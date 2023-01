Periodistas árabes: Está permitido saludar a los cristianos en sus días festivos; este gesto refleja la naturaleza tolerante del islam

En diciembre del año 2022, como cada año antes de las festividades de Navidad y del Año Nuevo, se produjo un debate en los medios de comunicación árabes y en las redes sociales sobre si los musulmanes pueden extender los saludos festivos a los cristianos.[1] Este debate surgió especialmente después de que los líderes religiosos y políticos del mundo musulmán extendieran sus saludos a los cristianos, lo que provocó críticas de musulmanes extremistas.

Instituciones y figuras religiosas prominentes en el mundo musulmán sunita tales como Al-Azhar; Dar Al-Ifta, el organismo oficial egipcio para emitir sentencias religiosas y el gran muftí egipcio, emitieron sentencias este año destacando que el islam permite desearle a los cristianos unas felices fiestas. De hecho, el Jeque de Al-Azhar Dr. Ahmad Al-Tayyeb, publicó un mensaje en su página oficial Facebook transmitiéndole saludos festivos al Papa Tawadros II, jefe de la Iglesia copta y a los jefes de las otras iglesias cristianas junto a todos los cristianos alrededor del mundo.[2] Este también visitó al Papa Tawadros en El Cairo para transmitirle personalmente sus saludos.[3]

La institución Dar Al-Ifta en Egipto también tuiteó de que no está prohibido desear a los cristianos unas felices fiestas y que este gesto no contraviene a la religión en lo absoluto, tal como afirman algunos musulmanes extremistas. Extender tales saludos, dijo, es parte de «las nobles virtudes humanas que predica el sharia islámico, tal como se refleja en el Corán y en el sunna del profeta (las tradiciones y dichos del profeta)…»[4] El gran muftí Shawqi ‘Alam de Egipto emitió una declaración respaldando la postura de Al-Azhar y de Dar Al-Ifta sobre este tema.[5] El jeque saudita Muhammad Al-‘Issa, secretario general de la Liga Musulmana mundial también enfatizó la permisibilidad de este gesto, que dijo promueve la coexistencia alrededor del mundo.[6]

Esta postura de las instituciones religiosas y en especial el gesto formal del jeque de Al-Azhar en extender sus felicitaciones navideñas a los cristianos, suscitó duras críticas por parte de elementos islámicos extremistas, especialmente en las redes sociales. El predicador marroquí salafista Hassan Kettani tuiteó lo siguiente: «Una de las cosas vergonzosas es lo que están haciendo el jeque de Al-Azhar y algunos otros líderes islámicos, es decir asistir a una iglesia en las festividades cristianas y felicitar a los cristianos. Esto es una ofensa muy grande contra todos los musulmanes…”[7] Otros acordaron que está prohibido extenderle saludos a los infieles.[8]

Al contrario, muchos en la prensa árabe y en las redes sociales acogieron con beneplácito la postura de las instituciones religiosas y especialmente de Al-Azhar, en favor de saludar a los cristianos en sus festividades. El liberal egipcio Sameh ‘Askar elogió al jeque de Al-Azhar por su opinión, afirmando que los liberales han estado expresando esta opinión durante años, pero fueron acusados ??de herejía por ello.[9] La figura mediática egipcia ‘Amr Adib, cercana al régimen, dijo que nadie puede entender o aceptar las críticas contra el jeque de Al-Azhar.[10] El escritor emiratí ‘Abdallah Al-Ne’aimi también defendió al jeque de Al-Azhar y dijo que las reacciones negativas a su postura reflejaban un enfoque extremista.[11]

Artículos publicados en la prensa árabe también acogieron con beneplácito la postura de las autoridades religiosas. Los artículos señalaron que ningún texto del Corán ni de otras fuentes islámicas primarias prohíbe explícitamente saludar o felicitar a los no-musulmánes en sus festividades y enfatizaron que hacerlo no es sinónimo de abrazar ninguna fe no-musulmana o participar en sus rituales. Además, agregaron, este gesto promueve la convivencia y destaca el carácter tolerante del islam. La oposición a esta práctica, agregaron, es una alerta sobre la necesidad de combatir el extremismo que aún prevalece en la sociedad.

Lo siguiente son extractos traducidos de algunos de estos artículos:

Columnista egipcio: Acusar al jeque de Al-Azhar de herejía por extender saludos festivos a los cristianos es una acción bastante grave

Hussein Al-Qadi, investigador del islam político y extremista y columnista del diario egipcio Al-Watan, criticó duramente a quienes criticaron el gesto del jeque de Al-Azhar en transmitir formalmente sus felicitaciones navideñas a los cristianos. Este señaló que algunos de los críticos eran graduados o miembros de Al-Azhar, lo que refleja la gran brecha que existe entre aquellos moderados y los extremistas dentro de esta institución, e indica que es necesario reformar sus planes de estudio. Al Qadi escribió lo siguiente:

«El Jeque de Al-Azhar, el gran imam Dr. Ahmad Al-Tayyeb, recientemente escribió en su página oficial Facebook: ‘Felicito a mis queridos hermanos y amigos, el Papa Francisco, el Papa Tawadros II, el Arzobispo de Canterbury Justin Welby, al patriarca de Constantinopla Bartolomé I, a los líderes de la iglesia y hermanos cristianos de Oriente y Occidente en las festividades de Navidad. Le ruego a Alá que la voz de la fraternidad y la paz sea más fuerte, y que la seguridad y la estabilidad prevalezcan en todas partes’. Las respuestas a esta publicación abarcaron desde un apoyo hasta la oposición y algunas incluso utilizaron expresiones groseras, odiosas u ofensivas que menospreciaron al jeque de Al-Azhar y lo acusaron, directa o indirectamente de herejía. Respuestas como estas tienen varias implicaciones importantes:

«1. Aquellos que maldijeron y despreciaron al imam, o lo acusaron de politeísmo, fueron salafistas, miembros de la Hermandad Musulmana o miembros de otras corrientes religiosas extremistas, incluyendo a algunos miembros de Al-Azhar y estudiantes de Al-Azhar.

«2. El número de personas que acusaron al jeque de Al-Azhar de herejía o de politeísmo, o de diluir la fe, incluyendo a algunos miembros de Al-Azhar, demuestra que las creencias del jeque de Al-Azhar y sus principales clérigos son una cosa y las creencias de algunos otros miembros de Al-Azhar son otra. Por lo tanto es vital enmendar los planes de estudio de Al-Azhar, para así abordar esta amplia brecha entre las ideas moderadas de los principales clérigos de Al-Azhar y el extremismo que caracteriza a algunos otros miembros de Al-Azhar…

«3. Lo que ha sucedido es una seria señal de advertencia, que demuestra que la lucha contra el extremismo aún requiere de un gran esfuerzo porque el extremismo todavía está presente y es algo muy común. Intentar encubrir este hecho u ocultarlo no cambiará la realidad en lo más mínimo…

“El problema aquí es más grave que algunas respuestas de ira que pasarán con el tiempo. De hecho, nos enfrentamos a un extremismo que seguramente destruirá todo y convertirá a la patria en un caos en el momento en que tenga la oportunidad de hacerlo. Cuando el jeque de Al-Azhar es acusado de politeísmo, de vender la religión y de firmar una tregua con los infieles sólo porque saludó a los cristianos en sus festividades – y sobre todo cuando algunos de los que hacen estas acusaciones son estudiantes de la institución que encabeza este alto imam, en medio del silencio de aquellos que deberían haber hablado en su defensa – esa es de hecho una situación sumamente grave».[12]

Ex-ministro kuwaití: El fallo de Al-Azhar en favor de saludar a los cristianos es vinculante y no las opiniones de los extremistas

Escribiendo en el diario Al-Nahhar, Sami ‘Abd Al-Latif Al-Nesf, ex-ministro de información de Kuwait, enfatizó la exaltada postura de Al-Azhar y afirmó que su fallo del año 2018, que permite extender los saludos festivos a los cristianos, es vinculante más no la postura de los extremistas que acusan a otros de herejía. También señaló que los cristianos en los países occidentales saludan a los musulmanes en sus días festivos y que el transmitir buenos deseos no es lo mismo que abrazar la religión de otra persona.

Este escribió: «Al-Azhar es uno de los centros islámicos más grandes y académicos… Ciertamente supera a cualquier individuo en su conocimiento del islam y su condición religiosa… especialmente aquellos clérigos que emiten muchos fallos extremistas en los que acusan a sus compañeros musulmanes de herejía. Un fallo emitido por Al-Azhar el día 30 de diciembre, 2018 dice: «El islam predica la convivencia, tolerancia y el respeto, e inculca estos valores en los creyentes. Estos valores no le restan valor al orgullo de los creyentes por su religión o su adhesión a esta. Cuanto más profundiza un musulmán en su comprensión del islam, más respetuoso se vuelve hacia los demás’. El fallo declaró además: «Saludar a los cristianos en sus días festivos cae bajo la rúbrica de ser amables, respetuosos y educados con ellos. Alá nos ordenó seguir estos principios al tratar con todos los seres humanos, sin discriminación… el permitir saludar a los cristianos en sus festividades también se ajusta al objetivo religioso de resaltar el carácter tolerante y moderado del islam…'[13]

“Todos los años, durante las festividades musulmanas, los líderes de los países cristianos occidentales reciben a clérigos y figuras públicas musulmanas para transmitirle de esta manera sus saludos por las festividades. El intercambio de tales saludos entre musulmanes y cristianos, o entre miembros de otras religiones, no implica que el que extiende el saludo ha abrazado la religión de su destinatario, tal como afirmó uno de los clérigos extremistas. Cuando un cristiano saluda a un musulmán en una festividad musulmana, esto no significa que el cristiano haya abrazado nuestra fe y que este está a punto de dejar de comer carne de cerdo y beber vino o empezar a rezar con nosotros, ayunar en Ramadán y realizar la peregrinación a La Meca. Del mismo modo, es una completa idiotez afirmar que cuando un musulmán extiende las felicitaciones navideñas a un cristiano, ha comenzado a creer en lo que el cristiano cree…

‘Debemos entender que saludar, extender saludos festivos o extender condolencias a un cristiano, un judío o cualquier otra persona no tiene nada que ver con las cuestiones de creencia y herejía. Tal como los jurisprudentes de Al-Azhar dictaminaron por unanimidad, estos son simplemente ejemplos de comportamiento decente que deben ser adoptados. Si el islam permite que un musulmán tome una esposa de entre el Pueblo del Libro (es decir, cristianos y judíos), ¿quién cría a sus hijos? mientras mantiene su fe, es inconcebible que el islam prohíba al esposo y a los hijos saludarla en sus festividades o los acuse de herejía por hacerlo.

“Este estricto y extremista reglamento, de que saludar a alguien es compartir su fe, también implica que los musulmanes no pueden saludarse unos a otros, porque están divididos en decenas de grupos religiosos, credos y escuelas. Además, existen decenas de millones de musulmanes que viven y trabajan en países cristianos. ¿Es prudente prohibirles extender saludos a los cristianos en sus propios países?!»[14]

Periodista saudita: Nada en el Corán prohíbe explícitamente enviarle saludos festivos a los cristianos

Escribiendo en el diario Al-Sharq Al-Awsat, el columnista saudita Tawfiq Al-Sayf declaró que, aunque algunos clérigos musulmanes siguen publicitando la prohibición de desearles a los cristianos unas felices fiestas, este no está familiarizado con ningún texto claro en el Corán que prohíba esto. . Este gesto, agregó, refleja en realidad una de las virtudes humanas más nobles, es decir, la virtud de la tolerancia hacia los demás y el respeto por sus creencias.

Este escribió: «Mi objetivo en este artículo es enfatizar que la Navidad… es una oportunidad para resaltar una de las virtudes humanas más nobles, es decir, la tolerancia.

«En años anteriores, la última semana de diciembre presenciaba fenómenos que parecían uno de esos bazares estacionales organizados por organizaciones socio-políticas para reclutar a nuevos miembros o preparar a sus miembros para luchar contra sus rivales… Se produjeron sermones y publicaciones que cuestionaron la veracidad del relato cristiano al nacimiento de Jesús y si los cristianos de hoy son verdaderos seguidores del profeta Jesús de Alá. Y todo culminó con el énfasis en la prohibición de extender los saludos festivos a los cristianos en Navidad y el Año Nuevo y con denunciar a los musulmanes que eran educados o corteses con sus vecinos no-musulmanes. Afortunadamente, esos bazares ya no existen…

«Este tema obviamente deja perpleja a la gente, porque ellos están familiarizados con los fallos de jurisprudencia contemporánea y antiguos que enfatizan esta prohibición, pero también sé que ni el Corán ni el sunna incluyen nada que respalde explícita e inequívocamente esta prohibición. La experiencia en los países musulmanes y en otros lugares muestra que permitir las celebraciones y saludos navideños no causa ningún daño significativo, al contrario, puede incluso llegar a ser beneficioso…

«La tendencia de los jurisprudentes a ser estrictos en el tema de nuestras relaciones con los no-musulmanes no surge de un escrutinio objetivo de los textos relevantes o de una consideración equilibrada de todos los intereses que un jurisprudente debe evaluar antes de emitir tales fallos…

“Esta es una oportunidad para resaltar la virtud de la tolerancia y ponerla en práctica… La tolerancia no es sumisión… Es el reconocimiento de que todo ser humano, sea como nosotros o diferente a nosotros, tiene el derecho inalienable de elegir la religión en el que ve su salvación y el camino de vida que le trae alegría. Nosotros hemos elegido nuestra religión y ellos han elegido la suya y ninguno de nosotros tiene derecho a negarles a otros su camino elegido para su salvación y felicidad. Ustedes no pueden ser hostiles hacia ellos debido a su escogencia, al igual que ellos no pueden ser hostiles hacia ustedes debido a la suya. Eso, en pocas palabras, se le denomina, la esencia de la tolerancia.

«Yo espero que todos nos apresuremos a desearles a nuestros conciudadanos del mundo una feliz Navidad, subrayando así nuestro respeto por sus derechos y sus elecciones… Si ustedes desean difundir dignidad en el mundo, sean los primeros en hacerlo».[15]

