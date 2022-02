GPS FINANCIERO. Abrió el lunes la semana en 52,281 (Sucede todo lo que usted verá en esta columna y no pasa nada, en apariencia) termina el viernes en 52,555. El dólar se presiona un poco 20.50 a 21.00 dependiendo Banco y monto. El Cete de 28 días anda en 6.00% El euro cotiza en 22.-94 y el petróleo WTI está en 91.80

Qué fortaleza de la Bolsa Mexicana de Valores, la de Europa baja 7.62%, Japón -8.04% y China 7.43%. Brasil sube 7.62% y EUA pierde 8.43%.

ROJO. El jueves Vladimir Putin, presidente ruso, informó que haría una operación en Ucrania: por el norte Bielorrusia, desde el sur por Crimea; desde el este en donde colindan los dos países. Los ucranios decretaron la ley marcial, están repeliendo el ataque con dificultades y limitaciones. Esto es de manera muy apretada lo que estamos viendo y nos hace describir los hechos.

Han aplicado a Rusia sanciones de tipo económico-financieras como congelar sus recursos en el exterior, no permitir use Swift, -empresa que traslada recursos de un país a otro- entre otras medidas. China se opone a esas restricciones. En la OTAN se toman medidas parecidas. Mutuamente se acusan de no querer sentarse a negociar. El 24 de agosto de 1991 se independizó como República, apenas y hay otros países de la zona que se quieren hacer miembros de la OTAN, lo que no les parece a los rusos. Joe Biden, presidente de USA, dice que no mandará tropas norteamericanas. El artículo 5 del texto fundamental de la OTAN dice que el ataque a uno miembro, equivale a atacar a todos.

VEA SU MAPA. Ucrania: ocupa un territorio de 603,628 Kms cuadrados, tiene 41´660,000 habitantes, produce Trigo, maíz, patata, miel y otros productos agropecuarios, aluminio, hierro, manganeso y titanio; pero depende del petróleo, gas ruso y combustible nuclear. Por cierto, sus salarios son bajos.

Para darnos una idea de su tamaño, México tiene 1´964,375 Kms.2, habitantes 130´000,000 (más 35 millones nacidos en el extranjero, según reciente ley que los reclama como nacionales)

Aunque en materia de conflictos bélicos todo es profuso, confuso y difuso, porque así es la propaganda: yo soy inocente y el otro es el culpable. Ciertamente: La guerra significa (casi) pleno empleo, con bajos sueldos.

Posibles efectos de esta controversia internacional: las vacunas anti COVID quizá no se consigan fácilmente; el Trigo se podría escasear, el petróleo subirá de precio (ya anda por los 100 dólares el barril) El gas que surte a Europa no ha quedado claro cómo queda con el problema que tienen. Eso significa inflación para el planeta y hasta la última noticia México ahí está.

Incluso el Papa Francisco fue a la Embajada de Rusia a pedir piensen mejor las cosas. Rompe una tradición en el Vaticano de no meterse en este tipo de controversias entre naciones.

CURVAS PELIGROSAS. “La ASF identificó inconsistencias dentro del sistema CompraNet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cerca del 21% de los contratos plasmados en esta plataforma durante 2020 carecían de información, además de que se halló que el 78.8% de las contrataciones totales fueron adjudicaciones directas, las cuales muestran una tendencia al alza” (El Economista) es una noticia alarmante porque enciende la luz roja al Ejecutivo Federal, necesita mandar a la Secretaría de la Función Pública a meter orden y sancionar a quien lo merezca.

Siguen en ascenso las pérdidas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acumuló en 2021 una pérdida neta de 95 mil 371 millones de pesos, monto 10.90% superior en comparación con las pérdidas registradas en 2020, de acuerdo con datos de la empresa estatal. Tiene que explicar la razón de esas cifras y para qué serviría la pretendida Reforma Energética que podría tener hasta unas consecuencias expropiatorias, ¿será?

VEA SU TABLERO. Nuestro pronóstico para los siguientes meses: lea todo lo posible para tratar de evaluar las consecuencias de las conductas de los hombres que conducen nuestro destino: tache todo lo que le parezca mentiras y exageraciones. Meterse en este momento a la Bolsa de Valores tiene sus riesgos, si bien habrá acciones que reaccionen al alza. Las monedas extranjeras frecuentes, dólares y euros podrían tener variaciones. Los futuros son un volado.

Ojo: aparecen en este momento ofertas de negocios e inversiones “milagro” que le puede deslumbrar, desconfíe. Ejemplo: venta de acciones u obligaciones sobre una cava de whiskey que debe madurar en quince años y siempre sube de valor. Ojo, tal vez no exista.

Lea y escuche especialistas en análisis financiero de todo tipo para tener un marco teórico, pero” usted debe decidir finalmente” y cuidar mucho su dinero que cuesta un gran trabajo ganarlo.

<Toda revolución se evapora y deja atrás una estela de burocracia> Franz Kafka, escritor. Autor de Metamorfosis.

Cuide su dinero como lo hace de sí mismo.