Las últimas semanas han visto continuas protestas en Cisjordania contra la Autoridad Palestina por el asesinato del activista de oposición Nizar Banat hecho perpetrado por los aparatos de seguridad de la Autoridad Palestina.[1] La Autoridad Palestina ha enfrentado intensas críticas, tanto por el asesinato del activista como por su dura represión a las protestas públicas que estallaron a su paso, medidas que fueron tomadas como una flagrante violación a la libertad de expresión y de prensa.[2] Las protestas también expresaron una intensa insatisfacción de la población palestina por los problemas sistémicos que afligen a la Autoridad Palestina, tales como la ausencia de democracia y la actual corrupción desenfrenada, especialmente ante la decisión del presidente palestino Mahmoud ‘Abbas’ en abril del año 2021 de posponer una vez más hasta nuevo aviso las elecciones de la Autoridad Palestina.

En respuesta a estas protestas, el partido gobernante de la Autoridad Palestina, Fatah, organizó contramanifestaciones junto al apoyo del liderazgo de la Autoridad Palestina, que se superpone al del liderazgo de Farah. Los miembros de Fatah llamaron a oponerse a lo que estos llamaron «un intento de golpe de estado liderado por Hamás», especialmente después de que algunos de los manifestantes anti-Autoridad Palestina comenzaron a pedir por el derrocamiento del régimen de la Autoridad Palestina. Los funcionarios de Fatah también amenazaron a la oposición. Por ejemplo, el vicepresidente del movimiento Mahmoud Al-‘Aloul, dijo en un mitin en Ramala: «No provoquen a Fatah, porque no mostraremos misericordia ante nadie»[3] y el miembro del Comité Central de Fatah Jibril Rajoub, advirtió a todos aquellos que llamaron a derrocar a la Autoridad Palestina «a no poner a prueba a Fatah».[4] Además, los portavoces de Fatah ignoraron en gran medida las principales demandas de los manifestantes, una investigación justa sobre la muerte de Nizar Banat y realizar reformas democráticas en la Autoridad Palestina y los activistas de Fatah incluso participaron en la brutal represión perpetrada por los aparatos de seguridad a las protestas contra la Autoridad Palestina y en golpear a los manifestantes.

En este contexto, la prensa palestina publicó artículos en los que expresaba duras críticas al manejo que Fatah realiza al tema Nizar Banat y condenaba a funcionarios del movimiento. Los artículos arremetieron contra el colocar una cortina de humo a las fronteras entre Fatah y la Autoridad Palestina, un fenómeno que cobró impulso debido al largo período sin la realización de elecciones en las instituciones de la Autoridad Palestina. Durante este período, el partido gobernante Fatah se convirtió en sinónimo de la propia Autoridad Palestina, utilizó los aparatos de seguridad de la Autoridad Palestina para consolidar su control y comenzó a tratar cualquier crítica dirigida a la Autoridad Palestina como una amenaza que debe ser reprimida enérgicamente.

Los autores de los artículos, incluyendo a intelectuales de renombre y a políticos de actualidad y anteriores, expresaron su pesar por el hecho de que Fatah, fundado originalmente como un movimiento de liberación nacional, se haya apartado a lo largo de los años del programa de liberación y de sus objetivos nacionales y se transformó en un partido gobernante e incluso en un aparato armado del régimen, cuyos miembros defienden ciegamente a la Autoridad Palestina y sus instituciones, incluso frente a críticas legítimas. Los autores enfatizaron la necesidad de establecer una distinción entre Fatah, un movimiento político y la Autoridad Palestina y la necesidad de celebrar elecciones democráticas para las instituciones de la Autoridad Palestina. También enfatizaron que Fatah debe examinarse a sí mismo y reanudar sus objetivos de origen es decir, la lucha contra la ocupación y no contra sus compañeros palestinos.

A continuación se muestran extractos de algunos de estos artículos:

Político palestino: Fatah debe entender que no es sinónimo de la Autoridad Palestina, no es su trabajo defender de las críticas a la Autoridad Palestina

Nihad Abu Ghosh, miembro del Consejo Nacional Palestino (CNP) y columnista del diario Al-Quds, condenó a los funcionarios de Fatah por amenazar a los opositores durante las protestas contra la Autoridad Palestina y afirmó que, aunque Fatah es el partido gobernante de la Autoridad Palestina, no es trabajo de este movimiento defender a las instituciones de la Autoridad Palestina contra las críticas. Advirtiéndole a Fatah que no siguiera el ejemplo del antiguo partido gobernante de Argelia, el FLN, que pasó de ser un movimiento de liberación a un partido gobernante corrupto y tirano, le pidió que volviera a luchar contra la ocupación en lugar de ir en contra del pueblo palestino.

Abu Ghosh escribió: «Las recientes declaraciones de algunos de los funcionarios y líderes de Fatah, especialmente las declaraciones dadas por el vicepresidente del movimiento Muhammad Al-‘Aloul y el secretario de su Comité Central Jibril Al-Rajoub, han creado preocupación y falta de claridad en cuanto a la postura de este movimiento y sus líderes respecto a los compañeros palestinos que no están de acuerdo con ellos, ya sean estos miembros de varias facciones políticas y movimientos sociales, o activistas independientes. Me refiero a las declaraciones que advirtieron contra ‘el provocar a Fatah y ponerlo a prueba’ y la afirmación de que ‘Fatah no mostrará piedad ante nadie’.

«… Estas declaraciones se hicieron en un clima muy tenso, luego de sucederse el asesinato del activista Nizar Banat y la enérgica represión a las manifestaciones y protestas en contra de la Autoridad Palestina. En consecuencia, muchos expresaron su preocupación de que estas declaraciones y amenazas tienen como propósito complementar las medidas opresivas de los aparatos de seguridad de la Autoridad Palestina contra sus opositores y establecer un nuevo y firme principio en las relaciones con las fuerzas de oposición, que prohíbe cualquier crítica al movimiento y a la conducta y actuación de los aparatos de seguridad.

«Claramente, un movimiento de la magnitud de Fatah, con su historial y su papel tan esperado en la liberación de Palestina, no debe juzgarse sobre la base de dos declaraciones momentáneas que pueden haberse hecho en un momento de tensión y de crisis. Pero estas declaraciones están conectadas a ciertos eventos y hechos y a declaraciones hechas por otros funcionarios prominentes de Fatah en la Autoridad Palestina, lo que significa que son parte de un patrón general que no se corresponde con la historia, el programa político y la tradición nacional revolucionaria de este movimiento de contener los desacuerdos con otras facciones palestinas y de hallar el denominador común más amplio.

«Lo que complica aún más las cosas es la ausencia de instituciones legislativas y de supervisión de la Autoridad Palestina debido a la disolución del Consejo Legislativo. Por lo tanto, la primera tarea en la cual centrarse es distinguir entre Fatah, siendo este un movimiento político, organización o facción y la Autoridad Palestina, que vendría a ser una institución organizativa que debe tener como base los principios de experiencia y profesionalismo. Incluso si los miembros de Fatah ocupan la mayoría de los cargos de liderazgo civil y militar en la Autoridad Palestina, la organización Fatah no es responsable por la conducción de los aparatos de seguridad, como tampoco es responsable por la propagación de la pandemia del Covid-19, de la crisis de tráfico en las ciudades o del desempeño de las embajadas y representaciones políticas palestinas. Yo digo con igual certeza que los aparatos de seguridad no son responsables de organizar una acción política masiva a favor o en contra de ninguna postura política.[5]

«Otro punto que cabe enfatizar es la necesidad vital que posee Fatah de mantener su identidad como movimiento de liberación, en lugar de ser un partido gobernante que defiende cada una de las acciones de la Autoridad Palestina y sus líderes… ya que el pueblo palestino todavía está bajo ocupación y aun se encuentra en etapa de liberación. Al buscar liberación, un principio que no debe ser olvidado o subestimado ni siquiera por un momento se encuentra el principio de unidad nacional y de mantener amplios frentes nacionales. Cualquier acción en socavar este principio perjudicará a Fatah más que a otros, porque Fatah es el que encabeza la liberación nacional palestina y es demasiado pronto como para limitar la tarea principal para la cual fue fundada y convertirlo en un brazo público o similar a una milicia de los aparatos de la Autoridad Palestina. En aras de comparar, deberíamos aprender una lección de nuestra hermana Argelia, donde el Frente de Liberación Nacional (FLN) condujo al país hacia la libertad. El FLN continuó gobernando el país después de lograr la independencia, pero más de 30 años después de derrotar al colonialismo, fue derrocado debido a la expansión que tuvo su corrupción, ineficacia y tiranía. Fatah, sus miembros y sus partidarios todavía enfrentan muchos años de lucha contra el ocupante y sería muy imprudente por parte de Fatah desperdiciar sus esfuerzos luchando contra sus socios en la patria…

«Yo espero que Fatah recupere su gloriosa imagen. Este grupo debe derrotar a sus enemigos y no a su pueblo y socios. Debe ser más tolerante, paciente y condescendiente con quienes no están de acuerdo con el o le critican, por lo de las críticas – incluso la pacífica exigencia democrática de mantener elecciones o de reemplazar el liderazgo – no es un desafío. Es un derecho democrático explícitamente garantizado por la Ley Básica palestina y la Declaración de Independencia y una tradición profundamente arraigada de la revolución palestina y de la OLP. Por lo tanto, aquellos que no están de acuerdo con el movimiento Fatah no son invitados en esta patria, sino que son socios muy importantes».[6]

Periodista palestino: El autoproclamado papel de Fatah como defensor de la Autoridad Palestina y sus errores contraviene el papel histórico de este movimiento, daña y perjudica su estatus y a la causa palestina; Fatah debe estar separado de la Autoridad Palestina

El periodista palestino Muhannad Al-Hamid, columnista del diario Al-Ayyam, también se manifestó en contra de Fatah por designarse a sí mismo el defensor de la Autoridad Palestina y sus errores. Este pidió enmendar esta situación poniendo fin a la hegemonía de la Autoridad Palestina en la arena política, separándola de Fatah, consolidando la democracia y celebrando elecciones para establecer un gobierno legítimo.

Este escribió: «Las posturas políticas y la atención del ente que toma las decisiones palestinas están actualmente enfocadas en restaurar la legitimidad de la Autoridad Palestina ante la vista de los centros de poder regionales e internacionales, la legitimidad que ha declinado desde el aplazamiento de las elecciones. Este enfoque no le atribuye importancia a la principal fuente de legitimidad de la Autoridad Palestina, es decir, los palestinos dentro y fuera de Palestina y esta es una falla importante que puede causar un mayor colapso. Ningún liderazgo, organización o autoridad tiene derecho a ignorar al pueblo, siendo este la fuente de autoridad del régimen y la base de toda legitimidad… Si el liderazgo de la OLP y la Autoridad Palestina siguen desconectados del pueblo… deben saber que cualquier liderazgo o elemento que ignore al pueblo sufre de un fracaso continuo…

«Para los palestinos, una sociedad democrática es una necesidad vital y no un lujo. La democracia implica la participación de amplios sectores de la sociedad en la lucha contra la ocupación y los asentamientos; en la construcción de las instituciones de la OLP, la Autoridad Palestina y de la sociedad civil; en el desarrollo de recursos humanos y económicos; en la lucha contra la corrupción interna… y en el establecimiento de las libertades colectivas e individuales, especialmente la libertad de expresión y crítica y la libertad de exigir responsabilidad y transparencia. El camino para reparar y fortalecer la patria palestina comienza con poner fin a la hegemonía de la Autoridad Palestina sobre la esfera política y crear una distinción entre la Autoridad Palestina, Fatah, las asociaciones de la sociedad civil y los sindicatos profesionales…

«La base para redefinir las autoridades de Fatah debe ser un reexamen de su estatus y función… Debe decirse que, mientras exista la ocupación, es un error dejar que Fatah forme el gobierno, incluso si las posiciones del gobierno son idénticas a los del movimiento Fatah. El gobierno del Dr. Muhammad Shtayeh ha demostrado la veracidad de esta evaluación. Se supone que el gobierno debe ser criticado y sea responsable ante el Consejo Legislativo. Pero si el Consejo Legislativo está ausente, durante un período largo o corto, la función de supervisar al gobierno y hacer que rinda cuentas pasa a las organizaciones de la sociedad civil y especialmente a las organizaciones políticas existentes incluyendo Fatah y Hamás y las reemergentes. Pero cuando Fatah es gobierno en Cisjordania y Hamás es gobierno en Gaza, la vida democrática termina y surge un régimen en el que el gobierno está por encima de la crítica y la rendición de cuentas y la respuesta a la protesta popular es la opresión.

Además, defender al gobierno, sus errores y sus violaciones también se convierte en el papel de las organizaciones de Fatah o Hamás, que reclutan a sus miembros y simpatizantes para llevar a cabo esta tarea. En esta situación, defender al gobierno es solo cuestión de lealtad organizativa, basados en la consigna de ‘defiende a tu hermano, sea este el opresor o el oprimido’. Cuando Fatah se convierte en una facción que defiende a la Autoridad Palestina, incluyendo los errores y violaciones de la Autoridad Palestina y sus aparatos de seguridad, esto contradice el papel histórico de Fatah… En ausencia de una alternativa democrática nacional, el descalabro del estatus de Fatah daña cada parte del espectro nacional palestino…

«Es necesario volver a examinar el papel de Fatah y su gobierno, investigar el incidente de Nizar Banat y enjuiciar a los responsables sin demora y establecer una nueva fecha para las elecciones…»[7]

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/palestinian-politicians-journalists-slam-fatah-it-has-transformed-liberation-movement

[1] En relación a estas protestas, véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 9426 – Periodistas y políticos palestinos arremetieron contra la Autoridad Palestina por la muerte de un disidente político a manos de los aparatos de seguridad: Esta mala conducta refleja problemas profundos que requieren de una reforma integral – 2 de julio, 2021.

[2] Esta conducta también fue clara violación de un decreto emitido por el presidente palestino Mahmoud ‘Abbas el día 20 de febrero, 2021 antes de su decisión de posponer las elecciones de la Autoridad Palestina. El decreto ordenó el cese de las detenciones políticas y reconoció la libertad de todas las facciones palestinas de realizar actividades políticas antes de las elecciones. Las organizaciones palestinas de derechos humanos afirmaron que el decreto nunca fue implementado y que la libertad política en la Autoridad Palestina solo se deterioró después de su visto bueno. Véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1564 – Nuevos Decretos del Presidente de la Autoridad Palestina ‘Abbas restringen la sociedad civil- 15 de marzo, 2021.

[3] Alqudsnews.net, 11 de julio, 2021.

[4] Palsawa.com, 4 de julio, 2021. Su actitud también contagió a algunos de los activistas del movimiento. En la manifestación de Fatah en Ramala el activista Murad Ishtiwi llamó a los manifestantes anti-Autoridad Palestina «traidores» e «infieles» (Shahed.cc, 15 de julio, 2021). El activista Abu Ghadhab Mara’aba publicó en su página Facebook una foto del opositor ‘Amr Hamdan con el comentario: «No habrá piedad ni negligencia en manejar a cualquiera que se atreva a difamar a nuestros líderes, nuestros aparatos de seguridad y honorables miembros de Fatah… «(Facebook.com/profile.php?Id=100070299979846), 19 de julio, 2021.

[5] La referencia es a las contraprotestas organizadas por Fatah en apoyo de la Autoridad Palestina y al reclutamiento de miembros de Fatah para ayudar a las fuerzas de seguridad a reprimir las protestas de la oposición.

[6] Al-Quds (Jerusalén Oriental), 18 de julio, 2021.

[7] Al-Ayyam (Autoridad Palestina), 13 de julio, 2021.

