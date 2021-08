El presidente del Buró Político de Hamás Ismail Haniyeh dijo que Hamás mantiene «una relación estratégica» con Irán, Hezbolá y con «muchos (otros) en la región» y por ende, cualquier «acto tonto» por parte de Israel pudiera hacer estallar una guerra regional. Haniyeh hizo sus declaraciones durante una entrevista con el canal de televisión iraní Al-Alam la cual fue transmitida el 10 de agosto, 2021. Haniyeh dijo que «no es ningún secreto que Irán jugó un papel muy importante» en la construcción de la fuerza que se vio durante la reciente ronda de combates con Israel. Haniyeh dijo además que «Jerusalén no seguirá siendo rehén de las prácticas, políticas y proyectos sionistas y los palestinos no quedarán solos defendiendo a Jerusalén». Este agregó que Irán y Hamás están preparados para enfrentar los «proyectos sionistas-estadounidenses en la región».

«Nosotros en Hamás poseemos una relación estratégica con nuestros hermanos en la República Islámica de Irán, con nuestros hermanos en Hezbolá y con muchos otros en la región»

Ismail Haniyeh: «Nosotros poseemos una relación estratégica con nuestros hermanos en la República Islámica de Irán, la poseemos con nuestros hermanos en Hezbolá y con muchos otros en la región. No es ningún secreto que Irán juega un papel sumamente importante en la construcción de la fuerza vista durante la Batalla de la Espada de Jerusalén. El intercambio de información y de inteligencia dentro del eje de resistencia también jugó un papel muy importante en esta batalla.

«No todo lo que se hizo entre bastidores durante la batalla puede ser publicado en los medios de comunicación, ni fue ventilado. Estamos llevando a cabo nuestra batalla con el enemigo sobre la base de un frente unido, centrándonos alrededor de una causa central y girando en torno a Jerusalén.

«Cualquier acto tonto llevado a cabo por la ocupación contra la mezquita Al-Aqsa o contra Jerusalén… pudiera conducir a una guerra regional»

«Por lo tanto, nosotros ya no dudamos en decir que cualquier acto tonto llevado a cabo por la ocupación en contra de la mezquita Al-Aqsa o contra Jerusalén, o algún acto que cruce la línea respecto a la mezquita Al-Aqsa y Jerusalén, pudiera hacer estallar una guerra regional».

Entrevistador: «¿Está el eje de la resistencia interesado en realizar alguna escalada contra el enemigo?»

Haniyeh: «Yo no puedo negar que existe tal tendencia y que estamos preparados para ello. Jerusalén no permanecerá sujeta a prácticas, políticas ni planes sionistas y los palestinos no se quedarán solos defendiendo Jerusalén».

«Cuando los estadounidenses abandonen la región, cuando los israelíes ya no puedan ganar sus batallas militares, cuando el camino a la normalización de relaciones fracase… puede se forme un entorno estratégico en torno a la causa palestina»

“Nuestra relación con Irán es estratégica, estable, sólida, evolutiva, lista para enfrentar grandes tareas, siendo la primera y más importante la causa de Palestina y Jerusalén, así como también confrontar los planes sionistas estadounidenses en la región.

«Estos cambios influirán positivamente sobre la causa palestina. Cuando los estadounidenses abandonen la región, cuando los israelíes ya no puedan ganar sus batallas militares, cuando el camino de la normalización de relaciones fracasen y cuando la resistencia gane batallas dentro o fuera de Palestina, tal situación significa que pudiera formarse un entorno estratégico en torno a la causa palestina que en realidad es mejor que antes».

