derivadas de la presencia de células en la frontera entre Colombia y Venezuela.(36)

A la reunión Duque-Herzog se unió el entonces ministro de Defensa colombiano Diego Molano, quien habló sobre una reunión que este sostuvo con el ministro de Defensa israelí Benjamín Gantz: “Aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y Hezbolá que operan contra Israel pero también apoyan al régimen venezolano, por lo que es un esfuerzo importante y un intercambio de información e inteligencia el que estamos desarrollando con las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa de Israel”.(37)

Según el Mossad, Hezbolá llegó a Sudamérica bajo los auspicios del gobierno venezolano y luego se alió con grupos guerrilleros colombianos que también buscaban refugio en Venezuela, lanzando operaciones conjuntas contra agentes israelíes y diplomáticos estadounidenses en Bogotá.(38) Según el expediente de inteligencia proporcionado a Molano por el Mossad y otras agencias de inteligencia israelíes, Hezbolá estuvo monitoreando a agentes israelíes y diplomáticos estadounidenses en Colombia con el propósito de asesinarlos; un objetivo fue un agente israelí retirado que planeó establecerse en el país pero requería protección de Israel debido a un plan para asesinarlo en Bogotá, aparentemente en represalia por el asesinato perpetrado por Estados Unidos contra el comandante de las Fuerzas Qods del CGRI iraní Qassem Soleimani en enero del 2020.(39)

Previo a las declaraciones de Molano en el mes de noviembre del 2021 declarando a Irán enemigo de Colombia, ya había preocupación en Colombia por un negocio de armas entre Irán y el régimen del presidente venezolano Maduro; Bajo este acuerdo, Caracas habría recibido una entrega de 1.500 misiles, 400 bombas, 500 cohetes, 30 contenedores y 35 radares, como parte de lo que la dictadura venezolana denominó “Operación Escudo Boliviano 2021”.(40)

El 9 de octubre, 2021 el diario colombiano Semana informó sobre la existencia de documentos que revelaban que el 21 de junio, 2021 el régimen venezolano adquirió un potente cargamento de armas a bordo de un Boeing 747-200F de carga perteneciente a la aerolínea iraní Fars Air Qeshm (controlado por Mahan Air). Según el informe, la aeronave llevaba un sistema de defensa aérea Talash (móvil, de largo alcance y diseñado para disparar misiles Sayyad-2 y Sayyad-3, capaces de destruir objetivos a una distancia de hasta 200 kilómetros). El avión también llevaba 1.050 misiles (300 misiles AIM-9 Sidewinder, 300 misiles AIM-7 Sparrow, 250 misiles anti-buque, 100 misiles anti-buque AGM-84 y 100 misiles tierra-aire AGM 65-g); 400 bombas (200 unidades de bombas ZAB de 500 kg y 200 unidades de bombas RBK de 500 kg); 500 cohetes (lanzador UB-32 con cohetes S-5); 35 sistemas de radar AESA APG-83 SABR; y 30 contenedores UPK-23-250, como parte de lo que el régimen venezolano denominó “Operación Escudo Bolivariano 2021”.(41)

Según el informe, las agencias de inteligencia internacionales detectaron al menos entre 12 y 17 vuelos como este que han llegado al país vecino. Además, en el mismo mes en que llegó el Boeing 747-200F, el Pentágono en Washington detectó el desplazamiento de dos buques de la Armada iraní en dirección a las costas venezolanas.(42)

En vista de la tensión diplomática con Colombia que siguió al descubrimiento, la embajada de Irán en Colombia tuiteó el día 9 de noviembre, 2021 lo siguiente: «Irán y Colombia son dos países amigos y poseen una relación histórica. Destruir esta relación no beneficia a los pueblos de estos países». … Las relaciones Irán-Venezuela se formaron en el marco del derecho internacional y van creciendo. Estas relaciones no son una amenaza para ningún país, incluyendo a los países de Latinoamérica… Los documentos publicados por una editorial colombiana que afirman que no es un comercio de armas avanzadas y misiles entre Irán y Venezuela son falsos… Irán y Venezuela poseen relaciones económicas y comerciales beneficiosas. Otros países latinoamericanos también pueden disfrutar de relaciones comerciales y económicas beneficiosas con Irán… Colombia e Irán son hermanos, uno en Sudamérica y otro en el Medio Oriente. Viva Irán, viva Colombia”.

Twitter.com/IraninColombia/status/1458184257826873348?s=20&t=zOcbB2qrf_XpnVte0QLunw, 9 de noviembre, 2021.

Irán anticipa una nueva era de cooperación Irán-Colombia bajo la tutela de Petro, debido a su afinidad ideológica con él

A pesar de la evaluación correcta de Molano sobre la amenaza que propone Hezbolá en Venezuela, este fue criticado rotundamente por políticos colombianos de alto perfil por declarar a Irán enemigo de Colombia. Entre los críticos estaba Petro; este acusó a Molano el 8 de noviembre, 2021 de llevar a Colombia al borde de la guerra contra un país que «nunca había perjudicado» a Colombia. Petro tuiteó: «Ministro @Diego_Molano, ¿Colombia puede considerar enemigo a un país con el que tiene relaciones diplomáticas? ¿Puede un ministro ponernos en circunstancias bélicas con un país que nunca nos ha hecho daño?».

Twitter.com/petrogustavo/status/1457822385361637378?s=20&t=12C6SEaQF9aA1FwCbEx-4A, 8 de noviembre, 2021.

Esta no era la primera vez que Petro mostró simpatía por el régimen iraní. El 3 de enero del 2020, este condenó el asesinato del comandante de las Fuerzas Qods del CGRI, Soleimani perpetrado por los Estados Unidos, tuiteando elogios por su persona como «el arquitecto de la derrota del EIIS, el fundamentalismo islámico fascista… que junto a los kurdos y los árabes sirios lograron la victoria sobre un gran enemigo de la democracia». Este agregó: «Estados Unidos se felicita a sí mismo por su esfuerzo en asesinarlo. Estados Unidos solo fortalece lo peor del Medio Oriente». Tres días después, el 6 de enero, 2020, Petro retuiteó un mensaje sobre el funeral de Soleimani en Teherán y agregó: “Prácticamente todo Teherán en Irán, ha salido a la calle para el funeral de su general”.

Twitter.com/petrogustavo/status/1213167713771806723?s=20&t=qs6i8THQ4odPz8APC647Zw, 3 de enero, 2020.

Inmediatamente después de la victoria electoral de Petro, el día 21 de junio, 2022 en Instagram, HispanTV destacó los tuits de Petro, senador para ese momento, luego del asesinato de Soleimani en enero, 2020; los tuits reflejaron su apoyo a la ideología iraní. Esto indica que Irán cree que la presidencia de Petro marcará el comienzo de una nueva era de cooperación entre Colombia e Irán. HispanTV escribió: “En un tuit tras el asesinato de Qassem Soleimani en el año 2020, el ahora presidente electo de Colombia Gustavo Petro, repudió este crimen cometido por Estados Unidos”. HispanTV agregó lo siguiente: “En Twitter, Petro describió al teniente general como ‘el arquitecto de la derrota del grupo terrorista Daesh (el EIIS)’».

Instagram.com/p/CfE-xfpL9n7/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 21 de junio, 2022.

El mismo día, 21 de junio, HispanTV publicó un artículo en su portal en el que describe a Petro, todavía senador en ese momento, «repudiando» este crimen estadounidense, es decir, asesinar a Soleimani y afirmando que elogió a Soleimani en Twitter como «el artífice de la derrota del grupo terrorista EIIS».

El artículo presentaba declaraciones del ex-embajador iraní en México Mohamad Hasan Qadiri Abyaneh, quien dijo en una entrevista que «la victoria de Petro como el primer presidente izquierdista de Colombia fue considerada una derrota para Estados Unidos, que invirtió mucho en derrotarlo». Abyaneh continuó diciendo que «la llegada al poder de un presidente de izquierda en Colombia es sumamente importante para la actual coyuntura, ya que Estados Unidos perderá su patio trasero en la región, a pesar de sus esfuerzos por lograr el triunfo de la derecha» y vaticinó que los estadounidenses no detendrán sus complots contra Colombia y continuaran «urdiendo» conspiraciones contra el nuevo gobierno colombiano, tal como lo hicieron contra Venezuela luego de la elección de Hugo Chávez allá.(43)

También el 21 de junio, la agencia estatal de noticias de Irán IRNA, publicó un artículo expresando la confianza de Irán en que el ascenso de Petro representaría una nueva era en la política exterior colombiana. Esta afirmó: «Según expertos, la victoria del presidente de izquierda en las elecciones presidenciales colombianas representa un hito en la historia de Colombia y Latinoamérica, un punto de inflexión en la redefinición de la política exterior de Colombia hacia los países de la región y las Américas».(44)

HispanTV expresó esperanzas similares en dos publicaciones en Instagram el 25 de junio, 2022 destacando que durante su campaña presidencial del 2017, Petro concedió una entrevista exclusiva al medio de comunicación. Las publicaciones incluían extractos de la entrevista. Una publicación leía «Gustavo Petro habló en el 2017 con HispanTV sobre la paz en Colombia» y la otra decía «Petro en exclusiva a HispanTV: ¿Cómo puede Colombia llegar a la anhelada paz? En una entrevista con HispanTV, el nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro, explicó en el año 2017 la forma en que su país puede alcanzar la paz y salir del calvario actual».

Instagram.com/p/CfQHjuLov9g/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 25 de junio, 2022;

Instagram.com/tv/CfQ-fuzAo8u/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 26 de junio, 2022;

Instagram.com/tv/CfRk0RRgX47/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 26 de junio, 2022;

Instagram.com/tv/CfTXua_g2nB/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 27 de junio, 2022.

Escenarios de reactivación y fortalecimiento de las relaciones Bogotá-Teherán bajo la presidencia de Petro

El 21 de junio y el 4 de julio, el NAM (Movimiento de Países No-Alineados) Centro para los derechos humanos y la diversidad cultural de Irán(45) anunció conferencias en la red de politólogos latinoamericanos simpatizantes de la Revolución Islámica de Irán, que se llevarán a cabo el día 23 de junio y el 5 de julio, 2022. La primera conferencia se tituló «Colombia a la izquierda: La elección presidencial de Gustavo Petro – ¿Una nueva era? » a ser dada por Carlos Mauricio Gómez; dio un panorama de la trayectoria política de Petro, con el objetivo de evaluar la probabilidad del restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas de Colombia con Venezuela y un reinicio de sus relaciones con Irán. Gómez se refirió a la afinidad ideológica entre Petro y el difunto presidente venezolano Hugo Chávez como evidencia de un posible acercamiento entre Colombia y Venezuela, con la salvedad de que «el presidente venezolano Maduro no es Chávez; sus conceptos de ‘izquierda’ son muy diferentes y Maduro no está del todo alineado con el pensamiento de Gustavo Petro”. Sobre las relaciones entre Colombia e Irán, Gómez se mostró optimista, citando la condena de Petro ante el asesinato de Soleimani cometido por los Estados Unidos y el apoyo al régimen iraní como evidencia importante de que si se normalizarían.

Instagram.com/p/CfEY317OQUu/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 21 de junio, 2022.

Gómez afirmó que era poco probable que las relaciones diplomáticas plenas entre Colombia e Irán se reanudaran en el 2022, ya que Petro probablemente estaría ocupado estableciendo su nuevo gobierno, pero que en el 2023 se debería ver el comienzo de vínculos más estrechos. “De lo contrario”, subrayó, “lo vamos a presionar para que normalice todas las relaciones, porque también le conviene a Irán tener un nuevo mejor amigo”, en referencia al actual “mejor amigo” de Irán, Venezuela. Sin embargo, ante los hechos señalados en este informe, Gómez parece haber sido demasiado pesimista.

Ante la pregunta de qué podría ofrecerle Colombia a Irán que no le ofrezcan Nicaragua o Venezuela, Gómez concluyó: “Colombia tiene la capacidad, tiene recursos y una buena economía, no extraordinaria, pero entre los demás países de la región este se destaca, por lo que también es conveniente para Irán».

Por último, Gómez explicó que dada la experiencia de Petro como economista y su deseo de priorizar las relaciones económicas con los vecinos de Colombia sobre los lazos económicos con Estados Unidos y Europa, probablemente desarrollaría relaciones cercanas con otros gobiernos de izquierda, quienes comenzarían a verlo como un líder regional. Citando el carisma y la inteligencia de Petro como cualidades intrínsecas que posee todo buen líder y que Petro encarna, Gómez agregó: «Petro tiene toda la capacidad para convertirse en el nuevo líder regional, porque tiene la experiencia y los estudios universitarios. Es decir, la izquierda de Petro es una izquierda intelectual, no una izquierda guerrera ni una izquierda vengativa, ni una izquierda inexperta…»

Con estas declaraciones, Gómez de hecho hacía eco del rival de Petro, el ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, quien en el año 2021 dijo: “Colombia puede tener el peor neocomunismo de la región. El Dr. Petro es mucho más inteligente que Chávez, el Dr. Petro es mucho más inteligente que Castillo, que el presidente Fernández de Argentina, el Dr. Petro es mucho más inteligente que Daniel Ortega de Nicaragua, por eso he dicho muy concienzudamente que el maestro no fue Chávez, fue Petro quien le enseñó a Chávez, Colombia puede tener más comunismo peligroso en toda la región, porque tiene al líder más inteligente del neocomunismo, el Dr. Petro».(46)

Petro conoció a Chávez en 1994; en ese momento, Petro era miembro del M-19. Una conocida fotografía de Petro y Chávez fue tomada en Bogotá en 1994, cuando Chávez acababa de lanzar su campaña presidencial en Venezuela. Se dice que Petro asesoró a Chávez y algunos incluso afirman que Petro le dio a Chávez varias ideas para su campaña y para desarrollar su agenda política y económica. Otros afirman que Petro fue el verdadero artífice y asesor de la campaña de Chávez en Venezuela.

Petro y Chávez en 1994 (Fuente: Lasillavacia.com/historias/silla-nacional/a-pesar-de-sus-simpatias-petro-no-podria-ser-un-chavez, 5 de junio, 2018)

Ante lo dicho anteriormente, se puede establecer razonablemente que Irán está consciente de que Petro en Colombia llegará a ser considerado como el verdadero líder de la región y no el presidente venezolano Maduro. Por lo tanto, probablemente desviará su atención de sus aliados tradicionales en la región – Nicaragua, Cuba y Venezuela – y se embarcará en una estrategia agresiva de acercamiento con Colombia. Para presentarse como más atractivo para Colombia, Irán trabajará en conjunto con sus nuevos aliados, Rusia y China, quienes también han priorizado a Latinoamérica como la región más estratégica para consolidar un nuevo orden mundial(47) que desplazaría a Estados Unidos y Occidente como los principales socios comerciales de Sudamérica. En ese sentido, no fue una sorpresa que Irán, Rusia y China realizaran ejercicios militares conjuntos en Venezuela del 13 al 27 de agosto(48) poco después de la inauguración de Petro, a fin de provocar aún más a Estados Unidos en el momento en que perdió a su mayor aliado en la región. Estos “Juegos Militares 2022” se realizaron en la ciudad de Barquisimeto y contaron con la presencia de delegaciones de Rusia, China, Irán, Bielorrusia, Uzbekistán, Vietnam y Myanmar, entre otros. Estos ejercicios, en los que participaron 200 soldados, incluyeron un gran despliegue de tanques, drones y francotiradores y demostración de técnicas y capacidades en el uso de vehículos blindados, fusiles de asalto AK-47, municiones, tiro de larga distancia con francotiradores y drones a control remoto.(49)

La conferencia de Gómez concluyó con comentarios realizados por profesores de la Universidad de Teherán que expresaron su satisfacción por la perspectiva de las relaciones entre las universidades colombianas e iraníes. Estas relaciones, dijeron, permitirían seminarios, seminarios a través de la red y relaciones culturales, como celebrar el cine colombiano en las universidades iraníes y el cine iraní en las universidades colombianas, otra vía para que Irán difunda su ideología revolucionaria en Latinoamérica.

La segunda conferencia, «¿Nueva política exterior? Perspectivas a las relaciones colombo-iraníes en la presidencia de Gustavo Petro 2022-2026», del politólogo latinoamericano Dr. Álvaro Alexander Vélez, brindó un profundo análisis histórico de la política exterior colombiana desde una perspectiva de izquierda y planteó posibles escenarios para las relaciones diplomáticas Irán-Colombia bajo la presidencia de Petro.

Instagram.com/p/CfmM4nsoSKs/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 4 de julio, 2022.

El primer escenario planteado en la conferencia fue una «continuación del aislamiento, decadencia y el distanciamiento» de Irán que se produjo bajo los presidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. El presidente Vélez había cerrado la embajada de Colombia en Teherán, dejando todos los servicios diplomáticos y consulares a cargo de su embajada en Ankara, Turquía. El presidente Duque, según la conferencia, puso en peligro las relaciones entre Colombia e Irán tras la afirmación de su ministro de Defensa de que Irán era enemigo de Colombia.

El segundo escenario fue titulado «Reinicio precario y lento», como parte del cual Colombia podía abrir un consulado en Teherán, pero no habría un mayor desarrollo de lazos políticos y culturales entre Irán y Colombia.

Un tercer escenario, que el Prof. Vélez consideró el más probable, era un «reinicio estable y duradero de la profundidad estratégica». En este, Colombia no solo reabriría su embajada en Teherán, sino que también establecería sólidas relaciones económicas y comerciales, desarrollaría lazos recíprocos en religión, cultura, educación y arte, e impulsaría la cooperación energética, la nanotecnológica y la cooperación científica entre ambos países.

La discusión general durante ambas conferencias se centró en si Petro haría realidad el tercer escenario. Los conferencistas estaban seguros de que lo haría, citando el pasado revolucionario de Petro, sus críticas al intervencionismo estadounidense y al neoliberalismo y su simpatía latente por Irán – todas las pruebas, a sus ojos, de que Petro reabriría la embajada de Colombia en Teherán y establecería relaciones sólidas entre los dos países.

Durante la conferencia, el Dr. Vélez citó los entusiastas mensajes de felicitación del día 21 de junio, 2022 del canciller de Irán Hossein Amir-Abdollahian, a Petro como evidencia de las «florecientes relaciones entre los dos países». El ministro tuiteó lo siguiente: “La República Islámica de Irán saluda y felicita al pueblo de Colombia por presentarse a las elecciones presidenciales en un ambiente libre y democrático y extiende sus felicitaciones por la victoria del Sr. Gustavo Petro como Presidente Electo y le desea éxito a él y al pueblo de Colombia, en el camino al desarrollo del bienestar”.

Twitter.com/Amirabdolahian/status/1539336411861733376?s=20&t=B714eaAVZ-aTzXB5sHWSFQ, 21 de junio, 2022;

Twitter.com/Amirabdolahian/status/1539461075317440515?s=20&t=B714eaAVZ-aTzXB5sHWSFQ, 21 de junio, 2022;

Twitter.com/Amirabdolahian/status/1539461496123572227?s=20&t=B714eaAVZ-aTzXB5sHWSFQ, 21 de junio, 2022.

También en su conferencia, el Dr. Vélez enfatizó la actitud de Petro hacia los conflictos del Medio Oriente como una mayor comprensión de su política exterior señalando que Petro en ocasiones mostró solidaridad con el Sáhara occidental.

Petro tuiteó el 20 de noviembre, 2020 sobre la estrecha relación ideológica entre los saharauis y el M19, la organización armada a la que Petro perteneció: «Aunque suene raro en Colombia, desde hace varias décadas somos solidarios con el Frente Polisario y su lucha por la independencia de su nación Marruecos. Una vez, gente del M-19 (al que Petro perteneció y el Frente caminaron juntos por esos desiertos soñando con un mundo nuevo”.

Twitter.com/petrogustavo/status/1329744251488509957?s=20&t=YwgfxoFSf3362_BmMTw0iA, 20 de noviembre, 2020.

El Dr. Vélez dijo que el reconocimiento de Petro a los saharauis arrojó luz sobre su visión general de los conflictos del Medio Oriente, en particular el conflicto israelí-palestino. Aunque Vélez no lo mencionó en su conferencia, Petro es un firme partidario de la causa palestina y condena regularmente la supuesta agresión israelí contra los palestinos (para más información sobre esto, consulte el Anexo 4).

El 8 de agosto, 2022 la Embajada de Palestina anunció en su cuenta Instagram: “El día de hoy, el canciller y expatriados del Estado de Palestina Dr. Riad Malki, se reunió con el canciller de Colombia Dr. Alvaro Leyva Duran, con el objetivo de estrechar lazos de amistad entre ambas naciones”. Durán publicó el mismo anuncio en su propia cuenta en Instagram.

Se espera que la postura del nuevo gobierno sobre el conflicto palestino-israelí sea la opuesta a la que ha prevalecido en todos los gobiernos colombianos anteriores. Esto parece confirmarse con el hecho de que una de las primeras reuniones de alto nivel del canciller Durán como canciller, el día 7 de agosto, 2022 fue con Malki.

Instagram.com/p/ChA8sotJIwR/?igshid=NmNmNjAwNzg=, Instagram.com/p/ChBLtY0JFrg/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 8 de agosto, 2022.

El Dr. Vélez también señaló que la designación hecha por Petro a Durán como canciller fue favorable para Irán, ya que Durán pretende desmovilizar al Ejército de Liberación Nacional del ELN. La siguiente sección explora la razón detrás de esta declaración.

Expectativa iraní No. 3: Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, acuerdos de paz con las FARC y el ELN, lo que facilitará las actividades de Hezbolá en la frontera entre Colombia y Venezuela

Restablecimiento de las relaciones diplomáticas Colombia-Venezuela, reapertura de la frontera: Antecedentes

El día 20 de junio, 2022 al día siguiente de anunciarse la victoria de Petro, HispanTV publicó en su cuenta en Instagram un artículo titulado «Venezuela, lista para renovar relaciones con la Colombia de Petro». Señaló que el artículo mencionaba el cómo el presidente venezolano Maduro, felicitó a Petro por su «histórica victoria» ??e indicó que se avecinaba una nueva era para Colombia. Este agregó que luego de «las turbulentas relaciones con el anterior presidente colombiano Iván Duque», Venezuela expresó ahora «la más firme de las voluntades de trabajar en la construcción de una etapa reactivada de relaciones integrales por el bien común de la nación que compartimos, protegida por dos Repúblicas soberanas».(50)

Dos días después, Petro tuiteó sobre sus contactos iniciales con Venezuela sobre el tema de la reapertura de la frontera entre los dos países: “Me he acercado al gobierno venezolano para abrir las fronteras y restaurar el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera”. Horas después, HispanTV hizo un anuncio similar en su cuenta en Instagram, afirmando: “El presidente electo de Colombia se ha puesto en contacto con el gobierno de Venezuela para la reapertura de la frontera común, cerrada desde hace casi tres años”.

Twitter.com/petrogustavo/status/1539590393255415808?s=20&t=1cwKT5-_59m-GJSyhqgksg, 22 de junio, 2022.

Instagram.com/p/CfHdfoEL0yE/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 22 de junio, 2022.

A lo largo de julio, 2022 HispanTV publicó varios artículos celebrando la elección de Petro, todos ellos destacando el compromiso mutuo de Irán y Colombia con la «paz» y la «seguridad» en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Un artículo publicado el 17 de julio titulado «Informe revela el cómo Petro y Maduro acercan a Colombia y Venezuela» señaló que en una conversación telefónica, Petro y el presidente venezolano Maduro habían expresado «la voluntad de restaurar la normalidad en las fronteras y discutieron varios temas sobre el pacífico y próspero futuro de ambas naciones». El artículo también señaló que Petro había prometido abrir el comercio con Venezuela y trabajar para erradicar a los grupos armados en la frontera.(51)

Otro artículo, publicado el 28 de julio, anunció que el canciller venezolano Carlos Faria y el nuevo canciller colombiano Durán, firmaron un acuerdo expresando la voluntad de ambos países de restablecer gradualmente las relaciones, a partir del 7 de agosto de 2022, fecha de la toma de posesión de Petro, con el nombramiento de embajadores y otros funcionarios diplomáticos y consulares. Este agregó que los cancilleres habían destacado que «trabajarán para garantizar la seguridad y la paz en las zonas fronterizas, así como también la apertura de la frontera, lo que beneficiará directamente a nuestros pueblos de Colombia y Venezuela».(52)

El 30 de julio, 2022, HispanTV publicó en su cuenta en Instagram una serie de publicados que resumen su artículo del 28 de julio, el cual fue titulado «Amanece la era post-Duque: Maduro saluda el florecimiento de la paz con Colombia». La segunda publicación presentaba una foto de los dos cancilleres dándose la mano y expresaron: «El jueves, el canciller venezolano se reunió con Álvaro Leyva Duran, quien será su homólogo colombiano a partir del día 7 de agosto y conversaron sobre la reanudación de los vínculos bilaterales». La tercera publicación citó al presidente venezolano Maduro diciendo que “Colombia y Venezuela somos hermanas siamesas. Tenemos que estar unidos bajo un solo ideal: la paz, colaboración, integración” y el cuarto afirmó “A partir del 7 de agosto, cuando asuma Gustavo Petro, los vecinos retomarán plenamente los vínculos bilaterales, congelados desde el año 2019″.

Instagram.com/p/CgodMpcIoV7/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 30 de julio, 2022.

En un artículo siguiente publicado el 29 de julio, HispanTV señaló que Maduro se había referido a la reunión de «exitosa, virtuosa, extraordinaria» y dijo que los funcionarios de ambos países estaban trabajando en 14 temas, incluyendo la «apertura económica y comercial progresiva de la frontera y los planes de paz y seguridad para toda la zona fronteriza”.(53) Otras noticias de HispanTV sobre Petro durante el mes de agosto.(54)

El entusiasmo de Irán por las oportunidades que ve surgir durante la presidencia de Petro solo aumentó cuando el nuevo presidente anunció que su gobierno estaba dispuesto a iniciar conversaciones con la organización guerrillera colombiana ELN. La siguiente sección abordará el interés que tiene Irán en que Colombia llegue a un acuerdo de paz con la organización.

Impacto en las negociaciones de paz con el ELN sobre la presencia de Hezbolá en la frontera

En su conferencia en la red ofrecida por el Instituto NAM, el politólogo Dr. Álvaro Alexander Vélez había dejado muy en claro que un acuerdo de paz con el ELN era favorable para Irán, porque «si esta guerrilla desaparece bajo la presidencia de Gustavo Petro, tal como sería el escenario más probable, la derecha y el sionismo internacional ya no podrán utilizar la existencia del ELN como pretexto para romper relaciones con países hermanos como Irán». Vélez explicó además que la declaración del entonces ministro de Defensa Molano de que Irán era enemigo de Colombia “se debió a la existencia del grupo guerrillero ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que está relacionado con la ideología de la liberación y que supuestamente recibirá entrenamiento y apoyo militar del grupo libanés Hezbolá en la zona fronteriza colombo-venezolana”.

En otras palabras, según el Dr. Vélez en la conferencia, Irán espera que cuando se llegue a un acuerdo con el ELN, que es el último grupo guerrillero que queda en el país, Colombia deje en paz el tema de Hezbolá y pueda continuar sus actividades en Venezuela y en la frontera sin perturbaciones. De esta manera, Irán ha lanzado una campaña de propaganda, a través de HispanTV, mostrando favorablemente al grupo terrorista y elogiando los esfuerzos iniciales de Petro para alcanzar un acuerdo de paz con este.

Campaña de HispanTV celebrando el próximo acuerdo de paz de Petro con el ELN y la plena implementación del acuerdo de paz firmado previamente con las FARC

El 17 de mayo, 2022 HispanTV publicó un artículo centrado en un cese al fuego de 10 días declarado unilateralmente por el ELN antes de las elecciones. El artículo provee una historia parcial de las negociaciones de paz de Colombia con la organización, que comenzaron en marzo del año 2016 pero se interrumpieron el 17 de enero, 2019 luego de un ataque terrorista perpetrado por el ELN dentro de la Escuela de policía general Santander en Bogotá en el que murieron 23 personas y casi 100 más resultaron heridos. A continuación, el artículo afirma que desde ese entonces las negociaciones de paz con el ELN han estado paralizadas. También afirma que el ELN está dispuesto a negociar con el gobierno entrante y destaca que, según el ELN, «la paz es necesaria para abordar temas tales como la corrupción, persecución y asesinato de líderes sociales y el narcotráfico». El artículo también denuncia la respuesta del ex-ministro de Defensa Molano al anuncio del ELN de que está dispuesto a negociar con el gobierno entrante; Molano había dicho que «solo las Fuerzas Armadas de Colombia pueden garantizar la seguridad de los colombianos».(55)

El 21 de junio, 2022 luego de la victoria electoral de Petro, HispanTV publicó otro artículo, esta vez anunciando la esperanza del ELN de retomar las conversaciones con el nuevo gobierno de Petro. El artículo enumera algunas de las demandas del ELN al nuevo presidente, tales como «un nuevo modelo económico incluyente que priorice el empleo y el emprendimiento de las mayorías», nuevas políticas gubernamentales para «superar el clientelismo y sacar la violencia de la política», una «economía soberana» sin depredación” – es decir, la cancelación del Tratado de Libre Comercio del 2012 con los Estados Unidos – y una nueva “doctrina de seguridad y derechos humanos” que implica “un nuevo modelo de lucha contra las drogas” y que daría “continuidad al proceso de paz”. Luego, el artículo concluye subrayando la declaración del ELN de que si el gobierno acata sus demandas, «este será respaldado por el movimiento popular».(56)

HispanTV discutió la respuesta de Petro al ELN en un artículo publicado el 6 de julio, 2022 titulado «Llegó la hora de la paz». El artículo destacó el compromiso expresado por el nuevo presidente de renovar el diálogo Colombia-ELN «sin desconocer los cambios que ha experimentado el ELN y la sociedad colombiana durante los cuatro años de pausa en el diálogo».

El artículo también afirmaba que, al anunciar la voluntad del gobierno de reanudar las conversaciones con el ELN, Petro también aludió a la necesidad de Colombia de cumplir con el acuerdo de paz previamente firmado con las FARC, que según HispanTV no se ha implementado a fondo, lo que ha generado tensiones en las relaciones con Cuba, el Reino de Noruega y la Cruz Roja Internacional.(57) Este y otros artículos indican el interés de Irán en el tema de la implementación de Petro al acuerdo de paz con las FARC.

Por ejemplo, el 9 de agosto, 2022 HispanTV destacó la decisión de Petro de negociar con los remanentes de las guerrillas de las FARC y el ELN y acusó a la derecha en Colombia de ser “el principal obstáculo para la implementación del Acuerdo de Paz del 2016”. También dijo: «El ELN, así como el mayor grupo de disidentes de las FARC que se ha retirado del Acuerdo de Paz y el Clan del Golfo – el principal brazo armado de los grupos narcotraficantes – han aceptado las ofertas de diálogo de Petro». Las dos últimas organizaciones incluso han propuesto por separado un alto el fuego.(58) Asimismo, el 1 de julio, 2022 HispanTV reiteró la declaración de Petro de que, de ser elegido, su gobierno «reconocería los protocolos del acuerdo de paz entre el gobierno del ex-presidente Juan Manuel Santos y las ex-Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) e iniciar el proceso de paz integral con todos los actores de la violencia”.(59)

Estos artículos, entre otros,(60) muestran el interés de Irán en los acuerdos de paz de Petro con el ELN y las FARC. Los artículos reflejan el acercamiento que se viene dando desde hace tiempo entre los chiitas latinoamericanos y el ELN y las FARC. Por ejemplo, el día 7 de septiembre, 2022 el clérigo chiita argentino jeque Mohsen Ali publicó fotografías en su página en Instagram de un evento de «diálogo interreligioso» al que asistió en el 2019 en Colombia; en las fotos se ve la bandera del partido FARC. El jeque Mohsen Ali, quien es ampliamente conocido como abierto partidario de Hezbolá,(61) dirige el Hogar para la difusión del islam, ubicado en Buenos Aires en una propiedad de Mohsen Rabbani,(62) sospechoso clave en los atentados de la Embajada de Israel en el año 1992 y el edificio de la AMIA en Argentina en el año de 1994.

En el evento «Diálogo Interreligioso» en 2019 en Colombia. A la izquierda: Jeque Mohsen Ali (izquierda) junto al fundador de la mezquita Al-Reza, Juventino Muhammad Sadiq (1944-2021). Centro: Mohsen Ali junto a la bandera del partido político FARC. Derecha: Mohsen Ali con sus dos hijos, sosteniendo las banderas de Siria, Hezbolá y Argentina. Publicado el 7 de septiembre, 2022.

Además, el día 10 de julio HispanTV publicó en su cuenta en Instagram un resumen de los eventos más importantes de la semana, destacando el anuncio de Petro de que buscaba reanudar las conversaciones de paz con el ELN. HispanTV reveló su optimismo al afirmar que «la paz está a la vista en Colombia» y «ha llegado la hora de la paz».(63)

Instagram.com/p/Cf2raw-I3d_/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 10 de julio de 2022.

ELN-Hezbolá: paralelos ideológicos

La ideología del ELN tiene mucho en común con la ideología revolucionaria de Irán; algunos incluso parecen haber sido tomados de fuentes relacionadas con Irán y Hezbolá. Por ejemplo, en sus artículos sobre temas globales, publicados en su portal, este describe regularmente a los Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita como potencias opresoras y explotadoras y como enemigos de los «países libres» del mundo tales como Irak, Siria, el Líbano, Yemen, Palestina y Libia.(64) El ELN se refiere a estos países como naciones que «resisten» a la opresión,(65) que también es una característica destacada de los medios de comunicación afiliados a Irán y Hezbolá. Además, el ELN muestra una notable simpatía hacia Rusia y China, otra característica reciente de los medios de comunicación iraníes,(66) y duramente crítico de la OTAN.(67) Adicionalmente, se destaca la marcada preocupación del ELN, a partir del año 2021, por la causa palestina(68), dado que en sus casi 60 años de historia nunca ha mostrado tal preocupación por conflictos geográficamente distantes. A partir del año 2021,(69) el ELN comenzará a publicar artículos sobre el Medio Oriente centrados en la guerra de Afganistán y en el tema de la causa palestina.

Un artículo en el portal del ELN es notable por su contenido siendo este muy similar al texto que se encuentra en los medios estatales de Irán; es extraño que un grupo guerrillero colombiano que históricamente se ha centrado únicamente en la política colombiana muestre tal nivel de preocupación y conocimiento sobre los conflictos del Medio Oriente tan ajenos a los suyos.

El artículo leía en parte: «Desde el año 2003, la ‘guerra contra el terrorismo’ ha llevado a una ‘guerra preventiva’ con ‘intervenciones humanitarias’ de la OTAN y sus aliados contra Irak, Libia, Siria y Yemen. Al Qaeda y bin Laden fueron fabricados por Estados Unidos y la monarquía fundamentalista de Arabia Saudita en los años 80 como instrumentos de guerra terrorista en Afganistán, que en ese momento se encontraba invadida por tropas de la Unión Soviética. Al Qaeda ha tenido múltiples ‘spin-offs/cambios’, todos los cuales han sido empleados por la OTAN en sus guerras contra Libia, Siria e Irak en los últimos 20 años y ahora las agencias de inteligencia estadounidenses utilizan al EIIS-K en Afganistán para continuar desestabilizando la región. Bajo la bandera de la ‘Guerra contra el terrorismo’, Estados Unidos y sus socios de la OTAN aprovechan la oportunidad para vender armas, capturar riquezas de los procesos mineros e imponer regímenes títeres en lugares geo-estratégicos… El fracaso de las guerras de ocupación de Estados Unidos/OTAN seguirá ocurriendo mientras mantengan su política de imponer su modelo de democracia y su visión de los Derechos Humanos, negando la soberanía y las culturas nacionales. La retirada de Estados Unidos y de la OTAN de Afganistán tendrá repercusiones en el curso de la guerra en Siria y Yemen, en la ocupación de Palestina por Israel y en la reconfiguración de alianzas en Asia».

Conclusión

Tal como se desprende de las conversaciones telefónicas realizadas entre el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y el Presidente de los Estados Unidos Joe Biden(70) Colombia mantendrá relaciones con los Estados Unidos bajo el nuevo gobierno del Presidente Gustavo Petro. Estas relaciones, sin embargo, dejarán de ser «estratégicas» y probablemente serán degradadas a simplemente «cordiales». Se espera que Petro pida una revisión del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos e insista en uno que sea más «equitativo».(71) Además, ante las críticas de Petro a la intervención militar de Estados Unidos en todo el mundo, es muy probable que haga todo lo que esté a su alcance para poner fin a toda cooperación militar con los Estados Unidos, una medida que beneficiará directamente a Irán y a Hezbolá.

Es poco probable que Petro busque activamente ayudar a Irán o a su agente Hezbolá. Sin embargo, al ejecutar su plan de gobierno de restablecer los lazos diplomáticos con Venezuela, abrir la frontera y llegar a un acuerdo de paz con el ELN, sin saberlo, le hará el juego al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a sus contrapartes terroristas libaneses, quienes a su vez aprovecharan la oportunidad de continuar trabajando tras el escenario para finalizar su acumulación militar en Venezuela. Por último, la afinidad ideológica de Petro con los países de la periferia y su agenda gubernamental de fortalecer los lazos comerciales y políticos con los vecinos de Colombia también le interesan a Irán, que ve el surgimiento de Petro como el nuevo líder regional de Latinoamérica como fuerte incentivo para construir relaciones sólidas con el país sudamericano a fin de consolidar aún más su fortaleza en el resto del subcontinente latinoamericano.

Para ver el despacho en su totalidad en inglés junto a las imágenes y anexos copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/colombias-new-president-gustavo-petro-and-dawn-new-era-opportunity-iran-latin-america

*Emmanuel Cadieux es compañero investigador en MEMRI.

(1) Véase la serie de MEMRI Informe Diario No. 291 – El duro lunar de los medios de comunicación españoles iraníes, 30 de junio, 2021.

(2) Debido a la frecuente difusión de información falsa y teorías de conspiración por parte de HispanTV, sus canales han sido cerrados por Facebook y Google en múltiples ocasiones. No obstante, HispanTV continúa creando páginas alternas como «HispanTV Asia Occidental», «HispanTV América Latina» y «Nexo Latino», entre otras, a través de las cuales continúa difundiendo su contenido propagandístico. Hispantv.com; Facebook.com/hispantvoa; (11K seguidores en el momento de escribir este artículo); Facebook.com/hispantv.buendiaal/, (18K seguidores); Facebook.com/nexolatino/(13K seguidores);

Facebook.com/Hispantvprogramas (126K seguidores); Facebook.com/DocumentalesHispanTV (19K seguidores); Instagram.com/hispan_tv?igshid=NmNmNjAwNzg= (8K seguidores); Twitter fue suspendido en el 2020. Kayhan.ir/en/news/83590/twitter-suspends-account-of-iran’s-hispan-tv. Para ver un análisis más completo de la historia de HispanTV, véase la serie de MEMRI Informe Diario No. 291 – El duro lunar de los medios de comunicación españoles iraníes, 30 de junio, 2021. Véase también Youtube.com/c/NexoLatinoCanal (53.6 K seguidores).

(3) Español.alahednews.com.lb. Todos los demás canales han sido suspendidos.

(4) Espanol.almayadeen.net; Facebook.com/almayadeenenespanol/(32.6K seguidores); Instagram.com/almayadeenenespanol?igshid=NmNmNjAwNzg= (4.3K seguidores); Twitter.com/almayadeen_es?s=20&t=ONeVUoFpK-ILit7ExIXAGw (46.1K seguidores); Youtube.com/user/AlmayadeenEspanol (14.1K suscriptores).

(5) Annurtv.com; FFacebook.com/AnnurTV. ( 684.5K seguidores); Instagram.com/annurtv?igshid=NmNmNjAwNzg= (15 mil seguidores); Twitter.com/annurtv?s=20&t=KqJkDhx415c5asBlbGwUGg, (4.2K seguidores).

(6) Radiofarda.com/a/hispantv-iran-s-attempts-to-influence-the-spanish-hablante-world-/30564208.html, «HispanTV: Los intentos de Irán de influir en el mundo de habla hispana», 19 de abril, 2020.

(7) Hispantv.com/noticias/noticias-destacadas/333111/relaciones-iran-cuba-comision-economica-conjunta-hashemi, 13 de enero, 2017; Hispantv.com/noticias/cuba/408791/iran-acuerdos-cooperacion-agricultura-biotecnologia, 17 de enero, 2019; Hispantv.com/noticias/reporteros/435143/iran-cuba-relaciones-comercio, 10 de agosto, 2019; Hispantv.com/noticias/politica/481198/zarif-cuba-sanciones-eeuu, 7 de noviembre, 2020; Hispantv.com/noticias/nocategory/495605/iran-cuba-vacuna-soberana-coronavirus, 10 de julio, 2021; Hispantv.com/noticias/politica/543208/iran-cuba-nexos-comercio, 14 de mayo, 2022; Hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/543346/cuba-iran-relaciones, 16 de mayo, 2022; Hispantv.com/noticias/politica/543524/iran-cuba-relaciones-raisi, 18 de mayo, 2022.

(8) Hispantv.com/noticias/nicaragua/496893/murillo-raisi-eeuu-resistencia-iran, 6 de agosto, 2021; Hispantv.com/noticias/noticias-destacadas/498183/iran-raisi-ortega-nicaragua, 9 de agosto, 2021; Hispantv.com/noticias/nicaragua/498194/iran-ofrece-vacunas-anticovid, 1 de septiembre, 2021; Hispantv.com/noticias/noticias-destacadas/534795/iran-nicaragua-sanciones-eeuu, 30 de diciembre, 2021; Hispantv.com/noticias/nicaragua/535169/iran-nicaragua-relaciones-cultura, 5 de enero, 2022; Hispantv.com/noticias/nicaragua/535484/iran-nicaragua-aumentar-cooperaciones, 10 de enero, 2022; Hispantv.com/noticias/nocategory/536349/iran-nicaragua-universidad-cooperacion, 25 de enero, 2022; Hispantv.com/noticias/nicaragua/539244/coopera-iran-fabricar-medicamientos-ultima-generacion, 15 de marzo, 2022; Hispantv.com/noticias/politica/542603/sanciones-relaciones-bilaterales, 6 de mayo, 2022; Hispantv.com/noticias/politica/542645/iran-nicaragua-eeuu-cooperaciones, 6 de mayo, 2022; Hispantv.com/noticias/politica/546228/iran-nicaragua-acuerdo-salud, 26 de junio de 2022; Hispantv.com/noticias/politica/546713/iran-nicaragua-relaciones, 3 de julio, 2022.

(9) Hispantv.com/noticias/noticias-destacadas/499499/sanciones-iran-venezuela, 25 de septiembre, 2021.

Hispantv.com/noticias/venezuela/536145/produccion-petroleo-iran, 21 de enero de 2022; Semana.com/nacion/articulo/exclusivo-este-es-el-listado-del-poderoso-armamento-de-guerra-que-le-llego-a-maduro-proveniente-de-iran/202119, 9 de octubre de 2021 ; Hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/543873/iran-venezuela-reparar-refineria-paraguana, 24 de mayo, 2022; Hispantv.com/noticias/politica/545100/iran-venezuela-eeuu-maduro, 10 de junio, 2022; Hispantv.com/noticias/politica/545192/iran-raisi-venezuela-maduro, 11 de junio, 2022;

Hispantv.com/noticias/venezuela/547153/iran-venezuela-lazos-energeticos, 10 de julio, 2022; Hispantv.com/noticias/politica/548655/conviasa-vuelo-iran-venezuela, 31 de julio, 2022.

(10) Véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1517 – La Organización para la Liberación de Argentina (OLA) – Construyendo apoyo para el régimen iraní y Hezbolá, 1 de julio, 2020; el PSATY en MEMRI informa que el clérigo chiita brasileño Rodrigo Jalloul apoya al régimen iraní, difunde su ideología en Brasil y anunció recientemente su intención de postularse para concejal de la ciudad de São Paulo, 1 de septiembre, 2020. Otro ejemplo es Marlon Cantillo, ex-director del centro cultural iraní Casa Cultural Islámica Ahlul Bayten Bogotá, quien se postuló para el senado colombiano en 2022. Cantillo, quien utiliza el seudónimo de «Ibrahim Hussein», estudió en la Universidad Internacional Al-Mustafa en Qom, Irán, una institución ampliamente conocida como uno de los principales instrumentos del régimen para el adoctrinamiento de clérigos extranjeros. Facebook.com/abdo.98622; Facebook.com/MarlonCantilloCol; Instagram.com/marloncantillocol?igshid=NmNmNjAwNzg=; www.marloncantillo.com. Para sus propuestas véase: Elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/a-quemarropa-con-marlon-cantillo-candidato-al-senado-por-fuerza-ciudadana/, El Espectador, 4 de febrero, 2022.

(11) Jpost.com/iranian-threat/news/iran-fm-we-oppose-us-base-deal-for-colombia-513, 7 de septiembre, 2009;

Jpost.com/international/die-welt-iran-building-rocket-bases-in-venezuela, «‘Die Welt’: Irán construyendo bases de cohetes en Venezuela», 17 de mayo, 2011.

(12) Whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/05/23/memorandum-on-the-designation-of-colombia-as-a-major-non-nato-ally/, 23 de mayo, 2022.

(13) Haaretz.com/2013-06-16/ty-article/.premium/proud-to-be-the-israel-of-latin-america/0000017f-f7a0-d318-afff-f7e337760000, 16 de junio, 2013.

(14) Colaboracion.dnp.gov.co/cdt/justicia%20seguridad%20y%20gobierno/bal_plan_col_espanol_final.pdf, «Plan Balance Colombia 1999 – 2005», septiembre, 2006.

(15) Semana.com/nacion/seguridad/articulo/estados-unidos-utilizara-total-siete-bases-militares-colombia/105908-3/, 3 de agosto, 2009.

(16) Bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160203_colombia_obama_anuncio_plan_paz_nc, BBC Mundo, 5 de febrero, 2016.

(17) Whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/05/23/memorandum-on-the-designation-of-colombia-as-a-major-non-nato-ally/, 23 de mayo, 2022 .

(18) Entre los años 2015 y 2022, HispanTV escribió aproximadamente 120 artículos criticando el «Plan Colombia». Los artículos han sido recopilados en una sección especial de HispanTV dedicada exclusivamente a este tema: Hispantv.com/tag/plan-colombia/25159.

(19) Minci.gob.ve/especial-una-alianza-militar-depuso-la-soberania-al-servicio-de-la-intervencion/, 25 de agosto, 2020.

(20) Twitter.com/petrogustavo/status/1328383132932976640?s=20&t=CnWbyhNP58fiIV9CJZzAJw, 16 de noviembre de 2020; Twitter.com/petrogustavo/status/830447839092289538?s=20&t=xHviToVfy3N40uGE_vFoEQ, 11 de febrero, 2017.

(21) Rcnradio.com/politica/petro-sugiere-marchas-por-supuesta-intervencion-militar-de-eeuu, 30 de enero, 2019;

Pulzo.com/nacion/petro-habla-violaciones-militares-ee-uu-colombia-PP911043, 4 de junio, 2020; Twitter.com/petrogustavo/status/1088800349144657921?s=20&t=zx3FzrRffIiuT7dEZv2xeA, 25 de enero, 2019.

(22) Twitter.com/SecBlinken/status/1539038379194699778?s=20&t=ARCl92mDDtgvbE71qNUe0A, 20 de junio, 2022.

(23) Reuters.com/world/americas/venezuela-likely-topic-biden-meeting-with-colombias-duque-2022-03-10, 10 de marzo, 2022.

(24) Jpost.com/international/die-welt-iran-building-rocket-bases-in-venezuela, 17 de mayo, 2011.

(25) Instagram.com/tv/CfGj30CIVA7/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 22 de junio, 2022.

(26) Véase por ejemplo los siguientes artículos: Hispantv.com/noticias/colombia/546575/gustavo-petrop-paz-violencia, 1 de julio, 2022; Hispantv.com/noticias/colombia/547039/petrop-paz-comision-verdad, 8 de julio, 2022.

(27) HispanTV.com/noticias/politica/549102/iran-colombia-investidura-gustavo-petro-relaciones, 7 de agosto, 2022.

(28) Infobae.com/america/colombia/2022/08/07/la-preocupante-cercania-del-regimen-de-iran-con-el-gobierno-de-gustavo-petro/, 7 de agosto, 2022.

(29) HispanTV.com/noticias/colombia/549165/relaciones-iran-investidura-gustavo-petro, 8 de agosto, 2022

(30) Infobae.com/america/colombia/2022/08/07/la-preocupante-cercania-del-regimen-de-iran-con-el-gobierno-de-gustavo-petro/, 7 de agosto, 2022.

(31) Elpais.com/internacional/2019/02/06/actualidad/1549474950_762438.html, El País, 7 de febrero, 2019.

Latercera.com/mundo/noticia/ayuda-humanitaria-curazao-se-convierte-tercer-centro-acopio/527894/, La Tercera, 13 de febrero, 2019.

(32) Hispantv.com/noticias/venezuela/411986/maduro-relaciones-colombia-tension-golpe-guaido, 23 de febrero, 2019; Hispantv.com/noticias/venezuela/411932/cierra-frontera-colombia-rodriguez-ayuda-humanitaria, 23 de febrero, 2019.

(33) HispanTV.com/noticias/venezuela/411986/maduro-relaciones-colombia-tension-golpe-guaido, 23 de febrero, 2019;

HispanTV.com/noticias/venezuela/411932/cierra-frontera-colombia-rodriguez-ayuda-humanitaria, 23 de febrero, 2019.

(34) HispanTV.com/noticias/venezuela/545794/relaciones-colombia-petro-victoria, 20 de junio, 2022.

(35) Infobae.com/america/colombia/2021/11/14/el-grupo-terrorista-hezbola-habria-planeado-atentados-contra-enemigos-en-bogota/, 14 de noviembre, 2021.

(36) Caracol.com.co/radio/2021/11/08/nacional/1636369945_791584.html, Caracol Radio, 8 de noviembre, 2021.

(37) Elespectador.com/mundo/mas-paises/diego-molano-aqui-tenemos-un-enemigo-comun-y-es-el-caso-de-iran-y-hezbola, 8 de noviembre, 2021.

(38) Infobae.com/america/colombia/2021/11/14/el-grupo-terrorista-hezbola-habria-planeado-atentados-contra-enemigos-en-bogota/, 14 de noviembre, 2021.

(39) Infobae.com/america/colombia/2021/11/14/el-grupo-terrorista-hezbola-habria-planeado-atentados-contra-enemigos-en-bogota/, 14 de noviembre, 2021.

(40) Infobae.com/america/colombia/2022/08/07/la-preocupante-cercania-del-regimen-de-iran-con-el-gobierno-de-gustavo-petro/, 7 de agosto, 2022.

(41) Semana.com/nacion/articulo/amenaza-los-misiles-bombas-y-radares-que-maduro-le-compro-a-iran-y-ponen-en-serio-peligro-a-colombia/202146 /, 9 de octubre, 2021.

(42) Semana.com/nacion/articulo/amenaza-los-misiles-bombas-y-radares-que-maduro-le-compro-a-iran-y-ponen-en-serio-peligro-a-colombia/202146/, 9 de octubre, 2021.

(43) HispanTV.com/noticias/colombia/545876/gustavo-petro-soleimani-asesinato-eeuu, HispanTV. 21 de junio, 2022.

(44) Es.irna.ir/news/84796281/Qué-dijo-Gustavo-Petro-tras-el-asesinato-del-General-Soleimani, 21 de junio, 2022.

(45) Según lo declarado por la organización, el objetivo del centro cultural es doble: 1) Presentar la cultura y la identidad islámicas iraníes a la comunidad internacional tanto dentro como fuera del país y 2) Presentar la cultura, el arte y la literatura de diferentes naciones a la sociedad iraní. Naminstitute.org, Instagram: nam_institut Telegrama: nam_institut.

(46) Noticias.caracoltv.com/politica/elecciones-colombia/petro-es-mucho-mas-inteligente-que-chavez-y-fue-su-maestro-alvaro-uribe, 26 de noviembre, 2021.

(47) Para obtener más información, consulte Youtube.com/watch?v=xguam0TKMw8, 2 de marzo, 2022.

(48) ??Vozdeamerica.com/a/venezuela-prepara-juegos-militares-acompanado-de-rusia-china-e-iran/6697976.html, 11 de agosto, 2022.

(49) Abc.es/internacional/maniobras-militares-rusia-china-iran-impulsan-mercado-20220814205409-nt.html, 14 de agosto, 2022.

(50) HispanTV.com/noticias/venezuela/545794/relaciones-colombia-petro-victoria, «Venezuela, dispuesta a renovar relaciones con la Colombia de Petro», HispanTV. 20 de junio, 2022.

(51) HispanTV.com/noticias/colombia/547669/petro-venezuela-maduro-lazos, HispanTV. 17 de julio, 2022.

(52) HispanTV.com/noticias/colombia/548470/faria-petro-realcion, 28 de julio, 2022.

(53) HispanTV.com/noticias/venezuela/548496/maduro-colombia-lazos, 29 de julio, 2022

(54) Instagram.com/tv/ChUwTPKghwY/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 15 de agosto, 2022.

Instagram.com/p/ChOYMvKqopv/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 13 de agosto, 2022.

Instagram.com/tv/ChOLHz2AknX/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 13 de agosto, 2022.

Instagram.com/p/ChMfaH8re0X/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 13 de agosto, 2022;

Instagram.com/tv/ChFJQHOAC8P/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 10 de agosto, 2022;

Instagram.com/p/ChDxV4lKBGn/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 9 de agosto, 2022;

Instagram.com/tv/ChADIInA-Bk/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 8 de agosto, 2022;

Instagram.com/p/Cg-YK0-tvCt/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 7 de agosto, 2022;

Instagram.com/p/Cg9bAXptxs-/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 7 de agosto, 2022.

Instagram.com/tv/Cgws9RCAGA6/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 2 de agosto, 2022.

Instagram.com/p/CgsvJeiolsr/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 31 de julio, 2022.

Instagram.com/tv/CgmaKbTAxSu/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 29 de julio, 2022.

Instagram.com/tv/CfCdG11LzrU/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 20 de junio, 2022;

Instagram.com/tv/CfB21YYg14Q/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 20 de junio, 2022.

(55) HispanTV.com/noticias/colombia/543402/eln-tregua-elecciones, 17 de mayo, 2022.

(56) HispanTV.com/noticias/colombia/545841/dialogos-paz-petro, «21 de junio, 2022

(57) HispanTV.com/noticias/colombia/546873/gustavo-petro-eln-dialogos, 6 de julio, 2022.

(58) Hispantv.com/noticias/colombia/549795/farc-dialogo-paz-eln-petro, 17 de agosto, 2022.

(59) Hispantv.com/noticias/colombia/546575/gustavo-petrop-paz-violencia, 1 de julio, 2022.

(60) Instagram.com/tv/ChcYOTwgDLZ/?igshid=NmNmNjAwNzg=, 19 de agosto, 2022.

Hispantv.com/noticias/colombia/546873/gustavo-petro-eln-dialogos, 6 de julio, 2022.

Hispantv.com/noticias/colombia/549436/petro-eln-dialogo-cuba, 12 de agosto, 2022.

Hispantv.com/noticias/colombia/549795/farc-dialogo-paz-eln-petro, 17 de agosto, 2022.

Hispantv.com/noticias/colombia/549898/acuerdo-paz-eln, 19 de agosto, 2022.

HispanTV.com/noticias/colombia/548580/gustavo-petro-eln-dialogo-cuba, 30 de julio, 2022.

(61) youtube.com/watch?v=HtnCQpTz_bk, «Así fue como Shaykh Mohsen Ali defendió a organizaciones terroristas tales como Hezbolá», JAI TV, 10 de mayo, 2019.

(62) facebook.com/Alauita/, 29 de septiembre, 2016.

(63)

(64) Eln.voces.net/la-culpa-no-es-de-las-torres/, 6 de septiembre, 2021.

(65) Eln.voces.net/la-tragedia-afgana/, 23 de agosto de 2021; eln.voces.net/la-culpa-no-es-de-las-torres, 6 de septiembre, 2021.

(66) Eln.voces.net/los-pueblos-empujan-el-imperio-afloja/, 3 de enero de 2022; eln.voces.net/la-tragedia-afgana/, 23 de agosto de 2021; Eln.voces.net/afganistan-y-el-declive-de-eeuu/, 6 de septiembre, 2021.

(67) Eln.voces.net/colombia-obedece-un-dictado-de-la-otan/, 6 de junio de 2022; Eln.voces.net/la-culpa-no-es-de-las-torres/, 6 de septiembre de 2021; Eln.voces.net/afganistan-y-el-declive-de-eeuu/, 6 de septiembre, 2021.

(68) Eln.voces.net/estamos-con-palestina-y-contra-la-limpieza-etnica-que-impulsan-los-eeuu/, 24 de mayo de 2021; eln.voces.net/el-derecho-al-retorno-del-pueblo-palestino/, 23 de mayo, 2022.

(69) Eln.voces.net/estamos-con-palestina-y-contra-la-limpieza-etnica-que-impulsan-los-eeuu/, 24 de mayo de 2021; eln.voces.net/el-derecho-al-retorno-del-pueblo-palestino/, 23 de mayo, 2022.

(70) Eltiempo.com/elecciones-2022/presidencia/gustavo-petro-tuvo-una-conversacion-amistosa-con-joe-biden-681820, 21 de junio, 2022.

The post El nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro y el amanecer de una nueva era de oportunidades para Irán en Latinoamérica first appeared on MEMRI Español.