He visto últimamente muchos saludos de feliz día de tal cosa o tal otra. Hay día del médico, del diseñador gráfico, del cartero, del lo que sea. Muchos de esos días refieren a puestos profesionales, titulados o académicos, aunque la mayoría no requieren un título otorgado por alguna entidad. Eso es por ser que para ser médico, por ejemplo, se requiere la aprobación de alguien superior. En cambio para ser mamá y papá, la aprobación la otorga alguien inferior: los hijos. Para catalogar a un buen cartero, se debe observar la satisfacción del cliente.

Para catalogar a un buen mesero, se cuenta con la opinión del comensal. Y así, muchos puestos, ya sean o no laborales.

Desde mi punto de vista, lo mismo sucede con los profesionales, los cuales ya cuentan con un título y cédula profesional otorgada por alguna academia de alto prestigio. De nada sirve el título si no se refleja en la satisfacción del cliente o el paciente. Es por eso que defiendo la idea de felicitar a todos los profesionales que aun, sin tener un título ni estudios, satisfacen a la sociedad con sus maravillas que no son, sino sus pensamientos.

Muchos son grandes médicos sin estudios, magistrales diseñadores de todo tipo sin siquiera saber que existe un estudio para tal fin. Y así puedo enumerar a muchas labores como la filosofía que requiere de lógica, oratoria y retórica, y jamás han estudiado filosofía ni aplican la filosofía de algún famoso filósofo de la antigüedad, sino que se basan en la lógica y el pensamiento sabiendo que así como aquellos famosos fueron grandes, ellos también pueden serlo. Y digo "también" porque jamás fue la finalidad de ellos estar inmersos en la fama (a excepción de Diógenes que le preguntó al oráculo cómo conseguir fama y éste le contestó que cambiando el valor de la moneda. El oráculo se refería a incrementar la economía. Diógenes lo tomó muy en serio y decidió falsificar monedas. No tenía pensado ganar dinero con esto, sino conseguir la fama. Al final, la consiguió por su filosofía y no por la falsificación de la monedas. A grado tal que el mismo Alejandro Magno dijo que si él no hubiera sido Alejandro Magno, le hubiera gustado ser Diógenes. Vale la pena recalcar que uno era emperador y otro un pordiosero vestido harapiento, descalzo y vivía en un barril, no por pobre, sino por decisión propia. Cuando Alejandro Magno le conoció, le ofreció que le pida lo que quisiera que le será otorgado. A lo que el filósofo respondió: “Te pido entonces que te muevas de donde estás porque me tapas el sol”. Por eso fue famoso.)

Buscar la fama es alejarse de la fama y acercase al rechazo.

Felicidades a todos los profesionales sin títulos.

Felicidades a todos los que saben otorgar títulos como a los hijos, clientes o pacientes.

A todos ustedes y muchos de nosotros:

¡¡¡FELICIDADES!!!