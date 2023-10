En su columna publicada el 23 de julio de 2023 en el diario kuwaití Al-Qabas, el periodista liberal kuwaití Ahmad Al-Sarraf expresó su solidaridad con la comunidad LGBTQ+ y el sufrimiento experimentado por sus miembros principalmente en los países árabes y musulmanes, pero también en Occidente. Al-Sarraf escribió que la homosexualidad existe en todas las sociedades y que los intentos de ignorarla u ocultarla, y los llamados a atacar a los homosexuales, son inútiles. Al mismo tiempo, también criticó lo que describió como “una ola de tolerancia o indulgencia e (incluso) estímulo” de la homosexualidad en las sociedades occidentales. Al-Sarraf escribió que este tema debe ser tratado de una manera civilizada y humana, incluyendo la adopción de medidas legislativas en Kuwait para abordarlo de manera inteligente.

Ahmad Al-Sarraf (Fuente: Dasmannews.com, 18 de enero de 2022)

Lo siguiente son extractos traducidos de la columna de Al-Sarraf:

“La homosexualidad existe en todas las sociedades del mundo, sin excepción. Ignorarlo, tratar de esconderlo bajo la alfombra o exigir tontamente eliminar a los homosexuales son (soluciones) que la historia ha demostrado ser absurdas y, por lo tanto, (el tema) debe ser abordado mediante un debate libre e inteligente.

“Determinar el porcentaje preciso de homosexuales entre los niños recién nacidos es un tema difícil, debido a varios factores: (determinar) la orientación sexual, o si alguien es gay o no, es un tema complejo que se vuelve más fácil a medida que la persona crece. En la cuestión también influyen factores genéticos, hormonales y ambientales, la mayoría de los cuales no pueden determinarse con precisión cuando nace el niño. Las investigaciones muestran que la orientación sexual no es una elección consciente ni algo que pueda influirse o predecirse con precisión a una edad tan temprana. Sin embargo, se sabe que un porcentaje de bebés nacen con genitales deformes o que no coinciden con su sexo (cromosómico). La tasa varía de una sociedad a otra, pero no existe ninguna sociedad, ni siquiera un clan grande, que pueda afirmar que es mejor que los demás o que todos sus hijos son sexualmente «normales», sin defectos.

“Ante esto, es muy difícil entender todo este ataque a los homosexuales por parte de algunos elementos. Esto refleja (sólo) sus prejuicios y su ignorancia deliberada de los hechos científicos que explican el por qué algunas personas son sexualmente diferentes de la mayoría, hasta cierto punto. Estas personas viven entre nosotros y las conocemos por su nombre e incluso por los altos cargos (que ocupan y su orientación sexual) nunca les restó valor a su desempeño ni los hizo menos que humanos.

“Por otro lado, en las sociedades occidentales existe una ola de tolerancia o indulgencia e (incluso) de fomentar la homosexualidad. Los países difieren mucho en su postura sobre los homosexuales: algunos reconocen su existencia e incluso su derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que otros los condenan a muerte. ¡La organización Amnistía reconoce los derechos de los homosexuales, (y aboga) por permitirles donar sangre y reconocer sus relaciones e (incluso) su derecho a adoptar (hijos) y ser padres!

“No hay duda de que las sociedades occidentales y otras (también) tienen amplios sectores, que están en constante crecimiento, que se oponen a la difusión de (los ideales del) movimiento de liberación sexual respecto a los homosexuales, y se oponen casi violentamente a la idea del matrimonio entre personas del mismo sexo… También se oponen enérgicamente a la actitud preocupantemente débil hacia la difusión de la cultura gay y a la inserción del tema «gay» en los planes de estudio para niños menores de ocho años. Nos guste o no, esto influirá en la orientación sexual (de los chicos) en el futuro. Por eso es necesario abordar el tema de manera civilizada y humana.

“En más de un artículo ya he expresado mi comprensión y simpatía por la situación de quienes pertenecen a este grupo y por el sufrimiento que experimentan a manos de las autoridades de sus países, especialmente en los islámicos – pero lo que vemos en varios países occidentales, particularmente en los Estados Unidos, es inaceptable en cualquier forma…

“Los legisladores (kuwaitíes) están llamados a abordar este tema de una manera diferente. El llamado hecho por algunos, para erradicar o destruir (a los homosexuales), ha demostrado ser ineficaz, no sólo recientemente sino desde el comienzo de la humanidad…”[1]

[1] Al-Qabas (Kuwait) 23 de julio, 2023.