Las reacciones en Irán a la guerra Rusia-Ucrania que estalló el día 24 de febrero del presente año 2022 tienen dos características principales. Primero, acusan a los Estados Unidos y a Occidente de causar la guerra apoyando el intento de Ucrania de unirse a la OTAN y alentarla a provocar a Rusia. Irán considera a Estados Unidos como el instigador de guerras en todo el mundo, incluyendo la actual guerra, que, según este razonamiento, estalló porque Estados Unidos hizo que Rusia atacara a Ucrania. La segunda característica se refiere a la lección que Irán debe deducir de los acontecimientos en Ucrania. La guerra, dijeron muchos disertantes, demuestra que Irán no debe renunciar a su poderío militar y a sus capacidades independientes, insinuando el armamento nuclear, tal como lo hizo Ucrania en el año de 1994 cuando entregó su arsenal nuclear a cambio de garantías de que se le respetará su integridad territorial.

Los oradores también abordaron el impacto de la guerra en las conversaciones en materia nuclear en Viena y la postura que Irán debe tomar frente a los Estados Unidos por una parte y Rusia por la otra. Estos argumentaron que, aunque Estados Unidos es responsable por la guerra en Ucrania y del estancamiento de las conversaciones en materia nuclear, el apoyo iraní al ataque de Rusia contra Ucrania puede socavar la postura de Irán en las conversaciones con Estados Unidos y su demanda de eliminar la mayor cantidad posible de sanciones en contra de Irán. Por otra parte, si Irán apoya a Ucrania, Rusia puede frustrar las actuales conversaciones en Viena.

Cabe mencionar que los círculos ideológicos del régimen iraní en su mayoría han adoptado una postura pro-rusa y han expresado su entendimiento ante los motivos de Rusia en atacar Ucrania, mientras que los círculos reformistas han expresado su apoyo a Ucrania y su derecho a defenderse contra el ataque de los rusos.[1]

Lo siguiente son algunas declaraciones de destacados voceros del régimen:

Líder supremo Jamenei: «Ucrania es víctima de la política estadounidense de instigar crisis, ya que fue Estados Unidos quien condujo a Ucrania hacia esta coyuntura al entrometerse en sus asuntos internos»

En un discurso publicado el 1 de marzo del 2022, el líder supremo Ali Jamenei abordó el tema de la guerra en Ucrania y las lecciones que pueden extraerse de esta, al tiempo que culpó a los Estados Unidos y Europa por la situación actual en el lugar. Ucrania, dijo, es víctima de Estados Unidos que, como parte de su política de instigar crisis, arrastró a Ucrania hacia una guerra con Rusia al interferir en sus asuntos internos.

Jamenei dijo lo siguiente: «La guerra en Ucrania es un flagrante ejemplo de la política estadounidense en instigar crisis. La firme postura de Irán, en contraste con el doble discurso de Occidente, siempre ha sido oponerse a la guerra y a la devastación en todos los lugares del mundo. A fin de resolver la crisis en Ucrania y evaluarla debidamente debemos identificar sus verdaderas raíces…

«La codicia, el dinero, la discriminación, el uso de la ciencia y la tecnología para asesinar gente, el saqueo a los países más débiles, la extrema vulgaridad moral y la promiscuidad son las principales características y fundamentos de la civilización occidental, que es de hecho una forma muy moderna de jahiliya – la era preislámica de ignorancia…

«El régimen estadounidense es un ejemplo claro y flagrante de esta ignorancia moderna en nuestro mundo e ‘instigar crisis’ es uno de sus principales rasgos. Este es un régimen mafioso, en el que las redes mafiosas políticas y económicas, así como también la industria armamentista, se benefician del propagar las crisis a nivel mundial. Estas mafias, que son responsables incluso del ascenso y caída de los presidentes estadounidenses, necesitan crear crisis y cualquier inestabilidad en varias partes del mundo para poder sobrevivir…

«Ucrania es ahora víctima de esta política estadounidense de crear crisis, porque Estados Unidos es quien llevó a Ucrania a la tal coyuntura al entrometerse en sus asuntos internos: organizando mítines, instigando una revolución color rosa, enviando a sus senadores a las manifestaciones de la oposición ucraniana y reemplazar al gobierno ucraniano.

“Nosotros nos oponemos a la guerra, a los asesinatos y a la destrucción de infraestructuras en cualquier país del mundo. Esta es la postura permanente de la República Islámica de Irán. Esta difiere realmente del doble discurso de los occidentales, que definen al bombardear una procesión nupcial en Afganistán, o el asesinato colectivo del pueblo iraquí de ‘guerra contra el terrorismo’.

«¿Qué hace Estados Unidos al este de Siria? ¿Por qué se está robando el petróleo de Siria? ¿Por qué saquea la riqueza nacional del pueblo afgano? ¿Por qué defiende los crímenes diarios de los sionistas en el Medio Oriente y crea todas estas crisis en nombre de defender los derechos humanos?…

“Nosotros estamos a favor de poner fin a la guerra en Ucrania, pero para resolver la crisis deben identificarse sus raíces. La raíz de la crisis en Ucrania es la política estadounidense y Occidente y es necesario entender dicha política, evaluarla y actuar de acuerdo a esta.

«La primera lección que todos los gobiernos deben deducir es que el apoyo brindado por las superpotencias occidentales a los países y gobiernos que estos han elegido favorecer es ilusorio y no genuino. El actual gobierno de Ucrania y el gobierno de Afganistán de ayer son ejemplos muy vivos de gobiernos que confiaron en los Estados Unidos y en Europa. El presidente de Ucrania y el ex-presidente de Afganistán dijeron que contaban con los Estados Unidos, pero este los dejó solos en la contienda…”[2]

Sobre el tema de las implicaciones ante la crisis de Ucrania para Irán y las conversaciones en materia nuclear con las superpotencias

Miembros del Majlis: La guerra demuestra que Irán debe preservar sus capacidades nucleares

Al abordar las lecciones que pueden extraerse por la invasión rusa a Ucrania, varios miembros del Majlis iraní declararon que Irán debe ser un país con poderío militar y militar y no debe renunciar a ninguna de sus capacidades militares – a diferencia de Ucrania, que renunció a sus capacidades nucleares a cambio de garantías de seguridad propuestas por los estadounidenses, británicas y rusos. Las siguientes son varias de estas declaraciones:

Mohammad Kaab Amir, miembro del Majlis: «Debemos insistir en los derechos en materia nucleares del pueblo iraní… para que de esta manera Irán sea fuerte, con poderío nuclear y militar»

El miembro del Majlis Mohammad Kaab Amir, representante de la ciudad de Shush en la provincia Juzestán, dijo lo siguiente: «Ucrania es un ejemplo del cual los partidarios de Occidente y el Medio Oriente deben aprender. Debemos insistir en los derechos en materia nuclear del pueblo iraní, preservando al mismo tiempo nuestra autoridad nacional y honor, para que Irán sea fuerte, con poderío nuclear y militar».[3]

Miembro del Majlis Mohammad Safai: Cuando Ucrania entregó sus armas nucleares en el año de 1994, Estados Unidos y Gran Bretaña le dieron garantías de seguridad; ahora lo abandonaron a su suerte

El miembro del Majlis Muhammad Safai, representante de la ciudad de Gonabad en la provincia Jorasán, dijo: «Ucrania… fue la tercera mayor superpotencia nuclear del mundo. En el año de 1994 entregó todas sus armas nucleares como parte de la firma del memorándum denominado el acuerdo de Budapest y a cambio, Estados Unidos y Gran Bretaña le concedieron garantías de seguridad. Ahora lo han dejado en plena crisis».[4]

Miembro del Comité de Política Exterior y Seguridad Nacional del Majlis Hossein Nooshabadi: Irán debe preservar sus capacidades nucleares y el gran logro de desarrollar tecnología islámica de fabricación propia

En una entrevista publicada el 28 de febrero del presente año 2022 con ISNA, Hossein Nooshabadi, jefe de la facción de Diplomacia Internacional e Intereses Nacionales en el Majlis y miembro del Comité de Política Exterior y de Seguridad Nacional del Majlis, dijo que «las otras partes en las conversaciones de Viena, es decir, Occidente y los Estados Unidos, deben aceptar que Irán requiere mantener su poderío nuclear y su gran logro de adquirir tecnología islámica fabricada en Irán”.[5]

Jefe de Defensa Civil Jalali: «Nosotros deberíamos tener en cuenta que la expansión de la OTAN hacia el este también nos amenaza a nosotros»

Hablando en una conferencia el día 6 de marzo Gholam Reza Jalali, jefe de la Organización de Defensa Civil de Irán, explicó que Rusia atacó a Ucrania porque Estados Unidos invadía físicamente sus fronteras y afirmó que la expansión de la OTAN también era una amenaza para Irán a largo plazo. Estados Unidos, agregó, también alienta a Israel a invadir físicamente las fronteras de Irán mediante su presencia en los países cercanos a Irán. Jalali también advirtió que renunciar a las armas poderosas, tal como lo hizo Ucrania en el año de 1994 y Libia en el año 2003, hace que los países pierdan su fuerza y ??su capacidad para resistir ataques. Este dijo además que la guerra en Europa en realidad fortalece la postura de Irán en las conversaciones nucleares porque Estados Unidos no podrá obligar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a adoptar una postura anti-iraní.

Jalali escribió lo siguiente: «El ofrecimiento de Ucrania para unirse a la OTAN cruzó un punto de no-retorno para Rusia en términos de su seguridad nacional, porque convertiría a los Estados Unidos en un vecino cercano de Rusia, en cierto modo y eso sería demasiado peligroso para Rusia…

«Nosotros deberíamos tener en cuenta que la expansión de la OTAN hacia el este también es una amenaza para Irán, aunque algo distante y es por ello que generalmente nos oponemos a la penetración que realiza la OTAN en el Medio Oriente y su presencia en el lugar. Las estrategias a largo plazo implican la presencia del régimen sionista en Azerbaiyán, Armenia y Georgia, lo que acerca a este régimen a Irán y esto también constituye una amenaza para nosotros…

«Uno de los errores de Ucrania fue que, a pesar de ser una de las potencias nucleares del mundo, renunció a todas sus instalaciones y capacidades nucleares a cambio de garantías de seguridad europeas junto a un apoyo europeo. Este acuerdo fue una jugada muy peligrosa y puede servirnos de lección, de que no debemos poner nuestra seguridad en manos de otros». Jalili mencionó al líder libio Mu’ammar Qadhafi, quien en el año 2003 renunció a su programa nuclear secreto como parte de un acuerdo con Gran Bretaña, pero los británicos luego «le atacaron». Jalili comentó que, «especialmente hoy, cuando estamos en el punto más álgido en lograr un acuerdo con Estados Unidos y Europa, debemos aprender de este ejemplo histórico…» Este también afirmó que «en la actual situación, Estados Unidos no podrá formar un consenso en las Naciones Unidas contra Irán respecto al acuerdo PAIC y pedirle al Consejo de Seguridad que tome una resolución en contra nuestra. Para nosotros, esta es una oportunidad que incrementará nuestra influencia en las conversaciones sobre el acuerdo PAIC».[6]

Diario Kayhan: La crisis de Ucrania deja en claro el por qué Jamenei enfatizó la necesidad de ganar fuerza en todos los niveles y rechazar cualquier concesión respecto a las capacidades defensivas independientes de Irán

El diario vocero del régimen Kayhan, que adopta una línea dura como postura ideológica, abordó la guerra en Ucrania en varios artículos, adoptando una línea flagrantemente pro-rusa y anti-estadounidense. En un artículo publicado el 26 de febrero, el diario se burló del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, «quien se consideraba un actor estrella pero que, dentro del juego político, no es más que un aficionado delirante». Al igual que los oradores antes mencionados, el diario explicó que Ucrania se perjudicó a sí misma al entregar sus armas nucleares y su poderío a cambio de unas garantías de seguridad vacías que serían concedidas por Occidente. Como resultado, Estados Unidos y la OTAN «jugaron con este y luego lo enviaron al matadero dejándolo solo en la contienda». Kayhan también concluyó que Irán debe preservar sus capacidades nucleares como medio para disuadir los ataques que pudieran venir de otros países. Lo siguiente son los puntos principales del artículo:

«Ucrania fue el país con el tercer mayor arsenal nuclear del mundo y tenía importantes herramientas e infraestructuras para el desarrollo y fabricación en este campo… Luego, en el año de 1994, se unió al Tratado de No-Proliferación de Armas Nucleares y destruyó sus ojivas nucleares, despojándose así de su armamento nuclear…

«Estados Unidos una vez le prometió a Rusia que la OTAN no avanzaría ni una pulgada hacia el este, pero ahora Rusia vio que el peligro se le estaba acercando… Estados Unidos y sus aliados europeos tenían la intención de convertir a Ucrania en el 15avo país en este juego, luego que 14 países de Europa oriental ya se habían unido a la OTAN…

«Estados Unidos y la OTAN jugaron con Ucrania y la enviaron al matadero, dejándola sola en el día profético. El presidente ucraniano Zelensky quizás pensó que este era uno de esos muy entretenidos programas de televisión y que él sería el héroe de la historia, siendo aplaudido por la audiencia, pero pronto se dio cuenta de que, si bien puede ser un actor estrella, en el juego político no es más que un aficionado delirante… El nombre de Zelensky sin duda puede ser registrado junto al de Ashraf Ghani (el ex-presidente de Afganistán, que huyó tras la toma del país realizada por los talibanes) en la lista de líderes que confiaron en Occidente y sus promesas y, como resultado, recibieron una mera bofetada en el rostro…

«Una mirada de cerca a las dimensiones de la crisis de Ucrania y la respuesta del mundo a esta indica muy claramente el por qué el líder de la revolución iraní Jamenei enfatizó el tema de ganar fuerza en todos los niveles y se opuso firmemente a cualquier concesión respecto a los factores que garantizan la capacidad del país de defender su seguridad por sí mismo, sin depender de otros. En este mundo, actuamos para promover la paz y la tranquilidad, pero siempre debemos estar listos para la guerra.

«Otra lección que nuestro país y nuestro pueblo deben sacar sobre este asunto tiene que ver con el crucial tema de la unidad, independientemente de la etnia, raza, idioma, religión y las diferencias sociopolíticas… Varios países utilizaron a Ucrania como juguete para promover sus intereses y la abandonaron a su suerte el día profético».[7]

Diario Kayhan: La guerra en Ucrania demuestra que el poderío es la forma de evitar amenazas; Desarmarse y entregar las propias fuentes de fuerza y poder es el peor y más mortal error que se pueda cometer

En un artículo publicado el 28 de febrero, el diario Kayhan volvió a culpar a Estados Unidos por la crisis: «Si miramos de cerca, el motivo de la guerra es Estados Unidos, que en los últimos años trató de establecer una base militar y de espionaje en este país fronterizo con Rusia… La guerra en Ucrania no comenzó el fin de semana pasado, sino el día de la revolución estadounidense en Ucrania. Varios años después, colocaron a un comediante (es decir, Zelensky) en el trono. Estados Unidos convirtió al comediante Volodymyr Zelensky en un espectáculo político… Convertirlo en un presidente-comediante es una farsa negra cuyos chistes insultan la inteligencia de la humanidad, pero Estados Unidos y la culta OTAN implementaron este mismo chiste manipulando a Ucrania en la opinión pública…

“Una lección muy importante que podemos deducir de la guerra de Ucrania es que, para disipar amenazas, uno debe ser fuerte. Desarmar y entregar las propias fuentes de fuerza es el error más mortífero, el cual fue justificado por varios funcionarios de nuestro país todos miembros del gobierno pragmático de Rohani quienes están siendo influenciados por Occidente…»[8]

Analista político Reza Nasri: «Irán se encuentra atrapado entre el martillo y el yunque»

En una entrevista publicada el 27 de febrero del presente año 2022 con ISNA, el analista político Reza Nasri explicó el cómo cree que Irán debería abordar la crisis entre Rusia y Ucrania para evitar así pagar muy caro en las conversaciones de Viena. Este escribió: «En la práctica, Irán está atrapado entre el martillo y el yunque. No debe molestar a su temerario vecino Rusia, pero tampoco debe incurrir en costos en las negociaciones de Viena apoyando incondicionalmente a Ucrania. En principio, Irán debería tomar una postura que tenga en cuenta el conflicto entre Rusia y Ucrania pero que no perjudique sus propios intereses estratégicos, políticos y económicos. En otras palabras, Irán debe tomar una postura basada en el derecho internacional y en los principios básicos de las Naciones Unidas, en lugar de una postura puramente política. Específicamente, debe decir que se encuentra molesto con la violenta reacción de Rusia ante las provocaciones de la OTAN y sugerir soluciones prácticas…

“Tenga en cuenta que, en los últimos años, el principal reclamo de Irán contra Estados Unidos dentro del contexto del acuerdo PAIC fue que la conducta de Estados Unidos era ilegal. En estas circunstancias, Irán no debería apoyar la conducta ilegal de Rusia incondicionalmente y sin reservas”.[9]

Académico iraní Kiomars Yazdanpanah: «Cualquier respuesta parcializada contra Rusia o discurso agudo contra Occidente puede sabotear todos los esfuerzos por revivir el acuerdo nuclear»

Kiomars Yazdanpanah, miembro de la Sociedad Geográfica de Irán y profesor de geopolítica en la Universidad de Teherán, afiliado a los círculos reformistas de Irán, también abordó el impacto de la guerra de Ucrania en las conversaciones nucleares en Viena. Al reconocer que las conversaciones están estancadas, este insinuó que acomodar a Estados Unidos y a Occidente beneficiará a Irán y advirtió que Irán no debe apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania. Yazdanpanah dijo: «La decisión por parte de la OTAN y Occidente de abstenerse intervenir directamente en la guerra entre Rusia y Ucrania es razonable en este momento, primero porque beneficia a Occidente y también porque evita la guerra, cuyos resultados, si realmente estalla, son inciertos. Al mismo tiempo, la guerra con Ucrania puede ser el mayor golpe al honor de Rusia. La invasión rusa a Ucrania es una forma de fratricidio, una guerra rusa contra Rusia es la estupidez de Moscú…

«Es muy probable que la insensatez de Rusia provoque una respuesta global y sanciones económicas y de seguridad aún más duras que las que hemos visto hasta ahora… No tengo ninguna duda de que esta guerra le costará muy caro a Rusia, por ejemplo en términos de que los líderes del Kremlin son designados criminales de guerra…

“Irán debe expresar una objeción neutral a la idea de la guerra y la violencia, para evitar así pagar muy caro a futuro, dada esta realidad política y el delicado y frágil estado de la arena internacional. En este momento crítico, antes de una etapa crucial del acuerdo nuclear, cualquier respuesta parcializada contra Rusia o discurso agudo contra Occidente puede sabotear todos los esfuerzos para revivir el acuerdo nuclear…

«Hasta ahora, la guerra en Ucrania parece ser muy perjudicial para las conversaciones en Viena. La disputa de Occidente con Rusia sobre Ucrania prácticamente ha detenido estas conversaciones… Irán y las conversaciones… están atascados y los acontecimientos han hecho que el futuro de las conversaciones sea incierto. Sin embargo, tal vez las repercusiones de la guerra en Ucrania no perjudicarán a Irán. De hecho, Occidente puede minimizar la táctica de presionar a Irán y tratar de acercarlo y distanciarlo de Rusia aceptando el acuerdo. Por cierto, si esa situación sucede, ambas partes se beneficiarán de ello.

«No hay necesidad de defender las inapropiadas acciones de Rusia y culpar a Occidente por la crisis en Ucrania. Es mejor considerar primero la situación de nuestro país y nuestros intereses nacionales… Irán debe manejar la situación correctamente y aprovecharla, de lo contrario, el futuro será más incierto que el pasado y el presente.”[10]

Analista político Emad Abshenas: «El principal culpable de estos hechos es, primeramente Estados Unidos y luego nada menos que el presidente ucraniano Zelensky, quien es un títere y agente de los Estados Unidos en Ucrania»

El analista político Emad Abshenas le dijo a ISNA que la guerra en Ucrania «no es una guerra integral sino solo una operación especial, tal como han dicho los propios rusos. El objetivo de Rusia es evitar que Ucrania se una a la OTAN, porque la seguridad de Rusia está en peligro».

«El principal culpable de estos hechos es, en primer lugar, Estados Unidos y luego nada menos que el presidente ucraniano Zelensky, quien es un títere y agente de los Estados Unidos en Ucrania. Durante dos o tres años, este ha amenazado constantemente a Rusia, y ahora vemos hacia dónde esto eventualmente llevó. Yo creo que los estadounidenses quieren que el pueblo ucraniano sea miserable y también quieren involucrar a Rusia en esta guerra.

Rusia, por otra parte, simplemente le pide garantías de seguridad a Ucrania. Algunos representantes ucranianos sabios pueden ir a Minsk en Bielorrusia y llegar a acuerdos con Rusia prometiendo que el suelo ucraniano no será utilizado para atacar a Rusia y que no permitirán que Estados Unidos y la OTAN se acerquen a las fronteras de Rusia. La tensión entre Rusia y Ucrania puede resolverse diplomáticamente si Estados Unidos no crea problemas».[11]

Caricatura publicada por la agencia de noticias Tasnim: Zelensky y las «promesas occidentales»

Una caricatura publicada el 27 de febrero por la agencia de noticias Tasnim de Irán, afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, muestra a Zelensky aferrándose a las «promesas occidentales» mientras el barco que transporta a los líderes de Occidente se aleja sin ayudarlo. El texto debajo de la caricatura dice: «El presidente ucraniano se siente frustrado por la ayuda militar de Occidente y ha dejado de seguir a todos los presidentes y estadistas de Occidente en Twitter».[12]

[1] Un artículo publicado el 6 de marzo del presente año 2022 en el diario vocero del régimen Kayhan atacó a los reformistas por denunciar el ataque de Rusia ante Ucrania. Este les reprendió por expresar reservas sobre los comentarios hechos por el presidente iraní Ebrahim Raisi en una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, en la que expresó comprensión por las preocupaciones de Rusia respecto a Ucrania. Kayhan dijo que la postura de los reformistas constituía luz verde para que otros países atacaran a Irán. El diario también se preguntó el por qué los reformistas están preocupados por el ataque de Rusia a Ucrania pero guardan silencio sobre «los crímenes de Estados Unidos en Irak, Afganistán, Siria, Libia y Yemen» y por qué no responden a la pregunta de Jamenei: «¿Qué hace Estados Unidos en Siria?»

[2] Khamenei.ir, 1 de marzo, 2022.

[3] ISNA (Irán), 26 de febrero, 2022.

[4] ISNA (Irán), 26 de febrero, 2022.

[5] ISNA (Irán), 28 de febrero, 2022.

[6] ILNA (Irán), 6 de marzo, 2022.

[7] Kayhan (Irán), 26 de febrero, 2022.

[8] Kayhan (Irán), 28 de febrero, 2022.

[9] ISNA (Irán), 27 de febrero, 2022.

[10] ISNA (Irán), 27 de febrero, 2022.

[11] ISNA (Irán), 1 de marzo, 2022.

[12] Tasnim (Irán), 27 de febrero, 2022.

The post Reacciones en Irán ante la Guerra Rusia-Ucrania – Líder supremo Jamenei: «La raíz de la crisis es Estados Unidos»; miembros del Majlis: La guerra muestra que ‘debemos insistir en los derechos en materia nuclear del pueblo iraní… para que Irán sea fuerte, con poderío militar y nuclear’ first appeared on MEMRI Español.