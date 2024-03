Palestina como arma… dentro del Líbano

La guerra de Gaza entre Hamás e Israel ha tenido efectos en la opinión pública de todo el mundo. Pero el efecto no fue el mismo en todos los países. En España y América Latina, por ejemplo, la defensa decidida de las causas palestinas es más marcada entre la izquierda política; cuanto más se aleja el partido, más extrema es la defensa. En Medio Oriente, la guerra ha exacerbado las fricciones existentes entre regímenes, como entre Marruecos y Argelia. En algunos lugares, la guerra ha alimentado conflictos internos y se utilizó como arma o garrote en situaciones políticas internas. En Jordania, la guerra está aumentando la fricción entre la mayoría palestina del país y su élite minoritaria jordana de la «Ribera Oriental». Las tensiones internas también aumentaron en el Líbano, un país donde la causa de Palestina ha sido utilizada al menos tres veces en los últimos 50 años –por la OLP, por Siria y por Irán– como excusa para la interferencia y la opresión extranjeras.

La opinión pública en el Líbano no es uniforme, según la secta. Hay cristianos «pro-Resistencia», algunos de ellos a gritos, y hay no cristianos (chiítas, suníes y drusos) que están en contra de que el Líbano forme parte de una guerra más amplia y se oponen a ser arrastrados por Hezbollah a otro conflicto. Ese tipo de personas a menudo tienen que mantener un perfil más bajo debido a las amenazas de asesinato, como le ocurrió al crítico de Hezbollah, Lokman Slim, en 2021.[1] Pero, si se generalizara, la oposición a la guerra es mucho más probable –incluso más abierta– entre la población cristiana del país, que es mucho más probable que abrace el concepto de que la guerra en Gaza no tiene nada que ver con el Líbano y que el Líbano debería preocuparse y ocuparse de sus propios asuntos y ser neutral en todos los conflictos regionales, incluidas las guerras con Israel. Querer ser neutral y estar en paz en el Líbano, anteponer los intereses del país a algún conflicto exterior, es interpretado por el llamado «eje de resistencia» como proisraelí, aunque nunca se mencione ese Estado.

Desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023, el Eje de la Resistencia –Hezbollah y sus títeres– han concentrado gran parte de su ira, sus redes de propaganda y sus acciones callejeras contra los cristianos del país, particularmente contra los maronitas, sus líderes y sus símbolos. De esta manera, un conflicto externo se transformó en una herramienta de coerción e intimidación en una lucha interna ya existente por el poder, enfrentando al duopolio chiíta del país (Hezbollah + Amal) contra cualquier otro, pero especialmente contra la parte del liderazgo maronita más opuesta a la hegemonía de Hezbollah.

Esto se pudo comprobar desde el comienzo de la guerra en octubre. Un reportero del canal MTV del Líbano fue interferido por un vigilante pro-Hezbollah en el sur del Líbano porque – según dijo – el canal «apoyaba al enemigo sionista». Al mismo tiempo, multitudes ruidosas que portaban banderas palestinas y de Hezbollah invadieron áreas urbanas cristianas: Awkar, donde se encuentra la embajada de Estados Unidos, y Achrafieh/Gemmayze. Los cánticos de estos forasteros incluían «Chiítas, chiítas, chiítas», «A tu servicio, Oh Nasrallah» y «Vamos, Sayyed, por el amor de Allah». Por extraño que parezca, se consideró que tales actos provocativos no eran sectarios, pero los cristianos que abogan por un Líbano federal a menudo son ridiculizados como irremediablemente sectarios.

Mientras que las imágenes del portavoz de Hamás, Abu Obeidah – presentado como “el portavoz de la nación” – marcaban la carretera del aeropuerto de Beirut, el extenso ejército de medios electrónicos de Hezbollah (que también incluye aliados nacionalistas izquierdistas y panárabes) mantuvo una dieta constante de contenido antimaronita. , desde burlas políticas y religiosas hasta imágenes crudas, a menudo obscenas, contra figuras prominentes: los parlamentarios del Partido Kataeb, Nadim y Samy Gemayel (retratados como bebés o mujeres), el líder de las Fuerzas Libanesas, Samir Geagea (representado como Judas), e incluso el fallecido Bashir Gemayel.

Otras imágenes de Navidad mostraban a Jesucristo crucificado por Palestina o como militante palestino, «el primer revolucionario palestino». El Patriarcado maronita, que ha pedido neutralidad, fue otro foco de críticas. Los defensores de la neutralidad, en su mayoría cristianos, fueron ahora tildados por los críticos de «aislacionistas». Si bien gran parte de este fermento de los últimos meses estuvo relacionado con la guerra, parte no lo estaba y se centró más bien en los maronitas como maronitas, un tipo de eterna «maronifobia», inspirada tanto por el resentimiento social o la envidia como por el desacuerdo político o el odio religioso. Que la población cristiana del Líbano estuviera disminuyendo y que los cristianos estuvieran emigrando era un motivo de especial alegría.

El Eje de la Resistencia también se benefició de la presencia de cristianos domesticados de la Corte – burlados por los críticos llamándolos dhimmis o “Nasara Al-Manar” (cristianos del canal de televisión de Hezbollah Al-Manar) – quienes amplificarían los puntos de conversación de la Resistencia patrocinada por Irán. Esta frase es una probable respuesta al término «Shi’a Al-Safara» desarrollado por los trolls en línea de Hezbollah y dirigido contra miembros de esa comunidad que se oponen al grupo terrorista.

Algunos cristianos prominentes, por supuesto, son inmunes al trolling de la Resistencia. Suleiman Frangieh (nieto del presidente Suleiman Frangieh, 1970-1976) y Gibran Bassil, yerno del ex presidente Michel Aoun, son aliados de Hezbollah que todavía aspiran a convertirse en el próximo presidente libanés con el apoyo de Nasrallah y Nabih Berri de Amal.

El último punto de fricción interna en esta campaña principalmente en línea fue generado, precisamente, por una monja católica cuando apareció un video a principios de marzo de 2024 de la hermana May Ziadeh alabando a «la Resistencia» mientras hablaba en la escuela parroquial de Ghabala en la ciudad mayoritariamente cristiana maronita en la región de Keserwan. Ziadeh dijo:

«En el sur hay estudiantes de su edad que dicen que no tienen más sueños que liberar su tierra. Hoy oramos por el sur, por los niños del sur, por la gente del sur, por las madres del sur, y por los hombres de la resistencia, porque son hombres del Líbano y están trabajando duro para proteger esta patria. Si no nos acercamos a ellos y no los amamos sin importar lo que pensemos, entonces seremos traidores a nuestra tierra, a nuestra patria y a cada libro que leemos.»[2]

La tormenta mediática resultante era predecible, a pesar de que las posiciones estaban reñidas. Los políticos y trolls de la Resistencia (Hezbollah y amigos) que se habían burlado y amenazado a sacerdotes y obispos, ahora encontraron una monja a la que podían abrazar y animar. Las mismas voces en línea que recientemente derramaron veneno contra el Patriarca Maronita ahora lanzaron un hashtag: «Solidaridad con la Hermana Maya». Los defensores de la Iglesia se pusieron a la defensiva, pero contrastaron a esta monja que defendía a los perseguidores de cristianos con otras monjas que defendían a su propia comunidad.

El sitio web del Líbano Federal respondió señalando que «el problema no es orar por el sur. El problema es pedir que se rece por los hombres de la resistencia. No enviamos a niños pequeños a las escuelas para recibir adoctrinamiento ideológico. Las Juventudes Hitlerianas no tienen lugar en nuestras escuelas.”[3] No sorprende que los aliados maronitas de Hezbollah como Bassil, y los llamados “cristianos patrióticos” partidarios de Hezbollah y los terroristas palestinos, utilizaran el incidente de la monja para ganar puntos políticos.[4] El portavoz de Hezbollah, Al-Akhbar, declaró sarcásticamente que las Fuerzas Libanesas de Geagea, el mayor partido cristiano de oposición, habían declarado takfir a la monja.[5]

Vale la pena agregar que la hermana Maya no sólo estaba pidiendo oraciones por la Resistencia, sino que también dio a entender que no apoyar a Hezbollah es traición, lo cual está muy en sintonía con la narrativa de la Resistencia en el Líbano. Aquellos que quieren neutralidad, que están a favor de la paz y que son «aislacionistas» o federalistas deben ser considerados «traidores». Es por eso que los periodistas libaneses y otras personas que se considera que han tenido algún tipo de contacto con israelíes corren el riesgo de ser llevados ante un tribunal militar.[6]

El deterioro de las relaciones comunales dentro del Líbano, impulsado especialmente por Hezbollah y por la disminución del poder político tanto cristiano como musulmán sunita, es anterior a la actual guerra de Gaza, pero el conflicto está profundizando estas tensiones. Hezbollah sabe que muchos y probablemente la mayoría de los libaneses tal vez no amen a Israel, pero están en contra de otra guerra en general, ya que el país ya está soportando una crisis económica sin precedentes.

Pero, con unos 300 combatientes de Hezbollah ya muertos desde que comenzó el conflicto, y los ataques aéreos israelíes avanzando lentamente hacia el norte a medida que continúa la guerra, el grupo terrorista puede estar atrapado en una jaula de hierro que él mismo ha creado. Una guerra más amplia en el Líbano puede volverse inevitable, a pesar de los esfuerzos de la administración Biden para evitarla.[7] Si llega una guerra más larga e intensa, la actual campaña de intimidación y coerción lanzada contra los «aislacionistas» cristianos en el Líbano puede empeorar mucho y muy pronto.

