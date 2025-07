Restauración mexicana

Reconciliarse con alguien no es muy distinto al proceso de reconciliarse con algo. Implica, en el fondo, aceptar nuevos puntos de vista, tener una mirada distinta sobre aquello de lo que hemos emitido un juicio. Equivale a cultivar un nuevo significado en lo que aparentemente no admite más interpretaciones. Mi madre solía evadir las prendas de lino. Cuando exploraba en alguna boutique y lo sentía en sus manos, lo soltaba como quien ha tocado un material radiactivo. Me transmitió esa fobia, sostenida en un argumento definitivo: se arruga mucho. Incorporé está visión a mis decisiones y el lino estuvo ausente de mi clóset durante décadas, hasta cierto día en que cambié mi forma de pensar. En un aparador se hacía apología de esta fibra. Leí un renglón publicitario que me noqueó en ocho palabras: “La belleza del lino está en sus arrugas”.

Evidentemente el deber-ser que traemos en la cabeza es una coraza dura e impermeable que suele impedir nuevas interpretaciones del mundo. El deber-ser está íntimamente ligado al dogma, suele ser incuestionable e indiscutible. Me queda claro que, para mi madre, el deber-ser relacionado con la ropa asumía que tenía que estar planchada, libre de arrugas; es natural que viera en el lino a un formidable adversario.

No aspiro a un país homogéneo en visión política, ideología y clases. Suena utópico. Aspiro a un país unido a pesar de nuestras diferencias. Un país que reconozca la dignidad del otro como base de cualquier entendimiento y acuerdo. La operación cicatriz requiere la voluntad de gobierno y opositores.