GPS FINANCIERO. Abre esta semana la bolsa en 51,286 y termina el viernes anterior en 50,319. Parece que era demasiado bueno para ser verdad su crecimiento. El Cete de 28 días paga 4.03% con el riesgo de que vuelva a subir un mes u otro, el dólar está caliente y se compra con 20.00 a 20.60 dependiendo el banco y monto. El petróleo WTI cotiza en 69.51 y el Euro está en 24.27

Es muy difícil medir la temperatura a los mercados financieros cuando se empieza a sobrecalentar su evolución. Los factores más sensibles han sido el dólar, la bolsa de valores y las tasas de interés. El costo anual total O CAT de BanCoppel es 85.7%, seguida de Afirme Clásica 66.4% y Scotiabank con la tarjeta Tradicional Clásica con un CAT de 50.8%. Parece elevada, sí, pero sólo es para clientes Triple AAA.

Esto marca un posible conflicto: si las tasas de interés básicas de los cetes son de 4.03% y llegara a subir, van a reaccionar las tasas de crédito bancarias, quiéralo o no. Y las tasas de las tarjetas de crédito son el producto que significan un bombón para los banqueros.

ÁMBAR. Las acciones de Grupo Carso bajaron sensiblemente y enseguida se recuperaron por el probable conflicto jurídico en la Línea 12 del Metro, se dice que está en el centro de la controversia que tendrá como momentos culminantes del peritaje el 14 julio y 30 de agosto; eso lo que han dicho, esperamos escuchar y leer las decisiones de un caso controvertido. El hecho concreto es que a más de un mes del terrible accidente no hay ningún detenido, ni juicio iniciado.

ZONA DE NIEBLA. “El fin del trabajo” es un libro escrito por el economista norteamericano Jeremy Rifkin en 1995, habla de la “inevitable reducción de la jornada laboral -como mecanismo para el reparto del trabajo- ante el constante aumento de la productividad en las sociedades modernas desarrolladas” es decir que trata del empleo y desempleo que se ha dado en Norteamérica, lo que no quiere decir que sea un fenómeno local, sino probablemente global; “la agricultura, el paso por la industria y el sector servicios. Rifkin describe el recorrido del empleo y el desempleo desde la primera revolución industrial, pasando por la segunda y tercera, llegando hasta la actualidad” en que la facilidad para encontrar un trabajo es muy difícil, con el consiguiente deterioro del ingreso y prestaciones que cada día son menores. Por supuesto que le han atacado por ser alarmista y porque no está sucediendo eso que señala, pero vale la pena tomar en cuenta: Rifkin sugiere para evitar el colapso del empleo (libro de 1995, hace 26 años): “Repartir el empleo, es decir repartir el trabajo asalariado, rediseñar la semana laboral y la jornada laboral: reducción de la semana laboral y de la jornada. Establecer un nuevo contrato con la sociedad civil basado en la economía social o tercer sector que incluiría el reconocimiento y potenciación de: La sociedad civil (Organizaciones no gubernamentales, Organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones...).

Implantación del denominado ingreso anual garantizado (similar a la Renta básica universal). Modificación de lo fiscal para promover la economía social. El defecto que le encuentro a esta teoría es que no hay una visualización y cálculo del resultado de sus propuestas, así como de sus consecuencias, tal vez sea menor el salario si se reduce la semana y jornada laboral; de dónde van a salir los recursos para el ingreso anual garantizado, que es diferente a la modesta ayuda que ahora se otorga. Son muchas las dudas y sobre todo, que el país en donde fue creado no le hicieron mucho caso y tampoco se intentó su implementación, así que todo parece haber quedado en una teoría más. La tecnología y automatización han aumentado de manera constante e invitan a crear empleos con salarios menos retributivos, eso es un hecho y tenemos que pensar en cómo evitar que todos acabemos en puestos técnicos o menos.

ROJO. Tomemos como ejemplo la tortilla que de 2005 a la fecha ha tenido un fuerte incremento, tenía el año 2000 un precio de 5.00, ahora se encuentra en un promedio de 21.00. Pero hay ciudades, como Hermosillo, en los que se ha visto un precio de 27.00 La inflación es un peligro que debe cuidar Banxico en el diseño de las estrategias macroeconómicas. Es un periodo demasiado largo la salida del actual presidente Alejandro Díaz de León y la llegada del nuevo (salvo la aprobación de senado) Arturo Herrera, con su substituto en la SHCP, Rogelio Ramírez de la O, son los funcionarios para luchar contra la inflación: a la que hace años han llamado el cáncer del dinero.

CRASH. Las tensiones entre EUA y China continúan después de la visita de Joe Biden a Europa y Rusia, no es bien visto por el gobierno chino que quiera hacer un frente para frenarlos.

SUENA LA ALARMA. El tema de la COVID será para largo tiempo, empiezan a regresar a Semáforo Amarillo algunos Estados que estaban en verde, la ciudad de México incluido. ¿Sería un color que reflejaba la esperanza que se veía en las elecciones? Cada vez que veo personas sin tapabocas jugándose la vida pienso que está mal informada. La Pandemia no había acabado y ahora está regresando, esperemos que sólo sea un susto y que no pase a mayores. El presidente AMLO debería dar el ejemplo y usar tapabocas en sus apariciones públicas, ya que, en privado, pues ni modo no lo vemos, pero usted debería cuidarse más,

“La duda es la fiel servidora del sentido común”. José Vasconcelos, abogado, funcionario público y filósofo.

Por favor cuídese con esmero. Y sea feliz.