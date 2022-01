GPS FINANCIERO. Abre el lunes anterior en 51,599, cierra el viernes sobre 50,661. Mil puntos más abajo, 2,500 puntos debajo de su máximo histórico. Algunos ganaron en este sube y baja. Mas adelante opinaremos sobre esto. Ya que está de moda distinguir entre opinión y noticia. Los cetes de 28 días pagan 5.75%, el dólar cotiza 21.00 El euro 23.20 y el petróleo WTI 86.90 Las bolsas de valores del mundo terminan en su mayoría a la baja. Para combatir la inflación subirán las tasas en las siguientes semanas.

El tema es que el conflicto Ucrania-EUA-Rusia crece: están postados las tropas de Vladimir Putin en la frontera con Ucrania, los EUA hacen lo propio del otro lado, en un juego de amenazo-tanteo que para nada se parece a la técnica que recomienda Sun Tzu, que es no pelear sino cuando tiene todas las ventajas y sabes que vas a ganar. Pensamos que son bravatas, pero nunca se sabe. No creemos que disminuya, porque ha contaminado Los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 o Juegos Olímpicos de Invierno que serán del 4 al 20 de febrero 2022, pues irán los de un grupo y los del otro hacen boicot (pues no enviarán misiones con funcionarios de 1,2 y 3 nivel. Hay opiniones de que China quiere lucir su fortaleza.

Es muy difícil emitir opiniones en este tira-tira, lo más probable es que se firme un acuerdo neutro y quede para la historia como un roce más entre los rusos y EUA que haría recordar el evento como un filme de James Bond. El dólar reducirá presiones si no hay conflicto internacional.

ÁMBAR. Así que nuestro pronóstico depende del resultado de las negociaciones: el 4 de febrero cambiarán las variables macroeconómicas del planeta: subirán o bajarán todas.

CURVAS PELIGROSAS. México por su parte tiene muchos conflictos: el desorden con que se maneja el grupo de políticos que se llaman MORENA, que en si no es partido sino un grupo de admiradores del presidente. Que ya vieron la oportunidad de un hueso y se lanzan tras él. Hay muchos tiradores: Claudia, Marcelo, Monreal (se subió solo), Nahle y varios otros.

Están tapando el sol con su sombra y no dejan ver a la desdibujada oposición.

ZONA DE CURVAS. Otros problemas que afectan la economía del país es la inseguridad en varios estados, que tiene complicaciones como los periodistas muertos. ¿Cómo crecer en estados en que hay miedo generalizado? Y los delitos del narco son federales...

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reduce su pronóstico de crecimiento del PIB de México hasta 2.8% para este año, debajo de su estimación que dio en 2021 del 4%.

Por su parte nuestro gobierno dice que para 2021 crecerá el 6% el PIB, todos tenemos fresco el dato de la caída histórica de 8.2% de 2020 causada por la crisis de la Covid-19 y los magros resultados que vamos teniendo, además del conflicto Rusia EUA y que en México se piensa en las elecciones 2024 en vez de trabajar. La inseguridad que se vive y un largo etcétera. La inflación en México registró un alza quincenal de 0.39% en la primera quincena de enero, que ubicó la tasa anual de inflación en 7.13% (contra. 7.36% anual en 2021)

En una encuesta de INEGI en 75 ciudades de México a dic. 2021 el 65.8% la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. 76.9% se siente insegura en el cajero automático y 70.2% en el transporte público. Eso llama la atención, esperemos que con la nueva dirección de INEGI siga habiendo información exacta y puntual.

ROJO. Ciberdelincuentes blanquearon 8,600 millones de dólares en criptodivisas el año pasado, un 30% más que en 2020, según un informe de la empresa de análisis de Block Chain Chainalysis publicado el miércoles. (El Economista) Esto nos hace pensar en las casas de bolsa y otros intermediarios financieros que ofrecen este papel como “algo espectacular” no es así; nadie las respalda ni se sabe a quién demandar en caso de un problema financiero, porque no hay garantías. Chequen sus contratos.

Los contagios de COVID se mantienen debajo de 50 mil por día, las muertes siguen subiendo, consideramos que no es cierto que esté haciendo una “meseta” la gráfica estadística. Al tiempo.

En Norteamérica hubo preocupación por la Reforma Eléctrica que se detuvo hasta después de la Revocación de Mandato. Tanto así que se dice que fue parte la plática con la ministra de Energía de EUA Jennifer Granholm, lo habría tratado de manera directa, claro no hubo más comentarios acerca de las pláticas secretas.

VERDE. Biciclando es una iniciativa del gobierno de Hermosillo, es una aplicación (app) una que impulsa la economía circular y la independencia económica de las mujeres. Su funcionamiento se basa en registrar la cantidad de residuos reciclables a recoger y después realizar una solicitud. Ahí entra la labor de la bicicladora: Programa la recolección, el ciudadano entrega residuos (clasificados por tipo) y recibe puntos a cambio, que son canjeados por bienes, con los patrocinadores de la app. La empresa, la app, entrega los residuos a un centro de reciclaje, recibe dinero, toda la actividad es contabiliza mediante la app, que es gratuita.

<No hay que confiarse. El banco central podría ser víctima de su propio éxito. Es un gran reto inculcarles la citada convicción a las nuevas generaciones. En México, aproximadamente 35% de la población no ha vivido en épocas de inflación altas, de dos o más dígitos> Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS)

Cuídese, ¡feliz semana!