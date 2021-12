GPS FINANCIERO. El IPC de la BMV mostraba 50,731 tras una semana llena de altibajo, que termina en 51,313, casi sin variación, pero hubo compraventa de acciones que hizo vaivenes. El dólar termina en 21.00, pero hubo horas y días cercano a 21.5. El Cete de 28 días anda en 5.28% y abundan las opiniones en favor de que terminará el año con alza de .25 o .50 El Euro 23.64 y el petróleo WTI cotiza 71.92

Se ve con reserva el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora de Banxico. Hay varias opiniones: que debe dejar que otros tomen decisiones de fondo en lo que se familiariza con los tecnicismos, lo que ocasionaría dudas sobre sus capacidades. Que debe llegar y tomar decisiones fuertes o que debe dejar hacer y dejar pasar a los otros integrantes del comité. Trascenderán las noticias sin duda.

Es la primera gobernadora y apoyada firmemente por el presidente. Eso pone los ojos en ella, porque todos podrían interpretar como ajenas las decisiones. A fin de cuentas, todo está en la inflación, hay que ponerle un freno para que no continúe deteriorando el bolsillo de los mexicanos. Las tasas de crédito podrían subir, sacrificando más a los pobres deudores. Las tarjetas de crédito van de 44% a 133% -No, no se jale el cabello – el costo promedio del crédito está en 38% La tasa que paga al inversionista va de 4% a 5% para montos hasta de 50 mil.

Lo más probable es que haya calma en este fin de año: en el dólar e IPC, salvo la tasa de los cetes, que subirá.

ZONA DE NIEBLA. Hemos comentado que hace muchos pagaba el ahorro 4% anual. La tasa de inversión andaba por el 10%. Prestaba el banco al 18 o 20% La diferencia era la utilidad y gastos administrativos de la Banca. Ahora esa diferencia es gigantesca. Había más empleo en los bancos, ahora casi todo es automatizado. -No se jale el cabello, repetimos-

ÁMBAR. El aceite sube de 26.20 a 42.02, el azúcar de 17.70 a 19.38. el bolillo de 1.50 a 2.00. Huevo de 26.34 a 35.00. Pollo39.00 a 65.00. Bistec de 140 a 180.00. detergente en polvo 24.99 a32.00. Carne de cerdo 87.00 a 123.00 Café soluble de 29 a 43. Tortilla de 14.00 a 18.00 (y hasta más).

ROJO. La inflación en Norteamérica es de 6.8%, la más alta en 40 años. La de México es 7.37% la más alta en 20 años.

ZONA DE CURVAS. El tema de la Reforma Energética de Manuel Bartlett pasará hasta que transcurra la Revocación de Mandato, que se cumplirá pobremente, porque sólo le autorizaron 1,503 millones. Repetimos, pero qué necesidad. Confiamos que la revocación de mandato se ajuste a la ley y no haya trampitas que todos conocemos: el ratón loco es una de ellas.

Puede presionar a México con el tema de “Quédate en México” para evitar la migración de mexicanos, cubanos, haitianos, guatemaltecos, hondureños y otras nacionalidades. Lo que debe evitarse a toda costa es la entrada de ilegales. Porque son costos para el erario mexicano. Qué tragedia tan grande se dio en Chiapas, todo porque las autoridades no detuvieron para revisar el convoy.

CRACK. Me preguntaban si la tragedia del Metro, línea 12, era el peor de la historia. Si, en efecto es peor la del 2021.

Se dio a conocer el resultado del Informe sobre la Desigualdad Global 2021, es impresionante: la mitad más pobre de la población mundial posee apenas 2 por ciento del total de la riqueza. En contraste, el 10 por ciento más rico acapara 76 por ciento. África y América Latina son las zonas con mayor desigualdad. Ya se conocía o al menos se intuía que existe una enorme desigualdad, pero es dramático saber que la pandemia ha sido favorable a este drama sin fin.

CRASH. Los líderes de opinión que más frecuentemente buscan en Google: Carlos Slim, Chumel Torres, Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Denise Maerker, Brozo, Ciro Gómez Leyva, Ricardo Salinas Pliego, Denise Dresser, Javier Alatorre. Políticos más buscados: AMLO, Joe Biden, Claudia Sheinbaum, Samuel García, Vicente Fox, Felipe Calderón. En ese orden.

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dice: “Durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 22 periodistas, crímenes que están relacionados con su labor informativa, lo que se suma a las constantes descalificaciones del mandatario federal contra la prensa crítica” Hay que atender este tema.

Es muy interesante el reporte que emite Human Rights Watch: “Los autócratas del mundo” Acerca del triunfo de esta especie de gobernantes en el planeta, lo puede usted ver completo en: https://www.hrw.org/es/world-report/2019/country-chapters/325787

<Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos>. Martin Luther King, pastor y activista político.

Si se cuida mucho: le contaré un chiste.