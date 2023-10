En un artículo del 8 de octubre, 2023 en el diario saudí editado en Londres Al-Sharq Al-Awsat, una destacada personalidad de los medios saudíes, Tariq Al-Homayed, escribe que la nueva guerra en Gaza desatada a raíz del mortal ataque terrorista de Hamás contra Israel no traerá ningún beneficio a los palestinos. Ello, debido a que no tiene ningún plan ni objetivo estratégico en lo que respecta a los palestinos, ni provocará que Israel se retire del territorio. Esta guerra, dice, sólo sirve a Irán y trae más sufrimiento a los palestinos; además, seguramente fortalecerá a los Hermanos Musulmanes en la región. Al tiempo que acusa a Hamás y a las otras facciones de Gaza de «comerciar» con la causa palestina, agrega que el momento de la guerra no es incidental y tiene como objetivo torpedear el acuerdo emergente entre Estados Unidos y Arabia Saudita, que podría haber beneficiado a los palestinos, fortalecido las posibilidades. de paz regional y devolver a la Autoridad Palestina (AP) al centro del escenario, debilitando así a Hamás y las demás facciones.

Tariq Alhomayed (Imagen: Marefa.org)

Lo siguiente son extractos traducidos de su artículo.[1]

«Aquí estamos de nuevo, al borde de otra guerra inútil en Gaza, después de la ‘Operación Inundación de Al-Aqsa’ llevada a cabo por Hamás y las facciones [de Gaza]. Digo una guerra inútil porque no tiene otro objetivo estratégico que realizar los intereses de estas facciones y de quienes están detrás de ellas, [es decir,] Irán y sus partidarios. Yo [también] la llamo una guerra que comercia con [la causa palestina], porque quienes están detrás de ella no tienen ningún plan ni iniciativa. ¿Esta operación traerá consigo una retirada israelí? ¡No! ¿Tienen las facciones alguna intención de sentarse a la mesa de negociaciones después de la misma? ¡La respuesta es nuevamente no!

«La verdad es que la ‘Inundación de Al-Aqsa’ se parece más a un secuestro de avión que promete a Hamás y a las facciones 24 horas de atención de los medios, seguido de décadas de sanciones y sufrimiento para el pueblo palestino. Si hay personas que sienten que las imágenes de la operación son «un bálsamo para sus corazones», sus repercusiones harán sangrar los corazones y las víctimas – como siempre- serán palestinos inocentes, mientras que los líderes de Hamás y de las facciones se alojan en hoteles de lujo.

Digo que esta operación ha causado una nueva guerra en Gaza que comercia [con la causa palestina] porque su momento es sospechoso y sus repercusiones son desastrosas y no traerá ningún beneficio a los palestinos… El momento es sospechoso porque hay contactos estadounidenses con Arabia Saudita para crear oportunidades de paz con Israel que garanticen una vida mejor para los palestinos. El momento también es sospechoso dadas las disputas internas en Israel [y] la oposición a Netanyahu, las próximas elecciones en Egipto y el inicio de las campañas electorales en Estados Unidos.

Afirmo que el momento es sospechoso dada la existencia de un complot impulsado por Irán y la ausencia de cualquier evaluación política seria y racional por parte de Hamás y las facciones. Esta ha sido siempre su actitud, en las pasadas guerras de Gaza y en esta nueva. La ausencia de una evaluación política racional es especialmente clara porque esta operación se produce en un momento en que la causa palestina está recibiendo un apoyo sin precedentes por parte de los demócratas estadounidenses. [De hecho], dijeron que Biden podría ser el último presidente estadounidense pro-israelí, y [de hecho] estaba en conflicto abierto con Netanyahu. La causa palestina también disfrutaba del apoyo de países y organizaciones en Europa, y de un apoyo más fuerte que antes de la izquierda occidental. Pero todo eso está destinado a evaporarse a la luz de las imágenes de esta operación, por ahora nadie se atreverá a pronunciar una palabra de verdad contra Israel.

Irán no está interesado en una visión de una verdadera paz, especialmente entre Israel y Arabia Saudita, porque esa paz, si sucede, cambiará la faz de la región. Hamás y las facciones entienden que cualquier paz pondrá fin al juego del comercio [con la causa palestina, porque] la Autoridad Palestina recuperará el centro del escenario y se renovará el proceso de paz genuino. Además, esa paz puede cambiar los niveles de vida de los palestinos y aliviar su sufrimiento humanitario y económico, lo cual debilitará a Hamás y a las facciones y hará que la paz regional se considere desde una nueva perspectiva.

En conclusión, esta nueva guerra que comercia con la [causa palestina] sólo fortalecerá la posición de Irán y su devastadora [influencia] en la región, renovará el despliegue de Hamás y las facciones [allí], y reavivará el juego de la mediación, siendo los perdedores seguros los palestinos y su causa. No importa cuán fuertes sean los vítores y aplausos populares, nada en la ecuación [existente] cambiará, porque nuestra región ha conocido [este aplauso] durante décadas, en vano. Por el contrario, ha logrado todo lo contrario, resultados devastadores».

[1] Al-Sharq Al-Awsat (Londres), 8 de octubre, 2023.