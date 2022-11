En un discurso transmitido en vivo por el canal YouTube The Collective 9 el día 10 de noviembre del presente año 2022, el líder de la organización política-religiosa Nación del Islam Louis Farrakhan, habló sobre las recientes acusaciones de antisemitismo contra la estrella de la NBA Kyrie Irving y el rapero Kanye West. Farrakhan dijo que la Liga Antidifamación debería investigar el «horror» que sus padres han cometido contra gente de piel negra en los Estados Unidos y en todo el mundo y afirmó que los judíos consideran que 1000 vidas de seres humanos de piel negra valen menos que la uña de un judío. Los judíos, dijo, nunca se han disculpado con los afroamericanos por el comercio transatlántico de esclavos o por el asesinato, violación, castración y la esclavitud de aquellos de piel negra.

La organización Nación del Islam también compartió el segmento de video en su portal, en su página Facebook y en sus cuentas Bitchute y Odysee. Cabe señalar que Farrakhan fue removido de Facebook en el año 2019 y que Bitchute y Odysee son plataformas muy utilizadas por los neonazis y supremacistas blancos. Para más información sobre la controversia de Kyrie Irving, véase el video del portal MEMRI TV No. 9921.

Para ver el video de Farrakhan en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Lo siguiente es la transcripción de las declaraciones hechas por Farrakhan:

«Yo le digo a la Liga Antidifamación: ¿Por qué no vienen y observan el horror de lo que sus padres le han hecho a aquellos de piel negra en los Estados Unidos y en todo el mundo?»

Louis Farrakhan: «Kyrie encontró algo. ‘Yo deseo que digan que lamentan haber dicho algo que es antisemita’. Y él seguía diciéndoles: ‘Yo no puedo ser anti-yo mismo’. Ustedes no querían escuchar eso.

[…]

«Yo le digo a la LAD (Liga Antidifamación): Señor, lo conocemos. Y sabemos que lo conocemos. Y usted sabe que lo conocemos. No hable usted solo con Kyrie: ‘él puede ir y observar el horror del Holocausto’. ¿Por qué no vienen y observan el horror de lo que sus padres le hicieron a aquellos de piel negra en los Estados Unidos y en todo el mundo? ¿Por qué no vienen y estudian y se arrepienten de su maldad hecha contra nosotros?

[…]

«No necesitamos ver el monumento al Holocausto; sentimos su dolor, porque somos seres humanos verdaderos; ustedes no sienten el nuestro»

«Si quieren que nuestros hermanos vengan y se sienten junto a sus rabinos y visiten el museo del Holocausto, ¿por qué no dejar que uno de nuestros estudiosos venga y se siente con ellos? Porque conocemos la Torá, por la gracia de Dios. Conocemos el Talmud. Y sabemos de ustedes y de su historia, dejen en paz a nuestro pueblo.

[…]

«Nunca les hemos hecho a ustedes ni a su gente lo que ustedes y su gente nos han hecho a nosotros. No necesitamos ir y ver el Holocausto. Sentimos su dolor. Porque en realidad somos seres humanos. Ustedes no sienten el nuestro, porque para ustedes mil individuos de piel negra no valen ni la uña de un judío, he leído tales cosas.

[…]

«No harán justicia por nosotros; es por ello que el juicio está sobre ustedes ahora; es por ello que no pueden vivir un día sin otra calamidad»

«Díganme algo. ¿Cuántos de ustedes se sentarían y se disculparan con nosotros por la trata de esclavos transatlántica? Vengan ahora. Traigan a su esposa y a sus hijos y díganos que lamentan habernos asesinado, violado, castrado, esclavizado y hacernos propiedad suya. ¿Vendrán y se disculparán?

“Nuestra gente puede ser como ustedes. No es suficiente, ¿ven? Si les decimos cuando se disculpan: ‘no es suficiente’, ‘oh, están tratando de utilizar el proxenetismo y nos han retado’. No. La reparación no es proxenetismo, la reparación es lo que merecemos por el dolor y la angustia que nos han hecho sufrir.

«No, no. No… Pero no harán eso. No harán justicia por nosotros. Es por ello que el juicio está sobre ustedes ahora. Es por ello que no pueden vivir un día sin otra calamidad. Y eso no va a parar. Se va a poner cada vez más difícil, porque el Dios de la justicia nos ha reclamado, Kyrie, Ye y Kevin Durant y Charles Barkley y Shaquille O’Neal, le pertenecemos a Dios y no a ustedes».

