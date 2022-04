Debido a la excesiva islamización en la sociedad pakistaní, los grupos yihadistas se han legitimado a lo largo de los años dentro de esta, tal como se vio recientemente en las declaraciones de dos líderes pakistaníes que justifican los atentados suicidas dentro del contexto de la política pakistaní.

Durante los meses de marzo y comienzos de abril de este año, reventó en Pakistán un escándalo, al que los medios de comunicación pakistaníes se refieren de «Lettergate». El entonces primer ministro paquistaní Imran Khan, acusó a Estados Unidos de conspirar con el propósito de derrocar a su gobierno por seguir una política exterior independiente en medio de la invasión rusa a Ucrania que ocurre en estos momentos. «Lettergate» se refiere a un cablegrama diplomático enviado desde la embajada de Pakistán en Washington D.C. supuestamente relacionado a estos eventos.[1]

Algunos legisladores del partido de Khan Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) se pasaron a la oposición, provocando una moción de censura en contra del gobierno. Aunque el gobierno de Khan trató de anular la moción de censura, la Corte Suprema de Pakistán intervino rápidamente para defender el proceso constitucional, resultando en la destitución de Khan el día 10 de abril y la elección del líder opositor Shehbaz Sharif como nuevo primer ministro del país.

Durante la controversia, dos políticos del partido de Khan, el PTI dijeron que deseaban convertirse en terroristas suicidas para volar por los aires a los políticos de la oposición. Los dos políticos son: el entonces ministro de aviación civil de Pakistán Ghulam Sarwar Khan y el ex-ministro de Estado de interiores y actual miembro de la Asamblea Nacional de Pakistán y ministro de Estado de estados y regiones fronterizas Shehryar Khan Afridi. Khan también es presidente del Comité parlamentario especial sobre el tema de Cachemira.

Ghulam Sarwar Khan, dirigiéndose a un mitin político el día 13 de marzo del 2022 en la ciudad de Rawalpindi, dijo lo siguiente: «El suicidio es haram (está prohibido en el Islam). Yo deseo convertirme en terrorista suicida para que, donde se sientan todos estos enemigos del país y de la religión (islam), yo pudiese detonarme por mi propia cuenta para así aniquilarlos a todos. Esto es lo que pienso».[2]

Shehryar Khan Afridi realizo una declaración similar, diciendo que él hubiese podido haber volado por los aires el parlamento. Hablando en pashtu en una reunión atrincherada en la ciudad pakistaní de Kohat en la provincia Khyber Pakhtunkhwa, Shehryar Khan Afridi dijo lo siguiente: «Juro por Alá. Si el suicidio no fuese haram (prohibido) en el islam, me hubiese atado explosivos y me hubiera hecho estallar para acabar con todos los hipócritas en el parlamento y eliminar los cimientos de aquellos que venden el país a los Estados Unidos».[3]

[1] Dawn.com (Pakistán), 17 de abril, 2022.

[2] YouTube.com, 14 de marzo, 2022.

[3] YouTube.com, 25 de marzo, 2022.

The post Políticos paquistaníes expresan su deseo de convertirse en terroristas suicidas: ‘Deseo convertirme en terrorista suicida’; «yo me hubiese atado explosivos y hecho estallar a todos los hipócritas en el Parlamento» first appeared on MEMRI Español.