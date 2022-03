El 1 de marzo del presente año 2022, un medio de comunicación pro-Estado Islámico (EIIS) publicó un cartel instando a los musulmanes egipcios a que decapiten al periodista egipcio Ibrahim Eissa, describiéndolo de «hereje ateo» que ha «lastimado a Alá y al profeta».[1] Eissa es un longevo crítico de la Hermandad Musulmana y las opiniones islamistas y yihadistas. Desde el año 2015, el portal MEMRI TV ha publicado diez segmentos de video que traducen los llamados de Ibrahim Eissa a la reforma. El siguiente informe describe las recientes amenazas contra Eissa en la red, seguido de videos de las declaraciones de Eissa tomadas de los archivo del portal MEMRI TV.

El amenazante cartel se produce en medio de una amplia condena hecha por Eissa quien, durante su programa presentado el 1 de septiembre de 2021 en el canal de televisión egipcio Al-Kahera Wal-Nas, cuestionó la veracidad de la historia islámica del viaje nocturno realizado por el profeta Mahoma desde La Meca a Jerusalén y luego de Jerusalén a los cielos, a lo que se hace referencia en el Corán como «la noche de ‘Israa y Mi’raj». Según los informes, Eissa dijo que existen múltiples narraciones del relato, algunas de las cuales niegan el viaje milagroso y que los jeques salafistas omiten deliberadamente dichas narraciones en sus enseñanzas debido a sus parcializadas creencias que no permiten la existencia de narrativas conflictivas.[2]

El fiscal público de Egipto ordenó que Eissa fuese investigado luego de sus declaraciones, mientras que el Consejo supremo de regulación de medios de comunicación de Egipto dijo que se está preparando para emprender acciones legales contra su persona.[3]

El amenazante cartel, titulado «Oh pueblo del islam en Egipto», del medio de comunicación pro-EIIS, incluyó una fotografía de Eissa salpicada de sangre, con un texto que acusaba al periodista de insultar la divinidad de Alá y la de su profeta. «Él ha lastimado a Alá y al profeta… ¿no hay alguien entre ustedes egipcios que lo decapite o corte su cuerpo en pedazos para así vengar la religión de Alá?», leía el cartel.

Luego, el texto cita un incidente en el que uno de los compañeros del profeta, Mohammad bin Muslamah, asesinó a Ka’ab ben Al-Ashraf porque insultó al profeta. El texto afirma además que Eissa se ha burlado y ha insultado continuamente el islam y agrega que suspender su programa de televisión o el canal no es suficiente.

«El ateísmo y la impiedad de Eissa deberían ser expuestos, como mínimo y debería ser considerado como un apóstata que abandonó el islam. Si este se sale con la suya sin recibir un castigo severo, llevará esto demasiado lejos y sus compañeros se animarán a salir de sus escondites e infligir mucho más daño».

Videos del portal MEMRI TV del periodista egipcio Ibrahim Eissa

Presentador de la televisión egipcia Ibrahim Eissa: Los talibanes son la esencia y culminación de todas las ideas islámicas; dada la oportunidad, la Hermandad Musulmana implementará la misma versión del islam que existe en Afganistán, 1 de septiembre, 2021

El presentador de la televisión egipcia Ibrahim Eissa dijo que si se le da la oportunidad, la Hermandad Musulmana y los islamistas implementarán la misma versión del islam que la de los talibanes, porque esta es la culminación y esencia de «todas las ideas islámicas». Eissa realizo sus comentarios en su programa el cual fue transmitido en el canal de televisión egipcio Al-Kahera Wal-Nas TV el 1 de septiembre del año 2021. Eissa dijo que todos los intentos de Qatar, Turquía y otros por presentar a los talibanes como si hubiesen cambiado no tiene sentido, porque si los talibanes hubiesen cambiado, ya no serían talibanes. También dijo que la afirmación de que «el terrorismo no tiene religión alguna» es falsa, porque cuando un terrorista dice que desea implementar el sharia, lo hace sobre la base del Corán y los hadiths. Eissa continuó diciendo que la Hermandad Musulmana son de hecho los talibanes pero con un nombre diferente.

Presentador de la televisión egipcia Ibrahim Eissa: A nuestros hijos se les debe enseñar que la ciencia es heroísmo, innovación es victoria, en lugar del adoctrinamiento al yihad, conquista y la expansión del islam a través de la espada, 16 de diciembre, 2020

El presentador de la televisión egipcia Ibrahim Eissa dijo en un programa presentado el 16 de diciembre del 2020 en el canal de televisión egipcio Al-Kahera Wal-Nas que a los chicos en Egipto se les enseña a idolatrar a los hombres de guerra como héroes y que el yihad, conquistas y el difundir el islam son ideales. Expresando críticas, este dijo que la religión se ha convertido en nada más que yihad y que la historia se ha convertido en nada más que una confrontación con los colonialistas. Eissa argumentó que, en cambio, se les debe enseñar a los chicos que la ciencia e innovación son formas de victoria.

Presentador de la televisión egipcia Ibrahim Eissa: Decimos que Occidente es nuestro enemigo, pero esperamos que nos envíe las vacunas contra el Covid-19, 9 de diciembre, 2020

El presentador de la televisión egipcia Ibrahim Eissa dijo en un programa presentado el 9 de diciembre del 2020 en el canal de televisión egipcio Al-Kahera Wal-Nas TV de que fue Occidente y no el mundo árabe, el que ha estado desarrollando vacunas para el Covid-19. Eissa dijo que esto significa que el mundo islámico debe hacerse algunas preguntas bastante difíciles sobre el lugar que estos ocupan en la civilización y el mundo. Al decir que los árabes deberían dejar de odiar a Occidente, agregó: «decimos que Occidente es nuestro enemigo, pero nos sentamos de brazos cruzados y esperamos a que Occidente nos envíe las vacunas».

Presentador de la televisión egipcia Ibrahim Eissa: El cristianismo y el judaísmo son tan válidos como el islam, 10 de marzo, 2020

El presentador de la televisión egipcia Ibrahim Eissa dijo en el monólogo de apertura de un episodio de su programa en el canal de televisión estadounidense Al-Hurra el cual fue transmitido el 10 de febrero del año 2020 que el islam es una religión apropiada para cada tiempo y lugar. Este agregó que el cristianismo y el judaísmo son igualmente apropiados para cada tiempo y lugar y que un cambio en el tiempo o de lugar solo cambia la forma de entender la religión.

Presentador de la televisión egipcia Ibrahim Eissa: El renacimiento wahabí del islam salafista ha puesto a los musulmanes occidentales en el «gueto» de ver las teorías de conspiración como doctrinas coránicas, 3 de junio, 2019

El presentador de la televisión egipcia Ibrahim Eissa dijo en un programa presentado el día 3 de junio, 2019 en el canal de televisión estadounidense Al-Hurra que el rápido crecimiento del islam muy probablemente hace que los musulmanes salafistas estén muy «felices» y «orgullosos», pero criticó el impacto «mental, psicológico o de gueto físico» que dijo muchos de los musulmanes de Occidente se encuentran hoy día. Para ilustrar su punto, Eissa mostró un segmento de una entrevista televisiva en la que el jeque salafista Muhammad Hassan dijo que las teorías de conspiración sobre la guerra eterna entre musulmanes y no-musulmanes, es decir, judíos y cristianos, son «doctrina coránica». Eissa afirmó que la mayoría de los musulmanes están de acuerdo con el jeque Hassan porque los salafistas han tenido control sobre las mentes de los musulmanes desde lo que este llamó el «renacimiento wahabí». Eissa agregó que este «renacimiento», que según dijo ha «inundado» a la humanidad, fue financiado y exportado con petrodólares.

Periodista egipcio Ibrahim Eissa: El terrorismo islámico terminará solo cuando los musulmanes dejen de intentar restaurar su pasado, 14 de abril, 2019

El 14 de abril del año 2019, Ibrahim Issa habló sobre el terrorismo islámico en un monólogo en su programa de entrevistas, que fue transmitido en el canal de televisión estadounidense Al-Hurra. Ibrahim Issa dijo que el EIIS, Al-Qaeda, el terrorismo y el extremismo solo llegarán a su fin si los musulmanes se deshacen del «triángulo negro». Este «triángulo negro», descrito por Issa, se compone de tres aristas. La primera arista es «la creencia indiscutible, sostenida por los musulmanes en general, de que su pasado fue un sueño hecho realidad, una era de ángeles y gloria». La segunda arista es la sostenida creencia por «la mayoría de los musulmanes» de que esta edad de oro debe ser restaurada. La tercera arista es la sostenida creencia por «algunos musulmanes» de que este pasado debe ser restaurado incluso al precio de utilizar la «violencia, coerción, crueldad, brutalidad, espadas y bombas». Este concluyó diciendo que la única forma de deshacerse de este triángulo es que los musulmanes acepten que el pasado estuvo compuesto por buenos y malos y que se hagan las paces con el hecho de que «no existe necesidad de restaurar ese pasado. Este ha desaparecido». «Debemos vivir nuestras vidas en nuestros tiempos y en nuestro mundo, de acuerdo a nuestro renovado entendimiento de la religión», dijo Issa.

Periodista y presentador de la televisión egipcia Ibrahim Eissa: Ibn Taymiyyah no es nada diferente de Hitler, 2 de septiembre, 2018

Hablando sobre los conflictos entre árabes y no-árabes en la historia del islam, el periodista y presentador de la televisión egipcia Ibrahim Eissa dijo que Ibn Taymiyyah, con su «fanatismo abominable», «destruyó todos los valores de igualdad». «Si aquellos que dicen ser sunitas, salafistas, wahabíes o seguidores de Ibn Taymiyyah creen que los árabes son superiores a todos los no-árabes… ¿en qué se diferencia esto del racismo y el nazismo de Hitler?». Preguntó Eissa. El discurso de Eissa fue transmitido en el canal de televisión Al-Hurra el 2 de septiembre, 2018.

Periodista egipcio Ibrahim Eissa critica el concepto convencional del califato islámico: Los otomanos eran ocupantes que oprimían a nuestros pueblos, 15 de abril, 2018

El periodista y presentador de la televisión egipcia Ibrahim Eissa dijo que «la noción del califato es un producto, que los mercaderes de la ilusión moldean y venden», tales como Ayman Al-Zawahiri, Abu Bakr Al-Baghdadi y el presidente turco Erdogan. «Egipto y todos los países y pueblos árabes fueron ocupados bajo el gobierno de un califato, que era en sí mismo ocupante», dijo. «El califato otomano ocupó nuestros países y oprimió a nuestros pueblos». Eissa realizo estos comentarios durante su programa en el canal de televisión Al-Hurra el día 15 de abril.

Periodista y presentador de la televisión egipcia Ibrahim Eissa: Los palestinos que llevaron a cabo la masacre de los Juegos Olímpicos del año 1972 eran terroristas y no fedayines, 11 de enero, 2018

El periodista y presentador de la televisión egipcia Ibrahim Eissa dijo recientemente que los palestinos que llevaron a cabo el ataque en los Juegos Olímpicos de Múnich del año 1972 contra los atletas israelíes eran terroristas. «Cuando la gente asalta los juegos olímpicos y la villa olímpica y secuestra a los atletas, incluso si son israelíes, no se les puede llamar ‘fedayines’, en mi opinión. Deberían llamárseles ‘terroristas'», dijo. Eissa hizo el comentario mientras revisaba un libro en su programa en el canal de televisión egipcio ON, en el que dijo que el uso del terrorismo era «la columna vertebral de la miserable explotación política de la causa palestina».

Presentador de la televisión egipcia Ibrahim Eissa critica la ideología salafista: Plática podrida que está destruyendo a la sociedad egipcia, 3 de noviembre, 2015

En un discurso reciente, el presentador de la televisión egipcia Ibrahim Eissa advirtió que la disminución de la influencia de los salafistas en la primera fase de las elecciones egipcias no debe verse como una victoria sobre la ideología salafista. El traer imágenes del clérigo Muhammad Hussein Yacoub, quien afirmó que el papel de la mujer era «dar consuelo y tener relaciones carnales» junto a ridiculizar sus afirmaciones como «tonterías dementes y trastornadas», Eissa advirtió que «el problema está profundamente arraigado» y que este discurso es promovido por el estado y «ha sido plantado en el cerebro de la población durante 40 años».

