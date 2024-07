Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El coro filarmónico yiddish (anteriormente Coro Filarmónico del Pueblo Judío / JPPC)

‮דער ייִדישער פֿילהאַרמאָנישער כאָר

Director: Binyumen Schaechter

Presentan: Cuatro canciones en yiddish para honrar el 4 de julio.

“Star-Spangled Banner” in Yiddish (with reverse translation back into English)

“America the Beautiful” in Yiddish and English





“America” (Yiddish Choral Music about Mount Rushmore)

“Fourth of July”, a.k.a. “Zman matn kheyruseynu” (Yiddish Choral Music)