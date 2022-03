El día 2 de marzo del presente año 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) aprobó una resolución en la que condena la invasión rusa a Ucrania. La diplomacia de Rusia en África ha sido muy eficaz, ya que casi la mitad de los países africanos en África prefirieron abstenerse o no participar en lo absoluto en la votación.[1]

Nigeria estuvo entre los países que votaron a favor de la resolución. Sin embargo, los medios de comunicación nigerianos le piden a su gobierno que prefiera ser neutral en el conflicto, ya que el país depende de las exportaciones de alimentos tanto de Rusia como de Ucrania. El medio de comunicación nigeriano The Guardian escribió que Nigeria debería «mostrar intereses más pragmáticos en la crisis… Los nigerianos en particular y los africanos en general deberían ser lo suficientemente sabios como para comprender que la política detrás de esta guerra es contraria a los intereses africanos». Luego, el medio de comunicación agregó lo siguiente: «Instamos a los nigerianos a que se cuiden por sí mismos de las mordaces políticas de supremacía y poder».[2]

El 20 de marzo del 2022, el ex-ministro de Cultura y Aviación de Nigeria Femi Fani-Kayode escribió un artículo titulado «Ucrania: ¿Es Zelensky un héroe o está delirando?» en el medio de comunicación nigeriano Premium Times. En el artículo, Fani-Kayode dijo que no puede definir al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de «héroe». «Un héroe NO permite que extranjeros neocolonialistas e imperialistas codiciosos, los discípulos y arquitectos del Nuevo Orden Mundial, las alianzas militares occidentales belicosas y expansionistas y los gobiernos occidentales pérfidos y cobardes engañen, engatusen y empujen a su pueblo a que combata una guerra que ellos mismos no pueden ganar o permitirse un conflicto innecesario con un vecino que posee un ejército convencional masivo y todopoderoso y más armas nucleares que cualquier otra nación en el mundo”, este escribió. Luego agregó que culpa a Zelensky y a Occidente por la tragedia que se desarrolla actualmente en Ucrania.[3]

A continuación se muestran los dos artículos publicados en los medios de comunicación nigerianos The Guardian y el Premium Times:

Medio de comunicación nigeriano The Guardian: «Nigeria debería mostrar más intereses pragmáticos en la crisis»

«La llamada ‘disputa fraternal’ entre dos vecinos, tal como la describió el presidente Vladimir Putin, está generando un efecto global en la comunidad global.

«Además de la tortuosa dinámica geopolítica que desencadenó el conflicto Rusia-Ucrania en primer lugar, los países a varios kilómetros de distancia pueden sentir el impacto directo en las economías locales. Es por esta razón que Nigeria debería mostrar intereses mucho más pragmáticos en la crisis, saber cuál es su postura en la dinámica del poder y con previsión, comenzar a hacer todos los preparativos para abordar las consecuencias que surgen de la guerra.

«Es un hecho consumado que Rusia es considerada como el sexto mayor socio comercial de Nigeria en términos de importaciones. Aparte del petróleo y el gas, los productos agrícolas, Nigeria importa de Rusia potasa, un ingrediente principal para los fertilizantes. Hasta ahora, la interrupción en el comercio mundial ocasionado por las sanciones impuestas en contra de Rusia, así como también sus consecuencias, ha llevado a un incremento vertiginoso en el suministro de diesel y petróleo a Nigeria.

«De Ucrania, Nigeria importa mineral de hierro para la producción de acero y hardware de fabricación primaria. Tanto Rusia como Ucrania son los mayores exportadores de trigo duro a Nigeria. El trigo duro es utilizado en la producción de harina para pan y fideos.

«Además de esto, Rusia exporta mariscos tales como caballa, arenque y otros tipos de pescado a Nigeria, mientras que Ucrania exporta productos lácteos y agrícolas a Nigeria.

«Al igual que con cada percance que toma a Nigeria por sorpresa, la guerra ha revelado la dependencia de Nigeria ante el mundo exterior incluso para su subsistencia. Según analistas informados, el impacto de la guerra verá un aumento constante en el precio de los alimentos básicos tales como el pan y los fideos. Es muy probable que los productos agrícolas se vean afectados, ya que la demanda de fertilizantes aumentará en todo el mundo. Nigeria, que también produce fertilizantes, como subproducto del petróleo, puede querer sacarle provecho a la demanda mundial en detrimento del consumo local…

«En situaciones como esta, cuando los principales actores de la crisis solicitan apoyo, Nigeria debe desistir parcializarse. Nuestros líderes y pueblo deberían tener mucho cuidado con las campañas de difamación y las máquinas de propaganda que evocan simpatía. A pesar de la sórdida situación existencial que enfrentan las víctimas de esta guerra, los nigerianos deben tener en cuenta que esta guerra es creación de Occidente y, tal como se ha explicado ampliamente, es una tragedia europea. Los nigerianos en particular y los africanos en general deben ser lo suficientemente sabios como para comprender que la política detrás de esta guerra es contraria a los intereses africanos. Los incidentes de trato racista que reciben los africanos han demostrado que no es necesario que se les diga a los nigerianos que cuando las cosas están mal, están solos. Ha llegado el momento también de decirles a los africanos que se asienten en ser racionales y realistas en el tema de las relaciones internacionales.

«En consecuencia, es groseramente ingenuo y temerario que nigerianos ignorantes y sin ningún tipo de sentido de la historia se arrastren a sí mismos ante la guerra. Si bien nos solidarizamos con las víctimas de la guerra, expresamos nuestra repugnancia ante las graves violaciones de los derechos a civiles inocentes y la perpetuación de los sufrimientos de seres humanos indefensos, especialmente mujeres y niños e instamos a los nigerianos a que se cuiden a sí mismos del juego político abrasador del poder y supremacía».

Ex-ministro nigeriano Femi Fani-Kayode: «Nunca confíes en un hombre o en una mujer que te incite a entrar en una guerra… que posiblemente no puedas ganar»

«Deploro y condeno los asesinatos brutales y la brutal barbarie que se ha desatado contra una población civil mayoritariamente indefensa y desvalida en Ucrania.

«Sin embargo, la amarga verdad es que todo lo que el presidente Volodymyr Zelensky tiene que hacer para detener el implacable asesinato de su pueblo es declarar clara y categóricamente que Ucrania NUNCA se unirá a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que Ucrania NUNCA permita bases militares extranjeras en su territorio y Ucrania MANTENDRÁ su neutralidad, al igual que Suecia y Finlandia.

«Este también tiene que permitir que el pueblo ruso parlante de Donesk y del este de Ucrania ejerza sus derechos de autodeterminación y forme su propio país independiente o se convierta en parte de Rusia.

«Finalmente, tiene que renunciar al reclamo de Ucrania sobre Crimea y aceptar el hecho de que este puerto marítimo y región estratégicamente ubicados ahora y siempre serán, parte integrante de Rusia.

«En lugar de ofrecer estas garantías y dar estos pasos, este pronuncia hermosos discursos a los parlamentos en Occidente, mientras su pueblo es masacrado y descuartizado en sus iglesias, oficinas, hogares y casas y mientras sus aldeas, pueblos y ciudades son bombardeados, quemados, sufren atentados y son totalmente destruidos.

«Me veo obligado a preguntar, ¿qué tipo de hombre es este? ¿Está delirando o solo pretende delirar?

«No puedo describirlo de héroe.

«Digo esto porque un héroe AYUDA a su pueblo, hace lo que es mejor para ellos y hace todo lo que es RAZONABLE y NECESARIO para garantizar su comodidad, bienestar, seguridad y protección.

«Un héroe NO incita ni provoca al oso ruso ni le escupe en la cara en una demostración temeraria y peligrosa de abierto desafío y desprecio.

«Un héroe hace lo que es SABIO y políticamente CONVENIENTE para asegurar y proteger a su pueblo y defender las fronteras de su nación.

«Un héroe NO permite que los extranjeros neocoloniales y los imperialistas codiciosos, los discípulos y arquitectos del Nuevo Orden Mundial, las alianzas militares occidentales belicosas y expansionistas y los gobiernos occidentales pérfidos y cobardes engañen, engatusen y empujen a su pueblo a combatir una guerra que ellos mismos no pueden ni remotamente ganar o permitirse un conflicto innecesario con un vecino que tiene un ejército convencional masivo y todopoderoso y más armas nucleares que cualquier otra nación en el mundo.

«Un héroe no sacrifica a su pueblo en el altar del ego o como ofrenda a las potencias en Occidente.

“Culpo a Zelensky y a sus aliados y amigos en Occidente por esta tragedia en pleno desarrollo, por cada gota de sangre ucraniana que está siendo derramada y por las infinitas dificultades y sufrimientos a los que está siendo sometido el gran pueblo de Ucrania.

«Los únicos héroes aquí son el propio pueblo ucraniano, que ha tenido que cargar con un presidente irresponsable, débil, egoísta, ciego, temerario, obstinado y vanaglorioso, que no puede diferenciar entre ser un actor/comediante en el escenario y ser el presidente de un nación grande y noble de 40 millones de personas, que dependen de él para mantenerse a salvo y que lo admiran para que luche por su interés colectivo.

«A pesar de toda la propaganda occidental, en este sentido, Zelensky ha fracasado lamentable y miserablemente, porque al final Ucrania se pondrá de rodillas y será totalmente aplastada, destrozada y despedazada.

Todo esto pudo haberse evitado si su presidente hubiese mostrado un poco de humildad y moderación desde el principio y si no hubiese optado por bailar al son de Joe Biden, Boris Johnson, Emmanuel Macron y todos sus otros amigos en Occidente que luego lo abandonaron. .

«¡Qué lástima!

«Nunca confíen en un hombre o una mujer que les incita a entrar en una guerra o a seguir combatiendo en una guerra que no pueden ganar.

«Confíen solo en aquellos que buscan el camino de la paz y los instamos a que realicen todos los compromisos razonables y las concesiones necesarias.

«¿Puede alguien susurrarle amablemente a Volodymyr Zelensky este sabio consejo en sus minúsculos oídos, quien parece haberse enamorado de los aplausos y elogios de Occidente y se niega a hacer lo que debe hacerse para salvar a su pueblo de las inmensas dificultades y sufrimientos?

