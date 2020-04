Diario Judío México - GPS FINANCIERO. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores abre el lunes en 34,743. Unidades, cierra el viernes sobre 34,586. Nada para nadie sigue siendo la tónica. El dólar se compra con 25/25.50 y el Cete de 28 días paga 5.94% El índice está aguantando las preocupaciones sobre algunas variables que le podrían preocupar: mercado, a quién vender; abasto, la puntualidad para recibir los insumos; crédito, ¿la banca me va a prestar?; ¿el dólar va a aguantar?; la tasa del cete la consideran un factor importante en la retención de capitales foráneos. No es nada nuevo, ya las semanas anteriores eran un factor importante, ahora con la fase III del Covid 19 se profundizan algunas dudas: los impuestos que se iban a recibir se ven cada vez se van más lejos, el costo verdadero de la crisis apenas se está definiendo, pues no hay fecha de terminación de las diversas fases que vienen, sabemos cuándo empezaron y no vemos la salida, además del factor sicológico: el miedo al contacto humano, la desconfianza en los productos y servicios quedaran por largas semanas o meses.

CURVAS PELIGROSAS. El petróleo no se estabiliza: llegó a cero y menos X dólares (por el costo de envío y almacenaje), ahora 14/ 17 dólares por barril. Parece una jugada magistral de compro barato mediante futuros y vendo caro cuando yo lo quiera. Es interesante conocer las cifras del paquete fiscal para apoyar a las empresas por parte de países latinoamericanos de tamaño semejante: Brasil 3.5% del PIB (Producto Interno Bruto), Argentina 1.0 y México 0.7%. Población: Brasil 212 millones de habitantes, 45 millones y México 128 millones (estimado los tres casos, pues hay diferencia contra el censo)

El PIB mexicano podría caer alrededor de 5% el año actual, pronostica la junta de gobierno de Banxico. Analistas privados sugieren que podría ser mayor la reducción.

ROJO. La SHCP anuncia que otorgará 65,000 millones de pesos para hacer frente a la caída de los precios del petróleo. Al mismo tiempo emite circular que advierte, que no es obligatoria ni coercitiva, que necesita un esfuerzo de subdirector para arriba: 25% de su sueldo donarlo para hacer frente a la crisis sanitaria. Emite 10 medidas para fortalecer el sistema financiero: entre ellas aumento temporal de liquidez cuando haga falta, 250 mil millones de pesos para créditos, 100 millones de pesos para instituciones de crédito ligadas a crédito del sector corporativo, ampliación del horario para cobertura cambiarias y otras más específicamente del sector financiero. Estas medidas fueron recibidas con optimismo por parte del sector empresarial. Dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial: “Las medidas del banco central, que apoyan el funcionamiento del sistema financiero hasta por 750 mil millones de pesos y que sumadas a medidas anteriores equivalen al 3.3% del PIB de 2019, muestran una reacción oportuna y positiva de la Junta de Gobierno en esta coyuntura económica global” y espera “medidas fiscales del Gobierno de México que permitan hacer un frente común para preservar la economía del país”.

VERDE. Parece que se abre el panorama, que cuando menos se muestra buena voluntad por los participantes del sector gubernamental, financiero y empresarial.

<Recuerde: no salga de casa. La felicidad no se crea: se construye”