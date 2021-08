En una marcha y manifestación conmemorativa en honor a los «mártires» palestinos, los manifestantes corearon: «Si nosotros no obtenemos justicia, ellos no obtendrán paz». El video de la marcha que tuvo lugar el día 31 de julio, 2021 fue publicado en el canal YouTube de Karla Ann el 2 de agosto, 2021. Los manifestantes también corearon las siguientes consignas: «¡Con nuestra sangre y nuestro espíritu, te redimiremos, oh Palestina!»

En un video del mitin que siguió a la marcha, el cual fue publicado el día 2 de agosto, 2021 en el canal YouTube de JavierSorianoNY, Nerdeen Kiswani de Within Our Lifetime, quien fue el maestro de ceremonias del evento, dirigió a la multitud entonando en árabe: «La Puerta de Al-Aqsa está hecha de acero, sólo los mártires pueden abrirla… o liberamos la mezquita Al-Aqsa o perecemos». Este también dirigió a la multitud con cánticos en inglés tales como: «Del río al mar, Palestina será libre» y «¡Nueva York a Gaza, globalicen la Intifada!»

Nancy Mansour de la organización Existence Is Resistance dirigió a la multitud con el cántico: «Yo estoy con la resistencia». Dijo que cualquiera que diga que los palestinos no deberían convocar a la resistencia y a la violencia debería «ponerse malditamente de pie».

Marz Saffore de la organización Decolonize This Place dijo que el Congreso Judío Mundial trabaja para cambiar la definición que existe de antisemitismo para que se criminalice el «resistir al estado colono de Israel y luchar por Palestina». Ella dijo que existen muchos «objetivos relacionados con Palestina» en Nueva York, tales como el Congreso Judío Mundial y que las opciones de «contraatacar» son infinitas.

Mike, de la Liga Internacional de las Luchas de los Pueblos, encabezó a la multitud en cánticos pidiendo la derrota a la «guerra imperialista de los Estados Unidos» y «aplastar al estado sionista colono». Para obtener más información sobre Nerdeen Kiswani, consulte los videos del portal MEMRI TV Nos. 8932, 8113, 7628, 6311, 6100 y 5560. En mayo del 2021, la cuenta Twitter de Decolonize This Place tuiteó lo siguiente: «¿Mientras tanto me pregunto qué hacer en solidaridad? Ir en busca de objetivos sionistas cercanos, hallar dónde viven esos tontos sionistas y dónde están ubicadas sus oficinas ¡y actuar!»

Para ver el video del mitin en Brooklyn que honra a los ‘mártires’ palestinos, pulse aquí o debajo.

Nerdeen Kiswani: «¡O liberamos Palestina o perecemos!»

Nerdeen Kiswani, Dentro de nuestro tiempo de vida: «Desde el río hasta el mar…»

Multitud: «Desde el río hasta el mar…»

Kiswani: «¡Palestina será libre!»

Multitud: «¡Palestina será libre!»

Kiswani: «La puerta de Al-Aqsa está hecha de hierro…»

Multitud: «La puerta de Al-Aqsa está hecha de hierro…»

Kiswani: «¡Sólo los mártires la pueden abrir!»

Multitud: «¡Sólo los mártires la pueden abrir!»

Kiswani: «Oh mártir, ten la seguridad…»

Multitud: «Oh mártir, ten la seguridad que…»

Kiswani: «¡Continuaremos la lucha!»

Multitud: «¡Nosotros continuaremos la lucha!»

Kiswani: «Oh mártir, ten la seguridad…”

Multitud: «Oh mártir, ten la seguridad que…»

Kiswani: «¡Continuaremos la lucha!»

Multitud: «¡Nosotros continuaremos la lucha!»

Kiswani: «Digan ‘Alá’ y alcen sus voces…»

Multitud: «Digan ‘Alá’ y alcen sus voces…»

Kiswani: «¡O liberamos Palestina o perecemos!»

Multitud: «¡O liberamos Palestina o perecemos!»

(…)

Nancy Mansour, Existir es resistencia: «¡Yo estoy con la resistencia!»

Multitud: «¡Yo estoy con la resistencia!»

Mansour: «Toda persona que diga que no deberíamos estar llamando a la resistencia, que no deberíamos estar llamando a la violencia, ¡bueno, entonces párese malditamente! Porque nosotros tenemos todo el derecho a resistir y proteger a nuestras familias y a nuestro pueblo, hasta el día que perezcamos».

(…)

Marz Saffore: «La ciudad de Nueva York está repleta de objetivos relacionados con Palestina… ¿Cómo hacemos para contraatacar desde donde estamos ahora? Las opciones son infinitas»; Nerdeen Kiswani: «Nueva York dirigiéndose a Gaza… ¡Globalicen la Intifada!»

Marz Saffore, del grupo Decolonize This Place: «Mientras hablamos, el Congreso Judío Mundial está trabajando con otros para cambiar completamente la definición de antisemitismo, de modo que sea más difícil poner resistencia al estado colono de Israel y luchar por Palestina e incluso sea criminalizado. ¿Dónde está el Congreso Judío Mundial? Aquí mismo en la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York está repleta de objetivos relacionados con Palestina. Así que, de nuevo, yo pregunto, ¿cómo contraatacamos desde donde estamos ahora? Las opciones son altamente infinitas».

(…)

Nerdeen Kiswani: «Nueva York a Gaza…»

Multitud: «Nueva York a Gaza…»

Kiswani: «¡Globalicemos la Intifada!»

Multitud: «¡Globalicemos la Intifada!»

(…)

Mike, la Liga Internacional de las Luchas de los Pueblos: «¡Uno, dos, tres, cuatro – derroten la guerra imperialista de los Estados Unidos!»

Multitud: «¡Uno, dos, tres, cuatro – derroten la guerra imperialista de los Estados Unidos!»

Mike: «¡Cinco, seis, siete, ocho – aplasten al estado sionista colono!»

Multitud: «¡Cinco, seis, siete, ocho – aplasten al estado sionista colono!»

(…)

Multitud: «Si no obtenemos justicia… ¡entonces ellos tampoco obtendrán paz!»

Líder: «Si nosotros no obtenemos justicia…»

Multitud: «¡Entonces ellos no van a conseguir paz!»

Líder: «Si nosotros no obtenemos justicia… »

Multitud: «¡Entonces ellos no van a conseguir paz!»

(…)

Multitud: ¡Con nuestro espíritu y nuestra sangre, te redimiremos, oh Palestina!»

Líder: «¡Más fuerte!»

Multitud: «¡Con nuestro espíritu y nuestra sangre, te redimiremos, oh Palestina!»

(…)

«¡Lo queremos todo!»

(…)

Líder: «Liberaremos Palestina…»

Multitud: «Liberaremos Palestina…»

Líder: «¡Dentro de nuestro tiempo de vida!»

Multitud: «¡Dentro de nuestro tiempo de vida!»

(…)

Nerdeen Kiswani: «Estamos 100% apoyando a nuestra resistencia. Cuando decimos que la puerta de Al-Aqsa está hecha de hierro y solo los mártires pueden abrirla, eso significa que la puerta de la mezquita Al-Aqsa está hecha de hierro y nadie puede abrirla excepto el mártir. Eso significa que sabemos que nuestra liberación solo vendrá a través de la resistencia, por cualquier medio necesario. Y cuando decimos que no existe dios sino Alá y el mártir es amado por Alá, nos referimos a que no existe más dios que Alá y lo que más ama Alá son los mártires. Sabemos que los mártires son inmensamente recompensados. Sabemos que son inmensamente recompensados ??por luchar por su liberación, por luchar por sus derechos, por sus familias, por sus seres queridos. También decimos: Levanten la voz y digan «¡Alá!» O la liberaremos o pereceremos. Digan «Alá» y alcen la voz, porque o liberamos Palestina, ¡o moriremos en el intento!

(…)

«La gente que vive allí, sobre el terreno, nunca ha dejado de luchar durante estos 83 años. Y nunca podremos dejar de luchar hasta que toda Palestina sea libre, hasta que toda Palestina sea libre, cada centímetro de Palestina, desde el Jordán al mar Mediterráneo. No queremos dos estados. No queremos dos estados. No queremos un estado israelí sionista a nuestro lado».

