GPS FINANCIERO. Estaba el IPC este lunes pasado 53,202 puntos, y cierra el viernes 51,599 caída de 1,500 puntos que denota el punto de vista del gran inversionista sobre las el futuro, esperemos se confirme o corrija el pronóstico. El cete de 28 días paga 5.71% El dólar cuesta 21.00 dependiendo de banco y monto. El euro cotiza en 23.20 y el petróleo wti en 84.84, cada vez más caro, lo que impactará nuestros bolsillos, al cargar gasolina o comprar algo que fue transportado.

El pronóstico es difícil, si sigue la baja confirmará lo que habíamos comentado: establecerá un piso en 50 mil. De ahí en adelante, será de pronóstico reservado. Cetes al alza en las siguientes semanas. Dólar presionado.

ROJO. La Suprema Corte de Justicia estableció recientemente que “Los programas de radio y televisión tienen que distinguir claramente entre información y opinión (juicios de valor)” y “los derechos de las audiencias no pueden estar sujetos a códigos de ética emitidos libremente por las empresas de ese sector” Se nos hace extraño, pues como exprofesor de Comunicación (géneros periodísticos una de las materias que impartí) sé que no se necesita hacer una diferenciación de manera estricta.

El valor de esta teoría es para el Periodismo, pero, no hay distingo entre Prensa escrita, televisión y radio. Hablemos de teoría básica: Nota es la simple información (debe incluir qué, quién, cómo, dónde y por qué). El Artículo es una opinión. Reportaje: dar cuenta de un hecho de interés general. Crónica: narración en orden cronológico. Ensayo: espacio libre para dar un punto de vista informado. La Columna reúne un poco de las especialidades. En la Entrevista se deja hablar a alguien.

No había necesidad de hacer este distingo, con la salvedad de que se quiera abrir la puerta para posteriores reclamos, lo que la haría una ley con destinatario o eso parece. Porque la misma ley dice que dejar este tema en manos de los concesionarios “provoca el riesgo de que su regulación no propicie una deliberación pública plural y de calidad, en detrimento de los principios que rigen sobre la democracia representativa” creemos que era innecesario, si algún medio hace una nota, artículo, reportaje, entrevista o cualquier forma de dar una información (por ejemplo un video) que sea contraria a la ley, para eso está la Secretaría de Gobernación que da seguimiento a estos casos.

Es una extraña ley.

VUELTA A LA IZQUIERDA. Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato a la Presidencia, presentó el libro “Por una democracia progresista”, que no he leído. En una entrevista televisiva dijo que admira a otros países que hacen una planeación, vigilan la seguridad de sus ciudadanos, crean un sistema nacional de desarrollo, donde los planes sean obligatorios, que diga quienes son los responsables y cómo se van a asignar los recursos y se rindan cuentas, para lograr un desarrollo democrático, que quienes ejerzan estos recursos rindan cuentas. Planes de desarrollo: los plantean los ejecutivos, son valorados por los poderes legislativos, hay sanciones cuando no se cumplen. Aquí no sabemos que se cumplió ni que no”

ROJO. Que Banamex no se puede vender. Eso dice un juez civil, habla de un juicio que lleva el Banco contra Oceanografía, firma de transportación marítima involucrada en un litigio por fraude contra la unidad mexicana del estadunidense Citi. Pero que no han probado durante siete años de juicio que haya fraude en su contra. Por ello deben esperar a que se solucione el procedimiento legal, que es por un monto de 500 Millones de dólares. No creemos que haya problema para su venta, pues existe la posibilidad de dar garantía de que va a cumplir y la venta sería autorizada por el juez. ¿O no?

ZONA DE NIEBLA. El Centro de Investigación de la Política Pública (IPM) informó el costo de la violencia en México. Ya que este factor, así como el miedo, intervienen en la actividad económica; fueron “4.57 billones de pesos en 2019 (238 mil millones de dólares). Esto equivale al 21.3% del PIB nacional”.

IPM, también afirma que durante 2019 se cometieron 35 mil asesinatos en México. El homicidio (48%) y los delitos cometidos con violencia (robo, asalto, violencia sexual, violencia intrafamiliar) representaron el 79% del impacto económico total de la violencia.

Debemos hacer algo al respecto de esta violencia, porque hay zonas del país que la sufren y tiene que exiliarse en otras ciudades o estados. Esto, a fin de cuentas: afectará el PIB nacional.

En otras informaciones se dice que “sería grave para la economía si se controlara el cien por ciento el narcotráfico, su valor para la economía es enorme”.

“Nunca te olvides de sonreír, porque el día que no lo hagas, será un día perdido” charles Chaplin. Comediante.