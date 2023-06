Señales financieras: Elecciones vemus, resultados no sabemus

GPS FINANCIERO. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores 53,952, terminó el viernes en 53,227, lejos de los 55 mil y pico que tuvo hace unas semanas. El cete de 28 días 11.20%, el dólar cuesta de 17.55 a 18.60 dependiendo de institución y monto. El Euro cotiza en 18.80 y el petróleo WTI, a 71.98 US DLLS.

Los cetes no se moverán hasta que en julio revisen cifras a junio, tanto en EUA y México. Hay que ver la conducta que sigue la BMV las siguientes semanas. La inflación, el PIB que bajó ligeramente, mandan señales.

CURVAS CON ACEITE. La encuesta de ocupación y empleo tiene cifras optimistas: desocupación de 2.8%, según iNEGI falta conocer las que contienen detalladamente el que fue a buscar empleo y no consiguió ni unas cuantas horas de sueldo, insuficiente para la canasta básica, porque a ellos ya se les considera “ocupados”

En la eurozona, la tasa anual de inflación cayó a 6.1% en mayo, ubicándose por debajo del 7% observado en abril. En Estados Unidos de América al mismo mes es de 4.9%. Durante abril 6.25% para México. No quiere decir que no haya posibilidades de algún rebote más adelante. Reiteramos que no se contempla localmente que la inflación también impacta en zapatos, ropa, comida corrida, tortas, tacos, gasolina, llantas, refacciones, reparaciones (todo mundo es transportado) y más temas que le gustan a una persona como el cine, teatro, conciertos, comida de días de fiesta, paseos y un largo etcétera.

Una cosa es cierta, el PACIC, Paquete contra la inflación y la carestía, semejante al precio pactado y otros inventos que tampoco funcionaron en su momento, no tuvo en cuenta que el pan aumentaría su precio: (bolillo 50 centavos, el de dulce más dos pesos), la tortilla a 23.00 y el huevo a 55.00, frijol 50.00 por 900 gramos, en la CDMEX no leyeron el decreto, pues han subido como la espuma.

CRASH. En cuanto a la “Confianza que tenemos en las noticias”, un reporte de Statista, que reproduce el boletín de GBM, informa que en México creemos un 37%, los que más confían son Finlandia 69%, Nigeria 58%, Alemania 50%, Brasil 48%, Japón 44%, Canadá 42%, India 41%, Perú 41%, Chile 31%, Colombia 37% y nosotros. Los más incrédulos son Argentina 35%, Reino Unido 34%, España 32%, Francia 29%, Estados Unidos 26%. ¿Qué quiere decir? Que casi todos les creemos a los noticieros, diarios, radio, medios de internet <muy poco>, poquísimo. Eso es bueno, si creemos que hay un especial énfasis en analizar, sopesar y así creer o no creer.

ZONA DE NIEBLA. Las hipotecas han crecido en el número de años en que se está pagando adquirir un departamento o casa. Lo mismo en materia de automóviles, dicen los que se han acercado a comprar auto, que NO se los pueden vender cash, en efectivo, al contado, porque su negocio ahora es financiero, hay que cobrarle intereses y comisiones al cliente. Una gran parte del pago es interés, por eso debemos cuidar nuestros recursos actuales y futuros mediante no comprar a crédito; una adquisición debe ser pensada como se medita una compra para su empresa (costo-beneficio).

PIDA UN UBER. Se aprobó la ley para que a los diez y ocho años se pueda ser diputado y secretario de estado, imagine usted quitarle la etapa de su vida en que hay una gran confusión de personalidad, lanzarles a una gran responsabilidad. Veremos con el tiempo si llegan, si les interesa: ¿qué es lo que harán? Acaso usarán lentes playeros, tenis, shorts y audífonos para no perderse una rola de su grupo favorito. ¿Prestaría su auto de UBER a un chavo?

Las que más quejas tienen ante PROFECO, la Procuraduría del Consumidor son las líneas aéreas y las tiendas departamentales.

156,114 homicidios dolosos que se han sufrido en estos cuatro años y medio del actual gobierno. Rebasa a todos los sexenios. Proyección probable 210,000, quizá un millón de muertos si sumamos los provocados por el COVID. (3 homicidios dolosos diarios en promedio)

ÁMBAR. Está borrado del mapa Kenneth Salazar, embajador de USA, hace poco cliente frecuente de Palacio Nacional. Aproximadamente faltan quince meses del sexenio.

CURVAS PELIGROSAS. Queja por el maíz Transgénico, que se dice es violatorio del T-MEC, esto sumado a los que ya venían. Se dice que frenaron las demandas anteriores para ayudar a México a luchar contra la migración y no ponerlo en jaque. ¿Ahora si veremos que se conviertan en quejas más serias?

El INAI se ha amparado contra las leyes y medidas que frenan el nombramiento de sus representantes, que serían los que ayudarían a esclarecer cualquier mal manejo, los meses avanzan y el sexenio se acaba.

ROJO. A Rocío García Ramírez su empresa le demanda por un supuesto daño moral. Ella lo había hecho por separarla de su cargo al sufrir una enfermedad terminal (cáncer) Ojalá y le ayuden en su dolor, porque ya está muy avanzado el mal.

Conozcamos el concepto de Pobreza del Ingreso Laboral (LIPI) la proporción de los hogares con ingreso per cápita por debajo de la línea regional de pobreza, relativo a un determinado lapso. Pasó de 38.8% a 37.7%, respectivamente, del primer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023. La población en situación de pobreza por entidad federativa es de 7,036,300 a 2018. ¿De cuántos estamos hablando en este trimestre?

<Soy optimista, pero todo me sale mal> Mi compadre Juancho.