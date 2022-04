GPS FINANCIERO. El lunes de la semana anterior estuvo el IPC en 56,609 unidades. Cierra el viernes con 54,687, caída de casi dos mil puntos, deja la impresión de que fue una elevación especulativa. Veremos si continúa la tendencia. El Cete de 28 días marca 6.61%. el dólar 20.50 dependiendo de banco y monto. El Euro cotiza en 21.79 y el Petróleo WTI 98.05 Sigue vigente el subsidio a la gasolina de sus vehículos. Veremos después de la Revocación de Mandato.

ÁMBAR. La revocación de mandato ha marcado la agenda de todos durante su preparación. El resumen de las semanas previas ha sido un incremento del IPC a niveles nunca vistos, al dólar se le vio sin nerviosismo, los Cetes (6.61%) están en un nivel inferior a la inflación de 7.28%. Así que el reto es vencer esta variable que hace un agujero a los bolsillos de todos. Estiman la inflación de 2022 para Argentina en 59.2%, la de Brasil se ubica en 11.30% y Chile 9.4%, Colombia 8.53%, Venezuela 53.8% (2021) hay que estar revisando constantemente las causas de la inflación para tomar las medidas correctivas oportunamente.

ROJO. Por el momento las causas son el limón, aguacate, tortillas, pollo, carne de res, pollo, huevo y otros insumos que son absolutamente necesarios a las familias. Y también las que no son básicas, pero si son necesarias para la vida como ropa, zapatos, detergente, jabón de todo tipo y otros elementos, que podrían subir de precio una vez retirado el subsidio a las gasolinas. Y todo se transporta.

ZONA DE NIEBLA. Acerca de establecer un control de precios ya lo hemos comentado, es una estrategia que genera mercado negro y especulación, no se recomienda. La experiencia de varios gobiernos anteriores no es buena, hasta llegar a los pactos de solidaridad económica, no han tenido resultado favorable.

ZONA DE CURVAS. El petróleo: respecto al presupuesto 2022 se tienen ingresos adicionales por 328,751 Millones de pesos debido al incremento en los precios internacionales, alza debida al nerviosismo de la guerra Rusia-Ucrania. Mismos, que se están usando para el subsidio a las gasolinas según se dijo. Por cierto, este enfrentamiento ya va durando muchas semanas, se dice que los Soviéticos han perdido la brújula, con ello la aprobación de Putin, pues no han podido invadir Ucrania con la efectividad que se suponía, tanto así que ya cambiaron a su comandante para esta guerra.

VUELTA EN U. Dice Lorenzo Córdova que podría anularse la revocación de mandato debido a las violaciones a la reglas electorales, ataques mal fundados y falsedades que se han dicho acerca del proceso, así que están dirigiendo la información relativa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que este organismo decida.

CRASH. Algo que nos debe hacer pensar es el bajo nivel educativo que se tenía antes de la pandemia, por causa de los nuevos medios informativos vía internet; y lo que sucederá después de ella, pues no se ha medido todavía su influencia. Teníamos reducido vocabulario, dice Germán Ortega, profesor del Colegio de México, que usamos alrededor de 200 palabras en México, en Chile 307, en República Dominicana 254, nos estamos arriesgando que al reducir la calidad educativa todo se reduzca a conversaciones al nivel de un muchacho de secundaria. Debemos exigir que retornen las materias humanísticas como literatura, teatro, historia de las culturas, lógica, ética, tanto en secundaria como en preparatoria para poder aspirar a un mejor nivel de inicio al llegar a licenciatura, ni se diga de lo que sería deseable posteriormente. Es básico medir el impacto que tiene en los aspectos educativos el Covid. Y hay que demandar que los locutores usen un lenguaje medio o de alto nivel, decimos no a los bloggers que ingresan a la radio y TV abiertas.

VEA SU MAPA. The Economist colocó a México en el lugar 86 de 167, y determinó que el “índice democrático” del país ha caído año tras año desde 2010, pasando de 6.93 a 5.57. Coloca a México en el lugar 86 de 167. Con lo que está considerado dentro del “Régimen hibrido”. Las categorías son: Full Democracy, Flawed democracy (defectuosa), Hibrid Regimes, Authoritarian Regimes.

«El arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar» Sun Tzu, El arte de la Guerra.

Cuídese en estas vacaciones. Relájese, pero sin bajar la guardia.