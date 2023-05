¿Qué es la bondad?

Sabemos que existe la bondad y la maldad. En principio porque todo lo que existe tiene derecho a existir, así como todo lo que aún no existe y algún día existirá, también tiene derecho a existir en un futuro.

Analicemos a qué se refiere cada uno de estos conceptos.

Mucho se ha dicho ya al respecto de tales conceptos, a grado tal que da la sensación que nada puede ser nuevo en la exploración de los mismos. Sin embargo, una cosa es saberlo y otra es leerlo. Y aunque también ya se ha escrito y leído bastante sobre dichos temas, la comprensión y la llegada difiere, o puede diferir, cuando se definen con palabras diferentes a las leídas o escuchadas hasta ahora.

Es por eso que me atrevo a exponer mi análisis.

La bondad: se cree que la bondad es ser bueno con las demás personas.

Y eso es muy correcto, pero limitarse a esa definición es erróneo, ya que depende de la disponibilidad de tiempo. No siempre se tiene el tiempo para hacer favores, para hacer el bien. Y, aunque sea posible en el tiempo, a veces se carece de los elementos que el prójimo necesita. Por lo tanto, creo que la bondad no puede ser algo que dependa ni del tiempo ni de la materia, ya que al estar sujeta a esas premisas podemos afirmar con toda seguridad que muchas personas no podrán ser buenas nunca. ¿Cómo saber, según esto, si alguien es bueno o no lo es, si carece del tiempo o de las necesidades que el prójimo requiere? Es evidente pues, que la bondad no puede ser algo que dependa de otra cosa.

Entonces, ¿qué sí es la bondad?

Cuando Dios creó el mundo, en repetidas ocasiones se menciona en la Biblia “Y vio Dios que es bueno”. Es decir que, al culminar Su obra vio que estaba bien hecha, que era bueno. ¿Acaso para Dios era bueno? Él no necesita Sus creaciones para Su beneficio. Entonces, ¿qué quiere decir “Y vio Dios que es bueno”?

Se refiere a que esa obra es buena porque sirve para hacer el bien. Entonces vuelve a surgir la pregunta: ¿Qué es hacer el bien?

A mí entender, hacer el bien es hacer todo lo posible para lograr el bienestar, la felicidad del prójimo al mismo tiempo que no se dañe a nada ni a nadie. Y otra vez podemos decir que para eso se requiere tiempo y materia, de la cual muchas veces se carece de una de ellas o de ambas.

Entonces, ¿qué es el bien, ser bueno, la bondad, o cómo se manifiesta careciendo de tiempo o las herramientas necesarias para otorgar felicidad?

Después de mucho analizar llegué a la conclusión que la bondad, al ser que no debe depender de nada externo a nuestro alcance, material o temporal, por ende es lograr la felicidad del prójimo en el pensamiento propio.

¿Acaso es posible lograr la felicidad del prójimo sólo con el pensamiento?

¡Por supuesto que no! Pero el pensamiento es una acción que lleva a una reacción, y esa reacción son los actos. Para esos actos que requieren tiempo y materia, se requiere organización, y eso se logra únicamente con el pensamiento.

Cuando el pensamiento se ejercita en son de la bondad hacia el prójimo, es imposible no tener tiempo o materia. Siempre se consigue al menos una de las dos cosas para poder lograr la felicidad del prójimo cuando desde el pensamiento existe esa forma de ser ontológica y no sólo protagónica, esa verdadera empatía.

Según esto, podríamos afirmar pues, que la maldad es la falta de empatía al prójimo, la anulación del pensamiento en pro de la felicidad. Eso conlleva a estarse quedos, a no actuar en favor. Y, aunque tampoco sea en contra, el daño se encuentra cuando posiblemente era factible ayudar y por falta de empatía no se ayuda, no se pretende la felicidad del prójimo, el bienestar sin provocar ningún daño a nada ni a nadie.

Este último punto es el que yo denomino la maldad.

Hay maldad que hace daño y maldad de no hacer nada cuando se puede hacer algo, pero por la falta de empatía en el pensamiento no se hace nada.

¿Acaso estoy diciendo que la frase bíblica “Y vio Dios que es bueno” se limita al pensamiento Divino?

¡Por supuesto que no! Sino a la creación que en ese momento Dios insufló en el ser humano.

Nos distinguimos de los animales justamente porque pensamos, analizamos, razonamos y concluímos. El no hacer uso de tan grandes galardones humanos, nos hace ser más animales que humanos.

(Ya sé que van a brincar con esto todos los animalistas a decir que el animal es mejor que el humano, pero no es así. El animal actúa únicamente por instinto, no por razonamiento, pensamiento, análisis ni conclusiones).

Para concluir, daré un claro ejemplo de maldad por no hacer daño:

Una familia, compuesta por varios hermanos, tíos, primos, padre y madre, etc., entre ellos hay dos que no se hablan por creer que uno le hizo un daño al otro provocando el enojo. La maldad es cuando ningún integrante en la familia hace nada para juntarlos, para que hablen entre ellos y resuelvan sus distanciamientos. Como este caso hay millones que son maldad por omisión de bondad, teniendo todo el potencial en tiempo para llevar a cabo un acto de bondad.

Por eso decía que es desde el pensamiento y la empatía que se logra la bondad o la maldad, así como la maldad pura por omisión de la bondad, por desinterés y falta total de empatía, que por sí mismo es maldad.

By Rob Dagán