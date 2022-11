El día 16 de octubre del presente año 2022, el canal oficial YouTube Juventud Musulmana de Victoria publicó un video de un sermón de los viernes pronunciado por el imam islamista yihadista residente en Vancouver y nacido en Sudáfrica Younus Kathrada, en el que negó que existan cosas tales como radicales o el islam moderado argumentando que estos términos sólo son utilizados por los enemigos del islam y aquellos ignorantes e hipócritas. Este afirmó que aquellos que creen que el islam puede ser extremista acusan a Alá de ser extremista y por ende, cometieron actos de incredulidad. Según Kathrada, todos los mandatos del islam, incluyendo el yihad por el bien de Alá, son actos o acciones moderadas.

Lo siguiente son extractos del sermón.

«Los únicos que utilizan estas terminologías son enemigos y opositores del islam, o aquellos ignorantes que no entienden en lo absoluto qué es el islam»

En el sermón, titulado «Islam radical versus islam moderado», Kathrada comenzó diciendo lo siguiente: «Permítanme decir desde el mismo comienzo de que escuchamos bastantes veces esta terminología. El extremismo islámico, islam radical e islam moderado en oposición al islam radical. Escuchamos estas terminologías muy a menudo y leemos sobre ellas, pero yo quiero decirles desde el principio que los únicos que utilizan estas terminologías son enemigos y los que se oponen al islam, o aquellos que son ignorantes y no poseen ningún entendimiento de lo que es el islam o hipócritas que pretenden distorsionar la imagen del islam».[1]

Al elaborar su argumento, Kathrada señaló que la posición y postura del islam sobre el extremismo es que «decimos en términos inequívocos que el extremismo en la religión, la exageración en la religión y el ir más allá de los lazos y ser excesivo en la religión son censurables y denunciados. El islam lo denuncia así sea que el extremismo sea presentado en forma de exageración o negligencia. Cuando hablamos de extremismo, la gente solo quiere hablar de un lado donde la gente exagera y va más allá de ciertos límites, pero no se dan cuenta de que existe otro límite también, o sea el mínimo indispensable. Cuando uno se pronuncia por debajo de ello, también es una forma de extremismo».

Este afirmó además que «el islam es la religión de Alá que ha elegido para su creación y que ha aprobado para su creación, por lo que si alguien dijera que el islam contiene extremismo o que el islam radical existe o que existe tal cosa como el extremismo en el islam, entonces han acusado a Alá de extremismo por ser radical y esta situación la consideramos como un acto de incredulidad. Esto en realidad hará que una persona esté fuera del islam. Es incredulidad decir que existe tal cosa como el islam radical o el extremismo islámico porque uno estaría acusando a Alá de ser extremista y radical».

«El yihad tal como sabemos por el Corán y el sunna auténtico del profeta cuando las condiciones están dadas, eso vendría a ser lo moderado y ese sería el camino del medio»

Justificando su oposición al término islam moderado, este subrayó que «la realidad es que el islam, por naturaleza, por definición… es moderado… no existe el islam moderado o el islam radical. Esto es algo que tiene que estar m??muy claro en nuestras mentes». Según Kathrada, todos los mandatos y prohibiciones de Alá, incluyendo el yihad por el bien de Alá, son acciones moderadas. Él dijo: «Cualquier cosa que Alá haya legislado en el Corán, ya sean mandamientos o prohibiciones y cualquier cosa que nos haya llegado a través de la narración auténtica del profeta de las legislaciones, ya sean prohibiciones o mandamientos, sepan que ese es el camino del medio, sepan que eso es lo moderado sin importar lo que la gente tenga que decir. Alá en el Corán ordena que se establezca el yihad y el profeta Mahoma ordena que se establezca el yihad, por supuesto con sus condiciones y por supuesto con las debidas comprensión de lo que es el yihad según los musulmanes y no la definición de los infieles y los enemigos del islam y aquellos que no desean nada más que el mal al islam y los musulmanes. Sus definiciones no nos importan. Su definición es falsa. El yihad tal como sabemos por el Corán y el sunna auténtico del profeta cuando las condiciones están dadas, eso es lo moderado y ese vendría a ser el camino del medio».

Después de describir a la persona musulmana como «aquella que se adhiere a la religión de Alá y al islam. Un musulmán es una persona que ingresa al islam totalmente de manera segura y no elige, y acepta el islam en su totalidad», este dijo: «Si eres musulmán como acabamos de describir, entonces obviamente los incrédulos y los no-creyentes nunca estarán complacidos con eso. Lo único con lo que estarán complacidos es si dejamos el islam y comenzamos a seguir sus caminos y adoptamos sus valores. Esto es lo único que les agradaría».

Kathrada concluyó reconociendo que si bien existen extremistas musulmanes «no hay extremismo en el islam ni en la religión de Alá. En cuanto a los seres humanos, puede equivocarse y uno de nosotros puede llegar a un extremo. Podemos exagerar o ser extremadamente negligentes… el inteligente entiende estas cosas… Espero entonces que ustedes y yo cuando escuchemos las noticias, cuando escuchemos la radio y cuando leamos en revistas o en artículos en Internet o donde sea, siempre que veamos estas terminologías: islam radical y extremismo islámico sabemos que es de una de estas tres categorías de personas. Esas palabras no son utilizadas por los musulmanes».

[1] Youtube.com/watch?v=2q9B_w-oJ64, 16 de octubre, 2022.

