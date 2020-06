Diario Judío México - Las tensiones en Siria en torno a la presencia de las fuerzas estadounidenses en la zona noreste del país están aumentando y cada vez más se informa sobre una resistencia popular, tanto pacífica como violenta, ante esta presencia.[1] La mayoría de los informes hablan de aldeanos sirios que arrojan piedras a los vehículos militares estadounidenses o les impiden pasar por sus aldeas, mientras que algunos también afirman que el ejército sirio y las milicias locales están alentando o ayudando a los residentes a realizar tales acciones. Fotografías de la oposición no-violenta contra las fuerzas estadounidenses han aparecido en la prensa estatal siria y en las redes sociales. Los medios estatales sirios también informaron sobre enfrentamientos armados que causaron bajas estadounidenses, pero los propios estadounidenses, los portales de la oposición siria y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS)[2] rechazan todo calificándolo de noticias falsas difundidas deliberadamente por el régimen sirio. Estos informes pueden tener como objetivo avivar el orgullo de los sirios y alentar la resistencia popular en contra de la presencia militar de Estados Unidos en el país.

Al mismo tiempo, los medios de comunicación estatales sirios también incitan explícitamente contra Estados Unidos y sus fuerzas en Siria. Muchos artículos publicados en la prensa estatal alientan la acción popular e incluso armada contra estas fuerzas, a medida que amenazan con que su permanencia en Siria conduzca a un derramamiento de sangre y sea un «suicidio» o «jugar con fuego» de su parte. Algunos de los artículos también se referían a la Ley de Protección Civil César Siria, una legislación estadounidense que impone más sanciones al régimen sirio y a cualquiera que lo ayude o haga negocios con este.[3] Los artículos describieron la Ley César, que entró en vigencia hoy (17 de junio del año 2020), como «terrorismo económico» y advirtieron que esta ley se enfrentará a una firme resistencia siria e incluso puede conducir a una guerra en toda la región.

Cabe mencionar que los medios de comunicación estatales sirios también han acusado a las fuerzas estadounidenses de incendiar los campos de trigo al noreste de Siria a fin de causar hambruna en la población, como medida complementaria a la Ley César. Estos informes, también, fueron rechazados por la Coalición Global dirigida por Estados Unidos para derrotar al EIIS y por los portales identificados con la oposición siria y que aparentemente son parte de los esfuerzos del régimen sirio para ensombrecer la imagen de las fuerzas estadounidenses en el país.[4]

Niños arrojan piedras a vehículos militares estadounidenses en la aldea de Farfara, en la gobernación de Hasakah (Sana.sy, 22 de abril, 2020)

Este informe revisa la resistencia contra las fuerzas estadounidenses en Siria y algunos de los artículos publicados sobre este tema en la prensa siria.

Aldeanos al noreste de Siria chocan con las fuerzas estadounidenses

Tal como se señaló, la mayoría de la resistencia popular contra las fuerzas estadounidenses en el noreste de Siria tomó la forma de aldeanos que bloqueaban los vehículos militares estadounidenses que patrullaban en su área. Por ejemplo, el 12 de mayo se informó que los aldeanos de las aldeas de Dashisha y Qahirah en la gobernación al noroeste de Hasakah impidieron que un convoy de tres vehículos blindados estadounidenses atravesara sus aldeas, gritaron consignas contra la presencia de los estadounidenses en Siria y les arrojaron piedras y palos a los vehículos.[5] Se informó de otro incidente similar en las mismas aldeas el 28 de mayo.[6]

El 2 de junio, se informó que soldados del ejército del régimen, junto a varios aldeanos de la ciudad de Abu Rasin, al noroeste de Hasakah, bloquearon un convoy de ocho vehículos estadounidenses, obligándolos a regresar y uno de los soldados gritó en inglés «Salgan de aquí, los odiamos».[7]

Los aldeanos de Dashisha y Qahirah bloquean una patrulla estadounidense (sana.sy, 12 de mayo de 2020)

Soldado sirio se enfrenta a las tropas estadounidenses en una aldea en la gobernación de Hasakah (Arabic.sputniknews.com, 2 de junio, 2020)

Los enfrentamientos con las fuerzas estadounidenses no se han limitado al noreste de Siria. El 8 de junio, la facción Maghawir Al-Thawra, que cuenta con el apoyo de la Coalición Global y se encuentra activa en las cercanías de la base estadounidense en Tanf al sureste, cerca del triángulo fronterizo entre Irak, Jordania y Siria, informó que las tropas del ejército sirio habían ingresado a la zona de 55 km alrededor de la base, que Estados Unidos define como zona localizada fuera del alcance de las fuerzas del régimen y sus aliados. Según el informe, el choque resultante resultó en muchas bajas entre las tropas sirias y su eventual expulsión del área.[8]

Agencia de noticias siria difunde informes falsos sobre víctimas entre las tropas estadounidenses

Junto a estos informes, la agencia oficial de noticias del régimen sirio SANA, informa ocasionalmente sobre ataques contra las fuerzas estadounidenses en las que las tropas estadounidenses supuestamente resultan heridas o perecen. Sin embargo, los Estados Unidos, así como los portales de la oposición siria, las fuentes de las FDS y la Coalición Global, generalmente niegan estos informes. De hecho, la coalición ha descrito a SANA como experto en la fabricación de noticias falsas. Tal como se mencionó anteriormente, los informes de SANA pueden tener como objetivo elogiar al ejército sirio e incitar a la resistencia contra las fuerzas estadounidenses.

Por ejemplo, el 6 de abril, 2020 SANA informó que desconocidos habían tendido una emboscada a una patrulla conjunta Estados Unidos y las FDS cerca de la aldea de Wasi’a en el área de Deir Al-Zor, matando a un oficial estadounidense y a dos combatientes de las SDF.[9] El diario Al-Akhbar , cercano a Hezbolá, informó que el oficial asesinado se llamaba Donald y había sido responsable de las operaciones de lanzamiento aéreo localizada en una base de la Coalición Global en el campo petrolero Al-Omar.[10] El portal Jesrpress.com, afiliado a la oposición, negó que hubiese ocurrido tal ataque.[11] Del mismo modo, el 20 de abril, SANA informó que elementos desconocidos atacaron un Hummer estadounidense cerca de la aldea de Rawashid al sur de Hasakah.[12] En este caso, los portales de la oposición señalaron que solo un soldado estadounidense fue asesinado,[13] pero la Coalición Global negó que hubiera tenido lugar ningún ataque.[14]

Según un informe de SANA publicado el 27 de abril, desconocidos atacaron un Hummer estadounidense que iba en dirección al este de Deir Al-Zor, que luego fue encontrado incendiado y vacío,[15] pero una fuente cercana a las FDS le dijo al diario Al-Akhbar que no había sucedido ningún ataque.[16] El portavoz de la Coalición Global Myles Caggins también negó el informe y tuiteó: «Si las noticias falsas fuesen premiadas, esta agencia de noticias [SANA] merece ganarlos todos».[17]

Tuit del portavoz de la Coalición Global Myles Caggins describe el informe SANA como «otro artículo tonto» (T witter.com/OIRSpox, 27 de abril, 2020)

El 26 de mayo, SANA afirmó que un convoy conjunto de tropas estadounidenses y de las FDS había sido atacado con armamento RPG cerca de la aldea Rawashid y que tres estadounidenses y cinco miembros de las FDS resultaron heridos.[18] El Pentágono declaró que no se produjo ningún ataque[19] y el portal opositor Jesrpress.com también negó el informe.[20]

Diarios del gobierno sirio: la resistencia contra los estadounidenses se intensificará al punto de derramamiento de sangre

En medio de la resistencia popular a la presencia estadounidense y los falsos informes sobre lesiones y muertes entre las tropas estadounidenses, los diarios del régimen, especialmente el diario Al-Thawra han continuado publicando artículos que aplauden a la resistencia en la región de Jazirah al noreste del país e instando a expandirlos y amenazar a los estadounidenses de que pagarán muy caro a menos que se retiren de Siria.

Permanecer en suelo sirio es prácticamente un suicidio para los estadounidenses

El columnista de Al-Thawra Lamis ‘Odeh escribió: “La ambición estadounidense de invadir Siria, especialmente la región de Jazirah, es ahora conocida por todos, luego que los objetivos secretos tras el inundar Siria con terrorismo y el financiar y entrenar [a los terroristas] hayan sido expuestos y ahora que Trump ha declarado pública y audazmente su [intención] de saquear el petróleo de Siria y verter las ganancias en las arcas del estado norteamericano[21]… A pesar de todo el acoso y la agresión empleados por Trump, por sus tropas de ocupación y por sus mecanismos terroristas en la zona siria de Jazirah con el propósito de saquear los recursos de Siria, esta imprudente agresión no continuará y esta área no permanecerá bajo ocupación. A pesar de todas sus apuestas, [incluso] el tonto Trump parece entender que contar con un continuo estado de ocupación es algo totalmente ilusorio y que mantener a sus soldados [en Siria] en medio del fuego abrasador de la resistencia popular no es más que una [tonta] acción suicida y de jugar con fuego del cual sus tropas no saldrán ilesas y que él, el impotente [presidente] estadounidense, no podrá llevar a cabo sin enfrentar implicaciones y reacciones vengativas y de ira dentro de los propios Estados Unidos.

“Las actuales [acciones] de resistencia contra la ocupación estadounidense en la Jazirah siria son solo las primeras gotas de un torrente mucho más doloroso. Trump puede esperar recibir los mensajes de Jazirah, que serán sellados en sangre de sus soldados. ¿Comenzará este a leer los escritos en la pared, antes de que el mensaje [transmitido por las fuerzas] en el terreno comiencen a llegarle?[22]

Para ver el despacho en su totalidad en inglés copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/syrian-media-threatens-escalation-resistance-against-us-forces-country-america%E2%80%99s-policy-will

