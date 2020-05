Diario Judío México - Cada mes me pasa lo mismo

siempre me falta un manguito

es como si bailara un tanguito

llegar al día treinta es un abismo

y encima me acabo de comprar un perrito

——————————————-

Compro esto aquello y me cuido

mucho lo pienso lo tengo aprendido

antes de comprar algo más de lo debido

los precios cambian mucho lo tengo decidido

paso por la caja y aparte algo siempre me olvido

———————————————-

A casa cada día llevo mucho menos

veo que la plata no me dura casi nada

apenas me alcanza para hacer una ensalada

me duele el alma y me cae como un trueno

eso que llevo mucho menos que la vez pasada

———————————————-

Mi cabecita piensa y piensa bastante cada vez

porque me pasa a mí esto con mi plata

a mi familia se los digo y les doy la lata

en el gobierno dicen mentira-que todo se abarata

pero ¿por qué nunca llego nunca a fin de mes?

[email protected] Argentina–