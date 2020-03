Diario Judío México - Te metes con los viejitos, ¿cómo sos?

No te fijas, jodes a cualquiera

De qué país sea, Italia China ¡que saña!

Grandes chicos ¿a qué viniste? Y también España

En el mundo que alboroto están asombrados

Las familias enteras, todos muy asustados

Nadie trabaja, nadie pasea, en casa acurrucados

¿Tu nombre? Coronavirus- ¿viniste de qué lado?

Ya nadie vive tranquilo parecemos todos tarados

Ahora también de visita en mi querida argentina

Hasta hablo por la TV, Fernández nuestro presidente

Dijo prohibir los colegios, no salir de casa la gente

¿Hasta cuándo pensas seguir? ¿Esto es serio o broma?

¿Y tu nombre es corona? ¿le ponemos ya punto y coma?

Esto ya lleva varios días. mejor vos no me agarres

Ya te declaro mi guerra no te acerques, vos no me conoces

Tomate ya unas vacaciones y el año que viene hablamos otra vez

Acordate esto es una tregua nos conviene a ambos -no te olvides-

