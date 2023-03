¿Por qué guardar secretos es tan complicado?

Guardar secretos puede ser un arma de doble filo. Por un lado se valora la confianza, pero callar lo que han confiado consume una cantidad inmensa de energía mental.

El consenso popular dice que los secretos son dañinos para la salud. Guardar secretos crea angustia que se resiente hasta en el sistema neurológico lo reciente también.

Guardar secretos es como hacerse cómplice de ciertas intimidades emocionales que por la esencia del silencio se crean algunos conflictos complicados.

Los secretos son un trabajo duro, no solo por lo que se guarda ante los demás, sino por la responsabilidad que uno carga cuando se encuentra a solas.

8 Verdades de los secretos:

Se convierten en una carga importante, sobre todo cuando se guardan secretos que no enorgullecen ni a la persona que los guarda ni a la que los hizo.

Afectan la transparencia de las relaciones, sobre todo si hay una traición, un cambio radical, o una acción que puede crear conflictos mayores. Se traducen en aislamiento social, ansiedades y hasta depresiones. Aumentan la irritabilidad, susceptibilidad y se crea una resistencia por miedo a no poder decir lo que se sabe. El sentimiento de culpa y de complicidad estimulan la sensación de que se carga algo malo o dañino. La toma sensata de decisiones se ven impactados y en algunos casos hasta se afectan. Crean una lucha obsesiva entre la conciencia y la moral ya que se siente un deseo de compartirlo y existe una promesa que le impide hablar. Es muy difícil liberarse de los secretos porque es imposible dejar de pensar en lo que se guarda.

Si es difícil y en casos hasta peligroso guardar secretos ¿Por qué las personas eligen compartir sus intimidades?

Existe la necesidad de crear lazos y vínculos para que la carga no sea tan pesada. La necesidad de nutrir amistades compartiendo información clasificada para demostrar la confianza y el cariño especial que se tiene. Diluye la culpabilidad que un secreto impone.

No todos los secretos son malos ni afectan en forma negativa.

Otra concepción sugiere que algunos secretos crean intimidad emocional fortaleciendo el lazo afectivo entre las personas. Esto tiene que ver con la idea de que se comparte un sentimiento personal o una visión que no es una complicidad, ni un desahogo.

Es un secreto una intimidad que no se comparte porque no es propiedad compartida. Es un secreto de una persona. Este secreto no se tiene por qué compartir. Nadie tiene el derecho de exigir que se le exponga.

El privilegio radica en aprender a escuchar sin juzgar y sin apropiarse de información que no es propia. Uno puede escuchar con atención y dejar que la vida fluya sin tener que adjudicar posesión de cosas, ideas y/o secretos que no son propios.

La forma más sana de guardar un secreto es reconocer que el secreto no es una posesión personal. Así mismo hay que recordar que lo valioso del asunto tendrá que ver con la confianza y no con el contenido que se guarda.

La receta

Ingredientes:

Valor – poder para escuchar sin juzgar ni criticar o hablar lo indebido.

Discreción – prudencia para respetar los secretos de los otros.

Decoro – respeto y honor para guardian tesoros ajenos.

Compasión – amor altruista por las personas

Distancia emocional – recordar que uno solo escucha, no carga ni comparte lo de otros.

Afirmación Personal para poder guardar secretos ajenos

Reconozco que guardar secretos es una gran responsabilidad que viene acompañada con honor, respeto y mucha discreción. Tengo el poder para cumplir el pacto de confidencialidad que prometí. Los secretos que guardo no son de mi propiedad, por lo tanto los cuido y no los comparto. Escucho con atención y respeto los valores y las decisiones de los demás sin sentir que tengo que opinar. Aprecio los lazos de confianza que me regalan al compartirme secretos íntimos. Soy honesto y cuido la confianza que han depositado en mí.

El valor de los secretos.

Los secretos son una moneda muy valiosa. Cuando uno deposita la confianza en otra persona, reconoce que esa persona posee valores y virtudes inquebrantables que lo hace ser una persona digna y muy especial.

El acto de lealtad en un principio moral que requiere control y alta estima. Un secreto no tiene como propósito encubrir un error o hacer cómplice a alguien. Un secreto tiene como finalidad proteger la intimidad emocional y crear lazos de amistad sinceros y profundos.

Los secretos no deben poner a las personas en conflicto con sus valores ni con su bienestar. Un secreto no debe de ser una confesión ni una carga que rompa la paz emocional del confidente.

Los secretos son intimidades emocionales. No hay que abusar de la confianza ya que las confesiones, no son secretos.

