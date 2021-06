“La creatividad es la inteligencia divirtiéndose” Einstein

“La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando” Picasso

“No he fracasado. He encontrado 10 mil formas que no funcionan” Edison

“Si hubiera preguntado a la gente qué querían, me habrían dicho un caballo más rápido” Ford

“Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes” Einstein

Quién no ha escuchado estas frases, parecería que son las más famosas o las más recordadas de la historia y lo que tienen en común es su relación con la creatividad, la innovación, el emprendimiento, la generación de nuevas ideas.

La innovación a veces nos parece que inició ayer, como si en esta generación tuviéramos la exclusiva, pero nada más lejano de la realidad. Somos seres creativos por naturaleza y lo que nos salva como raza humana con todas esas deformaciones que tenemos, es la parte creativa que podemos desarrollar y aplicar.

Pero ya que son frases tan icónicas y que todos conocemos analicemos cada una y encontremos qué esconden en su interior, lo que se llama leer entre lineas.

“La creatividad es la inteligencia divirtiéndose” Albert Einstein

La gente más inteligente que he tenido el placer de conocer siempre son muy curiosos, creativos y felices. Viven metiéndose en mil temas y aportando en todo lo que pueden, parece que viven días de 48 horas y siempre están listos para desarrollar algún proyecto nuevo importante. Su secreto es muy simple, aplican su inteligencia, se divierten en lo que hacen y sus resultados siempre son muy creativos y novedosos. Siempre nos sorprenden e impresionan. De hecho cuando alguien con liderazgo importante no tiene esa capacidad creativa, es lo primero que nos decepciona profundamente. Pensemos en Presidentes, CEO´s o lideres en general.

“La inspiración existe, pero tiene que encontrarse trabajando” Picasso

Durante muchos años la gente pensaba equivocadamente que los creativos (que no son los que generan las campañas de publicidad…no sé quién les dio ese rango) eran personas que un día tenían un gran concepto y “eureka” todo aparecía en su cabeza. Hoy se sabe que la gente que cambia al mundo cómo Elon Musk por ejemplo trabajan 100 horas a la semana. Sí tienen esa chispa, pero su receta secreta es estar siempre trabajando en un proyecto nuevo, una solución nueva o un sueño nuevo. Todo 24/7. Nunca descansan, nunca se retiran, nunca dejan de imaginar.

“No he fracasado. He encontrado 10 mil formas que no funcionan” Thomas Edison

Gran parte de la filosofía del “Design Thinking” con el que se desarrollan los grandes proyectos hoy en día, en donde se encuentran soluciones a grandes problemáticas tiene que ver con la aceptación del fracaso. Fracasa rápido, es el famoso mantra. Edison lo sabía y lo aplicaba a diario, fue el hombre que más patentes consiguió en su tiempo y a nivel personal uno de los grandes de todos los tiempos. Obvio muchos de sus inventos no sirvieron, pero esto es así de simple, tienes que construir muchas soluciones, para encontrar algunas geniales.

Si hubiera preguntado a la gente qué querían, me habrían dicho un caballo más rápido” Henry Ford

Esta filosofía se continua con la forma de operar de Steve Jobs y posteriormente con todos los grandes innovadores de esta época. Antes el departamento de Mercadotecnia decidía todo, hoy ya no es así en las grandes empresas, en las que están generando las grandes transformaciones, se innova por que se descubren necesidades entendiendo a los usuarios a profundidad y no preguntándoles que se requiere. Hoy todo inicia con detectar una necesidad y buscar como resolverla.

“Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes” Albert Einstein

De todas las frases, esta es por mucho la que más veces he escuchado en el ultimo año, la gente por fin esta entendiendo que tiene que reinventarse o desaparecer. Asi como lo describió Einstein, seguir esperando sin transformarse no es de conservadores, no es de creyentes, es realmente de locos. Estamos en un parteaguas de la historia, en la que el éxito o el fracaso se definirán por algo tan simple como tener la capacidad de reinvención. De mi amigo Salim Ismail. “Las empresas diseñadas para el éxito en el siglo XX está condenadas a fracasar en el siglo XXI”. Antes el mayor valor era la eficiencia y ahora es la adaptabilidad.

Creatividad Vs. Innovación.

La descripción que más me gusta de innovación o creatividad es muy simple. Creatividad es el proceso que se genera dentro de nuestra cabeza, ese proceso químico donde se conectan las sinapsis para dar como resultado nuevos conceptos, en cambio, la innovación es un proceso que generamos hacia afuera, con un propósito, para resolver alguna necesidad concreta, es un mecanismo de desarrollo enfocado y totalmente controlado.

La creatividad es desorganizada, la innovación es metódica

La creatividad no tiene claridad, la innovación es enfocada

La creatividad se desarrolla, la innovación se aprende

La creatividad es intuitiva, la innovación tiene herramientas

La creatividad explota, la innovación fracasa y se reinventa

La gente muy seguido se confunde y no comprende dónde inicia una y dónde termina la otra, pero son procesos totalmente diferentes.

La innovación se logra cada día mas con herramientas para desarrollar soluciones concretas, tecnología para aplicarla, procesos para controlarla, inteligencia artificial para acelerarla y análisis de datos para potencializar ese proceso complejo.

Generar hoy en día innovación sin utilizar las nuevas tecnologías es como haber resuelto el problema en el siglo pasado. Hoy todo tiene que tener nuevas formas de resolverse, hoy todo se logra con ciencia, con nuevos materiales, con nuevos desarrollos, con programación, con análisis, con recursos recién creados.

Muchos de los proyectos que crecen exponencialmente hoy se basan en aplicaciones, programas o sistemas que ya existen y el secreto esta en la interacción de sus partes. Hoy se puede desarrollar soluciones sin tanta inversión, descubrirlas, analizarlas, imaginarlas, financiarlas, producirlas, promocionarlas y comercializarlas a nivel internacional, es difícil de imaginar pero se puede llegar a mercados infinitos sin salir de nuestra propia casa. Todo en tiempos cortos y con pruebas rápidas.

Hoy una persona puede ser mas poderosa que un equipo, hoy una empresa pequeña puede tomar el primer lugar de ventas de una gigante. Hoy cualquiera puede contratar a los expertos del mundo, hoy estamos en el peor momento para seguir haciendo lo mismo de siempre y en el mejor para transformar nuestra realidad. Hoy tenemos que vivir en continua transformación.

Cuando se desarrolla un proceso de reinvención de una empresa, cuando se busca transformar un negocio por medio de nuevos modelos, lo que se utilizan son herramientas de análisis que dan soluciones que parecen mágicas, que nos llevan a descubrir soluciones que de otra forma jamás las hubiéramos detectado.

Te recomiendo imaginar en los próximos días como reinventar tu futuro, como volver a tu empresa mas disruptiva e innovadora. Esto no es una moda, esto no es una necesidad temporal, es el único camino que tienen las empresas para competir en este nuevo mundo post pandemia…a trabajar, a reinventar, a soñar.

Soy Carlos Glatt, consultor de nuevos modelos de negocio, me dedico a catapultar a las empresas a buscar su lado más innovador y creativo. Si quieres nos podemos tomar café virtual y planear cómo transformar a tu empresa [email protected]

“La mente es como un paracaídas… Solo funciona si la tenemos abierta”