GPS FINANCIERO. Abrió la semana anterior en 54,687 y clausura el miércoles 13 abril 2022 sobre 54,172 (venía de 56,609 siete días antes), casi dos mil puntos se reducen. El cete de 28 días paga 6.52% el dólar se compra con 20.00, semana santa no es gran consumidora de la divisa verde. El Euro cotiza en 21.60 y el petróleo WTI lo hace en 102.07. Es un periodo vacacional muy tranquilo para las finanzas. No así en la política.

ROJO. La Reforma eléctrica se podría olvidar si no hay traiciones o compra de votos, se dice en los corrillos de la Gran Grilla. Se necesita mayoría calificada para que pase la reforma, o sea las tres cuartas partes de los asistentes al pleno.

Anuncia el presidente AMLO que prepara para el caso de la “sepultura final” un proyecto con el que modifica la Ley Minera para proteger el Litio. Para esta modificación no requiere de mayoría calificada. No se sabe lo que ha hablado con los funcionarios norteamericanos, así que no conocemos si hay presiones para que no se apruebe la ley como está escrita.

ZONA DE NIEBLA. Además, está la mención que hace de estos metales o metaloides el Art. 27 constitucional que establece como propiedad de la nación: “…todos los recursos de la masa continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que, en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria…”

Pero desea hacer una reforma, que no tiene problema en que se apruebe. Todos consideramos que mencionar la contra propuesta relativa al Litio es una forma de que se olvide la derrota legislativa de su partido.

SIGA DERECHO. Los art. 36, 37 y 38 Constitucionales enmarcan el derecho al voto, que hasta ahora no es obligatorio en el estricto sentido, ya que no hay una ley reglamentaria que diga la forma de aplicarla, nunca se ha llevado a cabo tal herramienta jurídica. Además de que no es la persona adecuada, porque es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Parece que fue una de las estrategias para echar tierra sobre la derrota que sufrió la Revocación de Mandato, poquito superior a la de meter a la cárcel a los expresidentes. Pero derrota al fin.

ÁMBAR. Por cierto, dice la ley que “tiene por objeto regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las ciudadanas y los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República” y la manejó un partido, no los ciudadanos.

Aprobada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal de Revocación de Mandato, una ley reglamentaria del artículo 35 Constitucional en materia de revocación de quien ostente el poder legislativo.

ZONA DE CURVAS. Es una pérdida de tiempo todo lo que aquí apuntamos como materia legal, porque deberíamos trabajar: Ellos administrar bien la materia pública y nosotros crear riqueza (y comer diariamente).

La oposición en México es inexistente, así que por una vez deberían mostrar independencia en esta aprobación o no de la Reforma Eléctrica, nadie les va a creer inocentes si dieran su brazo a torcer. Ellos han dicho en todos los tonos: No Pasa.

Es un experimento político que anuncia de alguna manera lo que nos espera en las elecciones del 2024.

ROJO. Afecta el PIB mundial el conflicto Ucrania Rusia; muchos países han visto afectados sus ingresos y compras de todo lo que viene de Rusia y Ucrania: granos, energéticos, metales. Por cierto, dice Bloomberg: “Rusia registró el mayor superávit por cuenta corriente desde al menos 1994, ya que los ingresos por exportaciones de petróleo y gas aumentaron y las importaciones disminuyeron después de que Estados Unidos y sus aliados impusieran sanciones por la invasión del presidente Vladímir Putin a Ucrania” Extrañas cosas que pasan en la economía planetaria.

Bien por el gobernador de Nuevo León que desatora el tapón que había puesto el Gobierno de Texas a los transportes de mercancías mexicanos en los tráilers. Se extrañó la falta de ánimo en atender el caso del secretario de Relaciones Exteriores y la secretaria de Economía.

ZONA DE NIEBLA. El Registro Único de Vivienda afirma que se hicieron 30% menos construcción de inmuebles el primer trimestre del 2022. Reactiva el SAT sus adeudos y crece su cartera 45%, eran adeudos cancelados irregularmente en administraciones pasadas.

Los jóvenes tienen muchos problemas, por una parte, se dice que han perdido lenguaje y el trato con otras personas; debido a la Pandemia, los malos planes educativos y el uso de tablets, Ipads y demás. Ahora se agrega que les pagan menos y no se les da oportunidad de emplearse en las empresas por su falta de experiencia y reducidas capacidades en el trato humano. Cuento de nunca acabar.

CRACK. La ONU informa: “La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”, dijo el Comité… Hasta el 26 de noviembre del año pasado, solo se judicializó entre el 2 y el 6% de los casos de desapariciones forzadas y a nivel nacional solo se han emitido 36 sentencias en los casos dedicados a este delito”. Todo esto afecta la productividad que tenemos en México.

Veremos cómo influyen todos los hechos que aquí comentamos en la conducta de las variables financieras. Todo ha estado muy calmado esta semana santa, pero hay que ver. Por el momento tome decisiones financieras bien sólo si está bien informado.

<El objetivo principal del banco central estadounidense es reducir la creciente inflación sin desencadenar una recesión económica> Lael Brainard, gobernadora de la Reserva Federal Norteamericana.

Sea feliz, cuídese y ame a toda hora.