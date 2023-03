Pourim – Les Masques Sont de Sortie !

Cette année, nous vous proposons une newsletter 100 % dédiée à l’actualité de la société française. Comme vous le savez, l’actualité est dense et mouvementée. Nous avons donc choisi d’élargir nos horizons, de rompre avec la politique de l’ethnocentrisme ! Nous allons parler politique française, sport, ou encore éducation.

Nouveau Président du Crif, nouveaux projets, nouveaux enjeux… Le Crif se renouvelle ! Dans une démarche d’ouverture, il s’étend aux sujets de la société civile.

Notre résolution pourimienne : ne pas parler des Juifs dans notre Newsletter déguisée ! Si nous en parlons, rappelez-nous à l’ordre !

Nous vous laissons prendre connaissance de notre millésime 2023 de la Newsletter déguisée de Pourim.

Par ailleurs, cette année encore, nous mettons à l’honneur quelques articles de presse « désinfo ». Pourquoi ? Parce qu’on sait qu’à l’occasion de Pourim, plus que jamais, vous serez vigilants et que vous ne croirez pas tout ce que vous lirez ici.

À Pourim, on peut ne plus distinguer le bien du mal, alors une journée seulement dans l’année, on en profite pour vous offrir notre fameuse Newsletter déguisée, humoristique et un peu sarcastique ! À l’année prochaine !

Notes aux lecteurs :

Les articles « Fil d’actualité » de cette newsletter déguisée ont été rédigés par les rédacteurs du Crif à l’occasion de Pourim.

Les articles « Lu dans la presse » ont été choisis sur des sites officiellement parodiques, déterminés et reconnus comme tels. Ces sites détournent volontairement quotidiennement tous les sujets qui font l’actualité.

… Comme vous pourrez le voir, malgré toute notre bonne volonté, chasser le naturel, il revient au galop… Nous n’avons pas pu nous en empêcher ! C’est ancré en nous… Alors on a un tout petit peu… beaucoup ? parlé des Juifs. Mais est-ce que parler des Juifs ce n’est pas parler en réalité de la société française ?