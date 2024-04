Palabras Yiddish de la semana: Maquillaje (Make up)

Make up

make up, vt. (catch up): דעריאָגן

[DERYÓGN]

ליי‫בל האָט געפּרוּווט דעריאָגן די פֿאַרשפּעטיקטע היימאַרבעט.

[LEYBL HOT GEPRÚVT DERYÓGN DI FARShPÉTIKTE HÉYMARBET.]

Leybl tried to make up the late homework.

make up, vt. (constitute): (פֿאָרשטעלן מיט זיך (+ אַק׳

[FÓRShTELN MIT ZIKh + acc.]

דאָ‫ס מאָלערײַ שטעלט מיט זיך פֿאָר פֿיר אָפּטיילן.

[DOS MOLERÁY ShTELT MIT ZIKh FOR FIR ÓPTEYLN.]

The painting is made up of four sections.

make up a list: צונױפֿשטעלן אַ רשימה

[TSUNÓYFShTELN A REShÍME]

גוט צונ‫ויפֿצושטעלן אַ רשימה נאָך איידער מע גייט אײַנקויפֿן.

[GUT TSUNÓYFTSUShTELN A REShÍME NOKh ÉYDER ME GEYT ÁYNKOYFN.]

It’s a good idea to make up a list even before you go shopping.

make up, vt. (think up): אױסטראַכטן; אױסקלערן

[ÓYSTRAKhTN; ÓYSKLERN]

דאָ‫ס קינד האָט ליב אויסצוטראַכטן פֿאַנטאַסטישע מעשׂיות.

[DOS KIND HOT LIB ÓYSTSUTRAKhTN FANTÁSTIShE MÁYSES.]

The child loves to make up fantastical stories.

make up, vi. (reconcile): איבערבעטן זיך

[ÍBERBETN ZIKh]

דאָס פּ‫אָרפֿאָלק האָט זיך געקריגט און דערנאָך זיך איבערגעבעטן.

[DOS PORFÓLK HOT ZIKh GEKRÍGT UN DERNÓKh ZIKh ÍBERGEBETN.]

The (married) couple argued and then made up.

make up for: קאָמפּענסירן פֿאַר; פֿאַרגיטיקן

[KOMPENSÍRN FAR; FARGÍTIKN]

מיט‫ן קויפֿן דעם ווײַב בלומען האָט איר מאַן קאָמפּענסירט פֿאַר זײַן האָבן געשריגן אויף איר.

[MITN KOYFN DEM VAYB BLÚMEN HOT DER MAN KOMPENSÍRT FAR ZAYN HOBN GEShRÍGN AF IR.]

The husband made up for having yelled at his wife by buying her flowers.

make up for lost time: דעריאָגן; אָניאָגן

[DERYÓGN; ÓNYOGN]

מאָט‫ל איז געפֿאָרן נאָך גיכער כּדי אָנצוּיאָגן די פֿאַרלוירענע מינוטן.

[MOTL IZ GEFÓRN NOKh GÍKhER KEDÉY ÓNTSUYOGN DI FARLÓYRENE MINÚTN.]

Motl drove even faster in order to make up for the lost minutes.

make up one’s face: שמינקען זיך; אָנרײטלען זיך; אָנרוזשן זיך

[ShMÍNKEN ZIKh; ÓNREYTLEN ZIKh; ÓNRUZhN ZIKh]

איידער זי גייט א‫ויף אַ שׂימחה האָט לאה ליב זיך צו שמינקען <זיך אָנצורייטלען/זיך אָנצורוזשן‫>.

[ÉYDER ZI GEYT AF A SÍMKhE HOT LÉYE LIB ZIKh TSU ShMÍNKEN .]

Before she goes to a party, Leye likes to make up her face.